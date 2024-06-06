Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Как накормить

Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.

Неустанное благовестие о Христе является центром Первосвятительского служения главы Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Кирилла. О начале пути Его Святейшества как монаха, иеродиакона и иеромонаха повествует митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, показывая читателю становление будущего Предстоятеля в семье, в семинарии и академии, во взаимоотношениях с духовным наставником митрополитом Никодимом (Ротовым), при исполнении различных церковных послушаний.

Проповедническое усердие Церкви никогда не остается бесплодным. Об этом свидетельствует представитель Антиохийской Церкви при Московском Патриаршем престоле митрополит Филиппопольский Нифон, которому довелось лично участвовать в событиях отечественной церковной истории. Владыка отмечает, что, невзирая на тяжелейшие испытания, вера народа, заложенная в его сердце много веков назад, жива и продолжает возрастать. Случается, что внешние обстоятельства как будто навсегда останавливают труды миссионеров. Так было с Русской православной миссией в Пекине, которая расцвела вопреки российской имперской дипломатии и была закрыта под давлением советской власти. Мы рассказываем о пасхальных торжествах в Пекине в период расцвета миссии и о том, что православный храм в столице Поднебесной восстановлен и живет насыщенной приходской жизнью. Церковно-исторические места, где подвизались святые угодники, особо почитаются сегодня. Мы предлагаем материал о паломническом маршруте в Москве, посвященном святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому.

Один православный мыслитель говорил о «синтезе искусств» применительно к церковному служению. В определенном смысле с этой идеей согласен протоиерей Владимир Вигилянский, лауреат Патриаршей литературной премии 2023 года. Литература жива тогда, когда, питаемая верой, помогает людям веру обрести, тем самым совершая уготованный ей Богом круг служения красоте творения. Не станет спорить, наверное, и руководитель Патриаршей фотослужбы иерей Игорь Палкин, через фотообъектив которого мир приобщается к духовной действительности, к молитвенному служению Русской Православной Церкви.

И сердце, и разум, и глаз, питаемые благовестием, утверждаются в настоящей истине (см. 2 Пет. 1, 12).



Содержание номера:



Официальная хроника

■ Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Ермогена (Корчукова) во епископа Туранского, викария Кызыльской епархии

■ Наречение и хиротония архимандрита Павла (Кривоногова) во епископа Троицкого и Южноуральского

■ Наречение и хиротония архимандрита Митрофана (Еврокатова), клирика Уфимской епархии, во епископа Нефтекамского и Белебеевского



Дата

■ Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии «Благовестите день от дне спасение Бога нашего». К 55-летию монашеского пострига и диаконской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

■ Алексей Реутский. «Напитал еси богатно души алчущих пищею небесною». 300 лет святителю Тихону Задонскому

■ Алексей Реутский. Кто закроет Псалтирь, тому небо закроется. Задонский монастырь сегодня: преемственность, молитва, послушание



Православие в мире

■ Л. А. Афонина, канд. ист. наук, научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН. Празднование Пасхи в Пекинской духовной миссии

■ Диакон Александр Черепенин. Глубокая вера русского народа неизменна. Митрополит Филиппопольский Нифон об Антиохийском подворье в Москве и своем служении в России



Церковь и общество

■ Иерей Игорь Палкин. Через фотографию Господь открывает мне Церковь

■ Татьяна Медведева. В Евангелии есть ответы на все трудные вопросы



Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии



Вечная память

■ Диакон Георгий Малков