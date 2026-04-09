Икона Божией Матери «Умиление» Ростовская

Не так много существует в России икон XX века, которые были признаны чудотворными. Одной из них является Богоматерь «Умиление» Ростовская. Образ был прославлен как местночтимая святыня 19 марта / 1 апреля 1911 года по инициативе будущего Патриарха, а тогда архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона (Беллавина). Тогда же, в начале ХХ века, было сделано несколько списков с чудотворного образа. PDF-версия.

Кратко напомним события, в связи с которыми была прославлена икона. Все началось с исцеления 10-летней жительницы Ростова Великого, длительное время тяжело болевшей Лизы Лепешкиной, которая с каждым днем слабела, жаловалась на сильные головные боли, часто впадала в расслабление и забытье, так что не могла пошевелиться, а также вспомнить, что с ней происходило. Лизу лечили многие врачи, но это совершенно не помогало. Ее родители, глубоко верующие люди, вместе с дочерью неоднократно молились у всех ростовских святынь, причащали девочку. Во время этой болезни родители доходили до того, что порой, обращаясь в молитвах к Пресвятой Богородице, просили Ее забрать их ребенка. Во время молебна в доме родителей девочки Пресвятая Богородица явилась Лизе, которая бросилась целовать пол, по которому прошла Божия Матерь; никто, кроме ребенка, Ее не видел. Лиза рассказала, что необходимо искать икону «Умиление Божией Матери». Сколько ни искали в ростовских храмах, не могли найти такого образа. В конце концов отец Константин Любимов из Благовещенского храма Ростова сказал, что у него в алтаре есть потемневший образ Божией Матери без надписания. Мать девочки, безнадежно махнув рукой, согласилась отслужить у него молебен, поскольку была совершенно измождена переживаниями и не была уверена, что это нужная икона. После молебна Лиза впала в забытье, во время которого увидела, как в храме по воздуху идет эта икона, и от нее она услышала: «Вот Я тебя теперь и благословила». Впоследствии девочка с родителями неоднократно молилась у данного образа. Болезнь проходила медленно, но настал день, когда припадки пропали и ребенок почувствовал себя здоровым. Только тогда родители решились рассказать другим об исцелении дочери от необычной иконы1.

На чудотворной иконе Младенец Христос держит в руках яблоко, а новоявленный образ относится к иконографическому типу «Умиление». В Благовещенский храм к иконе потянулись люди со своими скорбями и просьбами, стали рассказывать о новых случаях помощи и исцелений. Произошедшие чудеса и внимание богомольцев послужили поводом к прославлению иконы. Во время приезда в мае 1913 года в Ростов императора Николая II с детьми его сопровождал по городу архиепископ Тихон, который рассказал ему об этом исцелении. Государь очень заинтересовался и лично побеседовал с Лизой Лепешкиной.

После 1928 года Благовещенская церковь была закрыта и в 1930 году разрушена2, однако священник Константин Любимов, впоследствии репрессированный, успел перенести чудотворную икону в другой действующий храм. Новым местом пребывания святыни стала ­ростовская церковь святителя Николая на Всполье, где она и находится до сих пор.

До 1970-х годов верующие приезжали и приходили к чудотворному образу, служились акафисты, память о его прославлении распространялась изустно. В начале нового столетия широкое внимание к иконе привлекли ростовские краеведы — искусствовед В. И. Вахрина и священник Александр Парфенов; историю иконы и ее почитание изучали искусствоведы и историки В. Г. Пуцко, И. В. Злотникова, М. Л. Рубцова3. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 июля 2025 года икона Божией Матери «Умиление» Ростовская была включена в общецерковный месяцеслов под 19 марта (1 апреля).

Почитаемая ростовская икона выполнена в первой половине XIX века на старой иконной доске в технике масляной живописи в живописной манере и является списком с более ранней и хорошо известной иконы Богоматери Балыкинской, тоже имеющей свою историю и не совсем обычный иконографический источник: он восходит к западноевропейским ренессансным образцам.

Проникновение западных иконографических образов в западнорусское иконописание становится особенно активным в XVI–XVII веках благодаря широкому распространению гравюр, копировавших наиболее интересные работы итальянских и северогерманских художников. С конца XVII века появляется иконографический извод иконы, получивший название Балыкинский по селу Балыкино на Брянщине, один из вариантов которого, на что обратил внимание В. Г. Пуцко4, стал образцом для иконы Богоматери «Умиление» Ростовская.

