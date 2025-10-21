Наша сила в духовном и гражданском единстве

Скадовская епархия была образована в декабре 2023 года и объединила приходы, расположенные в западной части Херсонской области на левом берегу Днепра. Эта территория находится под контролем Вооруженных сил России, но из-за постоянных обстрелов со стороны Украины страдают и гибнут мирные жители, разрушаются их дома. Дроны противника здесь целенаправленно охотятся за врачами местных больниц, бригадами скорой помощи, нарядами МЧС, ударяя по тем, кто приходит людям на помощь. Тем не менее жизнь на этой земле продолжается, развивается не только инфраструктура и социально-экономическая сфера, но и духовная. Как сегодня строится работа епархии, каковы приоритеты и особенности ее духовного служения, рассказал епископ Скадовский и Алешкинский Филарет. PDF-версия.

Испытания войной

— Ваше Преосвященство, вы уже больше года управляете Скадовской епархией. За это время вам удалось наладить епархиальную жизнь, установить конструктивные отношения с представителями власти и общественности, создать здесь условия для социального служения Церкви. Расскажите об особенностях управления вашей епархией.

— Главная особенность новообразованной Скадовской епархии, как и других епархий в новых регионах, в том, что она расположена на прифронтовой территории. А два наших благочиния, Алешкинское и Голопристанское (см. справку), находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Этим и обуславливается специфика служения нашего духовенства. В нынешних непростых условиях мы призваны, несмотря ни на какие чрезвычайные обстоятельства, осуществлять и развивать церковную жизнь и заботиться о живущих здесь людях, используя все имеющиеся возможности. Да, наши собственные силы и ресурсы невелики, и порой нашим священнослужителям и их добрым помощникам приходится непросто. Но в любых трудностях всех нас укрепляют слова апостола Павла: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4, 13). Где двое или трое собраны во имя Божие (Мф. 18, 20) и где совершается Божественная литургия, там всегда присутствует Божественная благодать, «всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая». Поэтому совершать богослужения мы стараемся даже в тех местах, где обстрелы и атаки дронов происходят постоянно. И еще, сегодня очень важно для всех нас словом и делом максимально способствовать укреплению нашего духовного и гражданского единства. Поскольку в единстве наша сила. И служение Церкви в различных его составляющих этому всецело способствует. Примеры, когда священник, как истинный воин Христов, самоотверженно окормляет вверенную ему Богом паству даже в горячих точках, являются для людей источником уверенности и сил в прохождении самых тяжелых испытаний. А осуществление гуманитарной миссии, социального служения способствует тому, что люди, чувствуя заботу о них, ощущают себя членами нашей единой Церкви и гражданами земного своего Отечества.

Хочу отметить, что в чрезвычайных обстоятельствах исключительная важность и необходимость нашего единства и взаимной поддержки понимается и воспринимается особенно. Переоценить это трудно. Мы безмерно благодарны за заботу и внимание Предстоятелю нашей Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Святейший Владыка постоянно интересуется положением дел в Скадовской епархии и по-отечески во всем нам помогает. Более чем значимую всестороннюю поддержку оказывают Управление делами Московской Патриархии и профильные синодальные отделы нашей Церкви. Искренние слова благодарности за плодотворное сотрудничество хочу выразить представителям государственных структур различных уровней, общественных организаций, фондов, нашим доблестным воинам, всем нашим добрым помощникам. Когда мы вместе, нам, с помощью Божией, многое удается сделать и превозмочь.

— Из репортажей в СМИ все знают об ударах противника даже по лечебным учреждениям, по жилым домам. Но ведь и священнослужители Скадовской епархии, выполняя свой пастырский долг, тоже рискуют жизнью?

