Прославленный Богом и людьми

В ушедшем 2024 году Русская Церковь отмечала сразу несколько дат, связанных с памятью небесного покровителя Уральской земли — святого праведного ­Симеона Верхотурского: 330 лет его прославления, 320 лет перенесения мощей, 35 лет второго обретения мощей, а также 420 лет со дня основания Верхотурского Свято-­Николаевского мужского монастыря, где покоятся мощи праведного Симеона.

О жизни этого удивительного святого, о том, как Верхотурье стало экономическим, а затем и духовным центром Урала и Сибири и чем сегодня поучительно для нас житие праведного Симеона, «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник Свято-­Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов). PDF-версия.

Социальное опрощение

— О жизни праведного Симеона сохранилось не много сведений, но они поражают. Он был знатного происхождения, но молодым человеком из европейской части России пришел на Урал и стал жить в селе Меркушино, не имея собственного дома, семьи. Удивительна история о его нестяжании, когда он шил местным крестьянам шубы и, чтобы не брать с них денег, уходил, немного не закончив работу, за что часто терпел оскорбления и даже побои. Но люди успокаивались, когда видели, что одежда сшита добротно и оставалось лишь воротник или пуговицы пришить. Самое поразительное — как были обретены мощи этого праведника, когда гроб с его телом вышел из земли.

— Что касается жизни праведного Симеона, я бы остановился на такой ее особенности, как социальное опрощение (выражаясь современным языком) — когда человек дворянского сословия ведет образ жизни странника. У него нет ни семьи, ни своего дома, пропитание добывает самой простой ремесленной работой — шитьем шуб, ловлей рыбы — и ведет жизнь суровую, аскетичную. И при этом, живя среди низов общества, сохраняет духовное благородство, глубокую веру, благочестие. Своим образом жизни и ненавязчивыми поучениями он приводит людей ко Христу. После его кончины, как мы знаем, не было его почитания: не ходили на его могилу, не служили панихиду. Даже память о нем практически стерлась, никто не помнил его имя. У него не было родственников или близких людей, которые могли бы позаботиться о его могиле или хранить память о его жизни.

— Почему о нем забыли, ведь он мог бы запомниться надолго своими добрыми делами?

— По всей видимости, для русских людей того времени такая праведная жизнь была нормой. Она воспринималась как естественная для верующего христианина. Наверное, при жизни праведного Симеона ярких чудес, связанных с ним, не было. По крайней мере, о них ничего не известно. Чудеса стали происходить после его прославления.

Это вторая особенность праведного Симеона, которая выделяет его и в Русской, и во Вселенской Церкви. То есть он был прославлен не людьми, а Самим Богом. Никакого народного почитания его после кончины не было. И вдруг стали подниматься мощи из земли. Люди стали выяснять причину этого необыкновенного явления. ­Собрали ­достаточно скудные сведения о жизни праведного Симеона. Его житие можно в нескольких словах пересказать. А вот его посмертные чудеса удивляют и поражают. Многочисленные чудеса исцелений, помощь в духовных проблемах и нуждах. И до сих пор праведный Симеон является одним из самых почитаемых святых на Урале и в Сибири. Это говорит о духовной силе, которую люди получают по молитвам этого угодника Божия.

Вот эти особенности я выделил бы в его земной жизни и после его прославления, когда он вошел в Царствие Небесное.

Ворота Сибири

— Есть много эпитетов, которыми характеризуют Верхотурье, в том числе о нем говорят как о Царском Верхотурье. С чем связан был интерес царской семьи к праведному Симеону?

— Первые Романовы были современниками праведного Симеона, но они о нем ничего не знали. Интерес, скорее, был не к самому святому, а к Верхотурью, к его храмам и монастырям. Тогда был основан город Верхотурье (1598) и заложена церковь в честь Святой Троицы. Вскоре после этого возник монастырь Свято-Николаевский, по прошению его первооснователя игумена Ионы. Иерархическое положение основателя монастыря неоднозначно, потому что некоторые называют его инок Иона, некоторые — черный поп Иона (если он черный поп, то, по крайней мере, иеромонах). По положению он фактически был игуменом, поскольку был первым настоятелем монастыря, его основателем. Прошение он писал царю Борису Годунову, который сыграл большую роль в основании монастыря. В нашем музее есть грамота, в которой тот предписывал воеводам помогать обители.

В дальнейшем жизнь монастыря была тесным образом связана с городом Верхотурье, название которому выбрано неслучайно. Он был внутренней таможней, воротами Сибири, форпостом России в Уральско-Сибирском регионе. Через эти места шла Бабиновская дорога, единственная государева дорога через Урал из Европейской России в Сибирь, по которой доставлялся самый ценный товар того времени — пушнина, «мягкое золото», благодаря которому российское государство в те годы поднялось. Своего золота у нас тогда еще не было, поскольку не открыли еще богатые золотоносные месторождения. Европа же в то время замерзала. Были такие холода, что Москва-­река летом вставала. С пушниной же в Европе были проблемы в связи с вырубкой лесов для металлургического производства. Меха приходилось покупать в России. Вся пушнина шла через Верхотурье, и каждый второй рубль поступал в царскую казну именно оттуда. Можете себе представить, каково было значение этого города!

И, конечно же, русские цари придавали ему большое значение, в том числе жертвовали на храмы и на монастыри. В нашем Преображенском храме можно увидеть Царские врата, подаренные царем Алексеем Михайловичем, но не нашему монастырю, а Одигитриевской церкви, которая была разрушена в советские годы. Таким образом, остались свидетельства высочайшего внимания к Верхотурью.

Сюда отправляли некоторых несостоявшихся царских невест на доживание, потому что такая девица не могла быть выдана замуж за кого-то другого. Где ее держать? Вот и отправляли сюда, в Верхотурье. Они жили здесь в комфортных условиях, но с очень ограниченной свободой.

Здесь зачастую воеводами были царские родственники, что также говорит о многом.

Именно здесь, в Верхотурье, Петр I хотел сделать горнорудную столицу Урала, но Демидов отговорил, поскольку ему было выгоднее организовать производство южнее, где у него были уже открыты заводы. Справедливости ради надо сказать, что Демидов оказался прав, потому что здесь железная руда скоро закончилась, и Верхотурье потеряло важное экономическое и геополитическое значение. Позже, при Екатерине II, отменили внутренние таможни. И поэтому в Верхотурье перестали взимать пошлины.

Казалось бы, здесь все должно было прийти в упадок. Однако в 1704 году сюда перенесли мощи праведного Симеона, и Верхотурье постепенно стало центром паломничества огромного Уральско-Сибирского региона. Праведный Симеон — первый святой, канонизированный здесь, еще до праведного Василия Мангазейского и задолго до святителя Иоанна Тобольского. До мощей святых в Центральной России идти очень далеко, а сюда поближе. И сюда притекал нескончаемый поток паломников.

Несостоявшийся визит Николая II в Верхотурье

— Особая связь с праведным Симеоном была у семьи последнего российского царя. Известно, что в основание храма на Крови в Екатеринбурге, построенного на месте дома Ипатьева, где были убиты Николай II, его семья и четверо слуг, положена частица мощей праведного Симеона.

— Большую роль в знакомстве семьи Николая II с праведным Симеоном и Верхотурьем сыграл Григорий Распутин, который жил недалеко от этих мест в селе Покровском. Он любил приезжать в Верхотурье к своему духовному наставнику старцу Макарию. У Распутина была идея, что царевич Алексей здесь поживет какое-то время и исцелится от гемофилии. Для приема царской семьи был построен деревянный терем в древнерусском стиле, так называемый дом почетных гостей. Он до сих пор сохранился. Местные жители называют его домом Распутина, хотя он никогда не принадлежал Распутину. Можно говорить лишь о том, что дом был построен по указанию или по совету этого человека.

