Нищие у храма: привечать или прогонять?

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Статьи на тему
пастырство
Молодой настоятель
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ­ответы известных и уважаемых духовников на самые сложные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Приводится точка зрения не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте ­служения каждого священника.  Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского ­института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями. Присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение можно после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.  
1 апреля 2024 г. 16:00
Призываемый Богом (Евр. 5, 4)
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала заключается в том, что приводится палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника. Основой для статей служат материалы интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между пастырями. PDF-версия.
30 января 2024 г. 13:00
Жить с Богом в сердце своем
Людям свойственно развиваться, совершенствовать свои профессиональные умения, вносить в свое дело элемент творчества. А как развиваться священнику? Изо дня в день он совершает примерно одни и те же действия, произносит одни и те же слова, прочно закрепленные многовековой традицией. Есть ли в его служении пространство для творчества и роста? PDF-версия.
19 декабря 2023 г. 17:00
Спасительное благовестие новомученика
В Издательстве Московской Патриархии есть уникальный проект — книжная серия «Церковность», где печатается духовное наследие новомучеников: их богословские труды, проповеди, статьи, касающиеся различных сторон церковной жизни, письма, дневники, стихотворения — все, что связано с жизнью и церковным служением того или иного новомученика, о ком удается собрать разрозненные по архивам и частным собраниям уцелевшие сведения. В серии уже вышло двадцать три книги, четыре из которых содержат духовное наследие священномученика протоиерея Иоанна Востор­гова. Еще при жизни этого пастыря — видного церковного писателя, проповедника, миссионера — увидело свет его пятитомное собрание сочинений. Недавно удалось обнаружить большой корпус неизвестных материалов протоиерея Иоанна, которые легли в основу современного издания. В одном из томов — «Взыщите Господа!» — собраны cлова и речи священномученика, обращенные к юной пастве. О том, как возникла эта книжная серия и каких авторов она представляет, рассказывает главный редактор «Церковности» протоиерей Максим Максимов. PDF-версия.
22 ноября 2023 г. 15:00
Со Христом
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл статей, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые сложные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала в том, что в нем представлена палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника.  Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями. Присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение можно после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.    
7 сентября 2023 г. 16:00
Молитвенное правило священника
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рубрику статьей, знакомящей читателей с ответами известных и уважаемых духовников на острые и актуальные вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Палитра мнений, отражающих разные аспекты молитвенного правила, позволяет учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с вопросами, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями Русской Православной Церкви. Все наши читатели-священнослужители могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.    
19 июля 2023 г. 15:15
Подвиг смиренного воина Христова
Жизнь и служение архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова)В судьбе архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова) отразилась трагическая и полная противоречий история Русской Православной Церкви первой половины ХХ века. Выбрав для себя непростой путь миссионерского служения, архиепископ Авраамий противостоял живоцерковникам-обновленцам на Вятской кафедре, поддерживал осужденных священнослужителей, всеми силами стремился сохранить духовную жизнь во вверенных ему епархиях, сопротивлялся закрытию последнего храма в городе Глазове. Это был скромный, но мужественный и преданный Богу и Церкви пастырь, прошедший тюрьмы, ссылки и лагеря, жизнь и служение которого являются примером подвига исповедничества в истории Русской Православной Церкви. PDF-версия.
26 июня 2023 г. 15:00
Поучение новопоставленному иерею
В пасхальном номере Американского Православного Вестника, официального органа Русской Церкви в Америке (№ 8, 15­–28 апреля, за 1900 год) было опубликовано Послание святителя Тихона, в то время епископа Алеутского и Северо-Американского, новопоставленному иерею Владимиру Александрову. Архипастырь напутствовал священника, которого ждала многонациональная и в большинстве своем нецерковная паства. Прошло более ста лет, но слова наставления звучат как будто для нас сегодняшних. PDF-версия.  
26 мая 2023 г. 16:00
Да поживут по воле Твоей
Этим материалом «Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл статей, задача которых — предоставить ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала именно в палитре мнений, отражающих разные аспекты темы. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями Русской Церкви. Все наши читатели-священнослужители могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.    
5 мая 2023 г. 14:00
Аналитика
Сергей Виноградов (1869-1938). Нищие у монастырских ворот. 1929 г.
ЖМП № 7 июль 2024 /  15 августа 2024 г. 15:00
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Нищие у храма: привечать или прогонять?

