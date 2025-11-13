Преподобный Симеон Мироточивый — собиратель сербских земель и поборник Святого Православия

В этом году Православная Церковь отмечает 825 лет со дня преставления преподобного Симеона Мироточивого (дни памяти 12/26 февраля и 30 августа / 12 сентября).

Преподобный Симеон (в миру — великий жупан (князь) Стефан Неманя, годы жизни 1114–1200, годы правления 1180–1196) — одна из центральных фигур в истории сербского Православия и сербской государственности, а его известность и церковное почитание выходят далеко за пределы Сербии. Об этом красноречиво свидетельствует и тот факт, что автор величественного памятника святому, открытого 27 января 2021 года на Савской площади в центре Белграда, — российский скульптор А. И. Рукавишников. Созданный им монумент высотой 23 метра сегодня является крупнейшим в Сербии.

Преподобный Симеон изображен в монашеском одеянии с мечом в правой руке, а в левой у него грамота Устава основанной им афонской Хиландарской обители. Так автор скульптуры показывает, что Неманя — воин, собиратель сербских земель, основатель династии и единого национального государства, но также и насадитель Святого Православия, зиждитель храмов и монастырей, монах и подвижник. PDF-версия.

Собиратель сербских земель

По свидетельству византийского императора Константина Багрянородного, сербы поселились на занимаемой ими ныне территории в начале VII века. Постепенно оформились регионы проживания сербских племен, по своему расположению и именам напоминающие те, которые известны и сегодня: Рашка (Рашская область, юг современной Сербии), Зета (в общих чертах совпадающая с нынешней Черногорией), Хум и Травуния (Герцеговина), Босна (Босния) и другие.

На VII век приходится и крещение сербского народа, совершавшееся по указу императора Ираклия (610–641) миссионерами Римской Церкви, к юрисдикции которой, по своей географической близости к Риму, относился Западно-Балканский регион. В дальнейшей истории сербов прослеживаются предпосылки для укоренения православной веры на почве восточно-христианской традиции: это и изъятие региона в 757 году императором Львом Исавром из церковного ведения Рима с его переподчинением Константинопольскому Патриархату, затем — распространение на Западных Балканах юрисдикции Болгарского Патриархата, а по упразднении последнего — учрежденной в 1018 году императором Василием Македонянином автономной Охридской Архиепископии.

В геополитическом отношении сербы, как и другие южнославянские народы, всегда находились между Западом и Востоком. Отношения сербских племен с византийской властью, против которой они время от времени восставали, не были устойчивыми, однако папы стремились превратить эту нестабильность в постоянную вражду и отчуждение, покровительствуя католическим захватчикам Балкан — венграм и норманнам, а также использовать наметившееся стремление сербских племен к объединению в независимое национальное государство для установления над ними власти.

Зетский князь Михаил Воиславлевич, отложившийся от Византии и начавший присоединять земли в Хуме и Рашке, желая закрепить независимость своего государства, обратился к папе Григорию VII (1073–1085), который предоставил ему в 1077 году королевский титул. Церковный историк Е. Е. Голубинский отмечает, что и сам Михаил, «и следовавший за ним на престоле его сын Константин Бодин в продолжение 60 или 50 лет были членами и преданными сынами Римско-Католической Церкви». Независимость, купленная ценой предательства отеческой веры, не привлекла симпатий сербских племен и не позволила католической Зете стать центром национального объединения. После смерти короля Бодина Зета пришла в упадок и вернулась под власть Византии, а большинство ее жителей — в Православие, оплотом которого стало соседнее княжество Рашка.

Объединение сербских племен в единое государство не отвечало интересам Византии, и ее политика строилась в Рашке на противоречиях между удельными князьями: поддержка оказывалась то одному, то другому, а византийские войска часто вторгались в пределы княжества и разоряли его. Опасаясь за свою жизнь в атмосфере междоусобиц, рашский жупан Завида бежал в Зету, где в Рибнице близ Дукли (ныне Подгорица, столица Черногории) в 1113–1114 году появился на свет его младший сын, известный как Стефан Неманя, которому суждено было в дальнейшем стать объединителем земель и первым единовластным правителем Сербии. Хотя князь Завида был православным, Неманю крестил католический священник, поскольку найти православного священнослужителя в Зете в то время было невозможно.

