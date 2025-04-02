Общие требования к организации посещения пациента священнослужителями

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Статьи на тему
медицина
Как вызвать священника к больному в стационар
Министерство здравоохранения РФ направило в регионы и в федеральные органы исполнительной власти текст методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужителями лиц, находящихся на лечении в медицинских стационарах. По сути это «дорожная карта», описывающая (в развитие принятой больше десяти лет назад нынешней редакции 19-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») механизм допуска духовенства в больницы. Но одновременно это и важный прецедент: ранее подобного документа в России не было. Именно поэтому вице-премьер Кабинета министров Татьяна Голикова параллельно поручила субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти принять на основе этих рекомендаций собственные нормативные акты, в соответствии с которыми священники смогут приходить к пациентам в конкретные медицинские учреждения. PDF-версия.
28 марта 2022 г. 17:00
Пастырская психиатрия: понять, помочь, спасти
В январском номере мы опубликовали первую часть интервью с профессором психиатрии В. Г. Каледой, автором вышедшей в свет книги «Основы пастырской психиатрии», в которой врач рассказал о несбывшихся прогнозах ВОЗ и наиболее серьезных психических расстройствах, с которыми встречаются священники в пастырской практике. В этом номере читатель узнает, почему психопатические расстройства могут привести к преступлению, если не обращать на них внимания, способствуют ли социальные сети возникновению психических заболеваний и как священнику предупредить агрессию в беседе с душевнобольным человеком. PDF-версия.
18 марта 2021 г. 16:30
Пастырская психиатрия: понять, помочь, спасти
В Издательстве Московской Патриархии вышла книга профессора психиатрии Василия Глебовича Каледы. Автор обобщает многолетний опыт работы с людьми, у которых вера в Бога и понимание христианского служения искажается психическими расстройствами. О том, как научиться понимать таких людей, к чему быть готовым в общении с ними, что необходимо знать для оказания им помощи и поддержки, предупредив тем самым непоправимые поступки, врач-психиатр рассказал «Журналу Московской Патриархии» на ярких примерах своей практики. PDF-версия.
4 февраля 2021 г. 13:00
Епископ Калачинский и Муромцевский Петр: «Пандемия — бич Божий по грехам нашим»
Пандемия коронавируса обострила отнюдь не только медицинские, санитарно-гигиенические и экономические вопросы и задачи. Резко возрос интерес к природе вирусов и их роли в сообществе живых организмов на Земле, управляемости человеческой цивилизацией в условиях выраженного в той или иной степени хаоса, духовным причинам переживаемых нами проблем и верным выводам, которые из них следует сделать. В интервью «Журналу Московской Патриархии» занимающий кафедру в Омской митрополии архиерей, в прошлом ученый-вирусолог, рассуждает об оправданности карантинных ограничений, объясняет, почему Россия оказалась впереди в создании вакцины, и советует не поддаваться панике. PDF-версия.  
22 января 2021 г. 14:30
Дробное питание и прогулки пешком
Затяжной рабочий день, богослужения с продолжительным неподвижным стоянием на ногах плюс несбалансированное питание — все эти особенности, способные существенно ухудшить здоровье, постоянно сопровождают служение каждого священника. Как священнослужителю избежать обусловленных специфическим режимом питания профессиональных болезней, советует Олег Ольхов, известный шеф-повар и специалист по русской и монастырской кухне, который в силу своей профессии сам столкнулся с этими проблемами и научился предотвращать их последствия. PDF-версия.  
13 июля 2020 г. 13:00
Священники поделились пастырским опытом попечения о душевнобольных
В ОВЦС состоялась секция  XXVIII Международных рождественских чтений «Попечение Церкви о душевнобольных». Ее участники - врачи, духовенство, преподаватели медицинских вузов говорили о видах психиатрических заболеваний, специфике духовного окормления людей с этим диагнозом, видах помощи  душевнобольным и делились случаями из практики.
27 января 2020 г. 18:50
Коварный варикоз
Варикозную болезнь часто называют недугом, сопутствующим цивилизации. Действительно ли священнослужители особенно подвержены этому заболеванию, можно ли справиться с ним консервативным методом лечения и при каких симптомах необходимо обращаться ко врачу? Об этом корреспондент «Журнала Московской Патриархии» расспросил доцента Лечебного факультета Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врача Центральной клинической больницы святителя Алексия Павла Голосницкого. PDF-версия
17 января 2020 г. 10:00
Сестры по уходу
В Центральной клинической больнице святителя Алексия теперь появилось 2-е отделение паллиативной медицины. В отличие от 1-го отделения (см. материал «Паллиативное решение вечной проблемы» в № 2 за 2017 год), где неизлечимые пациенты размещаются независимо от места постоянной регистрации, сюда в рамках федеральной целевой программы оказания паллиативной помощи госпитализируют только москвичей. Сколько приходится ожидать в очереди на госпитализацию, что тут делают пациенты вовсе без прописки и почему медсестры считают это отделение самым престижным, в больнице на Ленинском проспекте разбирался обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
10 января 2020 г. 12:38
В Синодальном отделе по церковной благотворительности обсудили зависимость депрессии от религиозности
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялась секция XXVII Рождественских чтений:«Попечение Церкви о душевнобольных». Священноначалие, духовенство и специалисты в сфере психиатрии обсудили формы проявления и методы лечения такого психического расстройства, как депрессия, отношение к ней святых подвижников и как протекание болезни зависит от религиозности человека.
27 января 2019 г. 17:30
Документы
ЖМП № 3 март 2025 /  2 апреля 2025 г. 18:00
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Общие требования к организации посещения пациента священнослужителями