К сожалению, визит царской семьи в Верхотурье так и не состоялся. Но царственные страстотерпцы почитали святого праведного Симеона, молились ему. Среди семейных икон, пребывавших с ними в Екатеринбурге, была и икона этого святого. Конечно же, святой праведный Симеон сыграл значительную роль в духовной жизни последней царской семьи.

Памятником семье царя-страстотерпца можно назвать грандиозный Крестовоздвиженский собор, построенный в нашем монастыре к 300-летию дома Романовых. Сень над ракой праведного Симеона была пожертвована императором Николаем Александровичем. После революции она исчезла.

Из наиболее известных представителей императорской фамилии здесь побывала преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна летом 1914 года. Здесь она получила известие о начале Первой мировой войны, о мобилизации и срочно выехала в Петербург.

— Можно говорить о том, что праведный Симеон почтил царственных страстотерпцев своим присутствием. Его мощи после изъятия из Свято-Николаевского Верхотурского монастыря оказались в Ипатьевском доме, когда там был музей атеизма.

— Сначала мощи находились в Нижнетагильском музее, где они стали предметом почитания и поклонения. Музей стал перевыполнять план по продаже билетов, потому что все шли к мощам праведного Симеона. И даже директор музея Александр Николаевич Словцов пострадал из-за этого: был арестован и скончался в лагере. Какое-то время мощи находились в Ипатьевском доме, где был устроен Уральский антирелигиозный музей. После расформирования фондов музея в октябре 1946 года мощи передали в запасники Областного краеведческого музея, где они хранились как «экспонат № 12125». С 1960 года они находились в разных помещениях, в том числе и в здании Александро-­Невского собора, некогда главного храма Ново-Тихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, закрытого в 1922 году.

Первая попытка возвращения мощей была предпринята архиепископом Товией вскоре после Великой Отечественной войны. Тогда он не получил разрешения, и это дело отложилось на сорок с лишним лет.

В 1989 году возвращение мощей произошло по инициативе власти. Ее представители стали говорить архиепископу тогда еще ­Свердловскому и Курганскому Мелхиседеку (Лебедеву; † 2016): «Владыка, сейчас празднуется 1000-летие Крещения Руси, просите мощи, вернут». Владыка обратился с просьбой, и действительно вернули 25 мая 1989 года. До 1992 года они находились в только что возвращенном храме Всемилостивого Спаса в районе Елизавет в Екатеринбурге. Это была раньше заимка Ново-Тихвинского женского монастыря.

В 1992 году мощи были перенесены обратно в Верхотурье на свое постоянное место пребывания в Свято-Николаевский монастырь. А приход на Елизавете сначала был преобразован в мужской монастырь Всемилостивого Спаса. Позже, когда братия изъявила желание более уединенного закрытого монашеского жития, их перевели в Косьминскую пустынь, которая находится по дороге из Верхотурья в Меркушино. Там в октябре 2006 года при мужском монастыре во имя Всемилостивого Спаса города Екатеринбурга был сооружен скит в честь святого блаженного Космы Верхотурского.

Храм Всемилостивого Спаса и подворье были переданы своим историческим хозяевам — Ново-Тихвинскому женскому монастырю. И там сегодня находится самая большая часть мощей праведного Симеона, помимо его мощей, которые пребывают у нас в монастыре. Это фрагмент правой руки. До революции она хранилась в Екатерининском соборе Екатеринбурга, который был разрушен. Эту святыню тоже вернули из музейных запасников. Сначала она находилась в Иоанно-Предтеченском соборе, а после перенесения мощей праведного Симеона обратно в Верхотурье была передана в храм Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге.

Молились в музее у мощей

— Я читала, что когда владыка Мелхиседек увидел мощи, то воскликнул: «Надо же, сохранили!» Была ли уверенность, что мощи не уничтожены и не пропали, или все-таки было сомнение?

— Уверенность была, потому что, хотя они не выставлялись, но было известно, где они находились. В музее был специальный зал с иконами, и там же хранились мощи праведного Симеона. Сотрудники музея вспоминали, как посетители просили пустить их в эту комнату и они молились у мощей.

— После революции большевики издали постановление об уничтожении мощей праведного Симеона.

— Да, было такое постановление. Директор музея А. Н. Словцов, о котором мы уже говорили, сумел это предотвратить. Он ходатайствовал, чтобы мощи передали в Нижнетагильский музей атеизма, и присвоил им номер как экспонату, чтобы они таким образом сохранились в музее.

— Вы, будучи иподиаконом владыки Мелхиседека, участвовали в перенесении мощей праведного Симеона из Екатеринбурга в Верхотурье. Можете вспомнить детали этого события?

— Мне сейчас сложно вспомнить подробности. Могу сказать, что это было очень впечатляющее, с дореволюционных времен не происходившее на Урале духовное торжество. Когда через всю область от Екатеринбурга до Верхотурья везли мощи праведного Симеона, делая остановки в значимых местах — у соборов, храмов, совершались молебны. Все участвовавшие в перенесении мощей испытывали тогда огромное религиозное воодушевление. Скорее, у меня остались эмоциональные переживания и воспоминания. Тогда были два значимых церковных события в нашей стране: это перенесение мощей преподобного Серафима Саровского в 1991 году, которые также через пол-России везли в Дивеево, и возвращение в 1992 году мощей праведного Симеона в Верхотурье.

Чудо преображения человеческой души

— Чем может быть поучительна для современного человека жизнь праведного Симеона?

— Праведный Симеон для современного человека может являться образцом праведного христианского жития в условиях мира сего. В Русской Церкви большинство святых — это монахи, святители, духовенство, люди, во многом далекие от мирских забот и проблем. А праведный Симеон — простой человек, мастеровой и в то же время святой, чудотворец. Прожил обычную, ничем не выдающуюся жизнь, и после смерти его все забыли. Праведный Симеон сохранял незлобие, смирение, чистоту, любовь к ближним. Поэтому, я считаю, для нас это самый современный святой, который очень может помочь человеку в наше сложное время. Тогда было смутное время гражданских войн, междоусобиц, раскола в обществе. Как перенести все эти испытания, душевные терзания? Праведный Симеон ушел во внутренний затвор, сохранив чистоту души, смирение, незлобие, христианскую любовь в тех условиях, когда люди воевали друг с другом, как это описывается в летописях того времени. Когда простолюдин хотел стать дворянином, дворянин влезть на боярство, а боярин занять царский престол. И в это время человек дворянского сословия уходит в далекую Сибирь, чтобы здесь вести жизнь простолюдина ради Христа и ради Царствия Небесного. И обрел здесь духовное счастье вопреки всем внешним условиям. У нас сейчас люди ­хотят обрести это счастье, но ничто внешнее не дает человеку духовного счастья, а, наоборот, все увеличивает и увеличивает тоску о чем-то большем.

Так совпало, что с переходом на новый стиль день прославления святого праведного Симеона приходится на 31 декабря, канун Нового года. Что люди желают друг другу в этот праздник? Поздравляют с Новым годом, с новым счастьем! Так вот, праведный Симеон показывает, как можно обрести счастье в этой жизни вопреки всем внешним условиям — только через веру, через Христа. Не зря в наш монастырь часто приходят люди, побитые жизнью, в том числе из мест заключения. У нас же здесь много исправительных учреждений. И видно, как люди со страшными грехами, совершившие тяжелые преступления, ­преображаются. Это главное чудо праведного Симеона. Конечно, очень важны исцеления и другие чудеса, которые люди получают у мощей святого. Однако самое главное чудо, которое здесь происходит, — это чудо преображения человеческой души.

