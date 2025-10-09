Блаженнейший Тихон, Митрополит всей Америки и Канады: «Святитель Тихон укрепляет веру и помогает держаться пути спасения»

В 2025 году православные всего мира отмечают 100-летие блаженной кончины Патриарха Московского и всея России Тихона и 160-летие со дня его рождения. Телекомпания «Союз» подготовила к юбилейной дате документальный историко-биографический фильм «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский», который отмечен дипломами Международного кинофорума «Золотой Витязь».

Автор фильма Николай Васильев, главный редактор студии «Лики Руси» телеканала «Союз», работая над изучением биографии Патриарха Тихона, посетил Соединенные Штаты, увидел и показал зрителям, как сегодняшние американцы почитают святителя Тихона. В монастыре святителя Тихона Задонского, основанном в 1905 году в Саут-Кейнане (штат Пенсильвания) по благословению архиепископа Тихона (Беллавина), бывшего в то время главой православной епархии Северной Америки, режиссер взял интервью у Предстоятеля Православной Церкви в Америке Блаженнейшего Тихона, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады. PDF-версия

— Ваше Блаженство, для меня большая честь поговорить с вами о наследии святителя Тихона в Америке. Когда мы говорим о православии в Соединенных Штатах, то начинаем разговор с Аляски. В чем была исключительная роль Аляски во времена, когда здесь служил святитель Тихон, и в чем сейчас?

— Аляска — это то место, куда из России прибыли первые миссионеры, которые принесли на эти земли святую православную веру. Уже поэтому Алеутская епархия, безусловно, занимает важное место в жизни Православной Церкви в Америке как материнская епархия. У святителя Тихона, конечно, был огромный интерес к Аляске. Он беспокоился о сохранении храмов, которые были построены там молитвами и усилиями многих святых, таких как преподобный Герман Аляскинский или святитель Иннокентий. Однако к тому времени, когда святитель Тихон прибыл сюда, епархиальная жизнь вышла далеко за пределы Аляски: православие распространилось на Калифорнию и даже дальше, на восток. Так что интерес святителя Тихона к Аляске заключался, с одной стороны, в сохранении целостности церковной жизни и того уникального уклада коренных жителей, которые когда-то приняли русскую православную традицию и создали действительно уникальное коренное православие, которое сохраняется на этой земле и по сей день. А с другой — этот опыт стал во многом примером того, что святитель Тихон надеялся достичь в Северной Америке повсеместно. Собственно, поэтому он перенес центр епархии сначала в Сан-Франциско, а затем в Нью-Йорк, когда туда переместилось епархиальное управление.

— В чем был смысл переноса кафедры епископа с Западного побережья, где и Аляска ближе, и Форт-Росс, и Калифорния, на восток США?

— Причин было несколько, главная — историческая. В то время, в самом начале ХХ века, была многочисленная иммиграция. Люди прибывали из Восточной Европы, из России и других мест именно на восток США. Кроме православных было много униатов, которые принимали здесь православную веру. Святитель Тихон почувствовал важность этого момента и принял решение, что центр епархии, епархиальное управление, должен находиться в Нью-Йорке, который уже тогда играл важную культурную и историческую роль в жизни Америки.

— При архиепископе Тихоне впервые в истории Америки здесь был рукоположен епископ, открыта первая на континенте православная духовная семинария и основан первый православный монастырь. Были объективные исторические предпосылки этому или речь идет об инициативе самого святителя Тихона?

— Святитель Тихон был человеком большой проницательности и глубокой веры, поэтому понимал, что в основе любой Православной Церкви — сильная монашеская жизнь и наличие заведений, где могли бы обучаться священнослужители, от диаконов до епископов. Поэтому вместе с основанием приходов и местных общин должны были появляться и монастыри, и семинарии. В этом было видение святителя Тихона того, как вера должна укорениться здесь, в Америке, и органично возрастать. Да, он действительно старался сохранить традиции Русской Православной Церкви, но насаждал их так, что здесь они расцвели уникальным североамериканским образом.

— Можно сказать, что он почувствовал этот уникальный момент для развития православия в Америке?

— Воистину так и произошло, да.