Общие требования к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях1  PDF-версия.

1. Медицинская организация предоставляет возможность священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний посещать пациента при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе в ее структурном подразделении2, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий3.

2. Священнослужители допускаются в медицинскую организацию при предъявлении документа, подтверждающего статус священнослужителя централизованной религиозной организации или религиозной организации, входящей в ее структуру.

3. Посещение пациента священнослужителями осуществляется с учетом правил внутреннего распорядка медицинской организации4. При посещении пациента священнослужителям следует отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи.

4. При посещении пациента богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, проведение которых возможно в стационарных условиях, проводятся священнослужителями в отдельном помещении или в специально выделяемом администрацией медицинской организации помещении для этих целей5.

5. Посещение пациента священнослужителями осуществляется в часы посещения, установленные медицинской организацией, или в часы, согласованные с руководителем структурного подразделения медицинской организации, в которой пациенту оказывается медицинская помощь в стационарных условиях, или дежурным врачом в случае посещения пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в палате реанимации и интенсивной терапии.

6. При посещении пациента священнослужителями, в том числе в случае введения ограничительных мероприятий (карантина), соблюдаются правила санитарно-­эпидемиологического законодательства6, включая применение средств защиты.

7. При посещении пациента священнослужителями в палате реанимации и интенсивной терапии допускается одновременное нахождение не более двух священнослужителей у одного посещаемого пациента.

8. При посещении пациента священнослужителям запрещается препятствовать оказанию пациенту медицинской помощи.

9. Медицинская организация размещает информацию о правилах организации посещения пациента священнослужителями, включая информацию о лице, ответственном за взаимодействие с централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, на своем официальном сайте в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» и в общедоступных местах в медицинской организации (ее структурном подразделении).

10. Допуск священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, осуществляется по решению руководителя указанной медицинской организации.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ № 628н
от 19.11.2024 г.

2 Далее соответственно священнослужители, посещение пациента, медицинская организация (ее структурное подразделение).

3 Пункт 15 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

4 Пункт 11 части 5 статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ.

5 Пункт 11 части 5 статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ, абзац первый пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

6 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Комментарий руководителя Правового управления относительно приказа Минздрава России
«Об утверждении общих требований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций...»

Комментарий руководителя Правового управления Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги) относительно приказа Минздрава России от 19.11.2024 № 628н «Об утверждении общих ребований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций...»

Приказ в целом учитывает предложения Церкви. В частности, он предусматривает положение, согласно которому в медицинские организации для совершения религиозных обрядов, включая богослужения, таинства причащения и соборования, должны допускаться священники централизованных религиозных организаций. ­Соответственно, лица, относящиеся к нетрадиционным религиозным объединениям либо не имеющие священного сана, не могут допускаться к пациентам для совершения религиозных обрядов. Священный сан и принадлежность к централизованной религиозной организации должны подтверждаться документом, выданным религиозной организацией. Священник может посещать пациента в любое время. Однако если речь идет о реанимации, то время посещения следует согласовать с завреанимацией или дежурным врачом. В каждом медицинском учреждении должно быть лицо, ответственное за посещение пациентов священниками. Информация о таком лице должна быть размещена на сайте, а также на стенде мед­организации.

Важно, что приказ предусматривает возможность посещения пациентов даже в период карантина или иных ограничительных мероприятий. В таком случае должны соблюдаться нормы специального законодательства, в том числе в части наличия у священника средств индивидуальной защиты.

Приказ обязывает руководство медицинских организаций выделять отдельные помещения для совершения религиозных обрядов в стационарных условиях. Речь идет о молитвенных комнатах, домовых больничных храмах.

Посещение священниками военных госпиталей возможно по решению руководства госпиталей.

2 апреля 2025 г. 18:00
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