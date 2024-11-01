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Протоиерей Сергий Лоскутов
1 ноября 2024 г. 17:10
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Протоиерей Сергий Лоскутов

18.04.1959–29.09.2024

 29 сентября 2024 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу секретарь Пензенского епархиального управления, настоятель Успенского собора Пензы, клирик Пензенской епархии протоиерей Сергий Лоскутов. PDF-версия.

Сергей Викторович Лоскутов родился 18 апреля 1959 года в селе Красное Некоузского района Ярославской области в семье священника и был крещен в честь преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского).

На выбор жизненного пути будущего пастыря повлиял пример отца, настоятеля Казанского храма в Кузнецке, который погиб в 1971 году при пожаре, спасая прихожан, а также паломническая поездка в 1976 году в Троице-Сергиеву лавру.

После прохождения срочной службы в рядах Советской армии Сергей Лоскутов поступил в Московскую духовную семинарию. В семинарские годы он встретил свою будущую супругу. Их брак благословил архимандрит Кирилл (Павлов).

После окончания семинарии епископ Серафим (Тихонов; † 2000) 18 апреля 1986 года рукоположил юношу во диакона, а 27 июля — во пресвитера. С этого времени он бессменно на протяжении 38 лет служил в Успенском кафедральном соборе Пензы: сначала клириком, а с 1991 года и до кончины — настоятелем. В 1991 году, после выделения из состава Пензенской епархии самостоятельной Саранской епархии, на новую кафедру был рукоположен архимандрит Варсонофий (Судаков), ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. На тот момент он являлся настоятелем Успенского кафедрального собора Пензы и секретарем Пензенского епархиального управления. После его архиерейской хиротонии священник Сергий Лоскутов стал преемником архимандрита Варсонофия на обеих должностях.

Все последующее десятилетие отец Сергий — правая рука и ближайший помощник архиепископа Серафима (Тихонова). Вопросов и проблем в то время было много, не только открытие новых приходов, восстановление и строительство храмов и монастырей. Задачей прото­иерея Сергия Лоскутова было взаимодействие с общественностью.

В те годы семинарское образование было далеко не у всех священнослужителей, и протоиерей Сергий Лоскутов был одним из самых энергичных и образованных священников в Пензе. Он вел рубрику по вопросам читателей в «Пензенской правде», часто выступал на областном телевидении, стоял у истоков богословских курсов для взрослых и воскресной школы для детей при Успенском соборе, епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации (в 1996 году, когда отдел был образован, отец Сергий стал его первым председателем).

В 1990–1994 годах при Успенском соборе был построен Благовещенский храм-крестильня с административным зданием. В 1999 году, когда праздновалось двухсотлетие Пензенской епархии, Пенза встречала Предстоятеля Русской Церкви — Патриарха Алексия II. Протоиерей Сергий внес большой вклад в организацию этих торжеств.

В октябре 2000 года Успенский собор стал центром другого исторического события — прославления святителя Иннокентия Пензенского, и опять же основные организационные хлопоты легли на плечи секретаря епархии.

За время служения в епархии отец Сергий во многих храмах был первым или временным настоятелем, в том числе и в Спасском кафедральном соборе в 2005–2010 годах, на этапе подготовки храма к восстановлению. В 2012–2014 годах он руководил строительством и был первым настоятелем храма во имя блаженной Матроны Московской в Пензе. В 2002–2008 годах протоиерей Сергий — помощник управляющего епархией по делам благочиний, с 2010 года вновь секретарь епархиального управления, в 1991–2014 годах — благочинный городских церквей.

Тридцать восемь лет прослужил протоиерей Сергий Лоскутов у престола Божия, и все годы — в Успенском соборе Пензы. Он был удостоен многих церковных наград: права ношения набедренника (1986), камилавки (1987), наперсного креста золотого цвета (1990), правам ношения палицы (1994), креста с украшениями (1996), митры (2005), права служения Литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни (2013) и до «Отче наш» (2019); был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского III степени (1999), медалью преподобного Сергия Радонежского I степени (2009), медалью «1000-летие преставления равноапостольного князя Владимира» (2015), высшей наградой Пензенской епархии — медалью святителя Иннокентия Пензенского I степени (2024).

В последние десять лет отец Сергий отошел от административно-­хозяйственных дел и больше времени посвящал прихожанам. Его запомнили как духовника, который всегда даст мудрый совет, утешит, ободрит. Прихожане Успенского собора относились к своему настоятелю с искренней любовью и уважением.

Отпевание протоиерея Сергия Лоскутова прошло 1 октября 2024 года в Успенском соборе. Его совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Назарий и епископ Сердобский и Спасский Митрофан в сослужении десятков священнослужителей. Погребен протоиерей Сергий Лоскутов на Мироносицком кладбище Пензы, в нескольких метрах от своего родного Успенского собора. Да упокоит Господь в селениях праведных протоиерея Сергия и сотворит ему вечную память!

                                                                                           Диакон Евгений Белохвостиков

1 ноября 2024 г. 17:10
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