Миссия между двух океанов

О СЛУЖЕНИИ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ (1898–1907 ГГ.)

Миссия в Америке была одним из этапов служения будущего Патриарха Московского и всея России Тихона, раскрывшим его миссионерский и организаторский таланты. Он начал служение в США с немногочисленными помощниками, в условиях широкого распространения различных христианских конфессий. За восемь лет его многонациональная паства в США увеличилась многократно, а епархия распространилась с запада на восток, утвердившись также и на севере, в Канаде. Были созданы образовательные учреждения, построены десятки храмов, заложен прочный фундамент развития Православия на Североамериканском континенте. Без сомнения, опыт и авторитет, обретенные в то время епископом Тихоном, стали одним из мотивов участников Поместного Собора Российской Православной Церкви для избрания его на Патриарший Престол в 1917 году. PDF-версия.

Миссия в новых условиях

Епископ Тихон (Беллавин), будущий Патриарх Всероссийский, был назначен на Алеутскую кафедру в 1898 году. Хотя владыка Тихон и не был среди миссионеров-первопроходцев в Америке, именно в период его святительского служения и при его личном участии произошло качественное усиление влияния Православия на Американском континенте. Это проявилось как в стремительном развитии церковной жизни, так и в углублении межконфессионального диалога с Американской Епископальной Церковью1.

В конце XIX века русская миссия в США находилась в очень сложном положении. После продажи Аляски в 1870 году Русская Церковь на территории Америки лишилась государственного статуса и вынуждена была искать свою нишу в местном религиозном пространстве. Значительное увеличение православной паствы и расширение ее этнического состава (см. справку) на фоне бурного развития индустрии и модернизации страны поставило православную миссию перед необходимостью пересмотра форм организации своей деятельности. Ситуацию усугубляла зависимость епархии от Святейшего Синода в России, что значительно ограничивало ее самостоятельность и маневренность в условиях быстро меняющихся внешних обстоятельств.

Кроме того, после продажи Аляски туда прибыли миссионеры различных христианских конфессий и сект (наиболее значимые из них — методисты, баптисты, «моравские братья», католики, епископалы), которые стали активно заниматься прозелитизмом, о чем сохранилось яркое свидетельство архиепископа Тихона: «Особого внимания и забот требуют Уналашка и Кадъяк, так как в первой есть методистский приют для девочек, а близ второго, в Лесном, баптистский приют для мальчиков и девочек. В приюты эти забирают православных детей-­сирот, особенно от смешанных браков, а иногда и незаконнорожденных от американцев. Когда берут детей, то говорят родителям или родным, что не будут препятствовать детям содержать православную веру, но само собой разумеется, что это простой обман… они не позволяют посторонним, например нашим священникам, учить приютских воспитанников православной вере, считая это за вмешательство во внутреннюю жизнь приюта. Такой взгляд высказывал мне заведующий баптистским приютом, когда я летом 1899 года посетил приют его», — с горечью писал святитель в одном из своих отчетов2.

«…Являются миссионеры, особенно иезуиты и "моравские братья". Раздачею муки, рыбы (юколы), чая, сахара, табаку они заманивают к себе туземцев, в том числе и православных, которые, подобно Исаву, продают за пищу свое первородство. При таком напоре со стороны инославных миссионеров как же не пожелать, чтобы число наших миссионеров (их пока всего три человека) увеличилось, хотя бы, например, удвоилось или утроилось…» — отмечал епископ Тихон в журнале «Американский православный вестник»3 в августе 1900 года.

«Американский православный вестник», основанный в 1896 году, стал первым официальным периодическим изданием Алеутской и Аляскинской епархии. Благодаря ему православное духовенство, разбросанное по огромной территории, было в курсе всех событий епархиальной жизни. Журнал публиковал новости и уникальные статьи на богословскую, церковно-практическую тематику и путевые заметки русских православных миссионеров.

Первым редактором издания стал настоятель Николаевского кафедрального собора города Нью-Йорка священник Александр Хотовицкий, будущий священномученик.

