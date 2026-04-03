Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Соблюдающий милость найдет жизнь

Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.

Внимание к развитию церковной жизни, забота о духовном здоровье общества, готовность незамедлительно давать мудрые ответы на вызовы времени — все это неотъемлемые черты первосвятительского подвига, который Святейший Владыка совершает в преемственной связи с наследием как своих старших современников, так и святителей Русской земли. В этом году исполняется семь столетий с преставления святителя Петра, митрополита Московского, по молитвам которого Москва стала Первопрестольным градом. В этом номере мы публикуем слова и назидания святого, сквозь века дошедшие до нас.

Милосердие, как естественное свойство христианской души, открывающее врата Небесного Царства, всегда было одним из главных направлений церковного служения людям. Вооруженное противостояние, вот уже который год продолжающееся у западных пределов Отечества, обострило потребность в добровольческом служении ближним — как воинам-героям, так и тем мирным жителям, которые пострадали в ходе боев. Рассказ о буднях Патриаршей гуманитарной миссии, равно как и о проекте церковной помощи слепоглухим, наверняка никого не оставит равнодушным.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева), внесшего плодотворный вклад в развитие церковного книгоиздательства в сугубо неблагоприятных условиях советской действительности, а также возглавлявшего редакцию «Журнала Московской Патриархии». Мы предлагаем читателям повествование о деятельности архипастыря.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

■ Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Алексия (Куклева) во епископа Вяземского и Гагаринского

■ Наречение и хиротония архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского

Богословие

■ Архимандрит Макарий (Веретенников). Поучения митрополита Петра

Церковь и общество

■ Диакон Игорь Куликов. Милосердие как путь истинной жизни. Труды Патриаршей гуманитарной миссии

■ Алексей Реутский. Слепоглухота — не препятствие для веры в Бога. О духовном окормлении людей с отсутствием слуха и зрения в Пучкове

Дата

■ Священник Михаил Сергеев. Митрополит Питирим (Нечаев) — председатель Издательского отдела Русской Православной Церкви. К 100-летию со дня рождения выдающегося церковного деятеля

История Церкви

■ Юрий Куракин. Икона Божией Матери «Умиление» Ростовская

Вечная память

■ Протоиерей Сергий Кляхин

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии