Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4, 7) Этот апостольский призыв вторит словам Иисуса Христа, неоднократно побуждавшего Своих учеников бодрствовать.
15 декабря 2023 г. 13:00
«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров
«Журнал Московской Патриархии» продолжает пополнять свой архив новыми сканами оцифрованных номеров за предыдущие годы существования нашего издания.
12 декабря 2023 г. 17:00
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
Сегодня, 24 ноября 2024 года, Главный редактор Издательства Московской Патриархии и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поздравил коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала, которое отмечается в этом году.    
24 ноября 2023 г. 12:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
9 ноября 2023 г. 14:00
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.
Новости
Архангельский собор Московского Кремля в день Патриаршего служения 14 мая 2024 года. Фото Олега Варова
ЖМП № 5 май 2024 /  6 июня 2024 г. 13:00
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Как накормить
Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.

Неустанное благовестие о Христе является центром Первосвятительского служения главы Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Кирилла. О начале пути Его Святейшества как монаха, иеродиакона и иеромонаха повествует митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, показывая читателю становление будущего Предстоятеля в семье, в семинарии и академии, во взаимоотношениях с духовным наставником митрополитом Никодимом (Ротовым), при исполнении различных церковных послушаний.

Проповедническое усердие Церкви никогда не остается бесплодным. Об этом свидетельствует представитель Антиохийской Церкви при Московском Патриаршем престоле митрополит Филиппопольский Нифон, которому довелось лично участвовать в событиях отечественной церковной истории. Владыка отмечает, что, невзирая на тяжелейшие испытания, вера народа, заложенная в его сердце много веков назад, жива и продолжает возрастать. Случается, что внешние обстоятельства как будто навсегда останавливают труды миссионеров. Так было с Русской православной миссией в Пекине, которая расцвела вопреки российской имперской дипломатии и была закрыта под давлением советской власти. Мы рассказываем о пасхальных торжествах в Пекине в период расцвета миссии и о том, что православный храм в столице Поднебесной восстановлен и живет насыщенной приходской жизнью. Церковно-исторические места, где подвизались святые угодники, особо почитаются сегодня. Мы предлагаем материал о паломническом маршруте в Москве, посвященном святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому.

Один православный мыслитель говорил о «синтезе искусств» применительно к церковному служению. В определенном смысле с этой идеей согласен протоиерей Владимир Вигилянский, лауреат Патриаршей литературной премии 2023 года. Литература жива тогда, когда, питаемая верой, помогает людям веру обрести, тем самым совершая уготованный ей Богом круг служения красоте творения. Не станет спорить, наверное, и руководитель Патриаршей фотослужбы иерей Игорь Палкин, через фотообъектив которого мир приобщается к духовной действительности, к молитвенному служению Русской Православной Церкви.

И сердце, и разум, и глаз, питаемые благовестием, утверждаются в настоящей истине (см. 2 Пет. 1, 12).

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Ермогена (Корчукова) во епископа Туранского, викария Кызыльской епархии

■ Наречение и хиротония архимандрита Павла (Кривоногова) во епископа Троицкого и Южноуральского

■ Наречение и хиротония архимандрита  Митрофана (Еврокатова), клирика Уфимской епархии, во епископа Нефтекамского и Белебеевского

Дата

■ Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии «Благовестите день от дне спасение Бога нашего». К 55-летию монашеского пострига и диаконской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

■ Алексей Реутский. «Напитал еси богатно души алчущих пищею небесною». 300 лет святителю Тихону Задонскому

■ Алексей Реутский. Кто закроет Псалтирь, тому небо закроется. Задонский монастырь сегодня: преемственность, молитва, послушание

Православие в мире

■ Л. А. Афонина, канд. ист. наук, научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН. Празднование Пасхи в Пекинской духовной миссии

■ Диакон Александр Черепенин. Глубокая вера русского народа неизменна. Митрополит Филиппопольский Нифон об Антиохийском подворье в Москве и своем служении в России

Церковь и общество

■ Иерей Игорь Палкин. Через фотографию Господь открывает мне Церковь  

■ Татьяна Медведева. В Евангелии есть ответы на все трудные вопросы

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Диакон Георгий Малков

6 июня 2024 г. 13:00
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16 мая 2024 г. 17:00