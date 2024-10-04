версия для печати Молитва и труд ДУХОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ Православные школы начали постепенно возрождаться в России в 90-е годы ХХ века. Сегодня они сочетают в себе светское и религиозное образование, что делает православные школы и гимназии особыми учебными заведениями. В ситуации, когда в вопросах воспитания и образования много противоречий, разных точек зрения

на ценностные ориентиры, различны мировоззренческие позиции в подходах к учебно-­воспитательному процессу, именно православные школы сохраняют отечественные традиции в формировании личности учащихся, основываясь на религиозных воззрениях, сложившихся под влиянием Православной Церкви.

Сегодня в разных регионах России действует около двухсот православных школ и гимназий, где учащиеся, помимо общеобразовательных дисциплин, изучают основы православной веры и регулярно участвуют в богослужениях. В каждом из этих учебных заведений есть должность духовного попечителя (духовника), который обычно является настоятелем гимназического храма. С какими проблемами сталкиваются духовники, чего ждут от духовного попечителя ученики и родители, может ли директор школы быть духовником и правильно ли это, должен ли духовник совмещать свое служение с преподаванием в гимназии, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия. Цель — Царство Небесное Задачи духовника1, независимо от того, совмещает он эту должность с директорской или нет, везде одинаковые. Главное — приобщение ребенка, родителей (иногда через детей) и педагогов к православной вере, воспитание у них христианского мировоззрения, создание в гимназии здоровой и доброжелательной духовно-нравственной атмосферы, а также контроль за преподаванием основ православной веры. Непременное условие для каждого поступающего в гимназию — его крещение в Православии, участие в богослужебной и молитвенной жизни гимназии. В одних гимназиях на Литургию (участие в вечернем богослужении — на усмотрение родителей и детей) собираются все учащиеся, в других — поочередно классы одной параллели (так называемые черёды), например, все пятые классы. Такие службы бывают по воскресеньям, в двунадесятые праздники или в значимые для гимназии дни. Некоторые учредители или духовные попечители допускают, что один (или оба) из родителей может быть крещеным в другой деноминации (например, протестантизм) или принадлежать к другой религии (один из родителей — мусульманин), а где-то настаивают, чтобы оба родителя были православными и состояли в официальном браке. Для кого-то из духовников важно, чтобы каждый ребенок обязательно исповедовался ему хотя бы раз в месяц, другие допускают исповедь в храме по желанию ребенка или родителей. В некоторых гимназиях администрация даже заключает с родителями договор, в котором четко прописано, сколько общих Литургий должен посетить ребенок в течение учебного года, а также число ежедневно вычитываемых молитв. Если условия договора нарушаются, с учеником прощаются. Но как организовать процесс обучения и воспитания в вере, решают учредитель, администрация и духовный попечитель. — В нашем храме в среднем в месяц бывает три Литургии, которые должен посетить каждый ребенок, — говорит иерей Алексий Красавин, духовник Свято-Владимирской школы при Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербургской епархии2. — Причем решение об участии в ней принимает сам ребенок. Мы никого не заставляем исповедоваться и причащаться, а только увещеваем. Если ученик не совершил какого-то серьезного проступка, то накануне в субботу он может исповедаться на своем приходе, куда ходит с семьей. Но если я знаю о совершенном проступке (например, допустил нецензурную брань), я приглашаю его к себе на исповедь. Если кто-то стал избегать исповеди и причастия, это уже звоночек духовнику. Узнать причину можно у самого ребенка, дети признаются, не лукавя. — Кому-то трудно прочитать правило перед причастием или стыдно назвать свой грех, кто-то тяжело переживает конфликт в семье. И когда мы все это проговариваем, то проблема обычно разрешается, — продолжает священник. — Но если ребенок не открывается, а родители не хотят обсуждать проблему с духовником, то постепенно ребенок начинает ощущать себя не в своей тарелке и уходит сам. Например, была ситуация, когда мальчик отказался посещать утреннее правило, обязательное для всех, и молиться со всеми перед едой. А к Литургии у него вообще был внутренний протест, но родители избегали разговора на эту тему. В итоге им пришлось забрать документы. Аргумент администрации простой: никто не имеет права навязывать несовершеннолетнему духовное образование и веру помимо его желания. Особенно учитывая, что гимназия (школа) «принимает к себе не только ребенка, но всю семью». Между тем постоянное участие ребенка из нецерковной семьи в Литургии в гимназии вызывает интерес к службе и у родителей. — Они не только приходят на Литургию, но и начинают помогать в монастыре, — говорит отец Алексий. Многие наши респонденты упоминали о том, что при достижении переходного возраста у детей ослабевает интерес к богослужению. Они не избегают службы, но могут стоять где-нибудь в притворе или на паперти и болтать о своих делах. — Такая ситуация в порядке вещей для детей начиная с седьмого по первую половину девятого