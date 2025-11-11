Мы едем туда, где нужна наша помощь

выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Наша сила в духовном и гражданском единстве
Скадовская епархия была образована в декабре 2023 года и объединила приходы, расположенные в западной части Херсонской области на левом берегу Днепра. Эта территория находится под контролем Вооруженных сил России, но из-за постоянных обстрелов со стороны Украины страдают и гибнут мирные жители, разрушаются их дома. Дроны противника здесь целенаправленно охотятся за врачами местных больниц, бригадами скорой помощи, нарядами МЧС, ударяя по тем, кто приходит людям на помощь. Тем не менее жизнь на этой земле продолжается, развивается не только инфраструктура и социально-экономическая сфера, но и духовная. Как сегодня строится работа епархии, каковы приоритеты и особенности ее духовного служения, рассказал епископ Скадовский и Алешкинский Филарет. PDF-версия.    
21 октября 2025 г. 14:30
Иерей Алексий Скрипкин: «Война научила жить моментом»
В ночь на 9 марта российским командованием в зоне специальной военной операции был совершен уникальный по сложности боевой прорыв под названием «Поток», когда наши военнослужащие преодолели по трубопроводу около 15 километров и вышли в тыл украинских войск у Суджи. Благодаря этому сложному и опасному военному маневру 13 марта город, находившийся под контролем противника около семи месяцев, был освобожден нашими войсками. Вместе с военнослужащими по трубопроводу шел иерей Алексий Скрипкин, настоятель храма апостолов Петра и Павла села Овсорок Жиздринского района Калужской области. Шестого мая Святейший Патриарх Кирилл за проявленное мужество наградил священника орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени. PDF-версия.    
19 августа 2025 г. 16:00
Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25, 36)
Больница святителя Алексия, митрополита Московского, уже три года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла оказывает медицинскую помощь пострадавшим в зоне специальной военной операции, эвакуирует в Москву и в филиалы нуждающихся в специальном лечении пациентов, обучает добровольцев по уходу за ранеными, направляет врачей-добровольцев и медсестер по уходу, оснащает больницы новых территорий необходимым оборудованием. PDF-версия.    
20 июня 2025 г. 12:00
Церковь зовет к защите Родины
В годы Великой Отечественной войны свое отношение к войне, патриотизму и Родине Церковь выражала устами своих Предстоятелей. В посланиях, обращениях, письмах митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского), избранного Патриархом в сентябре 1943 года, и митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского), избранного Патриархом в феврале 1945 года, четко обозначаются основы христианского патриотизма и направление усилий христианина во время войны. Обратимся к текстам их авторства за период с июня 1941 года по сентябрь 1945 года. PDF-версия.
8 мая 2025 г. 16:00
Игумен Агафангел (Гагуа): «Не опускать руки и трудиться не ради наград»
«Журнал Московской Патриархии» продолжает серию публикаций о служении священников в зоне СВО. Наш корреспондент взял интервью у игумена Агафангела (Гагуа), доктора медицинских наук, хирурга, оперирующего в центральных столичных клиниках, а также спасающего жизни раненых в прифронтовых госпиталях. PDF-версия.    
9 апреля 2025 г. 12:00
Храм на линии огня
Храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Козинка Белгородской области находится в семистах метрах от границы с Украиной. Заложенный в год восшествия на престол царя-страстотерпца, освященный в 1907 году, он выстоял в годы Великой Отечественной войны, а в советское время его не дали разрушить местные жители. Год назад он стал мишенью для украинских националистов. Вот что рассказал об этом «Журналу Московской Патриархии» настоятель храма иерей Геннадий Заводовский. PDF-версия.    
27 марта 2025 г. 16:00
Сохрани меня Господь
Лариса Наливайко врач отделения медицины катастроф, сформированной  на станции скорой медицинской помощи Белгорода три года назад. С началом СВО ее бригада регулярно бывает на вызовах в обстреливаемых городах и селах — от от Шебекено и Грайворона до Новой Таволжанки и Отрадного.  Как ей удается победить страх и как молитва помогает выполнять свой долг в экстремальных условиях, врач «скорой» рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
5 марта 2025 г. 14:00
Здесь было заложено духовное начало русской государственности
В 2024 году в Севастополе на месте раскопок древнегреческого города Херсонеса открылся масштабный музейный комплекс «Новый Херсонес» — грандиозный историко-археологический парк. О том, как и зачем создавался «Новый Херсонес», а также о взаимодействии Церкви и исторического сообщества и втором храме МГУ рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии» доктор исторических наук, академик РАН, президент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Павлович Карпов. PDF-версия.  
10 января 2025 г. 17:00
Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат
В январе 2025 года в Москве пройдут XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения — один из крупнейших современных церковно-общественных форумов. Их тема в наступающем году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». О том, кто может принять участие в форуме и как это сделать, есть ли видимые результаты его деятельности и чем Чтения отличаются от Всемирного русского народного собора, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.    
1 октября 2024 г. 17:00
Интервью
Передача Специальным гуманитарным центром Крымской митрополии внедорожника в подразделение разведки. Слева направо: алтарник Андрей Таныгин, иерей Сергий Самищенко, протоиерей Димитрий Кротков с бойцами
ЖМП № 11 ноябрь 2025 /  11 ноября 2025 г. 14:00
версия для печати версия для печати

