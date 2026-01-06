Рождественское Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

PDF-версия

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые ­иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светозарным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и обращаю к вам слова древнего церковного гимна: «Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь!» (ирмос 1-й песни Рождественского канона).

Апостол Павел назвал свершившееся событие Боговоплощения великой благочестия тайной (1 Тим. 3, 16). Перед этой тайной в трепете умолкает всякое земное мудрование. Перед ней меркнет суетное человеческое знание. Она способна обезоружить и смягчить самое грубое и окаменевшее сердце. Посреди жестокости и озлобленности этого мiра рождается Тот, кто Один может исцелить любую разобщенность, даровать нам подлинный мир и настоящее счастье.

С тех пор как в человеческую жизнь вошел грех, на земле воцарилось трагическое разделение — и мiр, оторванный от Создателя, истинного Источника света, неминуемо стал погружаться во тьму и хаос. Но Бог не покинул Свое творение и не оставил его без попечения. Терпеливо приуготовляя наше спасение, Господь воплотился, вошел в земную историю и стал одним из нас. Сын Божий стал Сыном Человеческим, во всем подобным нам, кроме греха. Полный скорби вопрос «где ты, Адам?», прозвучавший некогда в райском саду Эдема, нашел наконец ответ в убогой пещере близ Вифлеема. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба (1 Кор. 15, 47), как писал апостол Павел. Во Христе, как в новом Адаме, Бог примирил с Собою мiр (2 Кор. 5, 19), обновил человеческое естество, уврачевав его от ран греха.

Жизнь человека и жизнь всего мiра исцеляются только в Боге — вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Как здесь не вспомнить вдохновенные слова блаженного Августина, со священным трепетом прославлявшего мудрый Промысл Вседержителя! «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (Исповедь). Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания мiра призванного к вечности.

Пришествие в мiр Спасителя — это прежде всего откровение о Божественной любви к людям: любви, с одной стороны, безграничной и всепобеждающей, а с другой — кроткой, которая все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит (1 Кор. 13, 7).

Как же нам достойно ответить на великую любовь нашего Творца и приблизиться к Нему? Эта близость достигается и подтверждается нами через следование евангельским заповедям, через терпение и нелицемерную любовь друг ко другу, а главное — через постоянное обновление нашего единства со Христом в Таинстве Святой Евхаристии.

Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости. Прославляя Родившегося Спасителя и встречая Его красивыми песнопениями и церковными гимнами, будем помнить о высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли (Мф. 5, 13–14), и, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6, 10). Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся — так поступая, мы станем воистину Христовым благоуханием Богу (2 Кор. 2, 15) и принесем угодные дары Родившемуся Господу.

К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Прославим же Господа и Спасителя за Его неизреченную милость и любовь к роду человеческому.

Поздравляя всех с праздником Рождества, желаю вам, мои дорогие, крепости сил и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 2). Аминь.



ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Рождество Христово 2025 / 2026 г., Москва