В первые годы существования издания на его страницах публиковались святитель Рафаил, епископ Бруклинский, святой праведный пресвитер Алексий Товт — исповедник и защитник Православия в Америке, пресвитер Чикагский, будущий священномученик Иоанн Кочуров и многие другие. Выходили и статьи святителя Тихона, когда он был правящим архиереем Алеутской епархии. В частности, он излагал в журнале свои соображения о реформировании епархии.

Главные задачи молодого епископа

В сложившихся к концу XIX века условиях возникла острая необходимость в изменении структуры и деятельности Алеутской и Аляскинской епархии, что позволило бы значительно укрепить позиции Русской Церкви на фоне широкого распространения различных христианских конфессий.

Епископ Тихон хорошо понимал, что для этого в первую очередь нужно обеспечить максимально возможную на тот момент автономию вверенной ему епархии. Кроме того, он поставил перед собой задачу укрепить позиции Российской Православной Церкви в новых условиях развития церковной и общественной жизни в США.

К концу XIX века русская православная епархия в Северной Америке продолжала именоваться Алеутской и Аляскинской, но это наименование уже устарело. В то время был большой приток эмигрантов из России и Европы в США, большая часть которых селилась на Восточном побережье. Особенно многочисленной была православная диаспора в Нью-Йорке, она превосходила по численности православное население на Аляске и Западном побережье. По­этому именно в Нью-Йорк переместился центр миссионерской деятельности, которая велась прежде всего среди славян-униатов, выходцев из Галиции, Буковины и Венгрии. Так, в отчете обер-прокурора Синода за 1901 год отмечается: «Возрастающее с каждым годом число православных в Северо-Американских Штатах побуждает Алеутское епархиальное начальство заботиться и об увеличении там числа православных храмов для удовлетворения религиозных потребностей православного населения»4.

Проблемы, которые необходимо было решить в первую очередь, епископ Тихон обозначил в письме в Святейший Синод. «Дело в том, — писал он, — что в состав ее [епархии] входят не только разные народности, но разные Православные Церкви, которые, при единстве в вере, имеют каждая свои особенности в каноническом строе, в богослужебном чине, в приходской жизни; особенности эти дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки зрения. Посему мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних Церквей, напротив, стараемся сохранить таковой за ними, предоставляя им возможность быть непосредственно подчиненными начальникам их же национальности (сирийские, сербские и греческие приходы и избрание для них епископов). В своей области каждый из них самостоятелен; но дела, общие для всей Американской Церкви, решаются соборно под председательством русского архиепископа. Жизнь в Новом Свете по сравнению со Старым имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и здешней Церкви, а посему этой последней должна быть предоставлена бо́льшая автономия (автокефальность), чем другим русским митрополиям. В состав проектируемого Американского экзархата могут входить:

1) архиепископия Нью-Йоркская, коей подчинены русские церкви в Соединенных Штатах и Канаде;

2) епископия Аляскинская, обнимающая Церкви православных жителей Аляски (русских, алеутов, индейцев, эскимосов);

3) епископия Бруклинская (сирийская);

4) епископия Чикагская (сербская);

5) епископия греческая.

Для Американской миссии важно также получить разрешение об отношении к англиканам и их иерархии»5.

Преобразования в епархии

Владыка Тихон предпринял целый ряд шагов, чтобы разрешить возникшие проблемы. В феврале 1900 года по его представлению в Святейший Синод Алеутско-Аляскинская епархия была переименована в Алеутскую и Северо-Американскую. А святитель Тихон, вскоре возведенный в сан архиепископа, уже хлопотал об организации Аляскинского викариатства, в котором действовали церковные школы и насчитывалось свыше 11 тысяч прихожан — русских, креолов, индейцев, алеутов, эскимосов. Аляскинское викариатство было создано в 1903 году, и викарием туда отправился наместник московского Чудова монастыря Иннокентий (Пустынский, † 1937). С этой же целью в 1904 году было создано Бруклинское викариатство, объединившее сиро-арабскую православную паству. Возглавил его епископ Бруклинский архимандрит Рафаил, уроженец Дамаска, окончивший греческую Халкинскую семинарию. Кроме того, в восточных штатах имелось семь сербских и несколько смешанных сербско-русских приходов. Для содействия устройству церковной жизни сербов владыка Тихон по разрешению Святейшего Синода выделил сербские приходы в особую миссию во главе с архимандритом Севастианом (Дабовичем, † 1940).