По преданию, икона Богоматери Балыкинская, выполненная «малороссийским письмом», первоначально находилась в Стародубе в 1709 году в доме Тимофея Дульского, служившего в казачьем Стародубском полку. В рукописном сказании говорится: «Того року, когда швед в наших краях был, когда шел с войском мимо Стародуба, икона та, будучи еще в дому его, плакала, и он, тот плач Пресвятой Богородицы увидевши, такое обещание имел, где узнает новосозданный храм, отдать святой образ в церковь»5. Этим храмом оказалась церковь, только что построенная в селе Балыкино. Однако Тимофей Дульский не спешил, и тогда явившаяся ему во сне Богоматерь дважды повелевала исполнить обещанное, после чего образ был наконец водворен в Балыкино. Это случилось 4 августа 1711 года, а через год стало известным первое чудо — исцеление от глазной болезни дочери войскового товарища Федора Случановского Юлиании. При гетмане Данииле Апостоле (1724–1734) икону перенесли в Стародуб и поставили в церкви Рождества Богородицы, но позже вернули в Балыкино6. Там, в деревянном храме Николая Чудотворца, построенном в 1802 году на месте более раннего, поставленного в центре села на холме — крепостном земляном городке времени Северной войны, икона сохранилась до наших дней7.

Почитание Балыкинской иконы со временем распространилось далеко за пределы окрестностей Стародуба. Ее память была установлена 30 июня / 13 июля, в день памяти о победе над шведами в Полтавской битве, что связывалось со слезами Богоматери, оплакивавшей погибших воинов. Известно, что на Балыкинской иконе существовала риза уже в 1770 году, и тем не менее 1811 году ее заменили на серебряный позолоченный чеканный оклад, изготовленный на средства графини А. Н. Безбородко, ныне известный по сохранившемуся фотоснимку8. В 1922 году он был снят с иконы и, вероятнее всего, уничтожен. С чудотворной иконы было выполнено несколько списков, разошедшихся от Брянска до Могилева и Киева. Один из них, датированный 1769 годом, находился в Крестовоздвиженской церкви в Киеве9. Из чтимых списков иконы Богоматери Балыкинской надо отметить один, также украшенный серебряной ризой, прежде находившийся в Трехсвятительской церкви в Глухове, сохраненный после ее разрушения в 1930-е годы и ныне помещенный в особом киоте в Вознесенской кладбищенской церкви. Он наиболее близок к оригиналу. В литературе отмечен точный список с чудо­творной иконы Балыкинской Божией Матери, находившийся в Орловском Введенском женском монастыре, прославившийся в 1858 году. Список иконы в Глухове известен лишь в своем регионе. Косвенно популярность Балыкинской иконы отразилась даже в произведениях металлопластики10.

Особенности иконографии данного извода в том, что Богоматерь изображена с глазами, опущенными вниз, на Младенца. Ее руки молитвенно сложены, голова увенчана короной, непокрытые волосы лежат на плечах. Вокруг головы на нимбе написаны звезды. ­Обнаженный Младенец Христос, возлежащий на коленях у Матери, устремляет Свой взгляд в сторону молящегося. Исключительным иконографическим признаком является яблоко в руке Младенца. В церковно-исторической литературе имеется следующая характеристика этой иконы: «...образ Балыкинской Богоматери писан на холсте, наклеенном на доску, и имеет 5 четвертей длины и 15 вершков ширины. На иконе Матерь Божия изображена с опущенными вниз глазами, которые всецело устремлены на Ее Предвечного Младенца. Руки Пресвятой Девы сложены дланями одна к другой. Богомладенец изображен совершенно обнаженным и лежащим на коленях Богоматери»11. Голова Богоматери без покрывала, пряди длинных волос рассыпаны по плечам. Молитвенный жест соединенных перед грудью рук характерен для западной церковной традиции и необычен для православной, как и подобное положение Младенца12.

Иконография Балыкинской иконы развивалась на протяжении XV–XVII веков, проделав путь от «Рождества Христова», через «Поклонение Младенцу» и трансформировавшись во «Взыграние Младенца» и др. Этот сюжет активно разрабатывали мастера Северного Возрождения, он дополнен таким предметом, как яблоко в руке Младенца (символ искупительной жертвы Христа). Происхождение иконографии иконы Богоматери Балыкинской, по мнению В. Г. Пуцко, устанавливается без особых затруднений. Оно прослеживается уже в итальянской живописи XV века. В произведениях Джентиле да Фабриано (ок. 1370 — 1427) (Мадонна с Младенцем) и Беноццо Гоццоли (1421–1497) Мадонна изображена сидящей, со скрещенными на груди руками и с лежащим у Нее на коленях обнаженным Младенцем.

На фрагменте фрески из частного собрания в Будапеште, датируемой приблизительно 1490 годом и приписываемой умбрийскому мастеру Пьерматтео да Амелия (работал в 1469–1503 годах), Богоматерь изображена сидящей, молитвенно соединив пальцы рук, сосредоточившей Свой взгляд на спящем обнаженном Младенце13.

