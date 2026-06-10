Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

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Статьи на тему
ЖМП
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Всегда радуйтесь. Светлое Христово Воскресение — праздников праздник, время неизреченного ликования верных, торжество, весь мир освящающее. Святейший Патриарх Кирилл вместе со своей многомиллионной паствой прошел поприще Святой Четыредесятницы и, встретив Пасху Господню, приветствовал всю полноту Русской Православной Церкви жизнеутверждающим и в веках не стареющим приветствием: «Христос Воскресе!» На пасхальной вечерне Первосвятитель принимал поздравления архипастырей, пастырей и мирян, а в дни Светлой седмицы совершал праздничные богослужения, разделяя радость о Воскресении Спасителя с народом православным.  
8 мая 2026 г. 15:00
Вышел в свет №4 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Соблюдающий милость найдет жизнь. Пятидесятилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднуемое ныне, показывает народу Божию величие подвига нашего Предстоятеля, на протяжении своего архипастырского служения в любых исторических обстоятельствах неизменно опирающегося на крепкую помощь Вседержителя и неустанно пребывающего в жертвенной любви к народу Божию.  
3 апреля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Все, что увидишь, возвести. Содержание предлагаемого вниманию читателя номера журнала в особенности сосредоточено на служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — как в хроникальном, так и в историческом аспекте.  
10 марта 2026 г. 12:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Неизменная любовь к Богу.  В предлагаемом вниманию читателей номере журнала церковная современность и древность предстают в неразрывной связи, ибо питаются от одного источника — стремления веру возвещать во всем мире (см. Рим. 1, 8). Хроника служения нашего Предстоятеля, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дает яркий пример провозвестия о Христовой истине.  
2 февраля 2026 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год
Путь к благостиЦерковь — хранительница и наставница народа в нашем Отечестве. Об этом свидетельствуют недавние события: заседание Всемирного русского народного собора, съезд церковных социальных работников и встреча нашего Предстоятеля с педагогами.  
30 декабря 2025 г. 12:00
Вышел в свет №12 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Плодовитая лоза. В завершающем номере этого года «Журнал Московской Патриархии» публикует исторический обзор событий церковной жизни за 1925 год, знакомство с которым производит на читателя гнетущее впечатление дуновения тьмы и сени смертной (см. Пс. 106, 10).
3 декабря 2025 г. 14:00
Вышел в свет №11 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Ноябрьский номер нашего журнала в первую очередь посвящен важнейшим событиям в служении Предстоятеля Русской Православной Церкви.
6 ноября 2025 г. 12:30
Вышел в свет №10 "Журнала Московской Патриархии" за 2025 год
Испытанная вераМатериалы октябрьского номера журнала объединены памятью о подвигах веры, которые духовно питают ее возрождение сегодня.
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Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нет совета вопреки Ему. Прошло четверть века со дня великого освящения возрожденного Храма Христа Спасителя, разрушение которого безбожной властью стало, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, страшным злодеянием, надругательством над национальной святыней, причинившим невыразимые страдания душе православного народа, а восстановление — чудом! Бог ведет Свою Церковь.
8 сентября 2025 г. 13:00
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ЖМП № 6 июнь 2026 /  10 июня 2026 г. 11:00
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Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Передавая слова истины

В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.

Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение величественных соборов на Кубани, в Оренбурге, в подмосковной Электростали. Усердие, проявленное властями, предпринимателями, всем народом православным, убедительно свидетельствует о возвращении народа к своим духовным истокам.

В этом году исполняется пять лет учреждения Московской митрополии, включившей в свой состав пять епархий. «Журнал Московской Патриархии» предлагает читателям материал о том, как под возглавлением Святейшего Владыки успешно и многообразно развивается церковная жизнь в Подмосковном регионе.

В этом контексте совершенно по-особому читаются страницы, повествующие о, без всякого преувеличения, героическом и самоотверженном служении духовенства в Донбассе. Да, разрушения ужасающи, безжалостность, которую проявляет противник, вызывает оторопь, но, зная, как живет сегодня Церковь, понимаешь: если есть молитва и крепка вера, то вернутся мирные дни и богомольцы будут идти в отреставрированные храмы.

Исследование, посвященное «проявлению» честных мощей святителя Петра, Митрополита Московского, показывает изначально сугубое почитание этого угодника Божия и свидетельствует о его великой духовной силе, остановившей наполеоновских захватчиков.

Шесть веков прошло с преставления преподобного Ферапонта Можайского, и как ни ухищрялись богоборцы в осквернении его Лужецкой обители, она, предстательством своего основателя, сохранилась и отчасти отреставрирована.

Пережив лихолетье, русское монашество сочетает молитвенное делание с жертвенным участием в общественной жизни, особенно там, где требуется помощь и поддержка. Об этом и о том, как передавать слово истины вместе с частицей своей души (см. 1 Фес. 2, 8), ярко повествует интервью настоятельницы столичного Зачатьевского монастыря игумении Иулиании (Каледы).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Официальная хроника

■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

■ Патриарший визит в Кубанскую митрополию

■ Первосвятительский визит в Оренбургскую митрополию

■ Определения Священного Синода

■ Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Тищенко) во епископа Златоустовского и Саткинского

Дата

■ Александр Гришин. Пятилетие Московской митрополии

■ Игумения Иулиания (Каледа). Преподобные Иулиания и Евпраксия — «благочестия наставницы богомудрые». Возрождение Московского Зачатьевского монастыря и прославление его основательниц

Церковь и общество

■ Алексей Реутский. Храмы Донбасса как острова спасения на войне

Летопись святости

■ Архимандрит Макарий (Веретенников). Явление Митрополита Петра царице Анастасии

■ Диакон Александр Черепенин. Лужки преподобного Ферапонта. К 600-летию преставления основателя Белозерского и Можайского Лужецкого монастырей

100-летие преставления Патриарха Тихона

■ Священник Вячеслав Новак. Без храма не могу обойтись. Об издании дневниковых записей протоиерея Леонида Туркевича (Митрополита всея Америки и Канады Леонтия)

Чтение

■ Книги Издательства Московской Патриархии

Вечная память

■ Митрополит Антоний (Черемисов)

 

10 июня 2026 г. 11:00
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