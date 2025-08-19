Иерей Алексий Скрипкин: «Война научила жить моментом»

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25, 36)
Больница святителя Алексия, митрополита Московского, уже три года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла оказывает медицинскую помощь пострадавшим в зоне специальной военной операции, эвакуирует в Москву и в филиалы нуждающихся в специальном лечении пациентов, обучает добровольцев по уходу за ранеными, направляет врачей-добровольцев и медсестер по уходу, оснащает больницы новых территорий необходимым оборудованием. PDF-версия.    
20 июня 2025 г. 12:00
Церковь зовет к защите Родины
В годы Великой Отечественной войны свое отношение к войне, патриотизму и Родине Церковь выражала устами своих Предстоятелей. В посланиях, обращениях, письмах митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского), избранного Патриархом в сентябре 1943 года, и митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского), избранного Патриархом в феврале 1945 года, четко обозначаются основы христианского патриотизма и направление усилий христианина во время войны. Обратимся к текстам их авторства за период с июня 1941 года по сентябрь 1945 года. PDF-версия.
8 мая 2025 г. 16:00
Игумен Агафангел (Гагуа): «Не опускать руки и трудиться не ради наград»
«Журнал Московской Патриархии» продолжает серию публикаций о служении священников в зоне СВО. Наш корреспондент взял интервью у игумена Агафангела (Гагуа), доктора медицинских наук, хирурга, оперирующего в центральных столичных клиниках, а также спасающего жизни раненых в прифронтовых госпиталях. PDF-версия.    
9 апреля 2025 г. 12:00
Храм на линии огня
Храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Козинка Белгородской области находится в семистах метрах от границы с Украиной. Заложенный в год восшествия на престол царя-страстотерпца, освященный в 1907 году, он выстоял в годы Великой Отечественной войны, а в советское время его не дали разрушить местные жители. Год назад он стал мишенью для украинских националистов. Вот что рассказал об этом «Журналу Московской Патриархии» настоятель храма иерей Геннадий Заводовский. PDF-версия.    
27 марта 2025 г. 16:00
Сохрани меня Господь
Лариса Наливайко врач отделения медицины катастроф, сформированной  на станции скорой медицинской помощи Белгорода три года назад. С началом СВО ее бригада регулярно бывает на вызовах в обстреливаемых городах и селах — от от Шебекено и Грайворона до Новой Таволжанки и Отрадного.  Как ей удается победить страх и как молитва помогает выполнять свой долг в экстремальных условиях, врач «скорой» рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
5 марта 2025 г. 14:00
Здесь было заложено духовное начало русской государственности
В 2024 году в Севастополе на месте раскопок древнегреческого города Херсонеса открылся масштабный музейный комплекс «Новый Херсонес» — грандиозный историко-археологический парк. О том, как и зачем создавался «Новый Херсонес», а также о взаимодействии Церкви и исторического сообщества и втором храме МГУ рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии» доктор исторических наук, академик РАН, президент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Павлович Карпов. PDF-версия.  
10 января 2025 г. 17:00
Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат
В январе 2025 года в Москве пройдут XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения — один из крупнейших современных церковно-общественных форумов. Их тема в наступающем году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». О том, кто может принять участие в форуме и как это сделать, есть ли видимые результаты его деятельности и чем Чтения отличаются от Всемирного русского народного собора, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.    
1 октября 2024 г. 17:00
Стяг со Спасом
В ходе специальной военной операции (СВО) в Вооруженных силах России некоторые боевые подразделения стали именоваться именами святых. Инициатива пошла от военнослужащих донецкого направления. Сейчас таких подразделений более тридцати пяти. Как правило, у них есть свой храм, часовня или молитвенная комната и к ним чаще, чем в другие батальоны, приезжают священники. А это значит, что проводятся регулярные богослужения и у бойцов есть возможность участвовать в таинствах. ­Командиры отмечают, что к служащим в таких подразделениях приходит особое осо­знание смысла воинского долга и жертвенности, повышаются воинская дисциплина, боеспособность и взаимовыручка. У кого и как родилась эта инициатива, что думают о ней офицеры и бойцы и почему для них важно присутствие священника, узнал ­корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
28 сентября 2024 г. 16:00
Будь христианин!
Четырнадцатого августа 2023 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было заслушано предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о возобновлении процесса подготовки возможной канонизации великого полководца Александра Васильевича Суворова.О его победах, об отношении к солдатам, об аскетической жизни в военных походах известно многим. Гораздо меньше известно о личном благочестии князя Суворова, искавшего христианского подвига. Константин Петрович Ковалев­-Случевский рассказывает о некоторых связанных с этим сторонах жизни русского полководца. PDF-версия.
4 сентября 2024 г. 14:45
Святейший Патриарх Кирилл за проявленное мужество наградил иерея Алексия Скрипкина орденом святого Димитрия Донского I степени
ЖМП № 8 август 2025 /  19 августа 2025 г. 16:00
версия для печати версия для печати

