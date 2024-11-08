Просвещение в вере

ПРОПОВЕДЬ БЛАГОВЕСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Основная цель миссии в вузе — просвещение в вере Христовой учащейся молодежи, создание студенческой общины, организация совместных богослужений. Практика показывает, что в каждом случае это уникальный, творческий и кропотливый процесс. Инициатива студентов, поддержка духовенства и освещение деятельности общины в соцсетях — ключевые составляющие такой миссии. Она зародилась в середине 1990-х годов, и сегодня, с учетом сложившейся проблематики и путей ее решения, уже можно обобщить накопленный опыт на примере московских университетов. PDF-версия.

Татианинский храм

Одним из первых вузов в стране, где была возрождена православная студенческая община, стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В начале 1990-х, несмотря на препятствия со стороны театрального сообщества (студенческий театр МГУ располагался в помещении бывшего храма), удалось восстановить историческую справедливость и вернуть Церкви домовый храм святой мученицы Татианы. Сегодня условия миссии Татианинского храма в студенческой среде можно назвать близкими к идеальным. Этому способствовало несколько факторов. В храме совершаются регулярные богослужения, с первого дня духовенство сумело найти общий язык со студентами и вести проповедь в молодежной среде. Храм располагается рядом с несколькими факультетами, руководство вуза и преподаватели поддерживают инициативы православной молодежи. Немаловажно и то, что вход в храм расположен на Большой Никитской улице, и прихожанами стали не только преподаватели и студенты, но и не имеющие отношения к вузу москвичи, что обеспечивало на первых порах стабильную приходскую жизнь. Первый настоятель храма с 1995 года протоиерей Максим Козлов организовал для молодежи Школу духовного пения (позднее также появились школы алтарников и звонарей, которые действуют и ныне). Летом молодые люди отправлялись в миссионерские поездки по России (Алтай, Якутия, Подмосковье), что стало для них не только испытанием веры, но и стимулом духовного взросления. Больше половины группы составляли воцерковленные ребята, уже побывавшие в таких поездках, а вместе с ними ехали и те, кто еще недавно был далек от церковной жизни.

— В этих поездках миссионеры присутствовали на богослужениях, которые вместе с местным духовенством совершал отец Максим Козлов. Ребята выступали с концертами, где церковные песнопения сменял во втором отделении проверенный временем репертуар популярных советских песен, — рассказывает клирик Татианинского храма и ответственный за работу с вузами в Центральном благочинии города Москвы иерей Андрей Филонов. — Первая часть начиналась с короткого выступления одного из миссионеров, делившегося с присутствующими, как то или иное песнопение повлияло на его христианское становление.

В одном из сел Алтайского края около трети местных жителей, пришедших на концерт, захотели побольше узнать о Православии и потом все крестились прямо в реке. А в поездках по Якутии к миссионерам присоединялся даже местный владыка, который тоже проповедовал и служил Литургию. Так было в нулевые годы, и в наши дни духовенство храма планирует возобновить подобные поездки.

— Сегодня численность прихода Татианинского храма составляет около 300 человек, около трети — студенты с разных факультетов. А школьники — это дети тех молодых людей, которые в середине девяностых составили костяк нашей общины, — продолжает отец Андрей. — Татианинский приход, в том числе и с помощью студентов, организует различные мероприятия, которые помогают в познании Бога и приводят в Церковь учащуюся молодежь, преподавателей и школьников.

В частности, два раза в месяц для студентов проводятся беседы со священником на духовные и актуальные для молодежи темы. Их посещают до тридцати человек с разных факультетов в зависимости от времени года и учебной нагрузки.

Преподаватели МГУ (религиоведы, историки, востоковеды, философы) ежемесячно читают в стенах храма лекции на темы, где предмет их специализации соприкасается с христианством. Например: «Достоевский как нацио­нальная идея», «Экономика и религия: есть ли связь?», «Китайский путь и русская душа. Рассуждение о соприкосновении несопоставимого» и др. В общине есть студенты, занимающиеся миссией среди своих.

— Миссия в студенческой среде — это готовность рассказать любому человеку, кто нас об этом спрашивает, со смирением, любовью и кротостью о православной вере. Это подразумевает хорошее представление самого миссио­нера о том, что является предметом его веры, а также жизнь в соответствии с заповедями Христа, — поясняет отец Андрей.

Еще одна популярная форма миссии — летние лагеря для школьников, которые организует воцерковленная студенческая молодежь.

