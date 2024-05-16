Православие на краю земли

Недавно мы отмечали 15-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в связи с этим говорили о динамично развивающейся церковной жизни на необъятных просторах нашего Отечества. О том, что происходит в Камчатской епархии, куда некогда принесли слово Божие православные миссионеры, следовавшие апостольскому примеру идти до конца вселенной (см. Пс. 18, 5), в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказывает архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. PDF-версия.

— Ваше Высокопреосвященство, уважаемый владыка Феодор, Камчатская епархия — восточный форпост нашей страны, самый отдаленный от центра России регион. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях деятельности епархии.

— Сегодня Камчатская епархия, воплощая в жизнь благословения Святейшего Патриарха, проводит работу по различным направлениям современной церковной жизни. Это, безусловно, социальная работа, просветительская, миссионерская деятельность, работа с молодежью. В приоритете помощь нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

В церковной жизни Камчатки 2023 год был ознаменован многими событиями. Состоялся исторический визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на наш полуостров, в ходе которого Предстоятель освятил гарнизонный храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, встретился с личным составом подводных сил Тихоокеанского флота и морскими пехотинцами, освятил основание храма во имя великого русского полководца святого благоверного князя Димитрия Донского на территории воинской части. Святейший Патриарх Кирилл освятил также Морской собор Камчатки — духовный форпост Дальнего Востока, который стал основным воинским храмом нашего региона.

Помощь воинам — защитникам Родины наш священный долг. Прихожане епархии с радостью участвуют во всех благих начинаниях. При кафедральном соборе волонтеры, в том числе и подростки, изготавливают маскировочные сети, которые посылаются на фронт, мы закупаем различные технические приспособления, чтобы сохранить жизнь нашим бойцам, изготавливаем окопные свечи, шьем маскировочные костюмы и многое другое. Священнослужители, в свою очередь, бывают на линии соприкосновения, чтобы поддержать воинов там, где им особенно трудно. Не оставляем и тех ребят, которые проходят лечение в госпитале Петропавловска-­Камчатского. Священнослужители и сестры милосердия навещают воинов, которые находятся в незнакомом регионе, помогают им духовно и практическими делами.

В благотворительную деятельность епархии вовлечены прихожане, волонтеры; бывает так, что целыми семьями люди участвуют в помощи ближним. В этом году при Троицком кафедральном соборе мы открыли благотворительную столовую, в которой нуждающиеся люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают бесплатные обеды. Подобная столовая действует и при Троицком храме в городе Елизово.

Важное значение имеет работа с молодежью, которая в первую очередь выражается в просветительской деятельности и в привлечении молодых людей к волонтерству. При храмах организованы молодежные группы и объединения. Детско-юношеский хор нашей епархии сопровождает торжественные и архиерейские богослужения. Юные певцы принимали участие в Божественной литургии, когда Святейший Патриарх Кирилл освящал Морской собор в сентябре 2023 года.

Постоянно организуем встречи молодежи с интересными людьми, с участниками СВО, героями России. Проводим различные соревнования. По четвергам в нашем Духовно-просветительском центре бывают встречи молодежи со священником, где обсуждаются духовные вопросы, готовятся различные акции и мероприятия. Стало уже доброй традицией ежегодно устраивать слеты православной молодежи епархии. В рамках Рождественских чтений мы организовали конференцию с участием студентов медицинского колледжа, посвященную милосердию как основе врачебной деятельности.

— В епархии большое внимание уделяется подрастающему поколению: действуют воскресные школы, священнослужители посещают общеобразовательные учебные заведения. Какую работу епархия проводит сегодня в рамках патриотического воспитания?

— Патриотическому воспитанию мы уделяем особое внимание. Совместно с морскими пехотинцами, командованием Вооруженных сил на северо-востоке России проводим несколько больших мероприятий в течение года, чтобы ребята в соревнованиях, которые проходят в игровой форме и напоминают игру «Зарница», овладевали воинскими навыками и глубже узнавали родную историю. Эти игры так и называются — «Наследники Святой Руси» и посвящены разным периодам нашей истории: Древней Руси, святому великому князю Александру Невскому, преподобному Сергию ­Радонежскому и временам Куликовской битвы, защитникам Отечества, которые участвовали в Великой Отечественной войне. На этих больших мероприятиях, проходящих на территории кафедрального собора также и в День народного единства, ребята могут посоревноваться, они учатся защищать Родину, узнают о вооружении времен Великой Отечественной войны и знакомятся с современной военной техникой.