По возвращении Завиды на родину Неманя принял Православие, в чем одни его жизнеописатели видят проявление искреннего желания утвердиться в вере своего рода, а другие усматривают исполнение негласного политического условия княжения в православной земле. Вероятно, следует учитывать оба эти фактора.

Наряду с тремя старшими братьями, святой в возрасте около сорока лет становится удельным князем со скромным владением на востоке Рашки, однако его известность и популярность растут, в том числе в силу свойственных ему благочестия, христианской простоты и глубокого ума, придававших его личности особую притягательность, по слову Премудрого: Сын мой! веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным человеком (Сир. 3, 17).

Между 1157 и 1162 годами город Ниш посетил византийский император Мануил Комнин и пригласил к себе Стефана Неманю для знакомства и беседы. Император встретил его с теплотой и облобызал как друга, что было для князя необычайно высокой честью. Император одарил Неманю имением Дубочица у Лесковца и титулом «царского сана», подчинив напрямую себе, а не старшему брату Немани великому жупану Рашки Тихомиру. Мануил Комнин рассчитывал возвышением младшего удельного князя, подрывавшим традиционную систему подчиненности правителей, бросить между братьями яблоко раздора, ослабить их связи и взаимное доверие, создать тем самым предпосылки для усиления своего собственного влияния на ситуацию в Рашке. Позднее, раскаиваясь в этом поступке, Комнин поддержал вооруженную борьбу против Немани его братьев-князей, но война эта окончилась победой Немани, позволив ему на законных основаниях принять титул великого жупана Рашки.

По мере дальнейшего ослабления Византийской империи великий жупан Стефан Неманя добился практически полной независимости Рашки, распространил свою власть на Зету, Хум и различные сербские племена, а благодаря дальновидной политике в отношении братьев стал первым единоличным правителем Сербии.

Поборник Святого Православия

Духовной основой и ключевым фактором в объединении сербских земель стала личная приверженность великого жупана Стефана Немани Православию. Возвратившись уже во взрослом возрасте на землю предков, Неманя принял Православие от епископа Рашского Леонтия в стенах Петровой церкви в столице Рашки городе Стари-Рас. Этот древний храм, возведение которого относят к VII–VIII векам, доныне сохранился на холме, возвышающемся над городом Нови-Пазар на юге Сербии.

С Петровой церковью связан ряд важных событий в жизни святого князя, включая монашеский постриг, принятый им в 1196 году. Еще будучи удельным князем, Неманя уделял особое внимание возведению православных храмов. Первым опытом Стефана Немани на ниве храмоздания стало строительство монастыря Пресвятой Богородицы при впадении реки Косаницы в реку Топлицу, недалеко от города Куршумлия, и храма в честь святителя Николая Мирликийского. Братья тщетно пытались расстроить эти начинания, обвиняя Стефана Неманю в нарушении обычая, требовавшего получения согласия на такие действия от остальных рашских князей. Однако Неманя, подчеркивая стремление к утверждению и распространению Православия в собственных владениях, не считался с этими претензиями, чем навлек на себя гнев братьев, которые, пригласив его на великий совет в Стари-Расе, схватили и бросили в темницу, намереваясь лишить княжеской власти.

Спасен был Неманя из заточения благодаря своим сторонникам, видевшим в нем бескомпромиссного защитника Святого Православия и способствовавшим его избранию великим жупаном Рашки после победы в сражении с братьями, которые в этой борьбе получили поддержку Византии. Позднее, присоединяя Зету и другие сербские земли, великий жупан Стефан Неманя также опирался прежде всего на своих православных сторонников, которые разделяли его программу создания единого православного государства.