— Студенты руководят и организуют духовную жизнь лагеря, проводят различные просветительские и досуговые мероприятия, — говорит священник. — Многие выросли на приходе и с детства посещали эти лагеря. Часто к ним присоединяются невоцерковленные друзья из других вузов, которым тоже интересна такая работа. В ходе подготовки к лагерю, разрабатывая концепцию, методологию очередной смены, эти ребята общаются со священниками и открывают для себя мир Православия.

О насыщенной православной жизни своей альма-матер каждый желающий может прочитать на интернет-портале «Татьянин день» и на его страничках в соцсетях. Более полно с жизнью общины можно познакомиться на сайте Татианинского храма.

Вопреки обстоятельствам

Возможна ли миссия в случае, когда совпали все неблагоприятные факторы: в вузе нет храма, священник ближайшего прихода, в силу большой загруженности, не всегда готов уделить внимание студенческой общине, нет поддержки администрации и преподавателей? Да, возможна! Примером может служить Московский физико-технический институт (МФТИ). Студенты создали при вузе православное общество 20 лет назад, и его органичной частью стал евангельский кружок. Раз в неделю ребята собираются у кого-то в комнате общежития, где помещается 8–10 человек (просьбы предоставить для этого помещение побольше пока не были услышаны), и изучают Евангелие, а потом беседуют на духовные темы.

Благодаря вузовскому конкурсу студенческих инициатив они ездят в паломническо-­туристические поездки в Коломенский кремль или Троице-Сергиеву лавру и заодно посещают местные достопримечательности, например Коломенский музей пастилы или Музей игрушки в Сергиевом Посаде.

Лучшее место для миссии — летние стройотряды, оказывающие помощь сельским храмам. Их организует Русско-китайский культурный центр «Жар-птица» (по опыту организации «Реставрос»). В эти поездки отправляются даже невоцерковленные ребята. Днем молодежь под руководством местного священника участвует в восстановлении храма (в основном занимаясь малоквалифицированным трудом), а вечером организует досуг с пользой для души: беседу или лекцию на православные темы с последующим обсуждением, песни у костра под гитару, занимательные квесты. Иногда к компании присоединяется местный священник, который поддерживает беседу на актуальные темы о жизни, волнующие ребят, или посвященную духовным вопросам.

— Благодаря таким беседам некоторые невоцерковленные ребята приходят к вере, — рассказывает аспирант вуза Кирилл. — Одного парня так вдохновили беседы с сельским священником, что он через два года приехал к нему креститься, именно в этот сельский храм. Два года готовился к такому событию.

В поездках можно встретить не только физтеховцев, но и ребят из других вузов. Всего собирается 15–20 человек, юноши и девушки. В летних лагерях студенты вместе молятся на Литургии. Бывает, впервые в жизни кто-то несет хоругви на крестном ходе, кто-то читает Апостол, а кто-то с благословения священника готовится и произносит проповедь. К сожалению, на совместную молитву ребята собираются только в лагере, а по возвращении каждый на богослужения ходит в ближайший храм.

У общины есть свой телеграм-канал, где освещаются все мероприятия. Ежегодно 31 августа на ярмарке творческих студенческих объединений вуза православная молодежь представляет свой стенд, поэтому все желающие могут получить подробную информацию о православной жизни студентов МФТИ.

Христианский клуб ВШЭ

У Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), как и у МФТИ, нет своего храма. Православные студенты и сотрудники вуза, объединившись в Христианский клуб НИУ ВШЭ, договорились с настоятелем храма Трех Святителей на Кулишках и руководителем проекта студенческих инициатив МДА «Встреча» (см. справку) иереем Андреем Лысевичем, что он будет их окормлять. Особенность их духовной жизни — Литургии, в которых участвуют не только студенты, но и выпускники, сотрудники и преподаватели университета в качестве пономарей, алтарников, регентов, певчих. Перед каждой такой службой отец Андрей беседует с молодежью на евангельские темы, обсуждает ключевые места из Ветхого или Нового Завета.

— Для меня эти Литургии тоже стали особым ценным даром, неким зарядом духовной бодрости и священнического энтузиазма, — признается священник. — По мнению ребят, благодаря им студенческое сообщество стало более сплоченным. Это не удивительно, потому что Божественная литургия — именно то место и пространство, где человек встречается с Богом и по-настоящему с другим человеком. Даже если бы не было других мероприятий, эти студенческие Литургии поддерживают многих верующих ребят и служат делу миссии.

Отец Андрей заметил, что если студенты искренне принимают Православие и начинают жить христианской жизнью, то делают это очень активно и ярко. Они глубоко переживают христианское учение, подходят творчески к его осмыслению и передают его своим ровесникам. Правда, есть одна проблема. Воспитываясь вне Церкви, многие сталкиваются с недостатком знаний.

