выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Некрологи
Иеросхимонах Иоанн (Миронов)
15 января 2026 г. 14:30
версия для печати версия для печати

Иеросхимонах Иоанн (Миронов)

25.11.1926 – 07.11.2025

7 ноября 2025 года на 99-м году жизни отошел ко Господу клирик Великолукской епархии иеросхимонах Иоанн (Миронов). PDF-версия

Иеросхимонах Иоанн (в миру Иван Егорович Миронов) родился 25 ноября 1926 года в деревне Шабаны Островского района Псковской губернии в благочестивой крестьянской семье Георгия и Ольги Мироновых. Родился слабым, поэтому родители приняли решение крестить его в тот же день.

В 1931 году семья Мироновых отказалась вступать в колхоз и была на десять лет отправлена в ссылку на торфоразработки Синявинских болот в Ленинградскую область. Переселенцы жили в перенаселенных бараках. Во время голода, зимой, детей кормили мерзлой рябиной. Ваня выжил, трое его братьев и сестра умерли. В ссылке Ваня окончил пять классов.

С началом Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года семья Мироновых оказалась в прифронтовой зоне на оккупированной территории. Тогда было принято решение возвращаться на родину, в Псковскую область. В 1944 году в возрасте 17 лет Иван Миронов был призван на фронт, где служил в артиллерийских войсках. В ноябре 1946 года был демобилизован и награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

В 1948 году Иван по благословению преподобного Серафима Вырицкого поступил в семинарию. Отец Иоанн стал учеником и преемником духовного опыта преподобного Серафима Вырицкого и преподобного Симеона Псково-Печерского, а также старца протоиерея Николая Гурьянова, которого знал больше 60 лет.

Окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1952 году, в 1956 году — духовную академию. Девятнадцатого февраля 1956 года Иван Миронов венчался со своей супругой Ниной Соловьевой. Седьмого апреля 1956 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, был рукоположен во диакона, а 1 июля 1956 года — во пресвитера.

Первое назначение иерей Иоанн получил в приход села Борисово. Затем молодого священника перевели в Чудово, а потом в Старую Руссу. Всего отец Иоанн сменил 17 приходов: служил в селе Бор, в Петрозаводске, в Сомино, в Рождествено, в Гатчине, в Тихвине, в Сиверском, в Тосно, в Мурино. Два месяца священник прослужил в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде. Частые переводы с прихода на приход были связаны с активной деятельностью священника, вокруг которого собирались верующие люди. В 1998 году протоиерей Иоанн Миронов был назначен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ в Санкт-Петербурге.

В 2005 году имя отца Иоанна было записано в «Золотую книгу Санкт-Петербурга» как человека, внесшего значительный вклад в развитие и историю города.

С 2010 года протоиерей Иоанн Миронов являлся духовным наставником благотворительного фонда «Детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого», главная цель которого — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2024 году отец Иоанн был принят в клир Великолукской епархии и назначен духовником строящейся обители милосердия в честь иконы Божией Матери «Милующая».

За год до кончины принял великую схиму с сохранением прежнего имени.

Схииеромонах Иоанн (Миронов) почил утром 7 ноября 2025 года. Отпевание 9 ноября 2025 года в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Пскова совершил Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении сонма архиереев и духовенства. Отец Иоанн похоронен в деревне Вехно у алтаря храма в честь иконы Божией Матери «Милующая».

                                                                                                  Архимандрит Варнава (Снытко)
15 января 2026 г. 14:30
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Митрофановский приход Лисичанска — жизнь и служение у линии фронта
После того как российские войска летом 2022 года освободили Лисичанск, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского протоиерей Николай Ткач и его супруга Дарья организовали на своем приходе сбор и раздачу гуманитарной помощи для земляков. Через год их приход стал одним из центров помощи Патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе. Этот опыт можно назвать уникальным, потому что Лисичанск — закрытый город, откуда уехало почти все трудоспособное население. Там нет воды, отопления в домах, регулярные перебои с электричеством. Город бомбят дроны, так как фронт находится неподалеку. Однако за три с половиной года приход помог тысячам людей, реализовал несколько социальных проектов, часть которых работает и сегодня. PDF-версия.
14 января 2026 г. 16:00
Святейший Патриарх Кирилл: заповеданное Христом милосердие — это вера в действии
В Москве состоялся XII Общецерковный съезд по социальному служению. Форум открылся Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Четыре дня архиереи и духовенство, сестры милосердия и добровольцы, руководители социальных отделов из разных епархий и благотворительных фондов делились опытом работы и знакомились с новыми подходами в организации своих проектов. В работе съезда приняли участие более 1500 человек из 222 епархий, в том числе из Беларуси, Казахстана и Средней Азии. Прозвучали приветствия председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина, мэра Москвы С. С. Собянина, выступила вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова. PDF-версия.
12 января 2026 г. 17:30
Рождественское Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. PDF-версия.
6 января 2026 г. 18:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
1925 год в истории Русской Церкви
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. После Октябрьской революции 1917 года положение Русской Церкви быстро и резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. В 2025 году практически в каждом номере журнала мы публиковали статьи о святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея России, и о его сподвижниках. Заключительный материал о трагическом и сложном 1925 годе в жизни Русской Православной Церкви представляет священник Александр Мазырин, доктор теологии и доктор церковной истории, профессор, главный научный сотрудник ПСТГУ. PDF-версия.    
23 декабря 2025 г. 14:00