Рождественское Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Нищие у храма: привечать или прогонять?
Этим материалом «Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл статей, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. В статье приводится ответ не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника.  Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви с целью поддерживать диалог и обмен практическим опытом между пастырями. PDF-версия.    
15 августа 2024 г. 15:00
Молодой настоятель
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ­ответы известных и уважаемых духовников на самые сложные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Приводится точка зрения не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте ­служения каждого священника.  Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского ­института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями. Присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение можно после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.  
1 апреля 2024 г. 16:00
Призываемый Богом (Евр. 5, 4)
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала заключается в том, что приводится палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника. Основой для статей служат материалы интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между пастырями. PDF-версия.
30 января 2024 г. 13:00
Жить с Богом в сердце своем
Людям свойственно развиваться, совершенствовать свои профессиональные умения, вносить в свое дело элемент творчества. А как развиваться священнику? Изо дня в день он совершает примерно одни и те же действия, произносит одни и те же слова, прочно закрепленные многовековой традицией. Есть ли в его служении пространство для творчества и роста? PDF-версия.
19 декабря 2023 г. 17:00
Спасительное благовестие новомученика
В Издательстве Московской Патриархии есть уникальный проект — книжная серия «Церковность», где печатается духовное наследие новомучеников: их богословские труды, проповеди, статьи, касающиеся различных сторон церковной жизни, письма, дневники, стихотворения — все, что связано с жизнью и церковным служением того или иного новомученика, о ком удается собрать разрозненные по архивам и частным собраниям уцелевшие сведения. В серии уже вышло двадцать три книги, четыре из которых содержат духовное наследие священномученика протоиерея Иоанна Востор­гова. Еще при жизни этого пастыря — видного церковного писателя, проповедника, миссионера — увидело свет его пятитомное собрание сочинений. Недавно удалось обнаружить большой корпус неизвестных материалов протоиерея Иоанна, которые легли в основу современного издания. В одном из томов — «Взыщите Господа!» — собраны cлова и речи священномученика, обращенные к юной пастве. О том, как возникла эта книжная серия и каких авторов она представляет, рассказывает главный редактор «Церковности» протоиерей Максим Максимов. PDF-версия.
22 ноября 2023 г. 15:00
Со Христом
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл статей, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые сложные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала в том, что в нем представлена палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника.  Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями. Присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение можно после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.    
7 сентября 2023 г. 16:00
Молитвенное правило священника
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рубрику статьей, знакомящей читателей с ответами известных и уважаемых духовников на острые и актуальные вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Палитра мнений, отражающих разные аспекты молитвенного правила, позволяет учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с вопросами, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями Русской Православной Церкви. Все наши читатели-священнослужители могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.    
19 июля 2023 г. 15:15
Подвиг смиренного воина Христова
Жизнь и служение архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова)В судьбе архиепископа Глазовского Авраамия (Дернова) отразилась трагическая и полная противоречий история Русской Православной Церкви первой половины ХХ века. Выбрав для себя непростой путь миссионерского служения, архиепископ Авраамий противостоял живоцерковникам-обновленцам на Вятской кафедре, поддерживал осужденных священнослужителей, всеми силами стремился сохранить духовную жизнь во вверенных ему епархиях, сопротивлялся закрытию последнего храма в городе Глазове. Это был скромный, но мужественный и преданный Богу и Церкви пастырь, прошедший тюрьмы, ссылки и лагеря, жизнь и служение которого являются примером подвига исповедничества в истории Русской Православной Церкви. PDF-версия.
26 июня 2023 г. 15:00
Поучение новопоставленному иерею
В пасхальном номере Американского Православного Вестника, официального органа Русской Церкви в Америке (№ 8, 15­–28 апреля, за 1900 год) было опубликовано Послание святителя Тихона, в то время епископа Алеутского и Северо-Американского, новопоставленному иерею Владимиру Александрову. Архипастырь напутствовал священника, которого ждала многонациональная и в большинстве своем нецерковная паства. Прошло более ста лет, но слова наставления звучат как будто для нас сегодняшних. PDF-версия.  
26 мая 2023 г. 16:00
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ЖМП № 1 январь 2026 /  6 января 2026 г. 18:00
версия для печати версия для печати

Рождественское Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

PDF-версия

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые ­иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

 Сердечно поздравляю всех вас со светозарным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и обращаю к вам слова древнего церковного гимна: «Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь!» (ирмос 1-й песни Рождественского канона).

Апостол Павел назвал свершившееся событие Боговоплощения великой благочестия тайной (1 Тим. 3, 16). Перед этой тайной в трепете умолкает всякое земное мудрование. Перед ней меркнет суетное человеческое знание. Она способна обезоружить и смягчить самое грубое и окаменевшее сердце. Посреди жестокости и озлобленности этого мiра рождается Тот, кто Один может исцелить любую разобщенность, даровать нам подлинный мир и настоящее счастье.

С тех пор как в человеческую жизнь вошел грех, на земле воцарилось трагическое разделение — и мiр, оторванный от Создателя, истинного Источника света, неминуемо стал погружаться во тьму и хаос. Но Бог не покинул Свое творение и не оставил его без попечения. Терпеливо приуготовляя наше спасение, Господь воплотился, вошел в земную историю и стал одним из нас. Сын Божий стал Сыном Человеческим, во всем подобным нам, кроме греха. Полный скорби вопрос «где ты, Адам?», прозвучавший некогда в райском саду Эдема, нашел наконец ответ в убогой пещере близ Вифлеема. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба (1 Кор. 15, 47), как писал апостол Павел. Во Христе, как в новом Адаме, Бог примирил с Собою мiр (2 Кор. 5, 19), обновил человеческое естество, уврачевав его от ран греха.

Жизнь человека и жизнь всего мiра исцеляются только в Боге — вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Как здесь не вспомнить вдохновенные слова блаженного Августина, со священным трепетом прославлявшего мудрый Промысл Вседержителя! «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (Исповедь). Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания мiра призванного к вечности.

Пришествие в мiр Спасителя — это прежде всего откровение о Божественной любви к людям: любви, с одной стороны, безграничной и всепобеждающей, а с другой — кроткой, которая все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит (1 Кор. 13, 7).

Как же нам достойно ответить на великую любовь нашего Творца и приблизиться к Нему? Эта близость достигается и подтверждается нами через следование евангельским заповедям, через терпение и нелицемерную любовь друг ко другу, а главное — через постоянное обновление нашего единства со Христом в Таинстве Святой Евхаристии.

Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости. Прославляя Родившегося Спасителя и встречая Его красивыми песнопениями и церковными гимнами, будем помнить о высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли (Мф. 5, 13–14), и, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6, 10). Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся — так поступая, мы станем воистину Христовым благоуханием Богу (2 Кор. 2, 15) и принесем угодные дары Родившемуся Господу.

К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Прославим же Господа и Спасителя за Его неизреченную милость и любовь к роду человеческому.

Поздравляя всех с праздником Рождества, желаю вам, мои дорогие, крепости сил и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Еф. 1, 2). Аминь.

                                                                                                       ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

                                                                                              Рождество Христово  2025 / 2026 г., Москва

6 января 2026 г. 18:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
1925 год в истории Русской Церкви
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. После Октябрьской революции 1917 года положение Русской Церкви быстро и резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. В 2025 году практически в каждом номере журнала мы публиковали статьи о святителе Тихоне, Патриархе Московском и всея России, и о его сподвижниках. Заключительный материал о трагическом и сложном 1925 годе в жизни Русской Православной Церкви представляет священник Александр Мазырин, доктор теологии и доктор церковной истории, профессор, главный научный сотрудник ПСТГУ. PDF-версия.    
23 декабря 2025 г. 14:00
Сокровища Соловецкой обители
К 600-летию основания Соловецкого монастыря в Музейной галерее Храма Христа Спасителя открылась выставка «Святая обитель», на которой представлены уникальные памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие знаменитому монастырю, а сегодня хранящиеся в собрании Музеев Московского Кремля. PDF-версия.    
18 декабря 2025 г. 13:00
Вера и творчество нераздельны и неслиянны
Летом этого года председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент вручил орден равноапостольной княгини Ольги II степени известному поэту и прозаику, профессору Литературного института Олесе Николаевой за вклад в духовно-нравственное просвещение и в связи с юбилеем. PDF-версия.    
17 декабря 2025 г. 14:45
Духовная лечебница среди городской суеты
В 2025 году юбилейную дату своего основания отметил Успенский Княгинин женский монастырь города Владимира, ему исполнилось 825 лет. Задуманный как главная женская обитель Северо-Восточной Руси, монастырь за прошедшие века прожил насыщенную событиями жизнь. Сегодня он остается одним из оплотов женского монашества Владимирской епархии и ярким примером городской обители. PDF-версия.    
15 декабря 2025 г. 14:00