— Однако присутствие священника, духовника, который готов ответить на вопросы, плюс православная община и храм — залог того, что ребята, с одной стороны, будут меньше ошибаться на пути своего воцерковления в неофитских порывах, а с другой — поможет уже воцерковленным студентам удержаться от соблазнов и отойти от Церкви, — считает священник.

Благодаря участию отца Андрея в духовной жизни молодых людей у Трехсвятительского храма уже появились постоянные прихожане из числа студентов. Они помогают в трапезной, дежурят «за ящиком», а кого-то в промежутках между занятиями можно увидеть в приходской библиотеке.

Христианский клуб в ВШЭ существует всего полтора года, сегодня в нем состоит около 200 человек, а на каналы в соцсетях подписаны более 900 читателей. Основал его вместе с единомышленниками Олег Титов, и вскоре молодые люди начали организовывать мероприятия и освещать свою деятельность в социальных сетях.

Темы этих мероприятий всегда имеют отношение к Православию. Например, лекция протоиерея Андрея Ткачева «Зачем современному человеку Церковь?» собрала около 60 человек. Выставка в стенах ВШЭ из 100 фотографий царственных страстотерпцев строилась как экскурс в историю. Затем последовал Фестиваль славянской письменности и культуры, были паломничества и экскурсии. И везде желающие могли подробно узнать о жизни клуба по QR-коду телеграм-канала, размещенного на рекламном плакате.

Христианский клуб встретил единодушную поддержку у администрации ВШЭ:

— Все наши предложения всегда внимательно выслушиваются администрацией, и нам оказывают организационную и финансовую поддержку, — говорит Олег.

Свою лепту в общее дело миссии в студенческой среде вносят и православные преподаватели. Но тут есть своя специфика, которой с нами поделился преподаватель истории МГТУ имени Баумана Алексей Крылов.

Не скрывая веры

— Прежде чем начинать разговор о Православии со студентами, нужно понимать, что открытая проповедь, миссионерство может вызвать непонимание и агрессию, — считает Алексей. — Для студента преподаватель — авторитет лишь в рамках своего предмета. В остальных областях жизни у них есть другие авторитеты. И если преподаватель начинает «учить жизни» на занятии, то студенты воспринимают это как злоупотребление властью: закрываются, иронизируют или спорят. К тому же они, вчерашние дети, боятся выглядеть наивными и легковерными. Если ты скрываешь от студентов свою веру, то получается, что стыдишься ее. Поэтому, общаясь со студентами, я выбрал такую позицию: не скрывать своей веры, но и не акцентировать на ней внимания. Не проповедовать, но всегда быть готовым, по апостолу, дать отчет в уповании своем (2 Пет. 3, 15).

По отношению к религии студентов условно можно разделить на четыре группы. Первая — это православные и воцерковленные, которые всегда рады увидеть в преподавателе единомышленника.

Вторая — невоцерковленные, которым интересны вопросы веры. Они могут спорить, но им важна и точка зрения преподавателя. Им в целом интересно обсуждать «глубокомысленные» темы.

Третья — равнодушные к религии. И четвертая — представители других религий и верований. Кто-то из них проявляет интерес к Православию, кто-то сторонится чужой веры.

— Кто есть кто становится понятно, как только на занятиях начинается обсуждение крещения Руси. Я сравниваю взгляд на мир язычников и христиан, объясняю смысл обрядов брака и погребения, почему язычники увешаны амулетами, в чем отличие идолов и икон и так далее. Такие разговоры на темы, затрагивающие культурологию, философию и богословие, всегда интересны моим слушателям и мало кого оставляют равнодушными, — говорит Алексей. — В конце концов, в этом возрасте молодые люди увлечены созиданием собственной картины мира. Однако выявляются и препятствия, которые затрудняют любой разговор о Православии в молодежной среде.

Дело в том, что немало студентов приходит в вуз с заранее сформированной установкой, что помимо нужных знаний здесь им «начнут промывать мозги и грузить государственной пропагандой». Такое отношение формирует политизированная интернет-среда, в которой ребята вращались в школьные годы. Первокурсник хочет быть бунтарем, скептиком и циником, и установку на доверие к «своему» блогеру и скепсис к «чужому» преподавателю не так просто изменить.

Это совмещается с крайне примитивным представлением о Православии. У будущих инженеров и программистов в голове хаотичный набор из мемов, строчек из учебника и иконок, которые бабушка по праздникам присылает в мессенджере. Кому-то этого достаточно. Кто-то хочет узнать больше.

