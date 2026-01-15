Иеросхимонах Иоанн (Миронов)

25.11.1926 – 07.11.2025

7 ноября 2025 года на 99-м году жизни отошел ко Господу клирик Великолукской епархии иеросхимонах Иоанн (Миронов). PDF-версия

Иеросхимонах Иоанн (в миру Иван Егорович Миронов) родился 25 ноября 1926 года в деревне Шабаны Островского района Псковской губернии в благочестивой крестьянской семье Георгия и Ольги Мироновых. Родился слабым, поэтому родители приняли решение крестить его в тот же день.

В 1931 году семья Мироновых отказалась вступать в колхоз и была на десять лет отправлена в ссылку на торфоразработки Синявинских болот в Ленинградскую область. Переселенцы жили в перенаселенных бараках. Во время голода, зимой, детей кормили мерзлой рябиной. Ваня выжил, трое его братьев и сестра умерли. В ссылке Ваня окончил пять классов.

С началом Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года семья Мироновых оказалась в прифронтовой зоне на оккупированной территории. Тогда было принято решение возвращаться на родину, в Псковскую область. В 1944 году в возрасте 17 лет Иван Миронов был призван на фронт, где служил в артиллерийских войсках. В ноябре 1946 года был демобилизован и награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

В 1948 году Иван по благословению преподобного Серафима Вырицкого поступил в семинарию. Отец Иоанн стал учеником и преемником духовного опыта преподобного Серафима Вырицкого и преподобного Симеона Псково-Печерского, а также старца протоиерея Николая Гурьянова, которого знал больше 60 лет.

Окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1952 году, в 1956 году — духовную академию. Девятнадцатого февраля 1956 года Иван Миронов венчался со своей супругой Ниной Соловьевой. Седьмого апреля 1956 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, был рукоположен во диакона, а 1 июля 1956 года — во пресвитера.

Первое назначение иерей Иоанн получил в приход села Борисово. Затем молодого священника перевели в Чудово, а потом в Старую Руссу. Всего отец Иоанн сменил 17 приходов: служил в селе Бор, в Петрозаводске, в Сомино, в Рождествено, в Гатчине, в Тихвине, в Сиверском, в Тосно, в Мурино. Два месяца священник прослужил в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде. Частые переводы с прихода на приход были связаны с активной деятельностью священника, вокруг которого собирались верующие люди. В 1998 году протоиерей Иоанн Миронов был назначен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ в Санкт-Петербурге.

В 2005 году имя отца Иоанна было записано в «Золотую книгу Санкт-Петербурга» как человека, внесшего значительный вклад в развитие и историю города.

С 2010 года протоиерей Иоанн Миронов являлся духовным наставником благотворительного фонда «Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого», главная цель которого — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2024 году отец Иоанн был принят в клир Великолукской епархии и назначен духовником строящейся обители милосердия в честь иконы Божией Матери «Милующая».

За год до кончины принял великую схиму с сохранением прежнего имени.

Схииеромонах Иоанн (Миронов) почил утром 7 ноября 2025 года. Отпевание 9 ноября 2025 года в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Пскова совершил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении сонма архиереев и духовенства. Отец Иоанн похоронен в деревне Вехно у алтаря храма в честь иконы Божией Матери «Милующая».

Архимандрит Варнава (Снытко)