У многих храмов буквально дежурят нищие, выпрашивая у прихожан деньги.
Господь призывает христиан к жертвенной любви и помощи нуждающимся — но как быть настоятелю, если вид и поведение нищих отталкивают и пугают людей? PDF-версия.

Многие настоятели, испробовав разные варианты взаимоотношений с нищими, установили правило: подаяние разрешается просить у церковных ворот, но не в храме и не на прихрамовой территории. «Удаление попрошаек за ворота — это первое, что нужно сделать», — категоричен протоиерей Андрей Дашевский, настоятель храма святого праведного Иоанна Русского в Тихорецке (Краснодарский край).

Таких нищих, как в повестях Гоголя, в наше время уже нет, убежден он, а «те, кто сидят у храма, — просто бездельники, паразитирующие на христианских добродетелях. Поначалу мы искренне пытались им помогать: предлагали устроить на работу, делали документы, устраивали в хороший дом престарелых. Сбегают!» — разводит руками священник. Однажды, в церковный праздник, отслужив службу с большим числом прихожан, отец Андрей оказался в соседнем с храмом квартале и увидел хорошо знакомых ему нищих, которые… рассаживались по такси. «До того случая мне говорили, но я не верил, пока не увидел сам. Машину вызывали к магазину в соседнем с храмом квартале».

Случай яркий, но все же не исчерпывающий всего многообразия возможных ситуаций. На деле выявить «профессиональных нищих» бывает не так-то легко. Не всегда можно быстро разобраться, для кого нищенствование превратилось в добровольно избранный (и, возможно, даже доходный) образ жизни, кто действительно нуждается (несомненно, есть и такие), а кто страдает психическими отклонениями и уже не мыслит себя вне улицы.

Помочь можно не только деньгами

Один из способов понять, что за человек стоит у ворот и просит подаяния, — предложить ему вместо денег конкретную помощь, например накормить. Конечно, это требует времени и десятью рублями тут не обойдешься. Зато, если твердо следовать этому принципу и прихожан настраивать в том же ключе, попрошаек возле храма скоро не останется. 

В 99 процентах случаев нищие возле храмов требуют именно денег и ничего другого — просто потому, что им не хватает на выпивку, объясняет настоятель Успенского храма в Красногорске протоиерей Константин Островский: «Помощь вещами или продуктами они отвергают: "Нет! Дайте денег"». Это не что иное, как манипулирование людьми, которые готовы следовать заповеди просящему у тебя дай (Мф. 5, 42), считает отец Константин. И в таком случае милостыню можно не давать.

Тех прихожан, которых все же мучает совесть, отец Андрей Дашевский благословляет давать нищим пирожки, булочки и другие недорогие продукты, но никаких денег! А помогать он предлагает в магазине старикам, которые покупают самые дешевые продукты: «Этих людей всегда видно. Они ничего не просят, и бывает очень непросто оказать им даже небольшую помощь».

Еще в раннехристианском литературном памятнике «Дидахе» сказано: «Милостыня да запотеет в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому дать», напоминает почетный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Акулове, многолетний духовник Московской епархии архимандрит Серафим (Кречетов). Он солидарен с отцом Андреем: «Благотворить можно и нужно, но только тому, кому действительно требуется помощь».

Бывает, что и материальную помощь нищие начинают выпрашивать с подозрительной регулярностью. Епископ Пантелеимон (Шатов) вспоминает, как во время его служения в Смоленске в храм пришла цыганка и попросила обувь для своего ребенка. «Мы купили — через две недели она пришла опять с той же просьбой. На ребенке были по-прежнему драные ботинки, куда она дела новые — я не знаю. С такими людьми нужно вести себя очень осторожно», — резюмирует владыка.

Действовать в подобных ситуациях нужно максимально трезво и рационально, полагает настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в селе Енотаевке (Астраханская область) иерей Сергий Назаренко: «Нечем оплатить пошлину на паспорт? — Дайте квитанцию, оплачу переводом. Вы местный, но уехали и нуждаетесь в помощи? — Дайте телефон вашего родственника, я с ним встречусь, передам деньги ему в руки, а он вам». Даже продукты он советует давать в открытых пачках, иначе некоторые их могут поменять на самогон.