— И некоторые из этих людей становятся монахами в вашем монастыре.

— Да. Наш монастырь находится в очень непростом месте. На территории монастыря длительное время существовала колония для несовершеннолетних. У нас в монастыре есть послушник, молодой человек, с очень сложной судьбой, его родной отец был воспитанником этой колонии. Мы свидетели реальных чудес, которые происходят с человеческими душами. И у нас есть такие паломники и трудники, которые практически всю свою сознательную жизнь провели в местах лишения свободы. И когда они приходят в монастырь, можно себе представить, как им приходится себя ломать и преодолевать стремление к прежней жизни. Но кто им помогает? Я думаю, что не мы, нет у нас ни педагогических талантов таких, ни такой любви, ни такого внимания к людям, чтобы переломить их ситуацию. Только праведный Симеон своей любовью, своей милостью, своим прощением, снисхождением к нашим немощам помогает и укрепляет этих людей в их следовании евангельским заповедям.

Иногда я смотрю на некоторых наших послушников, трудников и не могу поверить, что у них тяжкое, страшное прошлое. Ведь когда встречаешься с человеком, имеющим за спиной тяжкие грехи, но не раскаявшимся и уверенным в своей правоте, обвиняющим и общество, и ближних, и государство в своих несчастьях, у него совершенно другое выражение лица, другое поведение, совершенно иной образ мыслей, чем у тех людей, с которыми я встречаюсь в монастыре. У нас в монастыре есть такое выражение: наша обитель — это обитель благоразумных разбойников.

Духовной столице Урала надо придать общероссийский статус

— В этом году отмечается 400 лет со дня основания Свято-Николаевского мужского монастыря. Каково его значение в истории России и Русской Церкви?

— Конечно же, сегодня посещаемость нашего монастыря намного меньше, чем была до революции. У нас не очень удобное ­транспортное сообщение для тех, кто едет не на своей машине. Но нельзя сказать, что монастырь оскудевает паломниками, люди все равно едут. И по-прежнему наш монастырь имеет большое значение, особенно в Уральском регионе. Не зря Верхотурье называют духовной столицей Урала. Я считаю, что Верхотурью надо придать федеральный, общероссийский статус. Потому что все Верхотурье — это практически музей под открытым небом. Здесь много храмов сохранилось, которые находятся пока в руинированном состоянии. Да и на территории нашего монастыря некоторые храмы и строения тоже нуждаются в очень серьезных реставрационных работах. Было бы хорошо, если бы Верхотурье заметили на федеральном уровне, как это произошло с Тобольском, Валаамом, Соловками. Необходима программа, которая помогла бы восстановить Верхотурье, создать паломническую и туристическую инфраструктуру, поскольку вся жизнь города связана с паломничеством и туризмом. Только так его можно сохранить как один из малых городов, который стал бы местом притяжения не только на Урале, но и во всей России.

— Читала, что была принята программа реставрации монастыря.

— Была. Но, к сожалению, эта программа не была реализована. Сегодня работы ведутся в основном точечно. Только на территории нашего монастыря находится семнадцать памятников архитектуры федерального значения, а на территории Верхотурья еще сколько! И Свято-­Покровский женский монастырь, и приходские храмы очень нуждаются в реставрации. Нужна такая программа, в которой были бы рассчитаны сроки выполнения, четко установлен график работ и предусмотрено финансирование, потому что средств требуется очень много.

Земля святых

— Сколько сегодня братии в монастыре?

— Тридцать один человек — монахи, инок, послушники. Значительную часть братии составляют священнослужители: у нас тринадцать иеромонахов, один иеродиакон. У нас и храмов много: подворье на Актае, в Путимке, окормляем тюремный храм в колонии ИК-53. На нашем попечении Успенский приход, единственный храм, который оставался действующим в городе в советское время. Там служили преподобноисповедник Иоанн Кевролетин († 1961) и старец схиархимандрит Сергий (Комаров; † 2002). Монастырь у нас общежительный, богослужения совершаются ежедневно. Есть свое хозяйство.

