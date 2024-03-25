Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

КАЖДОМУ ДАЕТСЯ

Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.

В этом неизменно убеждаемся мы, внимательно вчитываясь в хронику служения Предстоятеля Русской Православной Церкви. Она раскрывает пытливому взору поистине бескрайние горизонты неутомимой и плодотворной первосвятительской деятельности, охватывающей общецерковный и общегосударственный уровни: управление Московской митрополией, обращение к вопросам развития церковной жизни в разных регионах, вовлеченность в интенсивный межрелигиозный диалог. Многие стороны церковного управления для широкой общественности оказываются не очень известными, а между тем богаты замечательными достижениями. Об этом рассказывает наш материал, посвященный 15-летию Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. Интервью архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора повествует о том, как труды российских миссионеров прошлых веков в конце вселенной утвердили Святое Православие, духовно питающее нынешних жителей Камчатки, людей XXI века.

Продолжается Святая Четыредесятница — время сугубых трудов молитвы, покаяния и доброделания, когда от каждого требуется особое усердие. Об этом, опираясь на святоотеческое наследие в понимании Священного Писания, увлекательно пишет наш постоянный автор Петр Малков.

Для человека церковного, особенно в нашем Отечестве, невозможно движение в будущее без памятования о подвиге святых, а также о скорбях и молитвах подвижников благочестия ХХ века. В интервью архимандрита Дамаскина (Орловского) с трогательной глубиной повествуется о том, как этот выдающийся церковный историк посвятил жизнь изучению страданий новомучеников и исповедников Церкви Русской. А статья игумении Сергии (Ежиковой) раскрывает, для большинства читателей впервые, трагический и исполненный тяжких испытаний жизненный путь архиепископа Даниила (Троицкого), брата священномученика Илариона.

Столь разнообразное на первый взгляд содержание очередного номера журнала объединено одной мыслью — блаженны исполняющие слово Божие (ср. Лк. 11, 28). А возможность такая дается каждому.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■Наречение и хиротония архимандрита Владимира (Бирюкова), клирика Новосибирской епархии, во епископа Каинского и Барабинского

■Определения Священного Синода

■Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет.

Богословие

■ Петр Малков. Царство Небесное силою берется (Мф. 11, 12) Древнецерковные святоотеческие толкования

Миссия и катехизация

■ Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. Православие на краю земли

Дата

■ Архимандрит Дамаскин (Орловский). Подвиг мучеников в следовании за Христом

Подвиг благочестия

■ Игумения Сергия (Ежикова). Я готов по капле отдать всю свою кровь за Христа моего… Жизнь и исповеднический подвиг архиепископа Даниила (Троицкого). К 90-летию преставления

■ Речь архимандрита Даниила (Троицкого), произнесенная им при наречении во епископа Болховского, викария Орловской епархии, в храме Патриаршего подворья 13 апреля ст. ст. 1921 года

Выставочный гид

■ Елена Алексеева. Дни творения в работах иконописцев и художников

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Епископ Иринарх (Грезин)