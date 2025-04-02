Общие требования к организации посещения пациента священнослужителями

Общие требования к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях1 PDF-версия.

1. Медицинская организация предоставляет возможность священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний посещать пациента при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе в ее структурном подразделении2, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий3.

2. Священнослужители допускаются в медицинскую организацию при предъявлении документа, подтверждающего статус священнослужителя централизованной религиозной организации или религиозной организации, входящей в ее структуру.

3. Посещение пациента священнослужителями осуществляется с учетом правил внутреннего распорядка медицинской организации4. При посещении пациента священнослужителям следует отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи.

4. При посещении пациента богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, проведение которых возможно в стационарных условиях, проводятся священнослужителями в отдельном помещении или в специально выделяемом администрацией медицинской организации помещении для этих целей5.

5. Посещение пациента священнослужителями осуществляется в часы посещения, установленные медицинской организацией, или в часы, согласованные с руководителем структурного подразделения медицинской организации, в которой пациенту оказывается медицинская помощь в стационарных условиях, или дежурным врачом в случае посещения пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в палате реанимации и интенсивной терапии.

6. При посещении пациента священнослужителями, в том числе в случае введения ограничительных мероприятий (карантина), соблюдаются правила санитарно-­эпидемиологического законодательства6, включая применение средств защиты.

7. При посещении пациента священнослужителями в палате реанимации и интенсивной терапии допускается одновременное нахождение не более двух священнослужителей у одного посещаемого пациента.

8. При посещении пациента священнослужителям запрещается препятствовать оказанию пациенту медицинской помощи.

9. Медицинская организация размещает информацию о правилах организации посещения пациента священнослужителями, включая информацию о лице, ответственном за взаимодействие с централизованными религиозными организациями и религиозными организациями, входящими в их структуру, на своем официальном сайте в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» и в общедоступных местах в медицинской организации (ее структурном подразделении).

10. Допуск священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, осуществляется по решению руководителя указанной медицинской организации.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ № 628н

от 19.11.2024 г.

2 Далее соответственно священнослужители, посещение пациента, медицинская организация (ее структурное подразделение).

3 Пункт 15 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

4 Пункт 11 части 5 статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ.

5 Пункт 11 части 5 статьи 19 Федерального закона № 323-ФЗ, абзац первый пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

6 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Комментарий руководителя Правового управления относительно приказа Минздрава России

«Об утверждении общих требований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций...»

Комментарий руководителя Правового управления Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги) относительно приказа Минздрава России от 19.11.2024 № 628н «Об утверждении общих ребований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций...»

Приказ в целом учитывает предложения Церкви. В частности, он предусматривает положение, согласно которому в медицинские организации для совершения религиозных обрядов, включая богослужения, таинства причащения и соборования, должны допускаться священники централизованных религиозных организаций. ­Соответственно, лица, относящиеся к нетрадиционным религиозным объединениям либо не имеющие священного сана, не могут допускаться к пациентам для совершения религиозных обрядов. Священный сан и принадлежность к централизованной религиозной организации должны подтверждаться документом, выданным религиозной организацией. Священник может посещать пациента в любое время. Однако если речь идет о реанимации, то время посещения следует согласовать с завреанимацией или дежурным врачом. В каждом медицинском учреждении должно быть лицо, ответственное за посещение пациентов священниками. Информация о таком лице должна быть размещена на сайте, а также на стенде мед­организации.

Важно, что приказ предусматривает возможность посещения пациентов даже в период карантина или иных ограничительных мероприятий. В таком случае должны соблюдаться нормы специального законодательства, в том числе в части наличия у священника средств индивидуальной защиты.

Приказ обязывает руководство медицинских организаций выделять отдельные помещения для совершения религиозных обрядов в стационарных условиях. Речь идет о молитвенных комнатах, домовых больничных храмах.

Посещение священниками военных госпиталей возможно по решению руководства госпиталей.