Таким образом, в каждом случае учитывался многонациональный состав епархии, прихожане которой относили себя к разным Поместным Церквам, и сохранялись канонические и богослужебные традиции. В этом проявилось уважение святителя Тихона к религиозным обычаям других народов и традициям Поместных Православных Церквей. Так на Североамериканском континенте сформировалась многонациональная Православная Церковь.

Кроме того, понимая, насколько трудно управлять православными приходами восточных штатов из Сан-Франциско, расположенного на западном, тихоокеанском побережье, где в то время находилась его кафедра, преосвященный Тихон начал подготовку к перенесению ее в Нью-Йорк, который был ближе к основной части приходов и представлял наибольшие удобства для связи с Россией. Так, в письме к священнику Петру Булгакову от 30 декабря 1901 года епископ Тихон пишет: «Езда из С.-Франциско во Владивосток занимает больше времени, чем чрез Нью-Йорк в Европейскую Россию»6.

Первого сентября 1905 года Святейший Синод удовлетворил ходатайство святителя Тихона о переносе архиерейской кафедры в Нью-Йорк, а Николаевской церкви в Нью-Йорке был присвоен статус кафедрального американского собора. Это значительно облегчило управление Северо-Американской епархией, поскольку Нью-Йорк имел статус культурной столицы Соединенных Штатов Америки, где располагалось большинство миссионерских центров. Перенос кафедры благоприятствовал увеличению числа приходов в восточной части Америки, около Нью-Йорка, Питтсбурга и Бостона.

Другие берега

Архиепископ Тихон постоянно совершал миссионерские поездки по своей огромной епархии. Он несколько раз ездил из Калифорнии на Аляску и с Западного побережья США на Восточное. Так, в первый год своего архипастырского служения в Америке он отправился из Сан-Франциско на север Аляски на корабле вдоль побережья Тихого океана, затем на байдаре по северным рекам Аляски, вдоль которых располагались поселения эскимосов.

Способствуя распространению знаний о Православии и православном богослужении среди местных жителей, владыка много внимания уделял переводу православного богослужения на английский язык и нередко совершал службу на трех языках — церковнославянском, греческом и английском. В целях распространения Православия среди граждан Америки и для лучшего понимания ими богослужения по благословению владыки Тихона был осуществлен перевод и издан на английском языке Служебник. По заказу святителя и его предшественника епископа Николая (Зиорова, † 1915) были опубликованы в английском переводе Октоих, Часослов и Минеи (Общая и Праздничная). А в 1906 году нью-йоркское издательство «Хоутэн-Миффлин» опубликовало книгу «Service Book» — Православный богослужебный сборник, который содержал полное описание церковных священнодействий и обрядов. Архиепископу Тихону было присвоено звание доктора богословия в университете штата Висконсин. Это был первый в Америке случай присвоения ученого звания православному епископу.

Святитель Тихон много сделал и для распространения Православия в Канаде. Так, в 1900 году на территории провинции Альберта была открыта Канадская миссия, которую возглавил священник Иаков Корчинский († 1941). Владыка Тихон неоднократно посещал свою канадскую паству, которая состояла в том числе и из бывших униатов. Впервые он отправился в Канаду в августе 1901 года, став первым православным архиереем, посетившим канадские приходы. Следующая поездка состоялась через полтора года в феврале — марте 1903 года. Еще почти через полтора года, в июле — сентябре 1904 года, святитель совершил свой третий, уже более длительный визит в Канаду. В результате было открыто 17 храмов. Миссия, заложенная архиепископом Тихоном, была продолжена его преемниками, и уже в 1916 году в Канаде насчитывалось более 60 храмов и около 20 священников, были открыты монастырь и богословская школа.

В своем епископском служении владыка Тихон опирался на самоотверженное служение таких известных священников-миссионеров, как Владимир Александров (ставший первым православным миссионером в Канаде), Александр Хотовицкий († 1937) и Иоанн Кочуров († 1917), которые по возвращении в Россию приняли мученические венцы и были канонизированы. И наконец, будущие первоиерархи Американской Церкви митрополит Феофил (Пашковский, † 1950) и митрополит Леонтий (Туркевич, † 1965).