класса, когда подростковый нигилизм накладывается на гормональную перестройку организма, — делится опытом протоиерей Димитрий Григорьянц, директор и духовник Православной гимназии во имя святителя Филарета Московского в городе Лобне. — И вы принуждаете их посещать храм? — Ни в коем случае! Мы молимся за них. Если прекратить нести их немощи, мы их потеряем. Ведь когда ты несешь на себе немощи другого человека, помогает Господь. А если откажешься, Он уже не поможет. Наша цель — это Царство Небесное, а силой туда никого не загонишь. Подростки должны захотеть стать православными. Но, слава Богу, к десятому классу большинство уже преодолевает кризис переходного возраста, взрослеет, и проблем с посещением службы не возникает. Как правило, дети посещают богослужения в гимназическом храме в честь св. Филарета Московского один-два раза в месяц, а желающие — еще и в воскресные дни в своем приходском храме. Причем оптимальным стало решение, когда Литургия совершается вместо первых уроков, а остальные занятия в этот день проходят по сокращенной программе. Удачным опытом, как сделать участие в богослужении осознанным и значимым для ребенка, делится иерей Михаил Собачинский, духовник Православной гимназии Калининградской епархии. На нескольких «черёдных» службах в начале учебного года он прерывает ход Литургии и объясняет детям смысл происходящего и значение таинств. В результате уже с первого класса дети частично поют ектении, а к концу года еще и первый антифон. Во втором классе поют уже все антифоны. В четвертом — знают всю Литургию. Понятно, что параллельно мальчики осваивают служение алтарников, а девочки — пение на клиросе. Бывает и так, что в день Литургии ее смысл духовник разъясняет на первых уроках, а затем дети идут на службу. Во многих гимназиях духовник ведет уроки по богослужению. Отец Михаил преподает церковнославянский язык учащимся с четвертого по шестой класс. Овладев им, пятиклассники изучают Литургию уже на церковнославянском языке. Для этого даже издан специальный Служебник с иллюстрациями и текстами на церковнославянском. Собеседование с духовником Собеседование с духовным попечителем — необходимый этап при зачислении детей в гимназию. Если ребенок маленький, а семья далека от церковной жизни, священник старается выяснить, насколько родители готовы к воцерковлению. — Проблема в том, что, если родители останутся безучастными, ребенок увидит, что жизнь в Церкви им неинтересна, и либо станет «формальным» христианином, либо у него произойдет внутренний конфликт, и в итоге он уйдет в другую школу. Поэтому для нас очень важно в самом начале понять настрой родителей, — говорит отец Алексий Красавин. Некоторые родители сразу заявляют, что никакие службы их ребенок посещать не будет, придерживаться молитвенного правила и носить крестик тоже. А выбор гимназии объясняют высокой дисциплиной, уровнем образования и здоровой морально-нравственной атмосферой. Они, видимо, полагают, что, если платят за обучение, могут устанавливать свои правила. К счастью, в большинстве случаев семья желает воцерковиться. — В процессе обучения и преподавания Закона Божиего, общения с верующими учителями и семьями, с духовником дети и родители видят положительный результат, который дает православное воспитание, и семья воцерковляется вместе с ребенком, — говорит супруга священника матушка Ольга Чебанова, директор Православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. — Во многих семьях на первое место ставится именно воспитание ребенка и только на второе — качество образования. Обычно духовники предлагают детям для собеседования выучить несколько молитв. Это своеобразный тест на осмысленное восприятие ребенком Православия и Бога. Например, отец Михаил Собачинский дает задание выучить «Отче наш» и «Царю Небесный» третьеклассникам. — А более старшим ребятам еще и Символ веры. Я также прошу в течение недели подготовиться и ответить на вопросы: кто такой ­Иисус Христос, какие существуют православные праздники, почему их отмечают... Мне важно, чтобы ребенок познакомился с православной тематикой, — говорит священник. — Например, в этом году к нам решил поступить один восьмиклассник. Я предложил ему выучить несколько молитв. Через две недели он признался, что не может их выучить, что молитвы ему непонятны, неинтересны и вообще он не понимает, зачем это нужно. Несмотря на имеющийся опыт, духовники тоже могут ошибаться на собеседовании. Один священник поделился историей, что однажды в гимназию пришла поступать девочка с очень благообразной внешностью. Меж тем после первого же инцидента выяснилось, что она состоит на учете в полиции. В другую гимназию поступил мальчик из воцерковленной семьи, с прекрасными характеристиками. Однако скоро оказалось, что он не может себя контролировать в возбужденном состоянии. — Доходило до срыва уроков, он будоражил вокруг себя других детей, — вспоминает отец Алексий Красавин. — А однажды вместе с одноклассником разбил в школе сантехнику. В этом случае удалось уговорить родителей обратиться за помощью к специалистам, и теперь этот ребенок учится в специальном учебном заведении. А бывает, родители соглашаются с тем, что у них дети с особенностями, но перекладывают проблему воспитания и образования исключительно на администрацию, требуют помощи тьютора, который будет следить за их ребенком. Наши респонденты утверждают, что отчислить учащегося в