— Путешествуя по Америке, я не один раз слышал историю о том, что архиепископа Тихона однажды пригласили в Белый дом. Однако для встречи с президентом США был установлен дресс-код: цилиндр и костюм по моде того времени, в архиерейском облачении явиться было нельзя. И, конечно, владыка отказался. Это правда? Такой отказ святителя Тихона — характерный для него поступок?

— Определенно, это было в его характере. Всю жизнь святитель Тихон проявлял и скромность по отношению к другим людям, и очень твердое понимание святости православной веры. Это особенно раскрылось уже в Москве, когда он занял Патриарший престол. Все отмечали, с одной стороны, его личное смирение, а с другой — его твердую позицию по сохранению православия перед лицом наступающих гонений. Те же самые черты его характера проявились и здесь, в Северной Америке. Конечно, в других условиях, но я думаю, никакое личное смирение не могло идти вразрез с его твердым пониманием библейских, канонических и священных традиций нашей веры, которыми он делился, с кем бы ни встречался: даже если это были высшие должностные лица нашей страны.

— В какой степени деятельность архиепископа Тихона повлияла на укрепление православия в США в его время и какими результатами трудов святителя Тихона Православная Церковь в Америке пользуется сегодня?

— Здесь много о чем можно говорить. Как мы уже упоминали, святитель Тихон основал первый православный монастырь, который существует по сей день и продолжает процветать благодаря его молитвам и заступничеству. Он основал еще много приходов, когда был в США. Думаю, что и за пределами его непосредственного служения здесь влияние святителя Тихона сохранялось как минимум в течение нескольких лет после того, как он уехал. Да даже и сегодня оно сохраняется, особенно в его видении единства православия в Северной Америке. В дополнение к его видению расцвета веры здесь, у него были и очень конкретные представления о структуре и организации церковной жизни. Он очень много работал над тем, чтобы основывать приходы, приглашать епископов и избирать здесь епископов, которые могли бы служить национальным церквам, находящимся здесь, чтобы поддерживать единство. Он стремился к тому, чтобы уже в то время у Русской Церкви и других православных миссий здесь было единоначалие, но обязательно с сохранением разнообразия национальных церквей, которые сохраняли бы свои литургические и языковые особенности, но двигались бы в направлении единой Церкви. Эта работа продолжается и сейчас. Правда, мы еще не достигли в Северной Америке единства различных юрисдикций, но эта цель, безусловно, наследие святителя Тихона. И я считаю, что за прошедшие сто лет дела продвинулись гораздо дальше именно благодаря его трудам и его влиянию.

— Мы знаем, что люди, которые были свидетелями служения здесь архиепископа Тихона, сохранили память о нем на долгое время даже после его отъезда из Америки обратно в Российскую империю...

— Конечно. Святитель Тихон был не только здесь, в монастыре, который он основал, но и во многих уголках Америки. Во многих приходах вы увидите таблички, фотографии или другие изображения времен его служения в Америке. Так что о нем, как и обо всех святых, сохраняется реальная память. И даже среди новых поколений людей, которые, не знали его лично. Теперь, конечно, он прославлен как святой, поэтому известен более широко. Но и до прославления его почитали как человека Божьего.

— Ваше Блаженство, как опыт служения святителя Тихона в государстве, от которого Церковь отделена, повлиял на решение делегатов Поместного Собора в 1917 году выставить его кандидатуру на выборы Патриарха?

— Трудно сказать, какие могли быть представления о нем или какие доводы выдвигались в пользу приглашения святителя Тихона в качестве кандидата на выборах Патриарха в тот сложный исторический момент. Я не уверен, что его выдвижение было связано с опытом служения в конкретной политической ситуации здесь. Но время, которое он провел в Америке, я уверен, сформировало его во многих отношениях, хотя бы и косвенно. Возможно, этот его опыт был одним из элементов, которые побудили Поместный Собор рассмотреть его кандидатуру. Но прежде всего, думаю, это были его смирение, его любовь ко Христу и его спокойствие — вот что повлияло на выбор в конечном итоге.

— Могло ли отношение к заслугам и уважение к личности архиепископа Тихона повлиять на то, что православные приходы в США не стали, как это было в Европе, массово переходить из Русской Православной Церкви в другие юрисдикции не только после революции в России, но также и на протяжении еще нескольких лет после блаженной кончины Патриарха Тихона?