Силами епархии подготовлена передвижная выставка, посвященная митрополиту Нестору (Анисимову), просветителю Камчатки. Владыка Нестор был выдающимся патриотом. Во взаимодействии с Министерством образования региона с декабря прошлого года и по настоящее время выставка проходит в общеобразовательных школах нашего края. Камчатские школьники активно участвуют в экскурсии, потому что планшетная экспозиция дополнена интерактивным компонентом: ребятам демонстрируют экспонаты из нашего Музея Православия. Так мы знакомим детей с историей Камчатки, а эта история содержит в себе немало героических страниц.

Молодежный отдел и епархиальная комиссия по спорту проводят массовые спортивные мероприятия во взаимодействии с правительством Камчатского края, казачеством. Стараемся привлечь не только воспитанников воскресных школ, но и учащихся общеобразовательных учреждений. В физкультурно-спортивном комплексе систематически проводим большие мероприятия, приуроченные к празднику Пасхи, Покрову Пресвятой Богородицы, святочные спортивные игры, где соревнуются не только ребята, но и их родители. Мы видим, что это способствует укреплению православных семей, помогает сплочению и дружбе в подростковой среде.

— Во времена гонений на веру на Камчатке были закрыты все храмы, большая часть из них была разрушена, до наших дней уцелели стены всего лишь нескольких деревянных церквей, переделанных под школы или клубы. Сейчас активно идет строительство новых храмов, Камчатка развивается, появляются новые приходы.

— Одним из самых непростых и очень важных направлений деятельности епархии является строительство храмов. В Петропавловске-­Камчатском возводятся четыре храма, а по всей Камчатке на сегодняшний день строится 14 церковных объектов: 13 храмов и братский корпус на территории монастыря.

Появление новых храмов — это всегда проявление покаянного чувства нашего народа и призывание милости Божией к нашему Отечеству. Освящен в минувшем году новый храм в честь святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской в самом северном районе нашего края, в поселке Каменское. Завершается строительство храма в поселке Раздольный Елизовского района, храма Казанской иконы Божией Матери в Соболево. На будущий год запланировано строительство храма в Тиличиках и в поселке Шаромы.

В северных поселках, где общины не могут самостоятельно приобрести необходимые строительные материалы, мы помогаем найти финансирование, благотворителей, неравнодушных людей, подготовить документацию и продумать логистику. Очень радостно, когда люди обретают свой храм. Многие новые храмы были воздвигнуты силами братии епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, который является миссионерским.

— Православие на Камчатке имеет удивительную миссионерскую историю.

— История Камчатской епархии по сравнению с историей любой материковой епархии достаточно молода. Сто десять лет — для епархии это совсем не много. Православие существует более 1030 лет в России, а на Камчатке — более трехсот лет, с момента присоединения нашей Камчатской земли к Российской империи. Собора Камчатских святых у нас нет, но за это время появилось много угодников Божиих, канонизированных нашей Церковью, которые потрудились в том числе и здесь, на Камчатке. В частности, нашим камчатским святым мы считаем святителя Иннокентия (Вениаминова; 1797–1879). Святитель Иннокентий немало времени прожил на Камчатке. Десять лет он посвятил только Алеутским островам и стал родным отцом для местных народностей, изучил их быт, обычаи, помогая им в том числе в хозяйственных вопросах. Обучал строить дома, делать печки, и самое главное — открыл для них православную веру.

Святитель Иннокентий перевел на алеутский язык Священное Писание. Когда он переводил на языки коренного населения Евангелие, столкнулся с тем, что далеко не все в нем понятно местным жителям. В частности, как им передать одно из самых распространенных в Писании слов — «хлеб»? Трудность заключалась в том, что местные жители никогда не выращивали ни рожь, ни пшеницу. Эти злаки и хлеб были им совершенно незнакомы. Тогда, с благословения святителя Филарета (Дроздова; † 1867), который в то время был первоприсутствующим членом Святейшего Синода, святитель Иннокентий в книгах, которые он переводил на языки коренных народов полуострова, заменил слово «хлеб» на слово «рыба», и самая распространенная, самая главная христианская молитва в устах наших алеутов стала звучать особым образом: «Отче наш, рыбу насущную даждь нам днесь...» И так они стали читать книги, принимать веру православную. Алеуты на острове Беринга (Алеутские острова) построили храм в честь святителя Николая. Он является самым почитаемым святым на Камчатке. Дали и соответствующее имя поселку — Никольское. А на острове Медном построили храм в честь Преображения Господня, тут тоже ответ сам напрашивается — поселок назвали Преображенское.