На ниве церковного образования

Сфера церковного образования также входила в число приоритетных задач служения нового архиерея. При нем духовное училище в Миннеаполисе было частично преобразовано в духовную семинарию, а частично в своем бывшем качестве переведено в город Кливленд.

Изначально это учебное заведение, основанное в 1892 году, фактически было церковно-приходской школой. Решение о преобразовании ее в семинарию было связано с проблемами духовного образования, существовавшими на тот момент в Алеутской и Аляскинской епархии. Первая духовная семинария открылась на Аляске еще в 1840 году, но в 1852 году ее перевели в город Якутск, и в последующие пять лет в Америке не было ни одной духовной школы. Учитывая острую нехватку священников, это представляло серьезную проблему. Дело в том, что при святителе Тихоне началось интенсивное оживление церковной жизни: если в 1899 году в Америке было 29 приходов, то к 1905 году их стало 60, в то время как количество священников не доходило и до 50. Этого было явно недостаточно с учетом размера епархии и расстояний между приходами. К сожалению, назначение священников из России проблему не решало. Вот почему вопрос о создании собственной семинарии стал главным на заседании съезда американского духовенства в 1903 году.

Когда 1 июля 1905 года в Миннеаполисе открылась духовная семинария, состав ее учащихся был неоднородным. Здесь учились как молодые люди, родившиеся в Северной Америке, так и переселенцы из России и Австро-Венгрии. Вполне естественно, что образование они получили в учебных заведениях различных типов. Свое видение будущего семинарии святитель Тихон огласил 29 июня 1905 года во время закладки в Миннеаполисе нового православного храма: «Между прочим, нами было высказано пожелание о том, чтобы священники знали английский язык, были американского воспитания, принимали участие в американской общинной жизни. Конечно, это желание в настоящем трудноисполнимо, но, даст Бог, будет в Миннеаполисе семинария, тогда православные в Северной Америке могут иметь и своих священников, знающих английский язык, знакомых с американской жизнию»7.

Святитель Тихон решил и проблему образования аляскинского духовенства, для которого обучение в Миннеаполисе было труднодоступным в связи с большой удаленностью. Для этого Ситкинская миссионерская школа (созданная в 1893 году) была преобразована в 1906 году в семинарию для жителей Аляски и Алеутских островов.

Кроме того, в конце 1902 года в Кливленде была основана бурса — особый вид школы, в которую могли поступать дети 11–13 лет после церковно-начальной или низшей американской школы. Бурса являлась общежитием, живущие в ней дети в первой половине дня посещали американские общеобразовательные школы, а во второй в бурсе изучали церковные предметы. Также при архиепископе Тихоне были организованы Кресто-Воздвиженский союз сестер милосердия и братство Нью-Йоркской церкви, открыт женский приют в Кадьяке. В 1905 году в штате Пенсильвания был основан первый в США православный Свято-­Тихоновский монастырь. Идея его открытия принадлежала иеромонаху Арсению (Чаговцову, † 1945), который приехал на служение в Алеутскую и Северо-Американскую епархию в 1902 году. Монастырь помог бы наполнить новые приходы быстрорастущей епархии священ­никами-монахами. При монастыре был создан сиротский приют. В 1907 году обитель уже располагала братским корпусом с трапезным храмом во имя святого Тихона Задонского, также в ней находился приют для 15 сирот. Братия состояла из игумена, двух иеромонахов и семи послушников.

Итоги реформ

Своеобразным итогом деятельности святителя стал Первый Православный Всеамериканский Собор, который состоялся 20–23 февраля 1907 года в Иоанно-Предтеченском храме города Мэйфилда (штат Пенсильвания). На нем присутствовали епископы, священники и делегаты от всех православных приходов. Собору предшествовали несколько подготовительных конференций духовенства в 1905 и 1906 годах. Оценив масштаб преобразований, Собор заложил основы трансформации Алеутской и Северо-­Американской епархии сначала в экзархат, а в дальнейшем в самостоятельную Поместную Православную Церковь Америки. Председательствовал на заседаниях архиепископ Тихон, который в то время уже управлял Ярославской епархией. Главной темой обсуждения было дальнейшее расширение православной миссии на территории Северной Америки. Собор утвердил новое наименование епархии — Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке под юрисдикцией священноначалия Церкви Российской.

