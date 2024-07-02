Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год

Опора силы нашей

Справедливо сетовал Иов многострадальный, что не имеет опоры в себе самом, ибо в любом обстоянии, да и вообще всегда, человек полагается на Господа (см. Пс. 17, 19). В Боге ищем и обретаем поддержку в жизни церковной и государственной, общественной и семейной, да и, без всякого сомнения, личной. В новом выпуске «Журнала Московской Патриархии» рассказывается о событиях, которые ярко свидетельствуют о том, как это воплощается в российской действительности.

Вступая в должность главы государства, Президент обращается за молитвой и благословением к Предстоятелю Русской Православной Церкви. Наш Первосвятитель, неутомимый и ревностный в жертвенном служении, в день тезоименитства объединяет вокруг себя епископат, в соответствии с определениями Священного Синода прирастающий и несущий апостольскую проповедь во все концы нашей необъятной Родины. Уповаем, что в годину испытаний вера православная, в сердце народном укорененная, становится опорой, порождающей силу необоримую.

В далеком и недавнем прошлом мы обретаем удивительные по разнообразию и самобытной уникальности примеры жизни по вере и с упованием на Бога в условиях политически тягостных и выше меры сложных. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский, участник сложнейших перипетий княжеских междоусобиц XII века, предстает перед нами сегодня как вдохновенный покровительством Матери Божией храмоздатель и земной покровитель Церкви в своих уделах. Святой Патриарх Тихон, гонимый и унижаемый безбожной властью, вопреки проискам кровожадных, каждое место, где пребывал и молился во дни скорбей, освятил благодатью смиренного подвига. И сегодня мы выстраиваем паломнический маршрут по первопрестольному граду, дабы в эпоху возрождения веры хранить благоговейную память о мужестве новомучеников и исповедников.

Поиск опоры во Всевышнем, надежда на Его помощь в церковной повседневности находит проявление и в будничных делах церковных тружеников, одним из представителей которых является благочинный. О возникновении и развитии этого явления в истории Русской Православной Церкви рассказывает отдельная статья.

Содержание номера:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Вступление в должность Президента Российской Федерации

■ Ревностное служение Богу и неизменное попечение о пастве . Торжества по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

■ Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

■ Наречение и хиротония Серафима (Пасанаева), клирика Йошкар-Олинской епархии, во епископа Минусинского и Курагинского

■ Наречение и хиротония архимандрита Авксентия (Абражея), клирика Туровской епархии, во епископа Несвижского, викария Патриаршего экзарха всея Беларуси

■ Определения Священного Синода

Дата

■ В. И. Петрушко. Святой благоверный князь Андрей Юрьевич Боголюбский. К 850-летию со дня преставления

■ Мария Строганова. Путь к священству. К 10-летию со дня преставления протоиерея Василия Строганова

Летопись святости

■ Иерей Димитрий Сафонов. Московские адреса святого Патриарха Тихона. Паломнические маршруты юбилейного 2025 года

Церковная история

■ Иерей Вячеслав Новак. Статус благочинного в Российской империи. По материалам церковно-правовых документов синодальной эпохи

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Диакон Андрей Радкевич