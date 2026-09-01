Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Пустыня, расцветающая как нарцисс



Пророческие образы (см. Ис. 35, 1) естественно приходят на ум участникам современной церковной жизни и невольно посещают тех, кто наблюдает ее со стороны. О чуде возрождения веры в Отечестве не устает нам напоминать Святейший Патриарх Кирилл, чьи Первосвятительские посещения Татарстанской и Нижегородской митрополий являются ярким подтверждением слов нашего Предстоятеля.



Это прежде всего возвращение людей к Богу, развитие православной благотворительности и восстановление храмов. В статье, посвященной трудам отечественных ученых, исследовавших участие в истории Руси святителя Петра, митрополита Московского, убедительно показано, сколь сложен был путь созидания церковного и политического единства народа, призванного к великому будущему. Этому пути суждено было содержать в себе и великие испытания, о чем свидетельствует и история знаменитого, ныне возрождающегося Макариева Желтоводского монастыря, и многообразные труды духовенства, монашествующих и мирян Челябинской митрополии. В том и в другом случае можно без преувеличения говорить о расцветающей пустыне, откликающейся на усердие делателей благодатными плодами. Церковные труженики на просторах Отечества прежде всего озабочены помощью тем, кто страждет и нуждается в поддержке.

Недавнее трагическое прошлое Русской Православной Церкви, подвергшейся ожесточенному разгрому со стороны безбожников, позволяет говорить о смирении святых, последовавших за Христом в отстаивании веры. О смирении как богоподражательной добродетели повествует труд епископа Егорьевского Мефодия.

Выставочный гид обращает внимание читателей на две несхожие по содержанию экспозиции. Одна посвящена живописному отображению евангельской истории, принадлежащему кисти предтечи русского импрессионизма В. Д. Поленова, картины которого в советское время помогали атеистически воспитанному зрителю узнать о земной жизни Спасителя мира. Другая показывает зрителям легендарную Елизаветинскую Библию, первое в истории России полное издание церковнославянского текста Священного Писания Ветхого и Нового Завета, инициированное императором Петром Великим и завершенное его державной дочерью.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:



Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла



■ Патриарший визит в Татарстанскую митрополию



■ Первосвятительское посещение Нижегородской митрополии



Богословие



■ Епископ Егорьевский Мефодий. О смирении



Епархия



■ Митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Жизнь и молитва на Челябинской земле

■ Алексей Реутский. Челябинская епархия: опыт социального и молодежного служения



История Церкви



■ Роман Соколов. Святительство митрополита Петра: трактовки историков



Дата

■ Диакон Александр Черепенин. Желтоводская обитель: между многолюдством и безмолвием



Церковь и общество



■ Ольга Атрощенко. «Евангельский круг» Василия Поленова



Выставочный гид



■ Елена Алексеева, Александра Гагина. Елизаветинская Библия



Чтение



■ Книги Издательства Московской Патриархии