Мы едем туда, где нужна наша помощь

О МИССИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ГУМАНИТАРНОГО ЦЕНТРА КРЫМСКОЙ МИТРОПОЛИИ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

С 2014 года протоиерей Димитрий Кротков доставляет гуманитарную помощь и несет слово веры и утешения жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В поездках он и другие священники неоднократно оказывались под артобстрелом или атакой дронов ВСУ. Смертельная опасность не останавливает этих людей.  Каждый раз, собираясь в дорогу, они знают: их очень ждут там, где больше некому помочь. PDF-версия.

Опасный маршрут

— Ваше Преподобие отец Димитрий, почему вы выбрали служение в священном сане главным делом своей жизни

— Наверное, по молитвам моих дальних родственников, среди которых были священники. При храме я стал помогать примерно в шестом классе — был иподиаконом, звонарем, чтецом и уставщиком при Свято-Троицком кафедральном соборе (ныне Свято-Троицкий монастырь) в Симферополе.

— Вас впервые привели в храм родители?

— Отец умер, когда я был еще маленьким, и меня воспитывала мама. Но, скорее всего, это я привел ее в храм, а не она меня. К счастью, школьная администрация к моей вере относилась с уважением. Учителя даже отпускали с контрольных работ на богослужения, если они приходились на двунадесятые праздники, предоставляя возможность написать их в другое время. Пионером я был, а комсомольцем уже нет.

— Какие задачи стоят перед Специальным гуманитарным центром Крымской митрополии?

— У нас два направления помощи: храмам, приходам, интернатам, детским домам, людям, живущим в зоне конфликта (в серой зоне), и военнослужащим — в госпиталях (в том числе полевых), воинских подразделениях, ветеранам СВО. Мы также служим в блиндажных храмах на передовой и совершаем там церковные таинства, молимся вместе с воинами, проводим пастырские беседы, поддерживаем наших бойцов добрым словом и молитвой.

— За каждым из направлений закреплен отдельный священник?

— Госпитальным служением и работой с ветеранами СВО у нас занимаются специально назначенные священники. Вся работа на строгом контроле у правящего архиерея. Некоторые священники Симферопольской и Крымской епархии командированы Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению для служения в госпиталях Донецка и Луганска. Я занимаюсь непосредственно сбором и доставкой гуманитарной и адресной помощи к месту назначения, взаимодействием с воинскими подразделениями, их духовным окормлением. Кроме этого, я, как настоятель, служу еще в двух храмах в Симферополе (см. справку). 

