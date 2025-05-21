Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви (PDF-версия).

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи.

Церковная традиция неслучайно именует сей день праздником праздников и торжеством из торжеств, ибо Воскресение Христово — крепкое основание нашей веры и надежды. В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости. Воскресение Христово уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть, разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла.

Прославляя Воскресение Спасителя, святитель Николай Сербский писал, что «победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяла и разделяет людей… Но только Христова победа — как солнце, изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит под ним» (Беседы. Евангелие о Победителе смерти).

Это означает, что каждому человеку, стремящемуся ко спасению, каждому верующему и следующему за Христом дарована возможность одержать победу над грехом и стать, по слову апостола и евангелиста Иоанна, возлюбленным чадом Божиим (1 Ин. 3, 1).

Мы празднуем Пасху, торжествуя не переход из одной земли в другую, пусть и Обетованную, как отмечали древние евреи ветхозаветную пасху, радуясь освобождению из многолетнего египетского плена. Наша Пасха об ином. Господь избавил нас от тьмы греха и тени смертной (Лк. 1, 79) и даровал нам Небесное Царство.

«На свет свободы вывел Христос печальных заключенных — к высотам горним рая возвел Он их, ликуя» (Гимн XXXVIII) — эти вдохновенные строки преподобного Ефрема Сирина выражают глубокое переживание пасхальной тайны — тайны спасения человека от воздействия на него зла. Зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться со злом и побеждать его через покаяние, молитву и приобщение Тела и Крови Спасителя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому вместе с апостолом Павлом утверждаем, что Воздвигший Христа из мертвых оживотворит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас (Рим. 8, 11).

Пасха Христова знаменует переход от земного тления к вечной жизни с Богом, к единству с нашим Творцом и Искупителем. А потому, радуясь о Воскресшем ради нас Иисусе и с благодарностью принимая Чашу спасения (Пс. 115, 4), в которой Церковь преподает нам истинную Пищу и Питие бессмертия — Тело и Кровь Христовы, будем неустанно и неумолчно прославлять Господа делами любви и милосердия, являя себя Его верными учениками.

И хотя наше стремление к добру и преуспевание в деле Божием может казаться порою скромной лептой вдовицы (Мк. 12, 42), будем всегда иметь попечение о том, чтобы не ослабевала в нас твердость веры и непоколебимость надежды, зная, что труд наш все же не тщетен пред Господом (1 Кор. 15, 58).

Воздадим же Воскресшему Спасителю хвалу и славу, обнимем друг друга с любовью и поделимся немеркнущей пасхальной радостью со всяким человеком, с кем сведет нас Бог на нашем жизненном пути, словом и делом свидетельствуя о том, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова

2025 год