Нищие у храма: привечать или прогонять?

У многих храмов буквально дежурят нищие, выпрашивая у прихожан деньги.

Господь призывает христиан к жертвенной любви и помощи нуждающимся — но как быть настоятелю, если вид и поведение нищих отталкивают и пугают людей? PDF-версия.

Многие настоятели, испробовав разные варианты взаимоотношений с нищими, установили правило: подаяние разрешается просить у церковных ворот, но не в храме и не на прихрамовой территории. «Удаление попрошаек за ворота — это первое, что нужно сделать», — категоричен протоиерей Андрей Дашевский, настоятель храма святого праведного Иоанна Русского в Тихорецке (Краснодарский край).

Таких нищих, как в повестях Гоголя, в наше время уже нет, убежден он, а «те, кто сидят у храма, — просто бездельники, паразитирующие на христианских добродетелях. Поначалу мы искренне пытались им помогать: предлагали устроить на работу, делали документы, устраивали в хороший дом престарелых. Сбегают!» — разводит руками священник. Однажды, в церковный праздник, отслужив службу с большим числом прихожан, отец Андрей оказался в соседнем с храмом квартале и увидел хорошо знакомых ему нищих, которые… рассаживались по такси. «До того случая мне говорили, но я не верил, пока не увидел сам. Машину вызывали к магазину в соседнем с храмом квартале».

Случай яркий, но все же не исчерпывающий всего многообразия возможных ситуаций. На деле выявить «профессиональных нищих» бывает не так-то легко. Не всегда можно быстро разобраться, для кого нищенствование превратилось в добровольно избранный (и, возможно, даже доходный) образ жизни, кто действительно нуждается (несомненно, есть и такие), а кто страдает психическими отклонениями и уже не мыслит себя вне улицы.

Помочь можно не только деньгами

Один из способов понять, что за человек стоит у ворот и просит подаяния, — предложить ему вместо денег конкретную помощь, например накормить. Конечно, это требует времени и десятью рублями тут не обойдешься. Зато, если твердо следовать этому принципу и прихожан настраивать в том же ключе, попрошаек возле храма скоро не останется.

В 99 процентах случаев нищие возле храмов требуют именно денег и ничего другого — просто потому, что им не хватает на выпивку, объясняет настоятель Успенского храма в Красногорске протоиерей Константин Островский: «Помощь вещами или продуктами они отвергают: "Нет! Дайте денег"». Это не что иное, как манипулирование людьми, которые готовы следовать заповеди просящему у тебя дай (Мф. 5, 42), считает отец Константин. И в таком случае милостыню можно не давать.

Тех прихожан, которых все же мучает совесть, отец Андрей Дашевский благословляет давать нищим пирожки, булочки и другие недорогие продукты, но никаких денег! А помогать он предлагает в магазине старикам, которые покупают самые дешевые продукты: «Этих людей всегда видно. Они ничего не просят, и бывает очень непросто оказать им даже небольшую помощь».

Еще в раннехристианском литературном памятнике «Дидахе» сказано: «Милостыня да запотеет в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому дать», напоминает почетный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулове, многолетний духовник Московской епархии архимандрит Серафим (Кречетов). Он солидарен с отцом Андреем: «Благотворить можно и нужно, но только тому, кому действительно требуется помощь».

Бывает, что и материальную помощь нищие начинают выпрашивать с подозрительной регулярностью. Епископ Пантелеимон (Шатов) вспоминает, как во время его служения в Смоленске в храм пришла цыганка и попросила обувь для своего ребенка. «Мы купили — через две недели она пришла опять с той же просьбой. На ребенке были по-прежнему драные ботинки, куда она дела новые — я не знаю. С такими людьми нужно вести себя очень осторожно», — резюмирует владыка.

Действовать в подобных ситуациях нужно максимально трезво и рационально, полагает настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в селе Енотаевке (Астраханская область) иерей Сергий Назаренко: «Нечем оплатить пошлину на паспорт? — Дайте квитанцию, оплачу переводом. Вы местный, но уехали и нуждаетесь в помощи? — Дайте телефон вашего родственника, я с ним встречусь, передам деньги ему в руки, а он вам». Даже продукты он советует давать в открытых пачках, иначе некоторые их могут поменять на самогон.