Доставляю гуманитарный груз я не один — у нас целая команда священников и мирян. На днях мы вернулись из поездки по Херсонской области. Посетили несколько воинских подразделений, где служили Божественную литургию, молебны. Заодно передали военным две машины УАЗ «буханка», купленные на средства наших благотворителей — благочинных, настоятелей храмов, наместников монастырей и прихожан Крымского полуострова. 

В Голую Пристань удалось завезти три тонны гуманитарной помощи. Этот город находится практически на берегу Днепра и имеет стратегическое значение и для нас, и для противника. Его постоянно обстреливают артиллерия и дроны ВСУ. Когда мы приехали туда в этот раз, на улице не было ни души, ни одной машины. Люди боятся лишний раз выходить из дома. Два месяца назад, когда мы там были, ВСУ обстреляли соседний квартал и погибли четверо мирных жителей, которые в это время шли по улице. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо постоянно пишет в своем телеграм-канале об этих трагедиях. К счастью, в этот наш приезд все прошло благополучно, без обстрелов. 

— Насколько опасны эти поездки, почему вы ездите именно туда

— Поездки всегда связаны с риском для жизни. И мы неоднократно, оказываясь под ударом дронов, прятались от них. Мы читаем Иисусову молитву и 90-й псалом, служим молебен перед выездом. И наши собратья-священники молятся о нас у себя на приходах на Литургии, за что мы им всем сердечно благодарны.

Ездить в более безопасные районы, например в Геническ, Мелитополь или Бердянск, просто не вижу смысла, хотя в 2022 году именно с этих городов мы и начинали. Стараемся выбирать такие села и города, как Голая Пристань или Алешки (Херсонская область), Каховка или населенные пункты на Кинбурнской косе, где помощь крайне необходима. Много раз мы сталкивались с ситуацией, когда военные на блокпостах уверяли нас, что там, куда мы едем, никого не осталось. А мы в намеченных точках встречали от двадцати до шестидесяти человек, а где-то и больше.

Сразу скажу, что напрасно мы не рискуем и всегда, пользуясь информацией от военных, прокладываем наиболее безопасные маршруты. Благодаря митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону у нас есть детекторы дронов, качественные бронежилеты, каски и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Владыка постоянно интересуется работой нашего Специального гуманитарного центра и отдела Крымской митрополии по взаимодействию с Вооруженными силами, выясняет, как идут дела, как обстановка, какая помощь нам необходима. Я регулярно ему докладываю об общей ситуации и о работе священников, потому что крымское духовенство окормляет и военные подразделения полуострова. Владыка Тихон наладил серьезную работу в наших госпиталях, много времени уделяет социальному служению в митрополии и сам реализует важные проекты помощи участникам специальной военной операции. Мы благодарны помощи коллег из Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, которые предоставили необходимый для наших поездок автотранспорт. Вместе со средствами личной защиты он имеет огромное значение в безопасности нашей деятельности. Так, в минувшую пятницу в очередной поездке дрон пытался догнать наш автомобиль, но мы на скорости ушли от него, а в прошлом году не успели. Только остановились, чтобы пересесть в другую машину, как машина получила удар осколочным боеприпасом. И только милостью Божией никто не пострадал. Атака дронов — обычная ситуация в зоне проведения СВО.

— Вы начали развозить гуманитарную помощь по собственной инициативе?