— Прихожан у вас много?

— В Верхотурье не так много прихожан. На восемь тысяч населения у нас в городе два монастыря и два городских храма. У нас почти три процента населения регулярно посещают храм. Многолюдно у нас бывает в дни памяти праведного Симеона.

— Помимо игуменского служения, вы давно и серьезно занимаетесь педагогической деятельностью, у вас есть ученая степень кандидата педагогических наук.

— Я преподаю в семинарии и в вузах Екатеринбурга больше двадцати пяти лет.

Сегодня на территории нашего монастыря существует православная мужская гимназия, где обучаются юноши 10–11-х классов. Параллельно они учатся в общеобразовательной школе и получают два аттестата. Большая часть выпускников идет в семинарию и в другие духовные учебные заведения.

— В чем, на ваш взгляд, потенциал религиозно-духовного образования?

— Мы знаем, что во время обучения в школе детям закладывают духовные основы. Главный потенциал духовной педагогики заключается в том, что человек духовную культуру привносит и в обыденную, и в семейную жизнь, и в свою профессиональную деятельность. Если наша социальная, политическая, экономическая жизнь будет иметь в своей основе духовную составляющую, тогда в обществе будет намного меньше конфликтов, гражданского противостояния и в целом общество будет более здоровым.

— Девять святых вышло из Верхотурья вместе с праведным Симеоном.

— Верхотурье — это земля святых. На территории Верхотурского района находятся целокупные мощи шести святых и еще мощи троих пребывают под спудом монастырского кладбища — это верхотурские преподобномученики Аполлинарий, Иакинф и Каллист. Можно сказать, что целый собор святых. Где находятся мощи блаженного Иоанна Верхотурского, который тоже входит в состав верхотурских святых, неизвестно. А сколько еще не прославлено!

Москва — Екатеринбург — Верхотурье — Меркушино







Мы все служки праведного Симеона

Когда едешь из Верхотурья в Меркушино, где жил и прославился праведный Симеон, искренне поражаешься открывающимся красотам. Мои наблюдения подтверждает Евфросиния, послушница Свято-Симеонова подворья Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря, которое действует в Меркушине с 1996 года.

— Село всегда славилось красотой, его называли верхотурской Швейцарией.

Заливные луга, живописные извивы реки Туры, вдоль которой проложена дорога. Вековые кедры, лиственница. Много зверей — медведи, лисы, зайцы, лоси, косули, бобры. Весной лисы выходят в поля и очень смешно стоят. Когда едешь по дороге, их хорошо видно. Мне кажется, праведный Симеон из-за красоты выбрал это место и остался здесь жить.

Это сегодня, как рассказывает сестра Евфросиния, в селе проживает около сорока человек местных жителей. А во времена праведного Симеона село было большое и в нем кипела жизнь. Оно имело важное значение для сообщения между Россией и Сибирью. У Меркушина Тура оставалась судоходной дольше, чем выше по течению, и поэтому здесь производилась погрузка товаров на суда. В селе располагались таможня, складские помещения, верфь для строительства дощаников — плоскодонных речных судов. До революции здесь была пристань. В советское время из-за строительства плотин Тура сильно обмелела и перестала быть судоходной.

Когда в 1704 году мощи праведного Симеона перенесли в Верхотурье, Меркушино оставалось местом паломничества. В опустевшей могиле святого забил целебный источник, над которым построили сначала деревянную часовню, а позже — каменную. Люди спускались в гробницу, молились, брали воду из святого источника, помазывались маслом из лампады.

В 1886 году на месте часовни возвели каменную церковь в честь праведного Симеона Верхотурского, где под алтарем сохранилась гробница с источником, и соединили галереей с Михаило-Архангельским храмом, который был построен ранее. Образовался красивый ансамбль. В советские годы оба храма были закрыты и поруганы. Михаило-Архангельский храм взорван, галерея разобрана на кирпичи.