Военные и государственные свершения Стефан Неманя нередко отмечал строительством прославивших Сербию благолепных храмов и святых обителей. В ознаменование победы над мятежными братьями, которая открыла ему путь к престолу великого жупана, в городе Стари-Рас он построил монастырь Джурджеви-Ступови в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В 1183–1190 годах в благодарность Богу за явленные Им милости в делах устроения своей державы Неманя начал возведение в гористой местности Успенского монастыря Студеница, получившего название по имени протекавшей поблизости реки. При жизни святого, в частности, был возведен монастырский храм в честь Богородицы Добротворки. Студеница стала местом, куда в 1196 году Неманя удалился после принятия пострига; там же почивают и его святые мощи. Студеница, строительство которой после Стефана Немани продолжил его сын и преемник святой король Стефан Первовенчанный, стала одним из наиболее значимых духовных и культурных центров Сербии. По ее подобию святой царицей Еленой Сербской в XIII веке строился монастырь Богородицы Градацкой (также: Градац, Ибарский Градац).

Великому жупану Стефану Немане приписывают и строительство монастыря Кончул в честь святителя Николая на берегу реки Ибр, разрушенного в ходе австро-османской войны в 1689 году, и монастыря Пресвятой Богородицы Бистрицкой под Бело-Полем, на плато над слиянием рек Бистрица и Лим, монастыря Пресвятой Богородицы в Расе, а также храма святого Николая в Нише.

Стефан Неманя был щедрым жертвователем на общехристианские святыни за пределами Сербии, поставив это в пример и завещая своим потомкам. Богатые дары посылал он для храмов Гроба Господня и Иоанна Предтечи в Иерусалиме, для монастыря преподобного Феодосия в иудейской пустыне около Вифлеема, для Евергетидского монастыря Пресвятой Богородицы в Константинополе (не сохранился до наших дней, известен только по письменным источникам), а также для храма в честь святого великомученика Димитрия, воздвигнутого на месте его подвига в Фессалониках. Великий жупан Сербии направлял дары храмам, воздвигнутым в Риме на месте погребения святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также храму в Бари, где с 1087 года покоились мощи святителя Николая Мирликийского.

Стефан Неманя в своем правлении по ряду причин неизменно стремился к поддержанию добрых отношений со всем христианским Западом. Во-первых, он хорошо понимал специфику геополитического положения Сербии между Западом и Востоком и выстраивал отношения с западным миром в целях обеспечения безопасности своего государства. Так, Стефан Неманя вел переговоры с германским императором Фридрихом I Барбароссой о военном союзе и о приеме участников III Крестового похода при следовании через Сербию. Он тепло встретил крестоносцев. Во-вторых, между православными и католиками в конце XII века еще не ощущалось той непроходимой духовной пропасти, которую обнажило разорение Константинополя в ходе IV Крестового похода в 1204 году. В-третьих, сделав сознательный выбор в пользу Православия, святой уважал личный выбор тех своих подданных, кто сохранил верность Риму. Католическое меньшинство в годы правления великого жупана Стефана Немани не подвергалось каким-либо гонениям или притеснениям.

Значительные усилия прилагал Неманя для избавления Сербии от еретической секты богомилов, которая, оформившись в X веке в Болгарии, распространилась под разными названиями почти по всей Европе (катары, альбигойцы и др.), успев пустить глубокие корни и в сербских землях. Последователи дуалистического учения, восходившего к гностицизму, богомилы привлекали людей проповедью крайнего аскетизма, соблазняя их отрицанием церковной иерархии и Божественной литургии, почитания Честного Креста и икон, почитания Пресвятой Богородицы и христианских святых. Созидание в своих землях православных храмов было для Стефана Немани не только способом утверждения Православия, но и методом борьбы с богомильством, отрицавшим необходимость и спасительное значение храмов. Дискуссии на соборе, созванном Неманей перед Петровой церковью в Стари-Расе в 1176 году по вопросу о борьбе с богомильством, выявили, что под влиянием секты находился не только простой народ, но и немалая часть знати. Несмотря на недовольство лиц, симпатизировавших ереси, было решено направить в места ее распространения войско, богомильские книги сжечь, а самих еретиков привести к покаянию или изгнать из страны. Следует отметить, что эти меры были намного мягче, чем предписанные аналогичным собором 1110 года действия византийского императора Алексия I Комнина, приговорившего лидеров секты к смертной казни через сожжение на костре. По словам сербского историка Ж. Файфрича, «богомилы своей деятельностью разрушали то духовное единство, которое Неманя пытался обрести через Православие». Очищение Сербии от богомильства было важным шагом на пути объединения и укрепления церковного сознания сербского народа, создававшим необходимые предпосылки для учреждения в дальнейшем автокефальной Сербской Православной Церкви.