Также был затронут вопрос об организации финансирования приходов, в том числе окладов клирикам, с целью минимизировать субсидирование из казны и тем самым добиться большей финансовой автономии для епархии. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с разногласиями в чинопоследованиях и обрядах на разных приходах. Было принято решение о необходимости объяснения прихожанам разницы между существенным и несущественным, между догматом и обрядом. В том случае, если данные различия не вредят существу веры и не граничат с нежелательными новшествами, они могут быть признаны терпимыми.

Решения, принятые на Cоборе, легли в основу новых принципов управления церковью в Соединенных Штатах и долгие годы служили ориентиром при принятии всех ключевых решений церковной жизни. Практика проведения таких соборов сохранилась в Американской Православной Церкви вплоть до настоящего времени.

Межконфессиональная деятельность святителя Тихона

Епископ Тихон много внимания уделял развитию межконфессиональных контактов с Американской Епископальной Церковью, входившей в Англиканское Содружество и являвшейся самой крупной и влиятельной христианской конфессией на Американском континенте. Инициатива по сближению принадлежала представителям Епископальной Церкви, которые, по мере возрастания влияния русского Православия в США, проявляли к нему все больший интерес. Благодаря усилиям епископа Тихона межконфессиональный диалог вышел на самый высокий уровень.

Учитывая возросшие симпатии американских англикан к Православию, вплоть до возможности присоединения к русской епархии отдельных епископальных приходов вместе с духовенством, епископ Тихон написал об этом в Святейший Синод в июле 1903 года. Он спрашивал о допустимости использования англиканами своей «Книги общих молитв» (Book of Common Prayer), об изменениях в англиканском богослужении, а также о том, каким образом англиканская иерархия могла бы войти в лоно Православной Церкви. Необходимо отметить, что преобразование Синодальной комиссии по взаимоотношениям со старокатоликами в Комиссию по старокатолическому и англиканскому вопросам было связано прежде всего с этим запросом владыки Тихона.

Доклад епископа Тихона рассмотрели 21 января 1904 года. Было принято решение о создании специальной подкомиссии для рассмотрения данного вопроса. По итогам проведенной работы Святейший Синод признал возможным совершение богослужений по «Книге общих молитв» в православных приходах, состоящих из бывших англикан, при условии ее исправления в православном духе. Детальная проработка этого вопроса была поручена епископу Тихону. В отношении бывших англиканских священников принято решение об их перерукоположении при переходе в Православие до тех пор, пока вопрос о легитимности англиканских хиротоний не будет решен соборным мнением всей Православной Церкви.

Важное значение имели и дружеские отношения святителя Тихона со многими представителями Епископальной Церкви, что позволяло ему получать достоверную информацию о взглядах американского епископата на проблему межконфессионального взаимодействия. Особенной теплотой отличалась его дружба с епископом города Фон-дю-Лака Чарльзом Графтоном, с которым он активно переписывался и постоянно обменивался богослужебными книгами.

В октябре 1903 года епископ Графтон посетил Россию с официальным визитом, имея при себе послание главы Американской Епископальной Церкви Томаса Кларка и рекомендательное письмо от председателя американской Комиссии по межцерковным связям, членом которой он являлся. Его сопровождали диакон Фей и богослов Биркбек. В ходе поездки американская делегация встретилась с первенствующим членом Святейшего Синода митрополитом Антонием (Вадковским, † 1912) и ректором Санкт-Петербургской духовной академии епископом Сергием (Страгородским, † 1944). Целью приезда делегации было выяснение состояния взаимоотношений Русской и Американской Церквей с тем, чтобы рассмотреть вопрос об их возможном сближении. Графтон представил обстоятельную записку, содержащую наиболее полную характеристику всех пунктов, по которым имеются согласие или разногласия между двумя Церквами. Данная инициатива, имеющая скорее частный характер, стала значительным шагом в диалоге между Российской Православной Церковью и Американской Епископальной Церковью. Однако, в связи с дальнейшими революционными событиями, этот диалог не получил немедленного развития.

