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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.  
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Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
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Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Соблюдающий милость найдет жизнь. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.  
3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
10 марта 2026 г. 12:00
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Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Учить и благовествовать о Иисусе Христе

Русская Православная Церковь готовится праздновать памятную дату своего Первосвятителя — 80-летие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Журнал Московской Патриархии» напоминает читателю основные вехи жизни и служения Святейшего Владыки, а также предлагает ряд материалов, в которых рассказывается как о деятельности Его Святейшества в прошлом, так и о тех направлениях церковного служения, которые по благословению Предстоятеля особенно плодотворно развиваются сегодня. Вступая на Патриарший Престол, новоизбранный глава Русской Церкви имел огромный опыт руководства духовной школой Северной столицы, где деятельно совершенствовал образовательный процесс и способствовал становлению научно-богословских исследований; являлся активным участником международных межцерковных и межрелигиозных связей; испытал немало скорбей, но и достиг немалых свершений в управлении епархиальной жизнью. Вооруженный пониманием существующих проблем и обладающий видением путей их преодоления, Святейший Патриарх Кирилл вступил на путь решительных преобразований. Тонкий богослов и яркий проповедник, заботливый отец своей паствы и мудрый общественный деятель, Первосвятитель коренным образом не только перестроил структурную парадигму церковного здания, но и придал импульс становлению всесторонней вовлеченности Церкви в жизнь общества. Достаточно сказать о неуклонной и систематической борьбе за духовное возрождение и просвещение народа через приобщение к православию и обретение национально-культурной идентичности; о в буквальном смысле слова сражении за сохранение жизни детей и укрепление семьи; о многообразных социально-благотворительных проектах, в том числе вызванных к жизни трагическими событиями в связи со специальной военной операцией,— и становится очевидно, что Русская Православная Церковь вступает во вторую четверть XXI столетия, ведомая Патриархом, знающим ответы на вызовы нового века и не устающим по завету апостолов усердно учить и проповедовать о Иисусе Христе (Деян. 5, 42).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Первосвятительское посещение Астраханской митрополии

■ Патриарший визит во Владимирскую митрополию

■ Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с депутатами Московской городской Думы

Юбилей Предстоятеля

■ Протоиерей Николай Балашов. Патриарх XXI века

■ Алексей Реутский. Святейший Патриарх Кирилл: человек, который смотрит в будущее

■ С молитвой и попечением о пастве. Инициативы и проекты Предстоятеля Русской Церкви, изменившие нашу жизнь (2021–2026)

■ Александр Щипков. Всемирный русский народный собор — детище Патриарха Кирилла

■ Владимир Аннушкин. Главные слова Патриарха

■ Елена Варова. Патриарх Кирилл: сбережение народа, защита семьи и детства

■ Протоиерей Сергий Звонарев. На страже церковных интересов. Международная деятельность Святейшего Патриарха Кирилла

■ Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Просвещая разум и сердце. Вклад Святейшего Патриарха Кирилла в развитие современного духовного образования и православное просвещение народа

■ Против течения: ректор духовной академии. Воспоминания выпускников Санкт-Петербургской духовной академии разных лет о Святейшем Патриархе Кирилле

■ Диакон Александр Черепенин. Сила монашества — во внутреннем делании. Святейший Патриарх Кирилл о монашеском призвании и устроении жизни современных обителей

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии



9 ноября 2026 г. 15:00
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