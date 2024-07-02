Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Как накормить. Апостолы Христовы спрашивали своего Учителя, где им взять провизии, чтобы накормить народы в пустынном месте (см. Мф. 15, 33), а Спаситель показал им, что, будучи Хлебом Жизни (см. Ин. 6, 35), способен насытить всех, приходящих к Нему.
6 июня 2024 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каждому дается. Действующий в Церкви Святой Дух преподает ее чадам дары благодати и укрепляет в самоотверженных трудах ради служения ближнему. И каждый находит здесь то, что близко его сердцу, что на пользу, а оттого и споро делается и приносит спасительный урожай.
26 апреля 2024 г. 18:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Щит веры многогранныйВо время посещения Санкт-Петербургской митрополии в конце октября 2023 года Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к богомольцам после освящения храмов, делился очень личными воспоминаниями о благочестивой жизни своей глубоко верующей семьи и о суровых гонениях на Святую Церковь, в которых она выстояла.
22 декабря 2023 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Бодрствуйте в молитвах (1 Пет. 4, 7) Этот апостольский призыв вторит словам Иисуса Христа, неоднократно побуждавшего Своих учеников бодрствовать.
15 декабря 2023 г. 13:00
«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров
«Журнал Московской Патриархии» продолжает пополнять свой архив новыми сканами оцифрованных номеров за предыдущие годы существования нашего издания.
12 декабря 2023 г. 17:00
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
Сегодня, 24 ноября 2024 года, Главный редактор Издательства Московской Патриархии и «Журнала Московской Патриархии» епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай поздравил коллектив редакции «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала, которое отмечается в этом году.    
24 ноября 2023 г. 12:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Движение церковной жизни поражает разнообразием и динамизмом. Об этом в первую очередь свидетельствует хроника самоотверженного служения нашего Первосвятителя. Святейший Патриарх Кирилл за краткий период времени, освещаемый в этом номере журнала, помимо совершения богослужений и руководства церковным управлением в столице, посетил Санкт-Петербургскую и Костромскую митрополии, Петропавловскую епархию. И каждый раз это были яркие, незабываемые события: празднование памяти святого благоверного князя Александра Невского (рака для его святых мощей возвращена Церкви), великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора и воссозданного Богоявленского собора в Костромском кремле.
9 ноября 2023 г. 14:00
Новости
Святейший Патриарх Кирилл и Президент РФ В. В. Путин в Благовещенском соборе Московского Кремля 7 мая 2024 г. Фото Пресс-службы Президента России
ЖМП № 6 июнь 2024 /  2 июля 2024 г. 14:00
версия для печати версия для печати

Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Опора силы нашей
Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.

Вступая в должность главы государства, Президент обращается за молитвой и благословением к Предстоятелю Русской Православной Церкви. Наш Первосвятитель, неутомимый и ревностный в жертвенном служении, в день тезоименитства объединяет вокруг себя епископат, в соответствии с определениями Священного Синода прирастающий и несущий апостольскую проповедь во все концы нашей необъятной Родины. Уповаем, что в годину испытаний вера православная, в сердце народном укорененная, становится опорой, порождающей силу необоримую.

В далеком и недавнем прошлом мы обретаем удивительные по разнообразию и самобытной уникальности примеры жизни по вере и с упованием на Бога в условиях политически тягостных и выше меры сложных. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский, участник сложнейших перипетий княжеских междоусобиц XII века, предстает перед нами сегодня как вдохновенный покровительством Матери Божией храмоздатель и земной покровитель Церкви в своих уделах. Святой Патриарх Тихон, гонимый и унижаемый безбожной властью, вопреки проискам кровожадных, каждое место, где пребывал и молился во дни скорбей, освятил благодатью смиренного подвига. И сегодня мы выстраиваем паломнический маршрут по первопрестольному граду, дабы в эпоху возрождения веры хранить благоговейную память о мужестве новомучеников и исповедников.

Поиск опоры во Всевышнем, надежда на Его помощь в церковной повседневности находит проявление и в будничных делах церковных тружеников, одним из представителей которых является благочинный. О возникновении и развитии этого явления в истории Русской Православной Церкви рассказывает отдельная статья.