Когда студенты задают вопросы, комментируют, дополняют, возражают, то создается пространство общения, в котором можно интересно, но без ребячества и иронии поговорить о религии.

— Студент ценит внимание преподавателя, его готовность выслушать и обсудить любую точку зрения, — делится опытом Алексей. — Это помогает установить доверительные отношения: к мнению такого преподавателя и студенты-скептики могут прислушаться. В дальнейшем, когда у них возникнут духовные вопросы, они могут обратиться к тебе уже не как к «преподу», а как к старшему товарищу.

Однако никакие разговоры о Православии не заменят опыта личного посещения храма. Проблема в том, что у студента мало свободного времени, а немногие часы досуга он, скорее всего, потратит на привычные развлечения. Поэтому Алексей предлагает ребятам расширить их опыт. Для того чтобы заработать баллы, необходимые для оценки по истории, студенты могут посещать музеи. Это московские и подмосковные музеи и монастыри, в том числе Троице-Сергиева лавра и Ново-Иерусалимский монастырь. Поездки туда им очень нравятся, так как можно не только заработать баллы, но и вместе провести время, погулять, побывать в красивом месте. Оказавшись в древней обители (иногда впервые в жизни), молодые люди испытывают особые переживания, которыми делятся в своих рассказах о поездке: «Я зашел в монастырь и почувствовал, какая там необычная атмосфера, какое-то неземное спокойствие. Я понял, что это святыня». При этом те, для кого монастырь по какой-то причине непривлекателен, могут пойти в другое место и также получить заслуженные баллы.

Алексей высылает своим группам приглашения на собрания историко-философского клуба МВТУ (см. ниже). Для тех, кто интересуется историей, он ведет исторический кружок. Обсуждаемые темы нередко касаются вопросов религии и философии, в том числе и Православия. При этом в клубе есть юноши и девушки разных взглядов.

— Несмотря на то что современный студент перегружен различной информацией, у него всегда есть потребность поговорить о важных, серьезных вещах, — делится Алексей, — а поговорить не с кем: и взрослые, и ровесники, и блогеры твердят о своем и вечно в режиме монолога. Студенту нужно не нравоучение или эмоциональная проповедь, а уважительный диалог и спокойный, взвешенный, убедительный ответ на сложные вопросы.

Конечно, бывает, кто-то из собеседников задает каверзные вопросы. Но за ними часто скрывается живая душа, ищущая ответов. Иногда кажется, что перед тобой твердокаменный атеист, но потом ты видишь, как он меняет свою точку зрения, соглашается с твоими доводами и сам начинает иначе думать о вере, — продолжает Алексей.

У него был случай, когда студент заинтересовался историей, стал ходить в исторический кружок и поначалу не проявлял никакого интереса к религии. А потом вдруг задал вопрос, из которого стало ясно, что парень сейчас испытывает глубокие внутренние переживания и сложности духовного плана. Алексей посоветовал ему книгу, которая могла бы помочь, и с этого момента началось его воцерковление.

«Он один из нас»

В наше время стало возможно то, что было немыслимо даже в первые постсоветские годы, — светские предметы в обычном вузе ведут священники. Есть ли в этом преимущества для миссии?

По мнению отца Андрея Лысевича, статус преподавателя светского вуза — это дополнительные возможности общения со студентами. Он помогает лучше узнать внутреннюю структуру вуза, содержание образовательного процесса, познакомиться со многими преподавателями. Так формируется представление о тех проблемах, с которыми сталкивается потенциальная молодая паства священника-­преподавателя.

Клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках иерей Димитрий Данилов не только окормляет МГТУ имени Баумана, но и преподает там финансовые дисциплины. Община вуза создавалась в 2015 году, в ней более 50 человек, это преподаватели, сотрудники, выпускники вуза. Не менее 30 процентов ее — студенты, которые во время богослужений несут послушания чтецов, певчих, алтарников. Именно ими в последнее время она и пополняется. Отец Димитрий, сам выпускник Бауманки, убежден, что в этом часть заслуги тех ребят, кто не скрывает своей веры. Но опору им дает община и храм. К слову, в этом году во временно оборудованном храме святой равноапостольной Марии Магдалины впервые за 105 лет состоялось венчание студенческой пары и крестины детей преподавателей.

Сам факт присутствия человека в черном облачении с крестом в профессорско-преподавательской корпорации рушит барьеры между студентом и священником, невольно заставляя признать очевидный факт: «он один из нас».

