Возрождение Выши — «преутешительной и преблаженной обители»

В этом году исполняется 400 лет Успенскому Вышенскому монастырю, в котором подвизался выдающийся богослов и проповедник святой Феофан Затворник. В истории обители были годы расцвета и разорения, вместе со всей Русской Церковью она пережила эпоху гонений. О возрождении Вышенской пустыни, о ее новых традициях, о том, как устроена здесь монашеская жизнь и каковы перспективы обители как центра духовного просвещения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

Первая игумения возрождающейся обители

Началом возрождения Вышенского Успенского монастыря можно считать 30 апреля 1990 года, когда монахиня Нонна (Знаменская Нина Борисовна, † 2021) была возведена архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном (Новиковым, † 2003) в сан игумении и назначена настоятельницей обители. Матушка Нонна родилась в верующей, благочестивой семье в Кашире в 1935 году, вся ее жизнь была связана с Церковью. Окончив техникум связи, она 30 лет трудилась на заводе в Рязани. В городском Борисоглебском кафедральном соборе Нина пела на клиросе. Духовником всей семьи был архимандрит Тихон (Агриков, † 2000), совершивший постриг в монашество обоих родителей Нины, когда те вышли на пенсию, а затем и ее вместе с сестрой Диной (в постриге Варвара).

Начало игуменского служения было непростым для игумении Нонны. Власти вернули лишь часть монастырских зданий, и поселиться игумении было негде. Оставшиеся корпуса были заняты Шацкой психиатрической больницей и жилым фондом поселка Выша. Поэтому матушка Нонна обосновалась неподалеку на Быковой горе в бывшем санатории для туберкулезников, а когда-то усадьбе Нарышкиных. Скоро к ней присоединилась мать Феофания, с которой они познакомились в Борисоглебском храме Рязани. «Помню, я приехала к ней на Быкову гору, у нее в доме окошко открыто, и, слышу, молится: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас..." Я постучала, она вышла. Она жила тут совсем одна. Но до зимы к нам приехала ее родная сестра, монахиня Варвара, и еще несколько сестер», — говорит мать Феофания. Условия жизни были спартанские: отопление печное, удобства на улице, горячей воды нет, но удалось построить баньку. Просфоры и хлеб пекли сами. «Как бы трудно ни было, я всегда вспоминала напутствие владыки Симона: "Вы теперь костяк Вышенской общины, держитесь вокруг матушки"», — вспоминает другая насельница, мать Марфа.

Следуя советам духовного отца, игумения Нонна собственным примером кротости и терпения заложила в уклад монашеской жизни любовь и стремление к согласию, что поддерживается и сегодня. «Когда я только приехала в монастырь трудницей, то заметила, что, если между сестрами случались ссоры, они всегда находили силы подойти и попросить прощения. Это было искренне, чуть ли не с земными поклонами, и покоряло сердце», — вспоминает послушница Нина.

Главным в жизни насельниц была неустанная молитва, даже в поле. «Матушке Нонне по здоровью нельзя было выполнять тяжелые физические работы, — продолжает мать Марфа. — Но она все равно шла с нами, и пока мы пололи, сажали овощи или убирали урожай, она стояла рядом и все время читала молитвы и акафисты». Местные жители окружили насельниц теплом и заботой — приносили продукты и помогали в сельскохозяйственных работах. А когда пожертвовали двух коров, у сестер появились молочные продукты. «Несмотря на все трудности, — вспоминает мать Надежда, — мы летали как на крыльях, в сердце была радость необыкновенная».

Любовь матушки Нонны к молитве отмечают все насельницы. «Ложишься спать, а у нее в окошке свет еще горит, встаешь утром — уже горит. Едем с ней куда-то, она всю дорогу молится. И я научилась у нее этой непрестанной молитве», — говорит мать Феофания.