Святой, отец святых и пастырь своего народа

Тонкий политик, сделавший Святое Православие основой для упрочения своей власти и объединения сербских земель, Стефан Неманя, по имеющимся свидетельствам, и в личной жизни был благочестивым христианином.

В возрасте около 35–40 лет, по переезде в Рашку, Неманя стал удельным князем. Около 1150 года была устроена его женитьба на византийской принцессе Анне из рода императора Романа IV (1068–1071). У супругов, живших в благочестии, любви и взаимном согласии, родилось трое сыновей — Вукан, Стефан и Растко и две дочери — Евфимия и Елена. Двое старших сыновей появились на свет около 1165–1166 годов, когда супруги уже достигли зрелого возраста. «Анна и Неманя в молитвах просили у Господа еще одного сыночка, который стал бы им опорой и утешением в старости, — сообщает святитель Николай (Велимирович). — И обещали, что после рождения третьего сына продолжат свою жизнь уже не как муж и жена, а как брат и сестра. И Господь Бог, по великой Своей милости, даровал им чадо мужского пола». Точная дата рождения Растко неизвестна и варьируется у историков в промежутке от 1169 до 1174 года. Говоря иными словами, младший сын великого жупана Сербии стал чадом благочестивого обета и многолетней молитвы своих родителей.

Приведенные подробности раскрывают личность Стефана Немани и его супруги Анны как христиан, привыкших возлагать упование на Бога в трудных жизненных обстоятельствах. Молитва была для них обоих естественным состоянием — в ней они находили утешение, обретая свыше силы и мудрость.

Растко Неманич, в юные годы сбежавший на Святую Гору Афон, принял монашество с именем Савва и вошел в историю как основатель и первый Предстоятель автокефальной Сербской Архиепископии. Отец же его, великий жупан Стефан Неманя, в преклонные годы оставил престол, стал монахом с именем Симеон и навсегда уехал к любимому сыну, где завершил дни земной жизни афонским подвижником, почитаемым и сейчас во всем православном мире как преподобный Симеон Мироточивый.

Воспитывая сыновей в послушании и страхе Божием, великий жупан Стефан Неманя сумел передать им свое мировоззрение и жизненные ценности, так что, подражая добродетелям отца, и сами они, подобно ему, по итогам земного пути были прославлены Святой Церковью, а семья, в которой выросли, традиционно именуется в истории Сербии «святородной лозой Неманичей».

Святой король Стефан Первовенчанный — средний сын Немани — в житии отца пишет о нем как о «великом господине своем». Святой Савва (младший сын Растко) в Слове о жизни Немани также называет его «господином» и говорит, что в родительском доме он был «самый меньшой (не могу назвать себя сыном, но рабом)», при отце «был неотступно» и «ему работал», да и на Святой Горе Афон отец, уже монах Симеон, имел его «своим работником». «Он был дивен и страшен, владыка владеющих и господин господствующих, — просто сказать: подобного ему нет», — рассказывает об отце в упомянутом Слове святой Савва Сербский, задавая читателям риторический вопрос: «Как мы назовем его? Властителем ли или лучше наставником?» Великий князь в дни земной жизни своей «утвердил и вразумил сердца всех и научил, как подобает православным христианам содержать правую веру в Бога; он прежде всего собой представлял пример благочестия, а потом и других наставлял; он освятил церкви, построил монастыри — с наслаждением слушал епископов, почитал священников и к монахам имел великое почтение и любовь; он был надеждой для безнадежных, заступником бедных, кормильцем нищих; он одевал нагих и вводил в свой дом, воспитывал сирот, защищал вдовиц, был поистине матерью для слепых, хромых, немощных, глухих и немых — просто сказать, он роздал все свое имение; это был второй Авраам-странноприимец, земной ангел, небесный человек». Это описание напоминает святого равноапостольного Владимира, который, преобразившись духом, стал «красным солнышком» для своего народа.