 «Сейчас я строю новый храм, и новая община сразу решила: никакой милостыни у храма, — рассказывает протоиерей Андрей Дашевский. — Если кто-то обращается за помощью, то сажаем в машину и едем решать вопрос: например, покупаем человеку лекарство и предупреждаем в аптеке, чтобы не принимали его обратно. Нужен билет на проезд — покупаем билет, но без возможности сдать. Принцип такой: помощь — да, деньги — нет».

Осуждать можно только себя

К нищим, которые ведут себя тихо и спокойно, нужно проявлять сострадание и терпение — во всяком случае, не осуждать их, говорит протоиерей Константин Островский. И прихожан советует воспитывать так же: «Если не подаю — потому что времени нет, потому что денег, может быть, с собой нет или потому что последние деньги, а может быть, и жалко этих денег… Себя за это надо укорить. А если подал, надо укорить себя за тщеславие, потому что хоть даже и рубль подашь, а все чувствуешь себя милостивым».

«Понятно, что во многих случаях нищие тратят деньги не на добро. Но ведь и мы тоже очень много тратим не на добро, — рассуждает отец Константин. — Как-то, помню, я гулял по Покровскому бульвару. Подошел ко мне пьяный, попросил денег — я дал ему десять рублей. Честно говоря, стало жалко. Потом второй подошел — я и ему дал десять рублей. Стало совсем жалко. Думаю: так вот пьяным даешь деньги, а они их пропивают. А потом подумалось: вот мне Господь деньги дает — а ведь и я, хотя не пью, много ненужного покупаю, трачу на что ни попадя».

К подаче милостыни случайным нищим он призывает относиться свободно: «Хочешь подать — подай, не хочешь — не подавай». А вот если человек действительно в нужде и тебе об этом доподлинно известно, «тогда, может быть, надо ему все отдать».

Евангелие призывает нас быть милосердными даже к людям падшим, напоминает протоиерей Александр Белый-Кругляков. Всегда можно подойти к нищему и просто поговорить, замечает он: есть люди, для которых внимание священника или просто доброго христианина может оказаться важным. Кому-то можно предложить и конкретную помощь, продолжает отец Александр: «Хочешь, я тебя отправлю в православный реабилитационный центр? Напишу тебе рекомендацию». Другое дело, что чаще всего нищие эту помощь принять не готовы, сожалеет он: «Бродяжническая жизнь для многих — уже не результат безвыходного положения, а личный выбор».

Воспитывать нищих и молиться за них

Священнику бывает проще подать нищему какую-то незначительную сумму, чтобы «не связываться» и как бы «откупиться» от него, рассуждает протоиерей Александр Белый-­Кругляков. Но такое поведение создает почву для будущих конфликтов: нищие наглеют, становятся настырными, сквернословят и проклинают тех, кто им не подал, или подал мало, или подал не всем, дежурящим у ворот, предупреждает протоиерей Андрей Дашевский. Доходит, по его словам, даже до драк: «Было так, что на Пасху из соседнего района приехала большая группа цыган, и конфликт закончился поножовщиной, разбиралась полиция».

 «К сожалению, люди принимают оказанную милость за слабость, и потом попробуй им отказать — хорошо, если просто обидой дело закончится», — говорит иерей Сергий Назаренко.

Но есть и вопрос пастырского попечения об этих людях, продолжает отец Александр ­Белый-Кругляков. Во-первых, священник должен постараться «разглядеть нищих, которые собираются возле его храма, и отделить тех, кому нужно его слово, его поддержка, от тех, кто уже сделал свой нравственный выбор — любым путем собрать денег на выпивку». А во-вторых, «все эти люди должны находиться в молитвенной памяти настоятеля» — и те, что молятся в храме, и те, что стоят за воротами. «Когда настоятель молится о своих прихожанах и работниках храма, о сослужителях, о правящем архиерее, он и этих людей не должен забывать. Они не просто так у ворот сидят», — убежден отец Александр.

Статья подготовлена по итогам публикаций на портале «Пастырь» .

 

15 августа 2024 г. 15:00
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