Пока на Быковой горе не освятили храм, на службу (в выходные и праздники) сестры ездили в Сергиевскую церковь села Эммануиловка, где пребывали мощи святителя Феофана Затворника (см. справку). Собственно дороги туда не было, и «буханку» с сестрами один благочестивый прихожанин тянул на тракторе. Но долго так продолжаться не могло, и вскоре владыка Симон благословил сестер обустроить в одном из помещений Быковой горы небольшой храм в честь святителя Феофана Затворника, который был освящен накануне Лазаревой субботы в 1991 году. Служил там приписанный к монастырю священник Василий Кузнецов († 2002). Теперь на службу в Эммануиловку матушки приезжали только в дни памяти святителя Феофана, но разлуки со святым не чувствовали — в их храме в особом ковчежце хранилась частица его мощей.

Все, кто знал матушку Нонну, отмечают мягкость ее характера, доброту, тактичность. Она ни с кем никогда не спорила, не повышала голоса, смирением, молитвой, уговорами и лаской старалась пробудить голос Божий в сердце человека. Многих поражала ее стойкость к искушениям. Например, по ночам какие-то люди приезжали в усадьбу и разбирали на стройматериалы оставленные без присмотра здания, несмотря на то что это был памятник архитектуры местного значения. Слава Богу, воры монахинь не трогали. В 1996 году сгорел хозяйственный корпус с имуществом монастыря. Предвзято относился к игумении Нонне местный глава района, препятствовал жизни общины. «Бывало, приедет матушка Нонна к нему на прием с утра в Шацк (около 25 км от Выши), чтобы документы оформить по монастырским делам, а ему все некогда. Так, бедная, просидит весь день и уедет ни с чем», — вспоминает мать Марфа.

Меж тем молитва приносила свои плоды. Росла монашеская община, понемногу шла реставрация. Так, к 1994 году с помощью Управления культуры Рязанской области в Христорождественском соборе удалось восстановить купола и кресты, в алтарной части настелить деревянный пол и сделать амвон. Но служить там было все еще нельзя. Из трех храмов обители — Успенского, Казанского и Христорождественского — для богослужений подходил только отапливаемый Успенский храм. Но там жили пациенты диспансера, и администрация учреждения не спешила переезжать. Тут случилось непредвиденное: в 1997 году в Успенском храме неожиданно обвалился купол, и больных срочно эвакуировали. Скоро по ходатайству настоятельницы монастыря Министерство культуры России передало Успенский храм Рязанской епархии. Его быстро отреставрировали, и с июля 1998 года в нем начались ежедневные богослужения. Теперь каждое утро сестры ездили в Вышу на молитву. Это вдохнуло новые силы в монашескую общину. В 2001 году монастырю передали больничный корпус, в котором ранее проживал святитель Феофан Затворник, начался ремонт. В том же году матушке Нонне удалось выкупить на территории монастыря квартиру. А 29 июня 2002 года при многочисленном стечении верующих состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана из села Эммануиловка в Успенский храм Вышенской пустыни. Крестный ход у ворот обители встречал Патриарх Алексий II, который совершил праздничную утреню возле Успенской церкви перед ракой с мощами святого, а в 2009 году мощи святителя Феофана упокоились в Казанском соборе. Правой рукой матушки Нонны была ее сестра мать Варвара, которая, в частности, организовала публикацию ежегодных тематических календарей о монастыре, брошюры, акафисты. Так было положено начало популяризации истории Вышенской обители, святителя Феофана и его наследия.

В 2011 году матушка Нонна подала прошение об уходе на покой и была освобождена от должности игумении по состоянию здоровья. Новой настоятельницей монастыря священноначалие назначило насельницу обители мать Веру (Ровчан), которая по благословению архиепископа Рязанского и Касимовского Павла (ныне митрополит Крутицкий и Коломенский) занималась вопросами реставрации в разных статусах с 2006 года.

В жизни обители началась новая страница.

«Иди впереди, а я за тобой»

Вышенская пустынь в 2008 году получила статус памятника федерального значения и была включена в целевую программу «Культура России», но государственные средства выделялись лишь на возрождение трех ее соборов. Требовался ремонт и других зданий, необходимых для жизнедеятельности монастыря, и новой игумении пришлось продолжить поиск благотворителей.