Оставив престол на склоне лет, великий жупан Стефан Неманя в 1196 году разделил власть между старшим и средним сыновьями и удалился от мирских дел. Под сводами Петровой церкви в Стари-Расе Неманя и его супруга Анна приняли постриг от руки епископа Рашского Каллиника с именами Симеон и Анастасия, после чего удалились в основанные ими до того монашеские обители. Симеон отбыл в Студеницу, а Анастасия — в монастырь Пресвятой Богородицы на берегу реки Топлицы. Эта обитель была первой из воздвигнутых ее супругом в самом начале княжения, и Анна давно собрала в этом месте женскую монашескую общину.

Афонский старец и подвижник

Бегство любимого сына из отчего дома и его пострижение в монахи было воспринято Неманей поначалу как внезапная скорбная утрата. Однако он постепенно обращается помыслами ко Святой Горе Афон, по слову Евангелия: Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). Великий жупан Сербии стал слать своему сыну богатые дары, зная по опыту, что тот не удержит их на собственные нужды, а употребит на благо братии. Так Стефан Неманя превратился в крупнейшего жертвователя монастыря Ватопед, где подвизался Савва. На его средства обитель была настолько благоустроена, что Неманю даже стали именовать ее «вторым основателем».

Бывший великий жупан Неманя превратился в обычного монаха в монастыре Студеница, который он воздвигал на все последующие века для своей державы и для всего сербского народа. Однако сила родительской любви монаха Симеона к святому Савве была столь сильна, что в 1197 году он навсегда простился с братией Студеницы и отправился на Святую Гору Афон, чтобы соединиться с сыном.

Второго ноября 1197 года процессия с преподобным Симеоном прибыла в Ватопед, где была устроена торжественная встреча под звон колоколов в присутствии игумена и братии Ватопедской обители, а также множества насельников других афонских монастырей. Из Кареи прибыл прот Святой Горы. «Симеон в смирении своем поклонился ему, а прот опустился пред ним на колени, и они поприветствовали и обняли друг друга, — повествует святитель Николай Сербский. — Это было великое событие в истории Святой Горы, ибо до того ни один великий правитель православного народа не приходил в удел Пресвятой Богородицы как монах к бедным монахам».

Оставаясь на Святой Горе до конца своих дней в качестве простого монаха, бывший великий жупан Сербии не перестал ей щедро благотворить. Симеон привел с собой в Ватопед караван мулов, нагруженных различными дарами, с которыми отец и сын объехали вскоре все афонские обители, где Симеон знакомился с монахами, интересовался уставами и духовными правилами святогорского подвижничества. Старец наконец-то обрел душевный покой, воссоединившись с любимым сыном Саввой. Они поселились в выстроенном для них двоих доме.

Заключительный, афонский период жизни Немани стал кульминацией его земного пути и одновременно небесной лествицей, при восхождении по которой наиболее полно раскрылись его святость и разные дарования. За сравнительно краткое время, укрепляясь свыше, святой Симеон и святой Савва организовали строительство в Ватопеде трех новых храмов, новых братских и паломнических корпусов, а также насадили новые виноградники и фруктовые сады. Они восстановили разоренный разбойниками монастырь Просфора, а затем и заброшенный ватопедский скит Хиландар, куда святой Савва переселил немощного престарелого отца, за которым с нежностью и заботой ухаживал до самой его блаженной кончины.

Однако Неманя и на Святой Горе смог сделать благое дело для сербского народа — превратил Хиландар в независимый сербский афонский монастырь. Действуя именем своего отца и апеллируя к огромному всестороннему вкладу сербской правящей фамилии в развитие Ватопеда, святой Савва сумел добиться права на приобретение Хиландара и расширил его земельные угодья. «Жив ли еще святой старец, твой отец и мой друг?» — спросил святого Савву на аудиенции в Константинополе император Алексий Ангел. «Он муж, Богом благословленный. Победив земное, ныне он трудится, дабы приобрести и небесное». После этих слов император выдал святому Савве грамоту, подтверждавшую, во-первых, факт приобретения у Ватопеда земельных участков и тем самым — границы хиландарской обители и, во-вторых, статус Хиландара как независимого сербского монастыря. Алексий Ангел также передал святому Савве свой скипетр, чтобы он хранился в Хиландаре как знак присутствия императора и вручался бы при избрании хиландарским игуменам как символ полной и неоспоримой власти.