Возрождение этого святого места началось с появления здесь Свято-Симеоновского подворья Александро-­Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. В 1999 году заново освятили восстановленный Свято-­Симеоновский храм. На сохранившемся фундаменте отстроили храм Архангела Михаила, он был освящен в 2004 году. При строительстве была обнаружена могила священномученика Константина Богоявленского, служившего в Меркушине и здесь же расстрелянного в 1918 году. В 2002 году отец Константин был канонизирован. Так у Меркушина появился новый небесный покровитель. Его мощи были перенесены в Михаило-Архангельский храм, где в честь святого устроен нижний крестильный храм.

Сегодня на Свято-Симеоновском подворье проживает около тридцати сестер, и все они так или иначе задействованы в приеме паломников. Одни проводят экскурсии, другие готовят еду, работают в церковной лавке.

— Многие сестры и местные жители воспринимают праведного Симеона очень живо, он для нас не какой-то абстрактный святой, живший в XVII веке, — замечает сестра Евфросиния. — Своим молитвенным подвигом он освятил эту землю. И он ее хозяин и всем здесь распоряжается, за всех людей, находящихся здесь, молится. Его незримое присутствие очень сильно ощущается в Меркушине. Можно сказать, что он незримый хозяин Сибири и Урала. Мы же все воспринимаем себя служками праведного Симеона, принимая его паломников, которые, как и до революции, приезжают ему поклониться и насладиться красотой этого места. А еще напитаться благодатью, которая здесь преизобильно присутствует и которую ощущают не только верующие люди, но и те, кто далек от Церкви. Это место отрывает от всего земного, от этого дольнего мира и влечет к горнему.

Свято-Симеоновская церковь-школа

В самом центре города Екатеринбурга расположилась Свято-Симеоновская православная гимназия, которую еще называют церковь-школа. Она открылась в 2014 году. Но на самом деле ей уже больше ста лет.

Во второй половине XIX века в этой юго-восточной части города возникла площадь, на которой был построен ночлежный дом. И площадь назвали Ночлежной. Когда же построили храм-школу в честь праведного Симеона, площадь стала называться Симеоновской. Инициатором строительства стало Братство святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, которое было организовано в Екатеринбурге в 1886 году и имело своей целью духовное просвещение.

Как рассказывает духовник гимназии священник Павел Старков, в то время этот район населяли старообрядцы и храм-школа был построен с миссионерской целью: в храм старообрядцы не пойдут, но детей в школу приведут, ведь надо им где-то учиться. И вместе со светским дети получали и духовное образование.

В 1929 году храм был закрыт, здание много раз перестраивалось, но в нем всегда располагались разные образовательные организации: школа, педагогическое училище, а затем музыкально-педагогический колледж.

В 2007 году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве колледжа с Екатеринбургской епархией и освящение здания возглавлявшим тогда епархию митрополитом Викентием (в настоящее время митрополит Ташкентский и Узбекистанский). На следующий год был создан приход в честь святого праведного Симеона Верхотурского, в здании колледжа начали служить молебны. В 2012 году часть здания была отдана приходу и там был оборудован храм, начались богослужения, и в том же году все здание было передано епархии и капитально отремонтировано. В феврале 2014 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в настоящее время митрополит Казанский и Татарстанский) благословил открытие с первого сентября Свято-Симеоновской гимназии, которая сегодня является епархиальной общеобразовательной школой.

— Каждое утро мы начинаем учебу в гимназии с молебна, поем с детьми тропарь и славословие святому праведному Симеону, — поясняет отец Павел. — Получается, что ребята каждый день встречаются с этим святым, он их благословляет на учебу. И он для них стал очень важной частью жизни. Наш храм открыт и для жителей города, и они охотно к нам идут. Ведь праведный Симеон дорог нам всем.