Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

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ЖМП
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Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Искать Господа, чтобы найти Его. Святая Церковь, возвещая время благоприятное для спасения верных, продолжает свое жертвенное служение.
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.  
10 июня 2026 г. 11:00
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Всегда радуйтесь. Светлое Христово Воскресение — праздников праздник, время неизреченного ликования верных, торжество, весь мир освящающее. Святейший Патриарх Кирилл вместе со своей многомиллионной паствой прошел поприще Святой Четыредесятницы и, встретив Пасху Господню, приветствовал всю полноту Русской Православной Церкви жизнеутверждающим и в веках не стареющим приветствием: «Христос Воскресе!» На пасхальной вечерне Первосвятитель принимал поздравления архипастырей, пастырей и мирян, а в дни Светлой седмицы совершал праздничные богослужения, разделяя радость о Воскресении Спасителя с народом православным.  
8 мая 2026 г. 15:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Соблюдающий милость найдет жизнь. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.  
3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
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Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
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Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
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Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
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Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Пустыня, расцветающая как нарцисс

Пророческие образы (см. Ис. 35, 1) естественно приходят на ум участникам современной церковной жизни и невольно посещают тех, кто наблюдает ее со стороны. О чуде возрождения веры в Отечестве не устает нам напоминать Святейший Патриарх Кирилл, чьи Первосвятительские посещения Татарстанской и Нижегородской митрополий являются ярким подтверждением слов нашего Предстоятеля.

Это прежде всего возвращение людей к Богу, развитие православной благотворительности и восстановление храмов. В статье, посвященной трудам отечественных ученых, исследовавших участие в истории Руси святителя Петра, митрополита Московского, убедительно показано, сколь сложен был путь созидания церковного и политического единства народа, призванного к великому будущему. Этому пути суждено было содержать в себе и великие испытания, о чем свидетельствует и история знаменитого, ныне возрождающегося Макариева Желтоводского монастыря, и многообразные труды духовенства, монашествующих и мирян Челябинской митрополии.  В том и в другом случае можно без преувеличения говорить о расцветающей пустыне, откликающейся на усердие делателей благодатными плодами. Церковные труженики на просторах Отечества прежде всего озабочены помощью тем, кто страждет и нуждается в поддержке. 

Недавнее трагическое прошлое Русской Православной Церкви, подвергшейся ожесточенному разгрому со стороны безбожников, позволяет говорить о смирении святых, последовавших за Христом в отстаивании веры. О смирении как богоподражательной добродетели повествует труд епископа Егорьевского Мефодия. 

Выставочный гид обращает внимание читателей на две несхожие по содержанию экспозиции. Одна посвящена живописному отображению евангельской истории, принадлежащему кисти предтечи русского импрессионизма В. Д. Поленова, картины которого в советское время помогали атеистически воспитанному зрителю узнать о земной жизни Спасителя мира. Другая показывает зрителям легендарную Елизаветинскую Библию, первое в истории России полное издание церковнославянского текста Священного Писания Ветхого и Нового Завета, инициированное императором Петром Великим и завершенное его державной дочерью. 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

Патриарший визит в Татарстанскую митрополию

Первосвятительское посещение Нижегородской митрополии

Богословие

Епископ Егорьевский Мефодий. О смирении

Епархия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Жизнь и молитва на Челябинской земле

Алексей Реутский. Челябинская епархия: опыт социального и молодежного служения

История Церкви

Роман Соколов. Святительство митрополита Петра: трактовки историков

Дата

Диакон Александр Черепенин. Желтоводская обитель: между многолюдством и безмолвием

Церковь и общество

Ольга Атрощенко. «Евангельский круг» Василия Поленова

Выставочный гид


 Елена Алексеева, Александра Гагина. Елизаветинская Библия

Чтение

Книги Издательства Московской Патриархии

8 сентября 2026 г. 12:00
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