Трудно переоценить результаты трудов святителя Тихона на Американской земле. За восемь лет своего пребывания на Северо-­Американской кафедре он открыл десятки новых приходов, при нем были построены храмы, часовни, школы, приюты, семинария. В начале ХХ века число православных верующих в Северной Америке превышало полмиллиона человек8, и все они, независимо от этнической принадлежности, окормлялись Российской Церковью. Архиепископу Тихону удалось из нескольких эмигрантских епархий создать многонациональную Православную Церковь в Америке. Будучи «всем для всех», святитель Тихон смог объединить прежде разрозненные по всей Америке православные общины в одно целое. Именно благодаря ему Православная Церковь в Америке стала де-факто самостоятельной и самодостаточной, что в итоге выразилось в ее широкой автономии и завершилось получением ею автокефалии от Русской Церкви в 1970 году.

Первого ноября 1981 года, спустя более семидесяти лет со времени отъезда святителя Тихона в Россию в 1907 году, Американская Церковь прославила своего архипастыря как просветителя Северной Америки.

По сообщению канцелярии Священного Синода Православной Церкви Америки, в настоящее время в США насчитывается 14 епархий, 553 прихода, 872 священника, 299 диаконов. У нее 3 семинарии (2 ставропигиальные, 1 епархиальная) и 33 монастыря (18 женских и 15 мужских).

Православие на Североамериканский континент было принесено русскими мореплавателями и промышленниками в первой половине XVIII в. В состав экспедиций иногда входили священники, которые крестили туземное население и совершали богослужения.

В 1793 г. была утверждена Североамериканская миссия Российской Православной Церкви, состоящая из насельников Валаамского Спасо-Преображенского и Коневского Рождество-Богородичного монастырей. Монахи переводили на местные языки молитвы и богослужебные тексты, организовывали приходы и школы.

В 1811 г. Алеутские острова и североамериканское побережье были причислены к Иркутской епархии. В 1824 г. на острова был назначен иркутский священник Иоанн Вениаминов (впоследствии митрополит Московский и Коломенский святитель Иннокентий, † 1879), который перевел на алеутский язык Новый Завет, Катехизис и Литургию святого Иоанна Златоуста, проповедовал и совершал богослужения на нем.

В 1850 г. на окормляемой миссионерами территории было уже 9 храмов и 37 молитвенных домов, миссионерское и пастырское служение несли 9 священников, а численность паствы составляла около 15 тысяч человек.

После продажи Аляски США в 1870 г. была учреждена Алеутская и Аляскинская епархия, до 1877 г. возглавляемая епископом ­Иоанном (Митропольским, † 1914). Деятельность церковной миссии постепенно распространялась на территории других штатов. В 1872 г. архиерейская кафедра была перенесена в Сан-Франциско. Поскольку в то время в США не существовало церковных структур других Поместных Православных Церквей, Российская Церковь оказалась единственным представителем Православия на Североамериканском континенте.

К концу XIX в. Православная Церковь в Америке значительно укрепилась и расширилась как за счет наплыва русской эмиграции, преимущественно из крестьян, так и благодаря присоединению к ней карпато-русских униатских приходов. В период с 1891 г. до Первой мировой войны с Русской Православной Церковью в Америке воссоединилось около 120 униатских карпаторусских приходов.

По данным «Православной энциклопедии», к 1918 г. Американская епархия, объединявшая к тому времени до 300 тысяч верующих, располагала четырьмя викариатствами — Аляскинским, Бруклинским, Питтсбургским и Канадским; насчитывала три миссии (Албанскую, Сирийскую, Сербскую), 271 храм, 51 часовню, 31 благочиние, 257 священнослужителей, около 60 братств; имела Свято-Тихоновский монастырь в Саут-Кейнане, штат Пенсильвания, сиротский приют при монастыре, духовную семинарию, церковные школы; располагала собственными печатными изданиями.