В строительстве и благоустройстве Хиландара принимал участие ряд представителей сербской знати и слуги Немани, там же принявшие постриг. Хиландарская лавра стала, по слову святителя Николая (Велимировича), «пристанищем спасения» для сербского народа и фактом его полноправного присутствия на Святой Горе Афон, а также, по сути, первым национальным университетом и источником православной учености для славянских народов.

Хиландар как независимый сербский монастырь в афонской монашеской республике стал прообразом независимой Сербской Православной Церкви. Профессор Е. Е. Голубинский, повествуя об основании автокефальной Сербской Архиепископии, предполагает, что святой Савва Сербский «имел об этом предсмертный наказ и от своего отца, который, как следует думать, уже и сам мечтал и помышлял о том, что удалось исполнить после него сыну».

Главной заповедью преподобного Симеона была любовь между братьями, а сам он оставил им в назидание жизнь, представляющую собой образец пути к святости. «Свят Господь Бог наш. Всякое дыхание да хвалит Господа!» — с этими словами 13 февраля 1199 года1 монах Симеон Мироточивый предал дух Богу. В ответ на мольбу святого Саввы явить ему небесную славу почившего подвижника тело преподобного стало источать дивный аромат и даже по прошествии времени оставалось нетронутым тлением и теплым, источающим благоухающее миро.

Святые мощи преподобного Симеона Мироточивого по его завещанию были перенесены святым Саввой в Сербию, где покоятся в монастыре Студеница вместе со святыми мощами его супруги монахини Анастасии, преставившейся через год и также прославленной в лике святых. Помимо чудодейственного мира, угодник Божий помогает обращающимся к нему с молитвой о разрешении бесплодия — на месте его преставления в Хиландаре произросла лоза, плоды которой обладают целительными свойствами. Святой Симеон стал родоначальником сербской королевской династии Неманичей (XII–XIV века), время правления которой знаменуется политическим, культурным и духовным расцветом средневековой Сербии. «Древо Неманичей» изображено в Успенском соборе монастыря Грачаница (XIV век.).

В храме Пресвятой Богородицы в монастыре Студеница, где покоятся честные мощи преподобного Симеона Мироточивого, сохранилась фреска 1568 года, на которой святой изображен в монашеском одеянии с царской короной на голове, а в руке держит приношение — воздвигнутый им собор. Существует ряд изображений святого Симеона без знаков царского достоинства, с которых на зрителя обращен сосредоточенный взгляд старца-молитвенника.

Святой Симеон Мироточивый был известен и почитаем на Руси. Свидетельством тому служит имеющееся в Архангельском соборе Московского Кремля на нижнем ярусе западной грани северо-восточного столпа датируемое 1652–1666 годами изображение святых сербских чудотворцев преподобного Симеона и святителя Сербского Саввы. Фигуры отца и сына написаны, соответственно, по правую и левую руку от расположенного выше благословляющего Христа, к Которому смиренно воздевают в молитве руки преподобный Симеон в монашеском одеянии и архиепископ Савва в богослужебном архиерейском облачении. Наличие этого изображения среди княжеских портретов в одном из центральных храмов Московского царства, усыпальнице русских великих и удельных князей, напоминает о божественном источнике царской власти, о симфонии Церкви и государства, о святости христианского брака, а также о неугасавших русско-сербских связях, находивших проявление в совместном почитании просиявших в братском сербском народе великих святых, чья череда восходит к преподобному Симеону Мироточивому и его сыну святому Савве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1 По некоторым данным, преподобный Симеон скончался в 1200 году. Так, Е. Е. Голубинский в «Кратком очерке истории православных церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской» сообщает, что святой «удалился на Афон к младшему сыну, где в построенном ими обоими Хиландарском монастыре, будучи 87 лет, и скончался в 1200 году» (Житие, написанное Саввой. С. 14).