Крепко хранят они наши православные обычаи.

— Какие еще традиции сохранились до наших дней?

— Замечательная традиция давать имена детям. Родители, если не имеют календаря под рукой, то звонят и спрашивают: вот родился мальчик, как его назвать? Мы смотрим, память какого святого приходится на этот день или на ближайшие. Поэтому у них очень большое количество ребятишек, которые носят замечательные православные имена: Таисия, Антонина, Тимофей...

— В епархии есть Музей Православия. Нередко вы сами проводите экскурсии для гостей в музее и в храмах. Расскажите, пожалуйста, о святых и исповедниках, жизнь которых связана с Камчатской землей.

— Несколько лет назад была учреждена паломническая служба Камчатской епархии. Проводится множество экскурсий по храмам Петропавловска-Камчатского, монастырям, по святым местам. Гости нашего полуострова стараются обязательно посетить Морской собор, увидеть его росписи, повествующие о становлении Православия на Камчатке и героических подвигах камчатцев. Велик интерес к Музею Православия, который находится на территории Троицкого кафедрального собора, где представлены фотографии и личные вещи просветителей Камчатки, миссионеров и исповедников веры.

На Дальнем Востоке есть свои святые: святитель Николай Японский, мученик Петр Алеут, святой Иаков Нецветов, просветитель народов Аляски преподобный Герман Аляскинский.

Здесь, на Камчатской земле, много потрудился — и о нем следует сказать особо — просветитель, исповедник, выдающийся миссионер митрополит Нестор (Анисимов; † 1962), его называют апостолом Камчатки. Совсем молодым иеромонахом он прибыл сюда. Особая история связывает его со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Когда будущий владыка Нестор был гимназистом, отец Иоанн исцелил его мать, и с того времени у них завязалась духовная дружба.

В начале своего служения иеромонах Нестор получил благословение на поездку на Камчатку, исколесил ее всю, познакомился с нуждами камчадалов (потомков местных сибиряков и аборигенов Камчатки, ассимилировавшихся с русскими), столкнулся с проблемами, которые не мог сам решить. Чтобы помочь этому региону, он обратился к государю императору. Чудесным образом через Столыпина попал на аудиенцию к царской семье. И простого иеромонаха, тогда никому не известного, который приехал из далекого городка Гижигинска, приняли император Николай Александрович и императрица Александра Федоровна со своим благочестивым семейством. Они очень прониклись рассказом о нуждах Камчатки. Впоследствии было создано православное братство, на средства которого закупались срубы для строительства храмов, больниц, школ, лепрозориев и в разобранном виде доставлялись по железной дороге во Владивосток, а оттуда морским путем на Камчатку. У нас есть районный центр Тиличики, где стоит памятник основателю этого поселка — митрополиту Нестору (Анисимову). Миссионер построил там школу и преподавал в ней, обучая сначала взрослых, а потом и детей.

Царь-страстотерпец император Николай Второй лично пожертвовал храм в разобранном виде. К тому времени был канонизирован святитель Иоасаф Белгородский, в честь которого и была освящена эта церковь, поэтому первое название населенного пункта Тиличики было село Иоасафовское.

Митрополит Нестор прожил трудную жизнь, был участником Поместного Собора 1917–1918 годов, вследствие революционных событий вынужденно покинул Камчатку и находился в Харбине, где окормлял большую русскую диаспору, построил православный храм. В 1945 году встречал победоносную Красную армию, которая разгромила Квантунскую армию милитаристской Японии, и вместе с маршалом Василевским служил благодарственный молебен Господу Богу в сентябре 1945 года. Затем были большие скорби. Владыка Нестор был арестован китайскими властями, прошел через многие страдания, был депортирован, попал в мордовские лагеря в СССР.

Интересную деталь приведу из жизни владыки Нестора. Он очень почитал блаженную Пашу Саровскую — современницу преподобного Серафима. У него была целая папка газетных и журнальных вырезок об этой святой, владыка относился к старице с благоговением. Однажды он отправился поклониться мощам преподобного Серафима Саровского и решил заодно побывать у блаженной Паши. Когда архимандрит Нестор прибыл в Дивеево и зашел к старице, она на полу в красном платье шила большой иголкой свои куклы.