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Вступление в должность Президента Российской Федерации

■ Ревностное служение Богу и неизменное попечение о пастве . Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

■ Наречение и хиротония Серафима (Пасанаева), клирика Йошкар-Олинской епархии, во епископа Минусинского и Курагинского

■ Наречение и хиротония архимандрита Авксентия (Абражея), клирика Туровской епархии, во епископа Несвижского, викария Патриаршего экзарха всея Беларуси
■ Определения Священного Синода

Дата

■ В. И. Петрушко. Святой благоверный князь Андрей Юрьевич Боголюбский. К 850-летию со дня преставления

■ Мария Строганова. Путь к священству. К 10-летию со дня преставления протоиерея Василия Строганова

Летопись святости

■ Иерей Димитрий Сафонов. Московские адреса святого Патриарха Тихона. Паломнические маршруты юбилейного 2025 года

Церковная история

■ Иерей Вячеслав Новак. Статус благочинного в Российской империи. По материалам церковно-правовых документов синодальной эпохи

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Диакон Андрей Радкевич

2 июля 2024 г. 14:00
Также читайте:
ЖМП
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
«Журнал Московской Патриархии» пополнил свой архив новыми сканами архивных номеров
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Диакон Георгий Малков
26.06.1941 – 04.04.2024 4 апреля 2024 года на 82-м году жизни отошел ко Господу клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях диакон Георгий Малков.
30 июня 2024 г. 16:30
Празднование Пасхи в Пекинской духовной миссии
Христова Церковь всемирна, она не ограничивается ни определенной эпохой, ни историей одного народа. С апостольских времен, вдохновленные повелением Спасителя идти и научить все народы (Мф. 28, 1), проповедники слова Божия понесли евангельскую весть во все концы вселенной, переступив границы Римской империи для благовестия в Армении, Персии, Индии, Эфиопии. Та же устремленность к просвещению новых народов побуждала и миссионеров Русской Православной Церкви в разные периоды ее истории подвизаться не только на необъятных просторах Российской империи, но и за ее пределами, в частности в Китае. PDF-версия.
29 июня 2024 г. 15:30
Кто закроет Псалтирь, тому небо закроется
Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь был основан около 1610 года двумя благочестивыми старцами-схимонахами московского Сретенского монастыря Кириллом и Герасимом. Но известна всей Руси эта обитель стала именно в XVIII веке трудами и молитвами чудотворца Тихона Задонского, чей трехсотлетний юбилей отмечается в этом году. Как насельники монастыря сохраняют память о своем небесном покровителе, какое место в их духовной жизни занимает Иисусова молитва, почему в этом монастыре удалось возродить дореволюционную преемственность монашеской традиции, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
26 июня 2024 г. 15:30
«Напитал еси богатно души алчущих пищею небесною»
В этом году православный мир отмечает трехсотлетие выдающегося богослова и просветителя XVIII века, самоотверженного архипастыря, наставника монашества, благотворителя и попечителя о нуждающихся, молитвенным подвигом и неустанным трудом стяжавшего духовное совершенство, святителя Тихона Задонского. Рано познавший нищету и тяжесть физического труда, он сумел развить заложенные в нем Богом дары и стать примером любви и милосердия для многих поколений архипастырей и духовенства. Об актуальности его учения в наши дни, о том, что значило его слово для христиан XVIII века, и о связях святителя Тихона Задонского с христианским богословием разных исторических эпох нашему журналу рассказал доктор богословия, помощник благочинного Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря иеромонах Гавриил (Мельников). PDF-версия.    
24 июня 2024 г. 19:00
Иерей Игорь Палкин: «Через фотографию Господь открывает мне Церковь»
Все основные богослужения Предстоятеля Русской Церкви, все его главные поездки по стране мир видит глазами фотографов Патриаршей фотослужбы. В каждом номере «Журнала Московской Патриархии» публикуются фрагменты этой фотохроники. Вот уже десять лет руководит фотослужбой Патриарха Московского и всея Руси священник Игорь Палкин, клирик храма святой мученицы Татианы при МГУ и профессио­нальный фотограф. В свободное от священнического служения и работы время отец Игорь делает фотопортреты людей Церкви — священнослужителей и мирян. Некоторые из них также печатались в нашем журнале. PDF-версия.    
21 июня 2024 г. 18:00