Актуальные данные по статистике Русской Православной Церкви

20 ноября Святейший Патриарх Кирилл будет отмечать свой 80-летний юбилей. Как известно, 27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. А 1 февраля состоялась его интронизация. В это время страна вступала в новую цифровую эпоху с ее трудностями и рисками. Общество столкнулось со стремительной трансформацией информационного пространства, когда новые технологии предоставили деструктивным силам эффективные инструменты манипуляции и влияния через интернет на общественное сознание, в первую очередь на умы молодежи.

Обострились прежние вызовы Церкви — секуляризация и глобализация и вместе с этим возник новый вызов — цифровизация, несущая с собой и новые возможности, но и повышающая риск поверхностного восприятия веры, подмены осмысления клиповым мышлением. Ответом Церкви на эти новые вызовы стали преобразования, инициированные Святейшим Патриархом Кириллом. Они включали в себя реорганизацию центрального аппарата с перераспределением полномочий между синодальными учреждениями и создание новых синодальных ведомств, в частности Высшего Церковного Совета — исполнительного органа при Патриархе и Священном Синоде, и Межсоборного присутствия — совещательного органа. Одновременно началось разукрупнение епархий, развитие храмостроительства и социального служения, реформа духовного образования, включавшая написание современных учебников по множеству дисциплин и другие изменения.

И за 17 лет русская Церковь сделала значительный шаг вперед, с масштабами которого мы и предлагаем ознакомится читателю. Сведения предоставлены Управлением делами Московской Патриархии.



В настоящее время в пределах Российской Федерации образовано:

■ 62 митрополии (в 2009 г. митрополий, объединяющих епархии, не было), включающих в себя 328 епархий (+ 169, здесь и далее прирост с 2009 г.).



■ Число архиереев, несущих служение в России: 243 (+ 155), количество священников: 22 694 (+ 8011), диаконов: 3260 (+ 830).



■ Количество российских храмов, в которых совершается Литургия: 25 996 (+ 11 706)



■ Число мужских монастырей: 491 (+ 96) и 6207 насельников, женских монастырей: 517 (+ 108) и 9532 насельницы (на 1 января 2009 г. статистика монашествующих не велась).



■ Дальнее зарубежье: число епархий 26 (+ 6), число храмов, где совершатся Литургия: 1683 (до 2009 г. статистики нет), священников — 1371, диаконов — 443.



■ В России 35 высших духовных учебных заведений (академии и семинарии), а также 15 центров подготовки церковных специалистов.



■ Количество воинских храмов в стране возросло с 76 до 1016, военных священников — с 200 до 3286, из них штатного духовенства — 286 (в 2009 г. таких не было) и внештатного — 3000 священнослужителей.