Там же, в Будапеште, в Музее изобразительных искусств находится большой алтарный образ кисти умбрийско-маркейского мастера Джованни Боккати (ок. 1420 — после 1480), на котором представлена Дева Мария на троне с лежащим у Нее на коленях обнаженным играющим Младенцем в окружении святых Ювеналия, Сабина, Августина, Иеронима и ангелов14. Руки Богоматери сложены в таком же молитвенном жесте, как и на иконе Богоматери Балыкинской. Эта алтарная композиция первоначально украшала часовню святого Сабина в соборе в Орвието.

Данный иконографический мотив варьирует венецианско-муранский мастер Джироламо да Тревизо (ок. 1450 — 1496) в выполненном им около 1490 года изображении Богородицы со спящим Младенцем15. Можно привести и другие примеры16.

По мнению искусствоведа И. В. Злотниковой, Балыкинская икона наиболее близка к композиции германского мастера «Madonna auf der Mondsichel» («Мадонна на полумесяце»), в основе которой лежит «Видение» святого апостола Иоанна Богослова. Из подобной иконографии в XV веке возник тип изображения Девы Марии с Младенцем «Strahlende Madonnen» («Сияющие Мадонны»). В России подобная иконография именовалась «Жена, облеченная в Солнце». Иконография Балыкинской иконы соединила в себе элементы трех композиций: тронного изображения Богоматери с Младенцем, лежащим на коленях, Богоматерь на полумесяце и поклонение Младенцу. Среди аналогичных И. В. Злотникова называет «Die Muttergotes als Patronim Gotteweigs» («Богоматерь с патронами Гёттвайга», Австрия, 1626), «Maria auf der Moundsichel» («Мария на полумесяце», Траунштайн, Верхняя Бавария, середина XVII века) Вольфа Якоба Шроффа. Выявление аналогичных памятников позволило обнаружить две гравюры, зеркально выполненные по мотивам одного живописного произведения, поясной вариант которого и лег в основу Балыкинской иконы, — «Madonna in der Mondsichel» (Элиас ван ден Босх, начало XVII века)17. Эта гравюра и стала образцом для написания икон с такими иконографиями, как Балыкинская («Умиление», «Яблоневый цвет»), списки с которых хранятся в ГИМ, ЦМиАР, РНБ, ГМИР.

В. Г. Пуцко связал появление Балыкинской иконы со Стародубской иконописной мастерской, откуда вышли прославленные в Чубковичах и Мишкове иконы Богоматери, имеющие композиции западноевропейского происхождения. Именно местные мастера добавили в иконографию изображение яблока в ручке Младенца. Из этого пограничного тогда с Россией региона происходят и другие иконы традиционного византийского характера18. Икона из ­Благовещенской церкви в Ростове Великом, по мнению В. Г. Пуцко, оказывается наиболее адаптированным воспроизведением иконы Богоматери Балыкинской.

В Ростове Великом после прославления образа в начале ХХ века списки с него появились во многих храмах и семьях. Искусствовед М. Л. Рубцова19 выяснила, что в 1815 году в Ростове Великом проживали пережидавшие нашествие наполеоновских войск монахини Мозыковского монастыря (Беларусь), которые с собой привезли почитаемый ими образ Богоматери Балыкинской. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что в это время с иконы, находившейся в Ростовском Рождества Богородицы женском монастыре, был выполнен список, который, судя по описям, с 1825 года непрерывно находился в алтаре Благовещенской церкви Ростова Великого. Именно этот список с Балыкинской иконы и стал прославленной иконой Богоматери «Умиление» Ростовская. Один из таких списков начала XX века, хранившийся более семидесяти лет в одной ростовской семье, перед которым все это время люди молились о помощи и заступничестве Пресвятой Богородицы, был подарен Спасо-­Яковлевскому монастырю. Сейчас он является почитаемой святыней обители.



Балыкинская икона Божией Матери, образ конца XVII века; находилась в Стародубе в 1709 году в доме Тимофея Дульского (1711, празднование 30 июня / 13 июля, в честь дня победы в Полтавском сражении)

Балыкинская икона написана малороссийским письмом на холсте, приклеенном на доску, закрыта стеклом и металлическим окладом с покрытием, имитирующим золочение. На голове Божией Матери вместо покрова украшение, напоминающее диадему. На иконе Богородица изображена с молитвенно сложенными руками, взирающей на Предвечного Младенца, Который лежит на Ее коленях. Икона была украшена серебряной вызолоченной ризой с надписью: «1811 г., июня 24, коштом графини Анны Ивановны Безбородко переделана и вызлащена».

Юрий Николаевич Куракин окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работает в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева с января 1989 года. В настоящее время заведующий сектором экскурсионной и лекционной работы музея.