— Конечно, влияние и память о святителе Тихоне, воздействие, которое он оказал на Церковь здесь, во многом сохранились, как я уже говорил. И, безусловно, это оказало большое влияние на решения людей о том, покидать ли Русскую Церковь, чтобы перейти в другие юрисдикции, или нет. Ситуация в Северной Америке в то время была очень сложной, и у верующих было много возможностей выбирать, куда они хотели бы пойти, и было много путаницы. Но я верю, что святитель Тихон, его взгляды и память о его святости, безусловно, оказали влияние на сохранение его ощущения и его видения того, что хорошо для Церкви в Северной Америке. Это было понятно и привлекало многих людей.

— Ваше Блаженство, ваше монашеское имя — Тихон. Мы сейчас в монастыре, посвященном святителю Тихону Задонскому, но ваш небесный покровитель именно святитель Тихон, Патриарх Московский?

— Совершенно верно.

— Когда вы услышали свое новое имя и узнали, что ваш небесный покровитель — святой Патриарх Тихон, каково было ваше первое впечатление?

— Это было замечательно. Часто в монашеской жизни имена новым монахам даются по первой букве их прежнего имени. Мое имя при рождении — Марк, поэтому я ожидал новое имя на букву «М». И был очень приятно удивлен, услышав имя Тихон, и действительно тронут. Я ощутил чувство благодати, большое удовлетворение, его присутствие в то время. Дело еще в том, что тогда было бдение в честь праздника святителя Тихона, и, наверное, справедливо сказать, что это не было совсем уж сюрпризом: я допускал, конечно, что теоретически, возможно, я буду удостоен этого имени. Однако у меня не было никаких реальных ожиданий. Впрочем, радостный сюрприз немедленно сменился взращиванием в себе смирения, чтобы носить это имя, да и по сей день стараюсь воспринимать его со смирением. Имя всегда напоминает мне о моем высоком призвании как Митрополита и Предстоятеля Православной Церкви в Америке, но также и о том, что в этом служении я должен оставаться скромным монахом, каким во многих отношениях был святитель Тихон на протяжении всей своей жизни, даже когда стал Патриархом.

— Вы бывали в России, посещали некоторые города и места, связанные со святителем Тихоном. Что произвело на вас самое яркое впечатление?

— Думаю, посещение Донского монастыря было особенно трогательным… Поклониться его мощам… Да даже пройти по тем местам, где он ходил, увидеть места, где он был в заключении. Мы посетили несколько таких мест. Было радостно это все увидеть. Святителю Тихону выпало пережить очень темные времена. Из Америки, страны возможностей, большого богатства и перспектив, он был призван обратно в Россию для великой цели — служения в качестве Патриарха в очень трудное время для Русской Церкви. В конце жизни, уже перед самой смертью он сказал: «Пусть погибнет имя мое в истории, лишь бы Церкви была польза». И мы видим, что сегодня Церковь в России живет. Она испытала много гонений и очень трудные времена, но имя Патриарха Тихона не погибло. Великим примером для нас остается и его жертвенное служение, я ощутил это очень близко, когда посещал многие места, где он служил, где жил и где, прежде всего, давал свое благословение Церкви в те времена.

— В храме мы обращаемся к разным святым с различными вопросами. Если говорить о святителе Тихоне, Патриархе Московском, в каких случаях молитва к нему делает помощь Божию ближе?

— Вы хотите конкретные примеры?

— Да, возможно, из вашего личного опыта или из опыта ваших прихожан, которые могли с вами поделиться…

— Есть множество примеров молитв, ходатайств, которые возносились святителю Тихону для помощи в строительстве храмов. Но также многие люди говорили мне, что, когда они молятся святителю Тихону, они получают ободрение, чтобы оставаться твердыми в православной вере. И я думаю, что часто молитвы к нему — это способ наших прихожан и нашего духовенства поддерживать связь со святителем Тихоном. Он является таким сильным образом Святого Православия, причем именно из-за своего великого смирения. Многие рассказывают, что молятся преподобному Герману как монаху о своих нуждах, просят сил в молитвенной жизни. Святителю Тихону люди молятся о том, чтобы он укрепил их веру, и о том, чтобы помог твердо держаться пути спасения.