«Сейчас я строю новый храм, и новая община сразу решила: никакой милостыни у храма, — рассказывает протоиерей Андрей Дашевский. — Если кто-то обращается за помощью, то сажаем в машину и едем решать вопрос: например, покупаем человеку лекарство и предупреждаем в аптеке, чтобы не принимали его обратно. Нужен билет на проезд — покупаем билет, но без возможности сдать. Принцип такой: помощь — да, деньги — нет».

Осуждать можно только себя

К нищим, которые ведут себя тихо и спокойно, нужно проявлять сострадание и терпение — во всяком случае, не осуждать их, говорит протоиерей Константин Островский. И прихожан советует воспитывать так же: «Если не подаю — потому что времени нет, потому что денег, может быть, с собой нет или потому что последние деньги, а может быть, и жалко этих денег… Себя за это надо укорить. А если подал, надо укорить себя за тщеславие, потому что хоть даже и рубль подашь, а все чувствуешь себя милостивым».

«Понятно, что во многих случаях нищие тратят деньги не на добро. Но ведь и мы тоже очень много тратим не на добро, — рассуждает отец Константин. — Как-то, помню, я гулял по Покровскому бульвару. Подошел ко мне пьяный, попросил денег — я дал ему десять рублей. Честно говоря, стало жалко. Потом второй подошел — я и ему дал десять рублей. Стало совсем жалко. Думаю: так вот пьяным даешь деньги, а они их пропивают. А потом подумалось: вот мне Господь деньги дает — а ведь и я, хотя не пью, много ненужного покупаю, трачу на что ни попадя».

К подаче милостыни случайным нищим он призывает относиться свободно: «Хочешь подать — подай, не хочешь — не подавай». А вот если человек действительно в нужде и тебе об этом доподлинно известно, «тогда, может быть, надо ему все отдать».

Евангелие призывает нас быть милосердными даже к людям падшим, напоминает протоиерей Александр Белый-Кругляков. Всегда можно подойти к нищему и просто поговорить, замечает он: есть люди, для которых внимание священника или просто доброго христианина может оказаться важным. Кому-то можно предложить и конкретную помощь, продолжает отец Александр: «Хочешь, я тебя отправлю в православный реабилитационный центр? Напишу тебе рекомендацию». Другое дело, что чаще всего нищие эту помощь принять не готовы, сожалеет он: «Бродяжническая жизнь для многих — уже не результат безвыходного положения, а личный выбор».

Воспитывать нищих и молиться за них

Священнику бывает проще подать нищему какую-то незначительную сумму, чтобы «не связываться» и как бы «откупиться» от него, рассуждает протоиерей Александр Белый-­Кругляков. Но такое поведение создает почву для будущих конфликтов: нищие наглеют, становятся настырными, сквернословят и проклинают тех, кто им не подал, или подал мало, или подал не всем, дежурящим у ворот, предупреждает протоиерей Андрей Дашевский. Доходит, по его словам, даже до драк: «Было так, что на Пасху из соседнего района приехала большая группа цыган, и конфликт закончился поножовщиной, разбиралась полиция».

«К сожалению, люди принимают оказанную милость за слабость, и потом попробуй им отказать — хорошо, если просто обидой дело закончится», — говорит иерей Сергий Назаренко.

Но есть и вопрос пастырского попечения об этих людях, продолжает отец Александр ­Белый-Кругляков. Во-первых, священник должен постараться «разглядеть нищих, которые собираются возле его храма, и отделить тех, кому нужно его слово, его поддержка, от тех, кто уже сделал свой нравственный выбор — любым путем собрать денег на выпивку». А во-вторых, «все эти люди должны находиться в молитвенной памяти настоятеля» — и те, что молятся в храме, и те, что стоят за воротами. «Когда настоятель молится о своих прихожанах и работниках храма, о сослужителях, о правящем архиерее, он и этих людей не должен забывать. Они не просто так у ворот сидят», — убежден отец Александр.

Статья подготовлена по итогам публикаций на портале «Пастырь» .