Иерей Алексий Скрипкин: «Война научила жить моментом»

В ночь на 9 марта российским командованием в зоне специальной военной операции был совершен уникальный по сложности боевой прорыв под названием «Поток», когда наши военнослужащие преодолели по трубопроводу около 15 километров и вышли в тыл украинских войск у Суджи. Благодаря этому сложному и опасному военному маневру 13 марта город, находившийся под контролем противника около семи месяцев, был освобожден нашими войсками. Вместе с военнослужащими по трубопроводу шел иерей Алексий Скрипкин, настоятель храма апостолов Петра и Павла села Овсорок Жиздринского района Калужской области. Шестого мая Святейший Патриарх Кирилл за проявленное мужество наградил священника орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. PDF-версия.

— Отец Алексий, знаю, что Курская земля для вас родная. Вы родились в Курчатове.

— Да, там я окончил школу. Папа работал на Курской АЭС. После школы я поступил в Обнинский институт атомной энергетики. Крестили меня родители в восемь лет, но по-настоящему я пришел в храм во время учебы в институте. В общежитии случайно услышал, что у нас в Обнинске, в Белкине, живут бородатые мужики, не пьют, не курят, не сквернословят, занимаются русским рукопашным боем. У них иконы на стенах висят. Оказалось, это казачья община. Пришел к ним, поговорил с атаманом. Он спросил: «Ты в Бога веришь?» Я ответил, что верю. Стал ходить к ним на тренировки и увидел, как люди все вместе за кого-то одного переживают и за него молятся. Меня это тогда поразило. У общины был свой духовник, я стал ему исповедоваться. Все вместе ходили на службы в храм.

— Во время учебы в институте вы еще успели поучаствовать во второй чеченской войне.

— Я взял академический отпуск, чтобы послужить в армии. Попал в воздушно-десантные войска, в учебке выучился на командира инженерно-саперного отделения. В Новороссийске служил в боевой части, оттуда меня и направили в командировку в Чечню в составе батальона войсковой маневренной группы. Семь месяцев провел там.

— Видели тогда проявление веры на войне? 

— К нам приезжали священники. Запомнилось, как один из них обратился к нам, солдатам: «Вы воины, и я воин Христов, вы в разгрузжилетах ходите, и я в таком же, вы — с оружием, и у меня есть свое». И достал из кармана горсть крестиков, начал, кому надо, их раздавать. Кто-то отказался, говорил, что некрещеный. Он отвечал: «Ничего, у меня и для тебя есть кое-что» — и достал из кармана военных брюк шоколадку. После этой встречи тут же, в поле, человек шесть крестилось.

— После окончания института вы работали на Курской АЭС. Как вы выбрали путь священника?

— После армии я продолжил учебу в институте. Тяжело было после войны привыкнуть к мирной жизни. Меня обратно звали в Вооруженные силы. Непонятно было, что делать дальше, как строить свою жизнь. Я знал, что в Пафнутьевом Боровском монастыре есть прозорливый старец — схиархимандрит Власий (Перегонцев, † 2021). Решил поехать к нему и взять благословение на брак. И вообще спросить, как жить дальше. Запись к отцу Власию была на несколько месяцев вперед. Но я сумел попасть быстрее. Помню, долго сидел в очереди. Уже наступил поздний вечер, остались только я и его келейник. Я тогда не знал, кто это. Думал, тоже, как я, сидит к старцу, ждет очереди. Такой худенький, рыженький, в очках. Спустя годы я узнал, что это был будущий епископ Иосиф, нынешний наместник Оптиной пустыни.

Когда я попал к отцу Власию, на мои вопросы он ответил: «Учись. Женишься, детей нарожаешь. А там, глядишь, и священником станешь». Про священство услышать было для меня неожиданностью. Я даже не сдержался и ухмыльнулся. На это он ответил: «Да-да, у тебя в роду были священники». А я даже об этом не знал.