— Моя миссия заключается, в частности, в том, что на лекции я прихожу в рясе и с крестом. Но хочу подчеркнуть, что служение в вузе — это миссия в равной степени среди студентов и среди преподавателей. Студенты приходят на короткое время, а преподаватели работают десятилетиями. И это более прочная почва для миссии. Пройти до аудитории — значит пройти иной раз полвуза, поздороваться со знакомыми и незнакомыми, преподать желающим благословение, ответить на чей-то разумный или ироничный вопрос, — рассказывает отец Димитрий. — Спустя восемь лет людей, просящих благословение и благосклонно приветствующих, становится все больше. А на лекциях студенты, которым я преподаю юридические, финансовые и церковно-правовые знания, задают вопросы о Священном Писании, заповедях, особенностях церковной жизни.

По мнению отца Димитрия, к миссии можно отнести и деятельность общины в стенах вуза. Это не только богослужения, которые проходят раз в месяц в храме Марии Магдалины, но и историко-философский клуб МВТУ, где лекторы — преимущественно верующие люди — рассказывают о ярких личностях МГТУ, о выдающихся российских деятелях, освещают исторические и философско-религиозные темы (например, «Софиология Павла Флоренского и Сергия Булгакова»).

— Контекст этих встреч, присутствие священника, чаепитие по окончании привлекают людей и делают адекватным их восприятие Православия, — уверен отец Димитрий.

Миссии может способствовать и красивая традиция. В Бауманке, например, на Светлой неделе верующие студенты вручают своим ­однокашникам небольшие куличи и шоколадные пасхальные яйца у проходных вуза и общежитий и приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!».

Несмотря на отдельные успехи миссии, из 111 государственных вузов Москвы (а всего вузов, по данным сайта Вузопедия.ру, — 193) храмы и часовни есть только у 10 процентов. Еще меньше число действующих в них общин. Некоторые причины уже были названы. Добавим, что применительно к техническим вузам это отчасти и некоторая «приземленность» молодых людей, что делает их маловосприимчивыми к философским построениям и эстетике веры.

Есть еще одна проблема, которую можно назвать маркером нашего времени. По мнению иерея Андрея Лысевича, это равнодушие и безразличие к религии в обществе в целом. Современному человеку религиозная тематика в значительной мере неинтересна вообще, считает отец Андрей.

— С одной стороны, это связано с тем, что люди ничего никогда не знали об этом, с другой — со стремлением к спокойной и благополучной жизни. Зачем поднимать какие-то религиозные вопросы, если им и так хорошо? — размышляет священник.

В советский период шла жесткая, бескомпромиссная борьба с религией и Православием, но не было безразличия. В книге Нины Павловой «Пасха Красная», в частности, упоминается случай, когда студента в 1980-х отчислили из МФТИ за то, что он открыто исповедовал православную веру. Сейчас же мы наблюдаем обратную картину. За небольшим исключением, богословские вопросы вне поля интересов современных студентов. И все попытки пробудить в них интерес к Богу нередко упираются в глухую стену.

— Некоторую надежду дают те молодые люди, которые не побоялись открыть свое сердце для Христа, — продолжает отец Андрей. — И когда равнодушный к Церкви молодой человек встречается с живым носителем веры и видит его инаковость по отношению к себе, особую радость, свет в глазах, иной подход к жизни, это становится миссионерским поводом задуматься: «Почему ты такой радостный? Откуда у тебя хватает сил на все? Почему я хожу грустный и жизнь моя, наполненная удовольствиями, меня не радует? А твоя жизнь, более простая и скромная, делает тебя счастливым? Чем ты отличаешься от меня?» А в ответ слышит: «Потому что я верю в Бога и хожу в храм. Не для того, чтобы тебя туда затащить, а чтобы быть рядом с Христом. Хочешь, идем со мной!»

Проект студенческих инициатив Московской духовной академии «Встреча» возник три года назад. Его цель — приобретение семинаристами как будущими священниками опыта проповеди среди светской интеллектуальной молодежи и привлечение ее внимания к богословской тематике.

В рамках проекта продолжает выходить одноименный журнал. Его концепция обновлена. Журнал объединяет написанные в соавторстве статьи студентов светских и духовных учебных заведений. В рамках проекта «Встреча» ежегодно проходят культурно-массовые мероприятия: декабрьский форум студенческой молодежи, весенний фестиваль творчества православных студентов и др. По замыслу организаторов, они должны объединять усилия различных групп православных студентов в деле православной миссии и духовного просвещения среди молодежи.

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