Паша Дивеевская говорит: «О! Нестор пришел. Когда будешь здесь еще раз...» — и дальше совершенно неожиданно прозвучала такая площадная брань, что отец Нестор пулей выскочил из комнаты блаженной. В недоумении он спрашивал священнослужителей, находящихся рядом, что бы могло означать столь непристойное поведение старицы. Они пожали плечами и посоветовали обратиться к затворнику, который жил недалеко от Дивеева. Когда отец Нестор пришел к нему, затворник сказал: «Тебе надо сходить к ней еще раз». Очень ему не хотелось, конечно, так поступить. Но когда он с большой опаской все-таки подошел к двери блаженной: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», приоткрыл... Старица Паша как родного сына встретила его, обняла, посадила за стол: «Несите чай, самовар несите, угощение!» — и начала сахару ему насыпать в чашку без меры... Ничего не понимающий, но утешенный, владыка отправился по своим делам на Камчатку. Удивительное поведение старицы он понял через двадцать с лишним лет, когда проходил свой тернистый путь, восходя на свою Голгофу, — находился в мордовских лагерях, с утра до вечера слыша отборное сквернословие.

После восьми лет лагерей владыка Нестор был оправдан и реабилитирован. Он занимал Новосибирскую кафедру, и при нем не закрылся ни один храм в епархии. С Новосибирской кафедры был переведен на Кировоградскую. В этой епархии при митрополите Несторе действовало более 320 храмов, и за время его правления тоже ни один из них не был закрыт.

О том, как митрополит Нестор преставился ко Господу, также следует рассказать... Когда он отправился на операцию в Москву, попросил своих помощников, чтобы они служили Божественную литургию в два часа ночи. В указанное время они начали богослужение, а в четыре часа пришел почтальон и принес срочную телеграмму о том, что в больнице города Москвы скончался Николай Александрович Анисимов — митрополит Нестор. Владыка Нестор пожелал преставиться ко Господу в тот момент, когда совершалась бескровная жертва, Божественная литургия. А незадолго до этого, гуляя по Переделкину со своими спутниками, владыка Нестор остановился, отошел в сторону и стал плакать, как может прослезиться только духоносный старец. Потом он сказал, что здесь, на этом месте, будет лежать самый счастливый из всех людей на земле. Патриарх Алексий I (Симанский) не мог ничего знать об этой прогулке. Но когда владыка Нестор преставился, тело его не стали отправлять в Кировоград, а похоронили в Переделкине за алтарем Преображенского храма. Это и было то самое место, на котором плакал и одновременно так радовался владыка. Вот такая удивительная судьба, блаженная кончина и такое место погребения.

Сейчас наши камчатцы с большим интересом знакомятся с книгами митрополита Нестора, самая знаменитая из них — «Наша Камчатка», в которой миссионер рассказывает о жизни камчадалов начала ХХ века.

— Ваше Высокопреосвященство, вы часто посещаете раненых бойцов в госпитале, беседуете с ними. Что они рассказывают о своем опыте веры, приобретенном непосредственно на полях сражений?

— Воины — это люди, которые в наше время обретают свой особый духовный жизненный опыт. У них сейчас совершенно особое восприятие веры православной. Однажды в госпитале я подарил книгу «Россия под Покровом Божией Матери» одному воину, находившемуся на лечении. Он при мне ее листает, натыкается на фразу «на войне атеистов нет» и говорит: «Точно, я подпишусь два раза под этими словами». И поделился уже своим опытом о том, как был под обстрелами, как бойцы эвакуировали друг друга, как им приходилось обретать неповторимый жизненный духовный опыт, укрепляться в вере. Воины с благоговением достают крестики, прикладываются к ним, рассказывают, как сохранил им жизнь простой поясочек «Живый в помощи...», который был завязан на руке...

Наши подводники — люди, которые несут здесь вахту, — охраняют жизнь, мир, безопасность не только камчатцев, но и всей нашей страны. На восточном ее побережье живут глубоко верующие люди. У них свои профессио­нальные духовные традиции. В этом году мы радовались тому, что Святейший Патриарх освятил гарнизонный храм во имя покровителя нашего морского флота апостола Андрея Первозванного. С большим воодушевлением наши камчатские воины 40-й бригады, которая сражается сейчас в Донбассе, восприняли новость о том, что здесь, в нашем городе, на территории воинской части морских пехотинцев Святейший Патриарх Кирилл заложил в память о погибших в ходе специальной военной операции наших бойцах храм во имя великого русского полководца святого благоверного князя Димитрия Донского.

Герои, участвовавшие в СВО, говорят: «Есть верующие, а есть истинно верующие». Это они о себе говорят как об обретших истинную веру. Вера православная всегда была той собирательной силой, которая помогала проходить через все испытания, преодолевать все трудности, которые встречались нашему великому народу на его историческом пути. Так было, так и будет.