таком случае большая проблема, особенно если гимназия на бюджетном финансировании. К слову, не все настоятели, которые дают рекомендацию к поступлению от прихода, могут обоснованно поручиться за своих протеже. И поэтому духовные попечители относятся к этим характеристикам с осторожностью. «Преступление» и наказание Какой должна быть позиция духовного попечителя при совершении ребенком серьезного проступка? Ведь помимо таких проблем поведения, как воровство, порча школьного имущества, драка, сквернословие, опоздание на уроки и богослужения, проступком считается и богохульство. Отец Димитрий Григорьянц исходит из того, что в любом случае общение с духовником должно оставлять в душе ребенка только положительный след, доброе отношение к Церкви. Ребенок вырастет, и кто знает, может быть, в будущем священник станет единственным человеком, который его выслушает, поймет и поддержит. Поэтому функцию наказания, по мнению наших респондентов, следует передать администрации, например, в лице завуча по воспитательной работе. Священник же должен сохранять нейтралитет и непредвзятое отношение, объективно оценивать ситуацию, пожалеть, помочь в осознании, осмыслении проступка и подвести к покаянию. При таком подходе это возможно, даже если духовник является одновременно и директором гимназии. — Если удалось выстроить диалог с родителями, то поведение ребенка обычно выправляется, — считает отец Алексий. Бывает, что родители равнодушны к проступку ребенка или, несмотря ни на что, защищают его. В одной из гимназий мальчик курил вейпы. Все разговоры духовного попечителя с подростком не принесли результатов. Для православной гимназии такое поведение неприемлемо. При этом парень еще и продавал курево другим детям. Когда администрация и духовник обратились к родителям, то в ответ услышали, что они в этом ничего страшного не видят, ссылаясь на переходный возраст и сложный характер сына. Мол, их старшие дети тоже курили и с ними ничего плохого не случилось, поэтому претензии со стороны гимназии эти люди сочли безосновательными. Дело дошло до рассмотрения ситуации правящим архиереем. Поскольку свою позицию семья не изменила, ребенок был отчислен. Был случай воровства имущества гимназии. И хотя этот факт зафиксировали камеры, родители отказывались признавать вину своего ребенка, утверждая, что воришка просто похож на их сына. Если бы ученик раскаялся, отчисления удалось бы избежать, потому что, несмотря на тяжесть проступка, при покаянии духовник всегда принимает сторону ребенка, оставляя шанс на исправление. Каким все-таки должен быть современный духовный попечитель? В результате опроса получился такой собирательный портрет. Это священник, который обладает жизненным и духовным опытом, оптимистичный и энергичный, уравновешенный и очень терпеливый. Ему присуща постоянная духовная работа над собой, и в сложной ситуации он может дать ценный совет. Педагогическое образование скорее необходимое, чем достаточное условие. К детям он относится как любящий отец и готов заниматься с ними, жертвуя своими делами. Он любит Священное Писание и богослужение, знает, как научить детей молитве. Он может стать духовным руководителем для родителей и учителей. Ведь приоритет при приеме на работу отдается профессионалам при условии, что учитель не отрицает православную веру. Он не только совершает Божественную литургию, но обязательно преподает в гимназии один из предметов, что позволяет познакомиться практически с каждым ребенком и его семьей. Его можно видеть в гимназии ежедневно, и он готов уделить каждому ребенку столько времени, сколько необходимо. Он не обязательно монах, в идеале — многодетный отец, поскольку наличие семьи позволяет изучить практические вопросы воспитания. Кроме того, по общему мнению, должности директора и духовника должны быть разделены. Ведь если директор ответственно относится к своей работе и успешно трудится, времени и сил на духовное окормление у него не остается. В спорных вопросах духовник и директор могут всегда посоветоваться и поддержать друг друга, что очень важно для нормальной работы гимназии. Таким образом, духовник играет ключевую роль в решении главной задачи православной гимназии — миссии в общественном пространстве. — И если Церковь не будет воспитывать молодежь, этим займется кто-то другой, — поясняет отец Алексий Красавин. — Когда родители теряют для подростка авторитет, их место не остается пустым. Если его не займет Церковь в лице священника — но не как нравоучителя, а как друга и любящего духовного наставника, — молодежь будет искать поддержку на стороне. И что они найдут, если мы не используем возможность донести до будущего поколения основы православных истин? Где еще они узнают о Христе? Поэтому гимназия (православная школа) всегда имеет миссионерскую функцию. Результатом становится то, что наши выпускники, выходя за школьные стены, остаются в Церкви и строят жизнь и воспитывают своих детей на основе православной традиции. По оценке исполняющего обязанности руководителя сектора православных образовательных организаций Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, настоятеля храма святителя Филарета Московского в г. Лобня, директора и духовника одноименной гимназии протоиерея Димитрия Григорьянца, в России большинство гимназий представляют собой миссионерский тип, куда принимают всех желающих. Есть также приходские, созданные на основе