Восемь лет мы прожили с женой и детьми в Курчатове. У нас было двое детей и еще родились дети. Взяли также двух приемных девочек (у отца Алексия семеро детей. — Ред.). На станции у меня была ответственная руководящая должность начальника смены цеха тепловой автоматики. Настал этап «оптимизации». Я нашел работу в Обнинске, куда мы переехали, — в свой дом с лошадьми и коровой. Уже и не думал, что буду священником. Как-то гуляли с женой в лесу. Рядом с нашим поселком была деревня Ивановское и в ней храм Рождества Иоанна Предтечи XVIII века. Деревни не стало, а храм сохранился, и его даже восстановили. Но богослужения в нем проходили редко. Я говорю своей супруге: «Оль, смотри, храм стоит, как конь привязанный. Больно смотреть на храм, который разрушен, а еще больнее, когда храм восстановлен, а службы в нем нет. Хорошо бы служить священником где-нибудь в деревне, иметь, как сейчас у нас, свое хозяйство». Вскоре мы стали прихожанами храма в Красном, где настоятелем служил благочинный. Я с ним поделился своими мыслями на исповеди. Он взял у отца Власия благословение, чтобы мне поступать в семинарию. Три года назад я был рукоположен и назначен на приход, служу в храме апостолов Петра и Павла в селе Овсорок Жиздринского района. 

— Как вы стали военным священником?

— Это произошло прошлой осенью. В отпуске пошли всей семьей в поход в горы на Кавказ, через горы спустились к морю и узнали, что в Курскую область вошли войска ВСУ. Первая эмоциональная реакция у меня была — пойти защищать родную Курскую землю. Поначалу стал ездить как волонтер, возить гуманитарную помощь. Однажды узнал, что один наш знакомый, который двадцать лет назад под Козельском организовал православную дружину для мальчишек, где занимался мой младший сын, воюет. Прошлым летом его супруга просила молиться, потому что его отряд попал в окружение. Когда начались события под Курском, вышел фильм про Волчанск и про отряд «Тень» Добровольческого корпуса ВС РФ, командиром которого оказался как раз тот самый человек. Он приехал ненадолго с фронта, и мы с ним встретились. Я рассказал, что у меня был порыв вернуться на военную службу. Он ответил: «Не надо. Воевать — это сложный путь. У каждого свое призвание. А нам в отряд как раз нужен священник». Я поговорил с владыкой Никитой, епископом Козельским и Людиновским, он меня благословил: «Отпущу тебя при условии, что ты не забросишь свой приход». 

— Вы рассказывали, что у вас в отряде позывной Корнут. Что это за имя?

— Так как этот отряд добровольческий и он небольшой, в нем нет штатной должности священника. Поэтому я заключил контракт с Добровольческим корпусом, в котором оговаривается, чего я не могу делать как священник. И когда я подписывал контракт, мне надо было взять себе позывной. Заглянул в церковный календарь, и в этот день поминались два святых с редкими именами, один из них — священномученик епископ Корнут. Его и выбрал быть моим небесным покровителем. Все-таки это новый этап в жизни.

— Как вы стали участником операции «Поток»?

— Наш отряд работал совместно с «Ветеранами» в этой операции. Не думал, что буду участвовать. Я помогал к ней готовиться. В последний момент командир сказал, что я буду в логистической группе. В нашу задачу входило быть рядом с бойцами, помогать при эвакуации раненых, духовно помогать верующим, заботиться о продовольственных запасах. Нас было несколько человек, и мы с самокатами за несколько дней до начала операции заселились в подземелье. Проводили разведку на этих транспортных средствах. Зашли в трубу вместе со старшим сыном Павлом. Мы с ним в один день подписали контракт.

— Участники этой операции рассказывают, что в трубе было темно, холодно и иногда не хватало воздуха, идти было очень тяжело.

— Я последним шел в отряде. Тяжело идти было и потому, что на тебе броня, каска, рюкзак, БК и еще продовольствие. Но мы через какое-то расстояние останавливались и отдыхали. Я вообще научился на войне жить моментом. Сидишь в окопе и радуешься, что солнце светит и тебя немного согревает. Как хорошо! А вокруг летают дроны и хотят тебя убить. Но вот выглянуло солнце, и ты живешь этим прекрасным. Так же и в трубе. Шел по ней и творил Иисусову молитву.

Сколько ребят хороших там увидел, которые дружелюбно встречали меня как священника: «Батюшка, благословите!» И когда вышли из трубы, было такое чувство благодати, что все преодолели и дошли. Такое же чувство я испытал в Троице-Сергиевой лавре, когда там учился две недели на курсах дополнительного образования для священников при Московской духовной академии. 

— В интернете выложено видео, на котором вы с отцом Димитрием Василенковым, главным военным священником, встретились в Судже.