— Да. И довольно часто. Вообще все те, кто живет и трудится на благо ближних на этой территории, особенно вблизи линии боевого соприкосновения, постоянно подвергаются опасности. Главный врач Алешкинской районной больницы Герой России Владимир Иванович Харлан пережил не одну атаку. Он остался жив, перенес несколько операций, а его супруга Ольга погибла. Его ближайшие соратники врачи Василий Иванович Борисов и Николай Григорьевич Костин, спасшие от смерти многих людей, тоже погибли. Удары дронов направлены на машины скорой помощи, технику МЧС, ремонтные бригады электросетей, на административные и жилые здания. И от этих атак часто страдают и гибнут люди. Не могу забыть случай, когда жертвой вражеской мины-ловушки стал двенадцатилетний школьник. Он получил ранения, на первый взгляд несовместимые с жизнью. Но Всемилостивый Господь руками скадовских врачей-хирургов сотворил чудо. Подросток вернулся к полноценной жизни. Можно представить, какое потрясение он пережил! Шрамы на теле постепенно затянулись, а вот рана в душе будет заживать еще долго.

Обстрелам подвергаются и наши храмы. Те, которые находятся в 15-километровой зоне вдоль линии фронта, в Алешкинском и Голопристанском благочиниях (эти районы находятся непосредственно на берегу Днепра в прямой видимости противника. — Примеч. ред.). Многие из них пострадали. Территория одного из наших сельских храмов подверглась целенаправленному ракетному удару (село Великая Кардашинка Голопристанского района, Покровский храм. — Примеч. ред.). Образовалась огромная воронка. Взрывной волной и осколками выбило окна и повредило фасады храма и дома причта. Тогда, по милости Божией, люди не пострадали.

В таких условиях священнику важно не только самому не упасть духом, но всегда быть готовым прийти на помощь ближним. Укрепить в вере, ободрить, утешить, оказать поддержку. И, что очень важно, не позволить находящемуся рядом страждущему человеку внутренне сломаться, растерять лучшие человеческие качества, ожесточиться, отчаяться. Я безмерно благодарен нашим священнослужителям, монашествующим и активным мирянам. Все они, без преувеличения, совершают духовный и гражданский подвиг. Да сохранит их Господь от всякого зла и да укрепит в дальнейших трудах!

Ключевые направления

— Как строится сотрудничество епархии с представителями местной власти?

— Сразу после моего прибытия на место служения состоялась первая рабочая встреча с губернатором Херсонской области В. В. Сальдо, в ходе которой Владимир Васильевич выразил понимание и готовность к сотрудничеству с епархией. Прежде всего — в деле воспитания детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и в вопросах социального служения. С этого момента наше общение в рабочем формате осуществляется регулярно. При решении многих вопросов мы также тесно общаемся с председателем Херсонской областной думы Т. Ю. Томилиной, заместителем губернатора Т. А. Кузьмич, первым заместителем председателя правительства региона В. В. Булюком. По приглашению главы региона я вошел в состав Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Херсонской области.

Я провел ознакомительные встречи с главами всех муниципальных округов, составляющих каноническую территорию Скадовской епархии, — Алешкинского, Голопристанского, Каланчакского, Скадовского и Чаплинского. Были установлены рабочие отношения с руководством муниципалитетов. Одним из наших первых шагов стали совместные объезды благочиний архиереем и главой муниципального округа. В ходе таких посещений руководители муниципалитетов ближе знакомились с отцами благочинными и приходским духовенством, жизнью приходов и имеющимися вопросами и проблемами. Первыми результатами такого общения стали регулярное участие наших священнослужителей в общественно значимых мероприятиях, содействие руководству муниципалитетов в решении хозяйственных вопросов приходов, совместные акции социальной направленности и ряд других важных начинаний.

— Вы упомянули в качестве приоритетных вопросы социального служения, а также тему образования и воспитания детей и молодежи. Можете рассказать об этом подробнее?