«Я постоянно чувствовала помощь святителя Феофана, и это придавало мне уверенности, когда стучалась в двери высоких кабинетов, — вспоминает матушка Вера. — Чтобы показать масштаб личности, пастырского и богословского дарования святителя Феофана, актуальность его духовного наследия и убедить собеседника в необходимости восстановления Вышенского монастыря, нужен определенный внутренний настрой. Если сам не горишь, то и другого не зажжешь. И я мысленно просила святителя: иди впереди, а я за тобой».

В результате этих трудов ей удалось поспособствовать переселению психиатрической клиники в новый больничный комплекс, расселить жилой фонд, найти средства на восстановление трапезной, медицинского и административного корпусов, сделать гараж, отреставрировать дом для насельниц и кельи святителя Феофана, где разместился музей. Также на пожертвования была изготовлена новая рака для мощей святителя Феофана. В настоящее время заканчивается ремонт двух гостиниц для паломников на 80 мест. По инициативе матушки игумении власти Рязанской области помогли обустроить площадь перед монастырем, построить детский сад, спортивный комплекс и отремонтировать школу. Работами по восстановлению храмов занимается Министерство культуры Российской Федерации, в каждом из зданий есть еще ряд недоделок. Однако в двух из них можно служить. Ежедневно утром и вечером службы идут летом в Казанском соборе, а в холодный период — в Успенском. Христорождественский храм пока для богослужений не готов.

Решение реставрационных вопросов было только частью инициатив настоятельницы. К своему удивлению, она обнаружила, что очень мало людей, в том числе православных, знает хоть что-то о Вышенском подвижнике. Необходима целая кампания для просвещения соотечественников. Так началась популяризация наследия святителя Феофана не только в России, но и за ее пределами. Был создан монастырский сайт, в печатной, а затем в электронной версии стала выходить газета «Вышенский листок», монастырь организовал просветительские передвижные выставки. Так, фотовыставка «Выша — преутешительная и преблаженная обитель» работ матушки Веры рассказывала о жизни и возрождении монастыря, его истории и святом Феофане Затворнике. Фотографии экспонировались в краеведческих музеях, домах культуры и библиотеках Рязанской области, и даже в Храме Христа Спасителя.

Однако наиболее впечатляющими и масштабными стали крестные ходы с мощами святителя и вышенским списком Казанской иконы Божией Матери. Начиная с 2010 по 2021 год сестры обители посетили более 80 епархий в России и на Украине (в частности, Запорожскую, Бердянскую, Николаевскую, Винницкую и др., побывали в Киево-Печерской и Почаевской лаврах). Удалось даже съездить в Англию, Италию и Францию. Везде их встречали с большой радостью, от места прибытия правящие архиереи организовывали торжественные крестные ходы по городу. Для многих регионов это было значимым событием, и, освящая его в СМИ, местные журналисты рассказывали о Феофане Затворнике. Люди приходили поклониться мощам, и монахини отвечали на их вопросы, рассказывали о духовном наследии святителя Феофана и подвиге затвора. Сестры выступали и в воинских частях перед солдатами.

Иногда за месяц поездок по России им приходилось посещать до 50 храмов только в одной епархии. Бывало, посреди пути их просили заехать на приход в 20 километрах в сторону от трассы. «Нас привозили в маленькую сельскую церковь, дорожка к которой была устлана половиками, а вдоль нее стояли цветы в банках, — вспоминает послушница Нина. — Местный священник служил молебен, все прикладывались к мощам и к нашей Казанской иконе».

Вкупе с изданием сборников научных статей по итогам Феофановских чтений, с масштабной работой Издательского совета Русской Православной Церкви по исследованию и изданию трудов святителя Феофана, циклом передач «С Выши о Выше» на радиостанции «Радонеж» у людей пробудился закономерный интерес и к личности святителя Феофана, и к Вышенскому монастырю. Монастырь стал одной из точек на карте туристических и паломнических маршрутов. Одно из обязательных мест для посещения гостей обители — музей святителя Феофана в его кельях, открытый в 2010 году.

Музей

Входя в музей, попадаешь в особенную атмосферу тишины и покоя. Причем, как отмечают посетители, именно внутреннего покоя, или умиротворения, благоприятного для сердечной молитвы. И нередко бывает, что после экскурсии люди просят о возможности еще немного побыть здесь.

