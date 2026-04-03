Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
10 марта 2026 г. 12:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
2 февраля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
6 ноября 2025 г. 12:30
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Испытанная вераМатериалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня.
7 октября 2025 г. 13:30
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нет совета вопреки Ему. Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.
8 сентября 2025 г. 13:00
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Снова простирает руку Свою Как горестно, как печально каждое повествование о годах гонений на веру, когда изощренная в ненависти сила боролась с Церковью, забывая или не зная, что напрасно идет против рожна.
7 августа 2025 г. 20:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нежность кормилицыТаково сердечное намерение верных служителей Христовых, наследников апостольских, по отношению к своей пастве ради передачи ей благовестия Божия.
7 июля 2025 г. 15:00
Патриаршее служение во вторник первой седмицы Великого поста. Повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Сретенском ставропигиальном монастыре, 24 февраля 2026 г. Фото Олега Варова
ЖМП № 4 апрель 2026 /  3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Соблюдающий милость найдет жизнь

Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.

Внимание к развитию церковной жизни, забота о духовном здоровье общества, готовность незамедлительно давать мудрые ответы на вызовы времени — все это неотъемлемые черты первосвятительского подвига, который Святейший Владыка совершает в преемственной связи с наследием как своих старших современников, так и святителей Русской земли. В этом году исполняется семь столетий с преставления святителя Петра, митрополита Московского, по молитвам которого Москва стала Первопрестольным градом. В этом номере мы публикуем слова и назидания святого, сквозь века дошедшие до нас.

Милосердие, как естественное свойство христианской души, открывающее врата Небесного Царства, всегда было одним из главных направлений церковного служения людям. Вооруженное противостояние, вот уже который год продолжающееся у западных пределов Отечества, обострило потребность в добровольческом служении ближним — как воинам-героям, так и тем мирным жителям, которые пострадали в ходе боев. Рассказ о буднях Патриаршей гуманитарной миссии, равно как и о проекте церковной помощи слепоглухим, наверняка никого не оставит равнодушным.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева), внесшего плодотворный вклад в развитие церковного книгоиздательства в сугубо неблагоприятных условиях советской действительности, а также возглавлявшего редакцию «Журнала Московской Патриархии». Мы предлагаем читателям повествование о деятельности архипастыря. 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Официальная хроника 

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла 

Определения Священного Синода

Наречение и хиротония архимандрита Алексия (Куклева) во епископа Вяземского и Гагаринского

Наречение и хиротония архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского  и Невельского

Богословие 

Архимандрит Макарий (Веретенников). Поучения митрополита Петра 

Церковь и общество

Диакон Игорь Куликов. Милосердие как путь истинной жизни. Труды Патриаршей гуманитарной миссии 

Алексей Реутский. Слепоглухота — не препятствие для веры в Бога. О духовном окормлении людей с отсутствием слуха и зрения в Пучкове

Дата

Священник Михаил Сергеев. Митрополит Питирим (Нечаев) — председатель Издательского отдела Русской Православной Церкви.  К 100-летию со дня рождения выдающегося церковного деятеля

История Церкви

Юрий Куракин. Икона Божией Матери «Умиление» Ростовская

Вечная память

Протоиерей Сергий Кляхин

Чтение 

Книги Издательства Московской Патриархии

 

 

3 апреля 2026 г. 13:00
Путь храмоздателя
Советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Ресин ответил на вопросы главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая. PDF-версия.      
15 декабря 2026 г. 15:00
Протоиерей Сергий Кляхин
(18.07.1968 – 10.02.2026) 10 февраля 2026 года в результате обстрела ВСУ трагически погиб настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы города Днепрорудное Запорожской области протоиерей Сергий Кляхин. PDF-версия.        
2 апреля 2026 г. 16:30
Образы Христа в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях
В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка церковного искусства «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Представлено около 150 произведений из собрания музея и частных коллекций, созданных с XVI до начала XX века. Некоторые из них никогда ранее не демонстрировались из-за состояния сохранности. И широкий зритель смог их увидеть благодаря серьезной реставрации. PDF-версия.    
26 марта 2026 г. 13:30
Иконоборчество
Сформировавшееся в царствование императора Льва III (717–741) движение епископов-иконоборцев пыталось опереться на малочисленные и малоубедительные прецеденты давних веков. Евсевий Кесарийский († 339/340), участник I Вселенского Собора, отвечая сестре святого равноапостольного Константина Констанции на ее просьбу прислать ей икону Христову, писал, что Христос неизобразим, поскольку в Нем «образ раба» «преложился» в Божество. РDF-версия.    
23 марта 2026 г. 16:00
Жизнь епархии в Дагестане: паломничество, память, диалог
Увидеть жизнь Махачкалинской епархии и познакомиться с ее повседневной деятельностью можно, присоединившись к паломникам. Паломническая служба епархии — одна из самых молодых в нашей Церкви. Тем не менее она предлагает насыщенный маршрут, в котором Дагестан открывает свою благородную красоту — морскую и горную, древнюю и современную, требующую от богомольца внимательного взгляда. Путь по храмам, памятникам, городам сопровождают истории мученичества и исповедничества, страха и боли, веры и молитвы. И тогда становится заметно другое измерение епархиальной жизни — деятельный межрелигиозный диалог: в соседских отношениях и совместных жестах поддержки, в городском сосуществовании трех религий, в проектах, где рядом оказываются духовенство, молодежь и представители разных вероисповеданий. В Махачкале, Дербенте и Кизляре встретимся с теми, чьими трудами укрепляется регион, кто превращает пережитое в источник новой энергии. PDF-версия.    
19 марта 2026 г. 15:00