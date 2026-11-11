Актуальные данные по статистике Русской Православной Церкви

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Святительство митрополита Петра: трактовки историков
«Журнал Московской Патриархии» продолжает публикацию материалов к 700-летию преставления святителя Петра, митрополита Киевского, Московского чудотворца. Роман Соколов, доктор исторических наук, директор института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, анализирует, как на протяжении веков историки оценивали личность святителя и его деятельность. PDF-версия.
6 сентября 2026 г. 16:00
«Ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин. 2, 17)
Весной 1946 года, после двадцатишестилетнего запустения, в Свято-­Троицкой Сергиевой лавре начала постепенно возрождаться монашеская жизнь. Первое богослужение было совершено в Великую Субботу, на Пасху зазвонили колокола, на Троицу была совершена первая патриаршая служба. Сюда стала собираться братия не только старой лавры, но и других закрытых монастырей — исповедники веры, пережившие гонения, наследники монашеских традиций дореволюционной России. Несколько рассказов об их удивительных судьбах подготовил иеромонах Пафнутий (Фокин). PDF-версия.
14 июля 2026 г. 13:00
Египетские святые в русском месяцеслове
С Египтом в истории связано многое: служение евангелиста Марка, начало пустынного монашества, становление тех форм аскетической жизни, которые стали образцом для всего христианского Востока. Здесь же в эпоху ранних гонений Церковь явила множество примеров исповедничества и мученичества. Для нас Египет прежде всего связан с именами преподобных отцов, но круг египетских святых гораздо шире: в него входят святители, священномученики, мученики и мученицы, просиявшие в эпоху неразделенной Церкви. PDF-версия.  
20 мая 2026 г. 16:00
Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский чудотворец
Под 1299 годом Лаврентьевская летопись сообщает: «Митрополитъ Максимъ, не терпя Татарьского насилья, оставя митрополью и збижа ис Киева, и весь Киевъ розбежалъся, а митрополитъ иде ко Бряньску и оттоле иде в Суждальскую землю и со всем своимъ житьем». Другой летописец уточняет: «А митрополитъ шедъ седе в Володимере и со всемъ клиресомъ своимъ». PDF-версия.    
27 февраля 2026 г. 18:00
Древняя святыня нашей Церкви
В наступившем году исполняется 700 лет с возведения в 1326 году первого каменного Успенского собора в Московском Кремле. Он был заложен митрополитом Киевским и всея Руси Петром, перенесшим свою резиденцию из Владимира в Москву. Это стало решающим событием в становлении Москвы как столицы Русского государства. Собор неоднократно перестраивался. А в 1479 году Кремль украсило творение итальянского архитектора и инженера Аристотеля Фиораванти.  О том, как возник этот шедевр, повлиявший на дальнейшее развитие русской храмовой архитектуры, как переживал безбожное лихолетье в ХХ веке и чем сегодня живет главный собор страны, рассказывает его хранитель, старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля Алексей Барков. PDF-версия.    
19 февраля 2026 г. 13:00
1925 год в истории Русской Церкви
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. После Октябрьской революции 1917 года положение Русской Церкви быстро и резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. В 2025 году практически в каждом номере журнала мы публиковали статьи о святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея России, и о его сподвижниках. Заключительный материал о трагическом и сложном 1925 годе в жизни Русской Православной Церкви представляет священник Александр Мазырин, доктор теологии и доктор церковной истории, профессор, главный научный сотрудник ПСТГУ. PDF-версия.    
23 декабря 2025 г. 14:00
Блаженнейший Тихон, Митрополит всей Америки и Канады: «Святитель Тихон укрепляет веру и помогает держаться пути спасения»
В 2025 году православные всего мира отмечают 100-летие блаженной кончины Патриарха Московского и всея России Тихона и 160-летие со дня его рождения. Телекомпания «Союз» подготовила к юбилейной дате документальный историко-биографический фильм «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский», который отмечен дипломами Международного кинофорума «Золотой Витязь». Автор фильма Николай Васильев, главный редактор студии «Лики Руси» телеканала «Союз», работая над изучением биографии Патриарха Тихона, посетил Соединенные Штаты, увидел и показал зрителям, как сегодняшние американцы почитают святителя Тихона. В монастыре святителя Тихона Задонского, основанном в 1905 году в Саут-Кейнане (штат Пенсильвания) по благословению архиепископа Тихона (Беллавина), бывшего в то время главой православной епархии Северной Америки, режиссер взял интервью у Предстоятеля Православной Церкви в Америке Блаженнейшего Тихона, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады. PDF-версия.  
9 октября 2025 г. 14:30
Митрополит Никодим (Ротов) во главе русской церковной дипломатии
Международная деятельность Русской Православной Церкви в ХХ веке вызывает интерес у исследователей и ученых, занимающихся историей Церкви. Один из сложных периодов внешних церковных контактов связан с именем митрополита Никодима (Ротова) — выдающегося иерарха второй половины ХХ века, день памяти которого 5 сентября. Возглавив 65 лет назад Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС) Московской Патриархии после митрополита Николая (Ярушевича, † 1961) — первого председателя ОВЦС, митрополит Никодим выстраивал международное сотрудничество Русской Церкви в 1960–1972 годах. Этот период ознаменован активной деятельностью на площадках международных христианских организаций, борьбой за русское монашеское присутствие на Святой Горе Афон, уврачеванием церковных расколов, что привело к образованию Православной Церкви в Америке как самостоятельной Поместной Церкви и установлению канонической связи с Японской Православной Церковью в составе Московского Патриархата. Русская Церковь демонстрировала стремление к христианскому единству, что проявилось в ее деятельности во Всемирном совете Церквей и других международных христианских организациях. PDF-версия.
12 сентября 2025 г. 16:00
Ничего не искать и никогда ни от чего не отказываться
Интервью митрополита Ювеналия «Журналу Московской Патриархии» в связи с 90-летием и 60-летием епископской хиротонии. PDF-версия.
10 сентября 2025 г. 13:00
Новости
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ЖМП № 11 ноябрь 2026 /  11 ноября 2026 г. 16:00
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Актуальные данные по статистике Русской Православной Церкви

20 ноября Святейший Патриарх Кирилл будет отмечать свой 80-летний юбилей. Как известно,  27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. А 1 февраля состоялась его интронизация. В это время страна вступала в новую цифровую эпоху с ее трудностями и рисками. Общество столкнулось со стремительной трансформацией информационного пространства, когда новые технологии предоставили деструктивным силам эффективные инструменты манипуляции и влияния через интернет на общественное сознание, в первую очередь на умы молодежи.

Обострились прежние вызовы Церкви — секуляризация и глобализация и вместе с этим возник новый вызов — цифровизация, несущая с собой и новые возможности, но и повышающая риск поверхностного восприятия веры, подмены осмысления клиповым мышлением. Ответом Церкви на эти новые вызовы стали преобразования, инициированные Святейшим Патриархом Кириллом. Они включали в себя реорганизацию центрального аппарата с перераспределением полномочий между синодальными учреждениями и создание новых синодальных ведомств, в частности Высшего Церковного Совета — исполнительного органа при Патриархе и Священном Синоде, и Межсоборного присутствия — совещательного органа. Одновременно началось разукрупнение епархий, развитие храмостроительства и социального служения, реформа духовного образования, включавшая написание современных учебников по множеству дисциплин и другие изменения.
И за 17 лет русская Церковь сделала значительный шаг вперед, с масштабами которого мы и предлагаем ознакомится читателю.  Сведения предоставлены Управлением делами Московской Патриархии.  

В настоящее время в пределах Российской Федерации образовано:

■ 62 митрополии (в 2009 г. митрополий, объединяющих епархии, не было), включающих в себя 328 епархий (+ 169, здесь и далее прирост с 2009 г.).

■ Число архиереев, несущих служение в России: 243 (+ 155), количество священников: 22 694 (+ 8011), диаконов: 3260 (+ 830).

■ Количество российских храмов, в которых совершается Литургия: 25 996 (+ 11 706)

■ Число мужских монастырей: 491 (+ 96) и 6207 насельников, женских монастырей: 517 (+ 108) и 9532 насельницы (на 1 января 2009 г. статистика монашествующих не велась).
 
Дальнее зарубежье: число епархий 26 (+ 6), число храмов, где совершатся Литургия: 1683 (до 2009 г. статистики нет), священников — 1371, диаконов — 443. 

■ В России 35 высших духовных учебных заведений (академии и семинарии), а также 15 центров подготовки церковных специалистов.

■ Количество воинских храмов в стране возросло с 76 до 1016, военных священников — с 200 до 3286, из них штатного духовенства — 286 (в 2009 г. таких не было) и внештатного — 3000 священнослужителей.

11 ноября 2026 г. 16:00
Ключевые слова: Патриарх Кирилл, статистика
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Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский чудотворец
Древняя святыня нашей Церкви
1925 год в истории Русской Церкви
Блаженнейший Тихон, Митрополит всей Америки и Канады: «Святитель Тихон укрепляет веру и помогает держаться пути спасения»
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«Дорогой мой, добрый друг Саша, делаю последнюю попытку писания настоящего письма — по крайней мере, отсюда, — хотя эта оговорка, по-моему, совершенно излишняя: не думаю, чтобы мне суждено было когда-нибудь откуда-нибудь еще писать, — мое добровольное заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я умер, — умер для своих детей, для друзей, для дела... Я умер, но еще не похоронен, или заживо погребен, как хочешь: последствия почти тождественны… PDF-версия.  
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Жизнь, отданная молитве, проповеди и книгам
В этом году исполнилось 375 лет со дня рождения святителя Димитрия Ростовского, автора знаменитого сборника «Жития святых». О том, в какую эпоху жил и служил ученый митрополит, какая среда его сформировала, как он выбрал путь церковного историка и агиографа, рассказывает старший преподаватель кафедры Общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ Алексей Крылов. PDF-версия.  
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22 октября 2026 г. 16:30