— В 2014 году в Крым стали прибывать беженцы из Донбасса: Донецка, Луганска, Мариуполя и Славянска. По благословению митрополита  Лазаря (Швеца) я стал членом координационного совета при МЧС Республики Крым по оказанию помощи вынужденным переселенцам и беженцам. В пунктах временного размещения выяснилось, что у многих в зоне боевых действий остались близкие, и находятся они там в крайне сложной ситуации: лишены продуктов, средств гигиены, воды, в домах нет света и газа. В августе 2014-го состоялась моя первая поездка с гуманитарной помощью в город Антрацит Луганской области. Скоро стало понятно, что не все хотят покидать свои дома, несмотря на то что у них нет воды, газа, связи, закрыты магазины, разбита инфраструктура, нет работы. Оставить этих людей на произвол судьбы совесть не позволяла, и поездки туда стали регулярными: Донецк, Луганск, Горловка, Пантелеймоновка, Старобешево, Иловайск, Амвросиевка, Зайцево, Гольма и другие населенные пункты. С началом СВО территория увеличилась, потому что зона военных действий расширилась.

— Как вы объясните, почему люди не покидают свои дома и продолжают там жить даже в таких тяжелых условиях?  

— Так происходит по разным причинам. Одним некуда и не к кому ехать (в основном это пожилые люди), другие наотрез отказываются покидать свою землю, дом, потому что они вросли в свое хозяйство. Иногда доходило до абсурда. В одной из первых поездок я спросил сельского дедушку, почему он не уехал, хотя у него была такая возможность. «Ну куда я уеду? У меня тут собачка, две курочки, козочка. Как я их брошу?» — ответил он. А кому-то сложно устроиться на новом месте и заново все начинать. Бывает, молодые не уезжают, потому что их пожилые родители отказались эвакуироваться. Я даже сталкивался с теми, кто возвращался из пунктов временного размещения обратно домой, под обстрелы. Там погибнуть или получить тяжелое ранение можно в любую минуту, просто наступив в темноте на мину, сброшенную дроном на вашем участке, или если в дом попадет снаряд. Помню, в 2022 году мы несколько раз приезжали в село Егоровка Волновахского района ДНР, навещали двух стариков — Екатерину и Владимира. Кроме них, в селе жило около шестидесяти человек, причем одна женщина с пятью детьми. Мы привозили старикам пленку (для окон), продукты, воду. Бывало, и под обстрел попадали, но Господь хранил. Это был очень опасный маршрут. На окраине села тогда все время шли бои. И однажды в их дом попал снаряд, и оба погибли. 

Знаю женщину из села Коханы Голопристаньского района (кажется, она наконец-то выехала оттуда), которая до последнего жила там с тремя детьми. Вокруг все разрушено, постоянно летают дроны, и доехать туда невероятно трудно и очень опасно. Но мы не могли ее оставить и привозили ей и детям одежду, продукты, средства гигиены, сладости. Просто она не видела других перспектив на новом месте — оставаться здесь ей представлялось лучшим выбором. По крайней мере, ей так казалось.

— Как вы собираете помощь?

— Главный ресурс — это телеграм-канал Крымской митрополии. Кроме того, нам помогает Патриаршая гуманитарная миссия и Синодальные отделы по взаимодействию с Вооруженными силами и церковной благотворительности и социальному служению. Приходит помощь из разных епархий, в частности из Екатеринбургской, Московской и Ростовской, от благодетелей с Алтая и Дальнего Востока. И даже из США, Германии и Казахстана, где один неравнодушный человек купил для наших военных УАЗ «буханку». К тому же у меня много друзей среди духовенства епархии, кто-то даже ездил со мной в зону боевых действий; что-то жертвуют отдельные приходы со всей страны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогает, кто доверяет нам и нашей гуманитарной команде. Наши фото- и видеоотчеты мы всегда размещаем на своих каналах в соцсетях: как и куда мы ездим, что делаем, кому помогаем.

 Кулич для бабушки

— Что изменилось с началом СВО?

— Многократно выросли объемы помощи и запросы. С появлением дронов стало сложнее доставлять груз в опасные районы и найти людей, готовых в буквальном смысле рисковать жизнью ради ближнего. Значительно выросло количество перевозок и, соответственно, затраты на бензин. Например, в прошлом году мы проехали 79 тысяч километров, это на 10 тысяч километров больше, чем два года назад. Необходимы средства на топливо и на ремонт машины. Часто наш маршрут лежит по убитым дорогам, по которым приходится мчаться с большой скоростью, чтобы не стать мишенью для врага, к тому же машина всегда перегружена. 