Благодаря сохранившимся фотографиям и описаниям удалось достаточно точно воспроизвести обстановку жизни святителя Феофана в затворе. Бросается в глаза море книг, они здесь повсюду: на письменном столе вместе с письмами и подшивкой журналов, на этажерке под полкой с иконами, на стуле рядом с фисгармонией и в массивных шкафах XIX века. По описи, составленной после смерти святого, его личная библиотека1 насчитывала более 3400 изданий, не считая периодики. «Жизнь святителя Феофана в затворе включала в себя несколько направлений: уединенная молитва, написание духовных произведений, изучение разнообразной литературы, переписка с многочисленными респондентами. Столярный и переплетный станки, разнообразные инструменты, швейная машинка, фисгармония, телескоп и микроскопы говорят о разнообразных формах его досуга», — рассказывает хранительница музея инокиня Татьяна. Настоящим богатством фондов можно назвать несколько сохранившихся икон2, написанных святителем Феофаном, подлинники его писем, полуистлевшие листочки святого Евангелия, которое лежало на груди святителя во гробе.

В комплекс музея входит и домовый храм Богоявления, где святой совершал богослужения; службы в нем бывают два раза в году, в дни его памяти. «Посетители нередко спрашивают, часто ли святитель Феофан совершал Литургию, — говорит мать Татьяна. — Ответ на этот вопрос есть в его письме3 афонскому архимандриту Макарию: "…Лет около десятка [я] служил каждодневно, исключая некиих случаев, а после Воздвижения прошлого года (то есть в 1888 году. — Ред.) прекратил и служу только по воскресеньям, праздникам и в дни нарочитых святых". При этом он кратко объяснил почему».

Учитывая, что святителю приходилось отвечать на 20–40 писем в день, у него было больше ста тысяч корреспондентов. С кем-то из них он вел длительную переписку. Но почему в этом списке всегда фигурирует семья Кугушевых — Надежды Ильиничны и двух ее дочерей, Александры и Анастасии, — которые жили под городом Сасово в 40 километрах от монастыря? «Они строили свою жизнь, сообразуясь с советами святителя Феофана, переписывались с ним 20 лет, — отвечает инокиня Татьяна. — Из писем, адресованных Кугушевым, до нас дошло только 500. А известная книга "Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться" написана на основе переписки с Е. А. Арнольди (адресат стал известен в ходе исследования при подготовке полного собрания творений святителя Феофана Затворника в 2013 году) и включает в себя 80 писем-советов».

Святитель Феофан ушел в затвор в 1872 году. Сначала на время поста, далее на целый год, а затем принял решение о полном затворе, который продлился более 20 лет. В затворе он общался лично лишь с тремя людьми: со своим келейником монахом Евлампием, духовником игуменом Тихоном (Ципляковским, † 1896) и настоятелем монастыря архимандритом Аркадием (Честоновым, † 1907).

От монастыря — монастырю

После ухода на покой матушки Веры осенью 2024 года игуменией обители была назначена насельница псковского Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря монахиня Димитрия (Лукьянова). Традиции общежительной и духовной жизни, которые она привнесла, по ее мысли, должны постепенно дополнить существующий уклад. Например, проведение сестринских собраний раз в неделю с чтением акафиста святителю Феофану, с обсуждением текущих и планированием будущих дел, изучение устава обители. Очень важным она считает поездки сестер в другие женские монастыри для обмена опытом и общения. В отношении духовной жизни — сопровождение младших сестер старшими.