— После выхода из трубы и освобождения Суджи мы какое-то время стояли в этом городе. Мне сказали, что надо прийти на точку выгрузки. Там мы встретились с отцом Димитрием. Он провел мне экскурсию по Судже, послужили молебен. У него был большой крест, с которым мы прошли по храмам города крестным ходом. У этого креста интересная история.

Когда в Чечне освобождали село Комсомольское, один воин в бою упал на землю, схватился за какую-то железку и услышал голос: «Не бросай его». Когда вышел из боя, увидел, что у него в руке искореженный священнический крест. Вероятно, на этом месте погиб священник. Позже этот крест вставили в большой крест с частицами мощей святых воинов.

Со мной во время нашей встречи в Судже произошла заслуживающая внимания история. Отцу Димитрию надо было возвращаться на свою точку, планировали, что его подвезут на квадроцикле, а это опасно, поскольку «птички» все равно летают. Было очень волнительно за него. И как они поехали, вскоре по радиосвязи сообщили, что этот квадроцикл на что-то наехал и проколол колесо. Вызвали меня, чтобы я отвез отца Димитрия. Иду к ним и думаю, что никакой подарок батюшке не сделали. И только помыслил, как вижу — на дороге посреди центральной улицы какая-то дощечка лежит. Поднял ее, а это оказался список Пряжевской иконы Божией Матери из Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, главной святыни Суджи. Вот это стало настоящим подарком для отца Димитрия. 

— Когда вы узнали, что Патриарх Кирилл наградил вас орденом святого Димитрия Донского I степени? (Это беспрецедентный случай, поскольку кавалер ордена не имел награды низших степеней. — Ред.)

— Мне позвонили за месяц из Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и сказали, что 6 мая надо быть в Москве. Ближе к дате предупредили, что я буду участвовать в Патриаршей службе в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Главном храме Вооруженных Сил России в Кубинке. Пришел в храм, а там человек двести священников. Встал вместе со всеми в конце. Тут мне сообщили, что надо идти в алтарь. И тогда объявили, что будут награждать. Я даже не сразу понял, что произойдет. Мне важно было, что я сослужил самому Святейшему Патриарху Кириллу.

 

 

 

 

19 августа 2025 г. 16:00
Церковь и общество
Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25, 36)
Церковь зовет к защите Родины
Игумен Агафангел (Гагуа): «Не опускать руки и трудиться не ради наград»
Храм на линии огня
Сохрани меня Господь
Здесь было заложено духовное начало русской государственности
Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат
Стяг со Спасом
Будь христианин!
Возрождение Выши — «преутешительной и преблаженной обители»
В этом году исполняется 400 лет Успенскому Вышенскому монастырю, в котором подвизался выдающийся богослов и проповедник святой Феофан Затворник. В истории обители были годы расцвета и разорения, вместе со всей Русской Церковью она пережила эпоху гонений. О возрождении Вышенской пустыни, о ее новых традициях, о том, как устроена здесь монашеская жизнь и каковы перспективы обители как центра духовного просвещения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.  
13 августа 2025 г. 14:00
Святитель Феофан Затворник и его духовное наследие в XXI веке
Святитель Феофан Затворник — выдающийся богослов и духовный писатель XIX века, автор более 60 сочинений и мудрый наставник для многих современников. Его отличали острый ум и глубокое понимание вопросов духовной жизни, он овладел древними языками и изучал первоисточники святоотеческого наследия. Почему русские иноки Святой горы приглашали святителя Феофана к себе на Афон, каким он был пастырем, руководителем учебных учреждений и в чем актуальность его наследия сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов). PDF-версия.    
11 августа 2025 г. 17:00
Высшее духовное образование в первой четверти XXI века
Сегодня духовному образованию необходима, с одной стороны, актуализация, а с другой — его задача отвечать ожиданиям Церкви. Что является основой качественной подготовки священнослужителей? Почему ряд семинарий был преобразован в центры приходских специалистов? Можно ли получить образование и стать священнослужителем после 40 лет и какие направления церковной науки больше других нуждаются в исследователях? На вопросы «Журнала Московской Патриархии» ответил председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. PDF-версия.    
8 августа 2025 г. 14:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Протоиерей Василий Клопов
27.05.1959 – 01.05.2025 1 мая 2025 года на 66-м году жизни скоропостижно скончался митрофорный протоиерей Василий Клопов, один из старейших клириков Сердобской епархии Пензенской митрополиию. PDF-версия.    
6 августа 2025 г. 14:40