Список середины XIX века со святой мученицей Татианой, чтимый образ из кладбищенской церкви Глухова. Дата появления: начало XVIII века

Еще один список Балыкинской иконы в 1712 году был подарен Введенскому женскому монастырю в Орле Тобольским митрополитом Иоанном (Максимовичем, † 1715), прославленным в лике святителей. Данный список является одной из наиболее почитаемых святынь Орловщины.

Точный список с чудотворной Балыкинской иконы находится в орловском Введенском женском монастыре. На иконе Богородица изображена в венце, вокруг нимба 12 звезд. Как гласит предание, чудотворный образ попал в обитель в 1712 году как благословение святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Черниговского, и не раз являл заступничество Божией Матери обращающимся к Ней за помощью. Эта икона также прославилась исцелениями младенцев и бесноватой женщины в 1858 году. Чудеса, происходившие от списка иконы Богоматери, фиксировались в монастыре. Чудотворная Балыкинская икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в Орле, даже более известна, чем первообраз из села Балыкина.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Чудеса от св. иконы Умиления Царицы Небесной в г. Ростове Великом. Сергиев-Посад, 1913.

2 Мельник А. Г. Уничтоженные храмы Ростова Великого // Московский журнал. 1991. № 11. С. 16, 18; Он же. Иконостас Благовещенской церкви Ростова Великого // Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера. Архангельск, 1995. С. 188–194.

3 Парфенов А., свящ. Святыни Ростова Великого. Ростовская чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умиление» // Светильник. Вып. 1. М., 2001. С. 113–118; Он же. Наблюдения над рукописной службой чудотворной иконе Божией Матери «Умиление-Ростовская» // История и культура Ростовской земли: материалы конференции 2002 г. Ростов, 2003. С. 352–364; Пуцко В. Г. Об иконографическом прототипе иконы Богоматери «Умиление» Ростовской // История и культура Ростовской земли; Злотникова И. В. Чудотворные иконы Брянского края и их списки: Проблемы бытования и иконографии: автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2011. С. 19–20; Рубцова М. Л. Икона Божией Матери «Умиление» в Ростове Великом: Прославление. Почитание. Чудеса М., 2025.

4 Пуцко В. Г. Об иконографическом прототипе иконы Богоматери «Умиление» Ростовской.

5 Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон, чтимых Православною Церковью, на основании Священного Писания и церковных преданий, с изображениями в тексте праздников и икон Божией Матери / сост. София Снессорева. Репринтное воспроизведение с издания: СПб., 1898. Ярославль: Верхняя Волга, 2001. С. 202–203.

6 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. VII. Чернигов, 1873. С. 61–63. См. также: Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание чудотворных Ее икон... С. 202–203; Поселянин Е. Богоматерь: Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. СПб., 1909.

С. 399–400; Лужницький Г. Словник чудотворних богородичних iкон Украпни // Науковий збiрник Украпнського католицького унiверситету св. Климента папи. Т. 62. Рим, 1984. С. 154.

7 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. М., 1998. С. 402–404. Ныне с. Балыкино Погарского района Брянской области.

8 Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. Киев, 1911. С. 115–116. Ил. на с. 115.

9 Шедеври украпнского iконопису XII–XIX ст. Киiв, 1999. Табл. 90.

10 Уварова П. Церковный отдел Выставки черниговского археологического съезда // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. 1908. Т. II. М., 1911. С. 110. № 131.

11 Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. С. 116.

12 Подробнее см.: Бахарева Н. Н. Келейный образ Серафима Саровского — икона Богоматери Серафимо-Дивеевской «Умиление»: Вопросы истории, иконографии и семантики образа // Материалы второй и третьей научно-­практических конференций по проблемам истории, культуры и воспитания (август 1998, февраль 1999). Вып. II. Саров, 1999. С. 46–65.

13 Мравик Л. Североитальянская живопись XV века. Будапешт, 1984. № 9.

14 Там же. № 7.

15 Там же. № 33.

16 Gamulin G. Tri priloga slikarskoj baљtini Dalmacije // Prilozi poviesti umjetnosti u Dalmaciji. Sv. 25. Split, 1985. S. 199–201.

17 Злотникова И. В. Чудотворные иконы Брянского края и их списки: Проблема бытования и иконографии.

18 Пуцко В. Г. Чудотворные иконы Богоматери из черниговских районов Брянщины // С. И. Мальцов и история развития Мальцовского промышленного района. Ч. II. Брянск, 1998. С. 97–104.

19 Рубцова М. Л. Икона Божией Матери «Умиление» в Ростове Великом: Прославление. Почитание. Чудеса. Молитва. Ростов Великий, 2025.