«В Снетогорском монастыре нашим духовником был архимандрит Гермоген (Муртазов) (в схиме — Тихон, † 2018), а настоятельницей игумения Людмила (Ванина, † 2015). Они сумели создать в обители атмосферу любви, согласия, молитвенности и семейности. Глядя на отца Гермогена, сестры учились духовной жизни и подвигу ежедневного служения людям. Матушка Людмила собрала в обители много стариц, которые в советское время жили в миру, а мы за ними ухаживали. Своей молитвенной жизнью, в терпении и смирении, эти матушки стяжали у Бога любовь к людям, дар мудрости и рассуждения. И молодые сестры приходили к ним за советом и утешением, — говорит настоятельница. — Я тоже посещала такую старенькую матушку, которой помогала в разных бытовых нуждах и одновременно делилась с ней своими новостями: как и с кем поговорила, что мне ответили, какие мысли у меня после этого появились и т. д. Она со вниманием слушала и отвечала, как бы сама поступила, а в сложных случаях приводила примеры из жизни святых. И все это с любовью и сердечным участием. Здесь, на Выше, я тоже выбрала трех матушек, которым благословлено давать советы молодым сестрам. А молодым сказала: обращайтесь к ним, если у кого-то вопрос, недоумение или потребность в душевном общении».

Новый распорядок жизни делит день насельниц на три части (по восемь часов): на общую молитву, послушание и отдых, включающий в себя келейное правило. Каждое утро после полуночницы совершается молебен Казанской иконе Божией Матери и святителю Феофану, а вечером два раза в неделю служат молебен с акафистом. Келейное правило для каждой насельницы настоятельница определяет лично, с учетом послушаний.

«Например, в Великий пост у нас было два иноческих пострига и "одевали" двух трудниц в послушницы. Я сама составила молитвенное правило для них всех. И предложила им список книг на год. Есть книги, которые можно назвать духовной азбукой, их нужно прочитать каждому монаху. Для меня это "Невидимая брань", "Что такое духовная жизнь..." святителя Феофана, "Лествица" преподобного Иоанна Лествичника. Конечно, рекомендуешь, исходя из духовного опыта каждой сестры», — продолжает матушка Димитрия.

Как и во многих монастырях, за утренней трапезой здесь читают фрагменты духовных книг. Но настоятельница разделила это чтение на три части. Сначала «Мысли на каждый день года» Феофана Затворника, затем толкование на Священное Писание разных святых отцов, а часть третья — что-то полегче, что западает в душу, например письма святителя Феофана разным лицам, изречения Оптинских старцев, Паисия Святогорца, жития местных подвижников. Так каждая сестра получает с утра духовную пищу, чтобы осмыслить ее в течение дня и руководствоваться этим в дальнейшем.

Игумения Димитрия ввела практику в большие праздники или в дни ангела насельниц собираться вечером всем вместе и общаться: «Мы проговариваем, что у кого болит или что тревожит; может, кому-то не по силам нести послушание или между сестрами возник какой-то конфликт. А заодно можно поделиться тем, что волнует, кто и что прочитал. Это очень полезно. Я сама все время читаю духовную литературу и тем, что показалось мне важным, делюсь с сестрами».

В ближайших планах матушки Димитрии организовать просмотр полезных и духовных фильмов с обсуждением, сделать регулярными лекции по духовным предметам: «Для этого будем приглашать священников из епархии. Сейчас нужны образованные монахини. Время такое».

Выша как духовный и просветительский центр

В Вышенской обители будет еще и образовательный и просветительский центр Скопинской епархии, а может быть, и всей Рязанской митрополии. В этом направлении ведет работу епископ Скопинский и Шацкий Питирим. С 26 по 30 июля 2025 года в четвертый раз прошел на базе Вышенской обители Феофановский миссионерский патриотический форум православной молодежи «Божия ловитва». «Его задача — познакомить и сплотить нашу православную молодежь, чтобы у них была площадка для общения», — говорит правящий архиерей. На форуме для ребят проводятся мастер-классы, как действовать в экстремальных ситуациях, уроки тактической медицины, встречи с ветеранами специальной военной операции. Предусмотрены активные игры, беседы у костра, обязательны общие утренние и вечерние молитвы. В частности, в 2024 году была встреча с поэтом, писателем и участником СВО Алексеем Шороховым. В конце смены ребята обязательно участвуют в Литургии и причащаются. Вместе с ними в палатках живут и священники, которые всегда готовы ответить на насущные вопросы о вере.