прихода и за редким исключением принимающие детей из нецерковных семей, и коммерческие, использующие квалификационное определение «православное образование». Для поступления в православную гимназию или школу любого типа ребенок должен быть крещен, а семья — разделять ценности Православия. В некоторых гимназиях есть подготовительное отделение для дошкольников.



Семьи поступающих можно условно поделить на три категории: воцерковленные, невоцерковленные, но готовые приобщиться к православной вере и «неопределившиеся».



Последние регулярно меняют школу с запросом, чтобы их ребенка воспитали «добрым и хорошим человеком», но сами не хотят меняться и принять православный уклад жизни.



Гимназии также различаются по принципу распределения должностей: 1) директор — мирянин, 2) директор в сане (в том числе монашествующий), 3) духовник — духовное чадо директора или директор — духовное чадо духовника, 4) духовник и директор в одном лице.





ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Подробно о задачах духовного попечителя см. в «Положении о духовном попечителе православной образовательной организации, реализующей на основании конфессионального представления Русской Православной Церкви программы религиозного (православного) компонента общего образования». URL: https://eorok.ru/images/PDF_documents_EOROiK/DOCUMETY_S_SINOD_SAYTA/PRAV_KOMPONENT_2021/12.pdf (дата обращения: 14.07.2024). 2 Свято-Владимирская школа имеет давнюю историю. Школа при Воскресенском Новодевичьем монастыре была основана в 1889 году обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым. В 2017 году Свято-Владимирская школа получила лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, и в ней вновь стали учиться дети. Обучение в школе бесплатное, директором является настоятельница монастыря игумения София. Алексей Реутский

Ключевые слова: православная гимназия, школа, духовное образование, духовничество, духовное чадо, педагогика, дети, воцерковление, миссия Также читайте: семья и воспитание Встретить Новый год с молитвой в храме Межпоколенческие семейные травмы Радость, которую ни с чем не сравнить Берегите женщин Глазами поповичей Попробуй быть мамой! Теледосуг для всей семьи В рамках фестиваля «Лучезарный ангел» состоится встреча с духовными чадами старца Паисия Святогорца Самый распространенный вид домашнего насилия - психологическое, считает православный священник HTML-код для сайта или блога:

<div style="min-width: 400px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 400px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/jmp.gif" width="400" height="40" alt="Журнал Московской Патриархии" title="Журнал Московской Патриархии" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/reports/prawoslawnye_shkoly_13284/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/files/13290/13290.jpg" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Молитва и труд</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;"> Православные школы начали постепенно возрождаться в России в 90-е годы ХХ века. Сегодня они сочетают в себе светское и религиозное образование, что делает православные школы и гимназии особыми учебными заведениями. В ситуации, когда в вопросах воспитания и образования много противоречий, разных точек зрения на ценностные ориентиры, различны мировоззренческие позиции в подходах к учебно-­воспитательному процессу, именно православные школы сохраняют отечественные традиции в формировании личности учащихся, основываясь на религиозных воззрениях, сложившихся под влиянием Православной Церкви. Сегодня в разных регионах России действует около двухсот православных школ и гимназий, где учащиеся, помимо общеобразовательных дисциплин, изучают основы православной веры и регулярно участвуют в богослужениях. В каждом из этих учебных заведений есть должность духовного попечителя (духовника), который обычно является настоятелем гимназического храма. С какими проблемами сталкиваются духовники, чего ждут от духовного попечителя ученики и родители, может ли директор школы быть духовником и правильно ли это, должен ли духовник совмещать свое служение с преподаванием в гимназии, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия. </span></a></div></div>