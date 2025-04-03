Иеромонах Константин (Никитенко)

28.04.1983 – 03.03.2025

3 марта 2025 года на 42-м году жизни отошел ко Господу насельник Оптиной пустыни иеромонах Константин (Никитенко). PDF-версия.

Иеромонах Константин (в миру Дмитрий Викторович Никитенко) родился 28 апреля 1983 года в Твери, а его детство и юность прошли в городе Конаково Тверской области.

В 1990 году семилетний Дмитрий был крещен в храме села Свердлово Конаковского района. В 1999 году после окончания школы поступил на лечебный факультет Тверской государственной медицинской академии. Свои первые шаги в профессии Дмитрий сделал еще в студенческие годы, работая в бригаде скорой психиатрической помощи.

Тогда же начался его путь к вере. В 2005 году Дмитрий окончил академию по специальности «лечебное дело» и продолжил учебу в ординатуре НИИ СП имени Н. В. Склифосовского по специальности «анестезиология и реаниматология». С 2007 по 2009 год Дмитрий работал врачом-реаниматологом в отделении хирургической реанимации Первой градской больницы города Москвы. В 2009 году Дмитрий, переживая духовный кризис, отправился в Оптину пустынь. Эта поездка перевернула его жизнь. В монастыре Дмитрий нес разнообразные послушания: работал на мойке в братской трапезной, дежурил на скитской вахте, трудился на конюшне, на птичнике, на просфорне и в коровнике. Он также помогал в монастырском лазарете, применяя свой врачебный опыт. Его музыкальные способности оказались востребованы в деле церковного пения, со временем он начал регентовать, а затем клиросное послушание стало для него основным.

В 2012 году послушник Димитрий был пострижен в рясофор, а в 2014 году в монашество с именем Константин. В 2013 году он окончил Калужскую духовную семинарию, а через два года был рукоположен в иеромонаха.

В монастыре все, кто знал отца Константина, отмечают его скромность, доброту и удивительное отсутствие обидчивости. Братия вспоминают, что за все время его пребывания в обители не было ни одного случая конфликта или обиды с его стороны. Внимательный и отзывчивый отец Константин безотказно откликался на просьбы о помощи, был неравнодушным к проблемам своих собратий.

С началом специальной военной операции отец Константин искал возможности помогать нашим воинам. Вскоре по Промыслу Божию в Оптину приехал Алексей Верещагин, командир добровольческого штурмового отряда имени святого благоверного князя Александра Невского, и пригласил его в подразделение. Получив благословение наместника, в декабре 2022 года отец Константин отправился в зону боевых действий, где его ждало особое служение. На передовой иеромонах Константин, получивший позывной «Тверь» в память о своей малой родине, крестил новобранцев, исповедовал и причащал бойцов, поддерживал их в трудные минуты. Его сослуживцы говорят, что он ни на секунду не забывал о своей пастырской миссии. Известны случаи, когда воины смежных подразделений приходили к батюшке для духовной беседы, зная, что он находится неподалеку на передовой. Об отце Константине не понаслышке знал весь фронт под Соледаром, все медики направления «Бахмут», а затем и Курска, куда тоже батюшка регулярно выезжал.

Исполняя священническое служение, он и как врач оказывал квалифицированную медицинскую помощь раненым и спас десятки жизней наших бойцов. Со временем иеромонах Константин начал обучать новобранцев основам тактической медицины. Его знания и опыт стали бесценным ресурсом для отряда, а затем бригады, помогая спасать жизни в самых сложных условиях.

Благодаря усилиям отца Константина в бригаде и подразделениях были созданы молитвенные комнаты, где бойцы могли исповедаться и причаститься Святых Таин, побеседовать со священником, отстраниться от тяжелых реалий войны и обратиться к Богу. Также по его инициативе была организована работа по эвакуации икон с линии боевого соприкосновения, чтобы сохранить святыни от разрушения и поругания.

Став руководителем группы по эвакуации раненых, отец Константин, полностью забывая о себе, переживал лишь о том, что в полевых условиях не имеет под рукой необходимого оборудования и не может спасти всех. Считая, что его помощь как священника и врача особенно необходима на передовой, в окопах, он стремился туда, несмотря на запреты командиров, которые старались оградить его от смертельной опасности, насколько это было возможно в условиях боевых действий.

Особенно часто он находился на фронте под Соледаром. Инок Терентий, водитель эвакуационной машины медицинской роты, погибший при исполнении воинского долга, говорил об отце Константине: «Я греюсь около него». Такое духовное тепло и поддержку чувствовали от него бойцы в суровых условиях войны.

За самоотверженное служение и спасение жизней иеромонах Константин был удостоен государственных и общецерковных наград: медали «За спасение погибавших», медали «Участнику специальной военной операции», почетного знака «Александр Невский» с мечами (II степени) и ордена святого благоверного князя Димитрия Донского.

Отец Константин отошел ко Господу в первый день Великого поста — 3 марта 2025 года, когда находился в отпуске в Санкт-Петербурге. Его внезапная кончина стала огромной утратой для всех, кто знал и любил его, — от братии монастыря до бойцов на передовой. Седьмого марта Оптина пустынь проводила своего насельника в последний путь. Соборное отпевание и погребение возглавил наместник монастыря.

Братия Оптиной пустыни, бойцы добровольческой бригады «Невский» и все, кто знал отца Константина, навсегда сохранят в своих сердцах память о нем как о человеке удивительной доброты и самоотверженности, никогда не искавшем для себя покоя и безопасности, но всегда стремившемся быть там, где он был нужнее всего.

Вечная память новопреставленному иеромонаху Константину. Господь да упокоит его в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная!

Епископ Можайский Иосиф с братией монастыря