С 2025 года изменится формат епархиальных Феофановских чтений. По решению священноначалия их преобразуют в Феофановский фестиваль «Вышенская осень», который состоится в октябре. «В программе небольшая конференция (несколько докладов) и выступления известных поэтов и писателей, участие творческой и научной интеллигенции в расчете на то, чтобы эти люди рассказывали на своих информационных каналах о святителе Феофане. Я знаю профессоров и докторов наук, которые пришли к Богу и воцерковились, читая труды Феофана Затворника. Потому что он для них очень близок по духу и общается с ними на их языке, оперируя и владея научным аппаратом. При этом у него нет никакой заносчивости, превозношения, нет спеси, ведь он святой», — делится планами епископ Питирим.

В этом году юбилей Вышенской пустыни совпал с 200-летием самого деятельного ее настоятеля — архимандрита Аркадия (Честонова), внесшего неоценимый вклад в ее развитие. По словам святителя Феофана, этот пастырь, вопреки бесконечным хлопотам по обустройству обители, за делами благотворительности и заботы об образовании детей из бедных семей, умел сохранять в сердце Иисусову молитву. У святителя Феофана и настоятеля сложились теплые, дружеские отношения. Именно отец Аркадий построил деревянные кельи для владыки Феофана над просфорней, где и находится музей (лес пожертвовал Саровский монастырь), и создал все условия для плодотворной работы святого в затворе. В Скопинской епархии хотят возродить память об этом человеке подлинно святой жизни, чтобы о нем узнало как можно больше людей. И первый шаг к этому, по мнению епископа Скопинского и Шацкого Питирима, — упокоить его честные останки, пребывающие сегодня в Сергиевском храме села Эммануиловка в крипте Христорождественского собора, который он построил за годы управления обителью. Их торжественное перенесение должно состояться 20 августа 2025 года, в день рождения архимандрита Аркадия.

Вышенская Успенская мужская пустынь была основана предположительно в XVI–XVII вв. Первое письменное свидетельство о Вышенском монастыре относится к 1625 г. В 1724 г. обитель была приписана к Никольско-Чернеевскому монастырю, а с 1764 г. вновь обрела самостоятельность. С начала XIX в. монастырь перешел в ведение Тамбовской епархии, началось его возрождение. Основные здания и храмы построил приглашенный епископом Тамбовским и Шацким Феофилом (Раевым, † 1812) из Саровской обители иеромонах Тихон (Сергеев; в будущем игумен, настоятель монастыря в 1800–1844 гг.). Это восемь братских корпусов, четырехъярусная колокольня с Троицким храмом на втором этаже и др. В 1844 г. освящен Казанский храм. Главной святыней монастыря с 1827 г. стала чудотворная Казанская икона Божией Матери. В 1862 г. освящен Успенский храм. Именно игумен Тихон (Сергеев) вывел известный сейчас всему отечественному православному миру Вышенский монастырь из состояния упадничества. Строительное дело продолжил настоятель обители архимандрит Аркадий (Честонов), при котором в 1890 г. был возведен Христорождественский собор. В 1920-х гг. монастырь был закрыт, здания и все имущество национализированы, монахи выселены. Единственным собором, где некоторое время (до 1938 г.) продолжались богослужения, оставался Христорождественский. Территория обители использовалась в разное время под лесное хозяйство, совхоз по свиноводству, детский городок; с 1938 г. здесь размещалась областная психиатрическая больница. В 1960-х гг. была взорвана монастырская колокольня. Руинированный монастырь возвращен Рязанскому епархиальному управлению 29 апреля 1990 г. решением Совета по делам религий при Со- вете министров СССР и стал возрождаться как женская обитель. Святые мощи Феофана Затворника были обретены на территории монастыря в начале 1970-х гг. и перенесены в Троице-Сергиеву лавру. Затем после прославления святителя Феофана в 1988 г. перенесены в храм в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка (в 3 км от Выши), а 29 июня 2002 г. торжественно перенесены в Вышенский монастырь. Архимандрит Аркадий (Честонов) еще не прославлен. Его честные останки обретены в период 1985–1987 гг. (точнее установить невозможно) и перезахоронены в селе Эммануиловка за алтарем Сергиевского храма. 14 мая 2025 г. состоялось их перенесение в Сергиевский храм.