— Социальная работа в нашей епархии, как и все другие начинания, совершается по благословению и при отеческом попечении о нас Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Неоценимую поддержку нам оказывают сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и лично его руководитель протоиерей Михаил Потокин. Значительная помощь поступила в адрес Скадовской епархии также со стороны Московской епархии, Балашихинской епархии Московской митрополии, Тверской, Крымской и ряда других митрополий. Большим подспорьем для нас является помощь наших благодетелей: организаций, фондов и частных лиц. Эта поддержка позволяет нам формировать и пополнять ресурсную базу для помощи нуждающимся.

На момент образования Скадовской епархии в городе Голая Пристань уже функционировал пункт гуманитарной помощи по распределению вещей и продуктов питания. Его работа была особенно актуальна при ликвидации последствий затопления летом 2023 года1. Он действует и ныне — в условиях повышенной опасности ввиду частых артиллерийских и ракетных обстрелов и атак БПЛА противника.

С сентября 2024 года у нас стал формироваться механизм централизованного распределения гуманитарной помощи по благочиниям и приходам епархии. Вещи и продукты часто доставлялись по назначению при сотрудничестве с муниципальными учреждениями социальной защиты, так как они обладают актуальной базой данных нуждающихся. Хочу подчеркнуть: сам факт, что люди получают от Церкви гуманитарную помощь во славу Божию, те или иные материальные блага, участие в решении их жизненных проблем, является сильным средством проповеди. Оно станет еще более эффективным, если передача лепты нуждающимся будет не механическим действием, а станет сопровождаться словом о «едином на потребу». Пусть даже в самой простой форме. Замечательный пример такого служения являют настоятельница и сестры нашего Николаевского женского монастыря. И эту практику мы стараемся развивать.

В начале 2025 года заработал еще один совместный социальный проект Скадовской епархии и Патриаршей гуманитарной миссии. В городе Скадовске был открыт Церковный центр адресной социальной помощи нуждающимся. Двадцать третьего января он принял первых посетителей. А уже летом волонтеры миссии стали трудиться в лечебных учреждениях города Скадовска и поселка Каланчак и нести патронажное служение. Это направление особо важно и востребовано, поскольку средний возраст населения у нас довольно большой. И одиноких маломобильных людей, нуждающихся в уходе, много.

Духовное образование — основа нравственного воспитания

Одно из важнейших направлений церковного служения сегодня — образовательная деятельность. В условиях сложной обстановки и при отсутствии необходимых ресурсов в Скадовской епархии на текущий момент нет возможности создать церковные образовательные учреждения (гимназии, детские сады и т. п.). В некоторых приходах существуют воскресные школы для детей в формате учебно-воспитательных групп, но они, как правило, пока весьма малочисленны. Опять же, ввиду специфики внешних условий. Поэтому на сегодняшний день самой результативной формой ознакомления детей и молодежи с основами Православия представляется наше сотрудничество с дошкольными, общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями, находящимися на территории епархии.

Осенью 2024 года состоялась моя первая рабочая встреча с заместителем председателя правительства Херсонской области С. Н. Черевко и министром образования региона Л. М. Ковтун. В ходе встречи со стороны Скадовской епархии был предложен перспективный план формирования последовательной системы духовно-нравственного воспитания в дошкольных и средних образовательных учреждениях на основе нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации и существующих федеральных государственных образовательных стандартов с учетом опыта и наработок Синодального отдела образования и катехизации нашей Церкви. В качестве первого этапа формирования данной системы было предложено осуществить два начинания. Первое — внедрение в программу всех дошкольных образовательных учреждений на территории епархии учебно-методического комплекта доктора педагогических наук, профессора Л. Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей». Второе — обеспечение максимального выбора и процесса преподавания модуля «Основы православной культуры» в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах начальной школы. Данное предложение нашло абсолютную поддержку и понимание со стороны моих собеседников.