— Вас не смущает, что на нашем берегу Днепра в Херсонской области некоторые жители ждут возвращения ВСУ, тем не менее вы раздаете гуманитарную помощь и им тоже?

— Я больше вам скажу: мы с ними регулярно сталкиваемся, когда приезжаем. Они с удовольствием берут у нас вещи, продукты, средства гигиены или медикаменты. Потом отходят в сторону, эсэмэской сообщают ВСУ наши координаты, и по нам открывают огонь. Были случаи, когда сопровождавшие нас военные даже задерживали таких людей в одном из шахтерских поселков в районе Горловки в Донбассе. Но я всегда всем, в том числе и таким людям, говорю: мы здесь от имени Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха, от неравнодушных верующих людей со всей России, которые помнят о вас и протягивают вам руку поддержки и помощи. На меня в СБУ уже завели два уголовных дела, так что бояться мне нечего. Бывало, нашу машину отслеживали и повреждали. В прошлом году был случай. Когда мы экстренно готовились к первой поездке в Курскую область, на трассе Ялта — Симферополь на стоянке нам открутили болты на задних колесах автомобиля, загруженного гуманитаркой. Видимо, они рассчитывали, что на полном ходу с двумя тоннами груза у нас сорвется колесо и мы разобьемся. Слава Богу, все обошлось, хотя потребовался серьезный ремонт. Теперь, конечно, стараемся чаще проверять состояние наших гуманитарных машин. Пограничники нам подарили смотровое зеркальце, чтобы осматривать днище автомобиля. Проверяем и заявки на адресную помощь, если они кажутся подозрительными или вызывают вопросы. 

— Какие поездки вам запомнились больше всего

— Наверное, в Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром, который основал схиархимандрит Зосима (Сокур, † 2002).

Село Никольское, где находится обитель, и сама обитель с 2022 года непрестанно обстреливались. По сути, из-за этих обстрелов село и монастырь оказались в блокаде. Все время гибли мирные жители, пытавшиеся оттуда вырваться. Монахов, которые старались выехать из монастыря, чтобы привезти какие-то продукты, тоже постоянно атаковали дроны. И практически ежемесячно, начиная с мая 2022 года, мы привозили туда гуманитарную помощь. Всегда заезжали под обстрелами, чтобы объехать минные участки, или по разбитым дорогам через Кирилловку или Владимировку и Благодатное. То, что каждый раз мы возвращались оттуда живыми, я считаю чудом. Там был участок дороги, через Кирилловку, который целиком контролировался из Угледара, занятого тогда ВСУ. И враг бил по этой дороге, в том числе по мирным жителям. По обочинам до сих пор стоят сожженные машины. Когда мы первый раз туда приехали, меня поразило большое количество перепуганных бабушек и детей, которых оттуда никак не могли эвакуировать. В нижнем храме не было свободного места — он весь был застелен матрасами. Все остальные корпуса были разбиты и сожжены. 

Еще запомнилась первая поездка в Мариуполь, в конце мая 2022 года, когда бомбили Азовсталь. Мы раздавали свежий хлеб и другие продукты возле Покровского собора, прямо на улице. Люди вышли к нам из подвалов изможденные, бесконечно уставшие, долго жившие в нечеловеческих условиях без воды, света, элементарных бытовых удобств, — словно дети подземелья, которые выбрались на солнечный свет. Конечно, очень хотелось им помочь. 

— Что для вас как священника главное в этих поездках?