В декабре 2024 года в Скадовске впервые состоялась Практическая педагогическая конференция, которая явилась епархиальным этапом Международных Рождественских образовательных чтений. Ее проведение стало добрым началом нашего системного общения с педагогами и имело весьма значимый практический результат. С 2025 года во всех дошкольных учреждениях на территории Скадовской епархии началась реализация воспитательной программы «Добрый мир», а выбор модуля «Основы православной культуры» в школах приблизился к абсолютному. Все образовательные учреждения были в достаточном количестве обеспечены учебными пособиями. Неоценимую поддержку в этом нам оказал профильный синодальный отдел и лично его председатель митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В нынешнем учебном году для наших педагогов, преподающих данный модуль, предусмотрено обучение в дистанционном ­формате на ресурсе «Клевер Лаборатория» (www.clever-lab.pro) с выдачей (по окончании 72-часового курса) свидетельств государственного образца. На сегодня вопрос преподавания модуля «Основы православной культуры» в 4-м классе, безусловно, является одним из ключевых в нашем сотрудничестве со светской школой, поскольку с начала 2026/27 учебного года в 5, 6 и 7-х классах средней школы планируется последовательно начать преподавание предмета «Духовно-нравственная культура народов России», являющегося, по сути, логическим продолжением этого модуля. Наше сотрудничество с педагогами и общение с учащимися продолжается и в других формах. Отрадно видеть, что эта работа активно развивается.

— В Скадовскую епархию недавно приезжал главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Как строится ваше взаимодействие?

— Да, владыка Николай посетил Скадовскую епархию уже не первый раз. Все мы сердечно благодарны лично ему, служащей братии Балашихинской епархии и сотрудникам издательства за их участие и помощь. Хочу поблагодарить председателя Издательского совета нашей Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента и его соработников, также бывавших у нас, за действенную поддержку наших инициатив. В настоящее время в наших муниципалитетах происходит процесс формирования библиотечной системы. Несколько ранее фонды библиотек подверглись детальной ревизии со стороны государственных контролирующих органов. Из них были изъяты книги, искажающие нашу историю и пропагандирующие взгляды, противоречащие нашим традиционным ценностям. Сегодня стоит задача пополнения фондов новыми изданиями. И мы стараемся в этом активно участвовать. При содействии Издательского совета нашей Церкви и Издательства Московской Патриархии в Скадовскую епархию доставляются издания различного содержания. Это Священное Писание, Закон Божий, святоотеческие труды, издания миссионерской, апологетической, антисектантской направленности; книги о героях Великой Отечественной войны, участниках специальной военной операции; русская классика и произведения современных российских авторов, православная литература для детей и подростков. По свидетельству сотрудников библиотек, эти издания весьма востребованы и пользуются спросом у читателей. А это значит, что наши традиционные духовно-нравственные ценности, в основе которых евангельские начала, близки и дороги нашему народу. И в деле сохранения и утверждения этих непреходящих ценностей все мы призываемся сегодня сугубо потрудиться.

В декабре 2023 года в условиях военных действий приходы и Николаевский женский монастырь Херсонской епархии, находящиеся на левом берегу Днепра, как постановил Священный Синод на заседании от 27 декабря 2023 года ( журнал № 120), были выделены из состава Херсонской и вошли во вновь образованную Скадовскую епархию с кафедральным центром в городе Скадовске. Решением Священного Синода от 25 июля 2024 года (журнал № 73) границы епархии определены левобережными районами Херсонской области: Алешкинским, Голопристанским, Каланчакским, Скадовским, Чаплинским. Правящим архиереем Скадовской епархии с титулом «Скадовский и Алешкинский» назначен епископ

­Филарет, до этого возглавлявший Бежецкую кафедру Тверской митрополии. В Скадовск владыка Филарет прибыл 9 августа 2024 года. В настоящее время духовенство Скадовской епархии составляет 50 человек, включая правящего архиерея. В епархии 81 храм, из них 70 действующих.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Шестого июня 2023 года в ходе военных действий ВСУ взорвали плотину на Каховском водохранилище, которое являлось основным источником водоснабжения Херсонской области.Это привело к затоплению значительных территорий и экологической катастрофе в регионе.