— Донести до этих людей Божию заповедь о любви к ближнему; рассказать им, что Церковь Христова с ними и среди них живет Сам Христос. Отрадно видеть, что в экстремальных условиях люди не забыли про Бога, не озлобились, очень ждут священников и приходят на богослужения, хотя дорога в храм может стать последней в их жизни. Помню, как в прошлом году в Великий Вторник перед Пасхой мы приехали в город Алешки в храм великомученика Георгия Победоносца. Местные жители, пожилые люди, в комендантский час — глубокой ночью — пришли в храм, чтобы помолиться на службе. Мы сразу освятили вербу, раздали куличи, всех исповедали и причастили. Мы не знали, сможем ли приехать еще, поэтому и христосовались с ними словами пасхальной радости в Великий Вторник: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» И так хотелось их поддержать, подпитать верой Христовой их души и сердца — исповедовать и причастить Святых Христовых Таин!

В другой раз мы служили там вместе с епископом Скадовским и Алешкинским Филаретом. Тоже ночью, потому что днем туда ехать очень рискованно. В начале службы по храму было несколько прилетов. А когда выезжали, по машине владыки отработал FPV-дрон. Но благодаря системе РЭБ военные его обезвредили. Я видел из второй машины, как он взорвался, не причинив вреда. Видимо, враг думал, что если мы начали служить в полночь, то служба закончится через два часа, но мы выехали раньше. И он отомстил в бессильной злобе — нанес мощный артиллерийский удар по самому храму. Порвало кровлю, взрывной волной вышибло все окна, вырвало даже из нижнего храма заложенные песком металлические щиты в пять миллиметров толщиной. Вот так в них неистовствовала бесовская злоба, потому что люди не испугались и состоялась Божественная литургия. 

В поездках мы неоднократно крестили и крестим взрослых и детей. Порой люди просят нас привезти им иконочки и книги. В селе Керменчик дедушка, узнав, откуда мы, попросил привезти ему иконочку святого Феодора Ушакова. Это было очень трогательно и необычно. А когда получил ее, искренне нас благодарил и с какой-то особенной радостью прижал к груди.

Меня всегда очень трогают эмоции, которых люди не стесняются, увидев священников. Обнимают нас со слезами благодарности. И я понимаю, что самое главное для них не столько все эти вещи и продукты, сколько слово духовной поддержки и утешения, личное присутствие и порой просто молчание, среди которого можно услышать Бога. 

В Новой Каховке, куда мы завезли куличи перед минувшей Пасхой, был такой случай. Выполняя адресную заявку от Патриаршей гуманитарной миссии для человека, которому требовалось инвалидное кресло, я встретил на лестничной площадке бабушку. И так получилось, что у меня в руках был кулич. Я говорю этой бабушке: «Можно я вас угощу куличом?» В ответ она взяла в руки мою руку с куличом, закрыла глаза и некоторое время стояла молча, не шелохнувшись. И я понял, что в эти минуты Господь Своей благодатью укреплял нас обоих. Она постояла немного и заплакала. Такие встречи окупают все наши риски и лишения.

 

Протоирей Димитрий Кротков родился в 1979 г. в Симферополе. Руководитель отдела Симферопольской и Крымской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами, уголовно-исправительными учреждениями, МЧС и другими силовыми структурами Республики Крым. Настоятель храмов в честь иконы Божией Матери «Державная» и в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при Главном управлении МЧС России по Республике Крым в Симферополе. С августа 2014 г. ответственный в Симферопольской и Крымской епархии по сбору и доставке гуманитарной помощи в Донбасс. С 2022 г. руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии. В феврале 2000 г. рукоположен во диакона и в священника; в 2009 г. удостоен сана протоиерея. Женат, воспитывает четверых детей. 

С начала специальной военной операции командой Специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершено более 193 поездок в Донбасс, Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую и Курскую области. Доставлено и передано более 1100 тонн гуманитарного груза. В доставке участвовало около 200 человек. Для нужд СВО Специальным гуманитарным центром передано 49 автомобилей.

 

Также читайте на нашем сайте репортаж "Патриаршая гуманитарная миссия на Донбассе — ответ Церкви на вызовы времени".

 

 

11 ноября 2025 г. 14:00
