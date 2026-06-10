Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2026 год

Передавая слова истины
В продолжение пасхальной радости этот номер нашего журнала много рассказывает о восстановлении порушенных святынь и о возведении новых храмов.
Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение величественных соборов на Кубани, в Оренбурге, в подмосковной Электростали. Усердие, проявленное властями, предпринимателями, всем народом православным, убедительно свидетельствует о возвращении народа к своим духовным истокам.
В этом году исполняется пять лет учреждения Московской митрополии, включившей в свой состав пять епархий. «Журнал Московской Патриархии» предлагает читателям материал о том, как под возглавлением Святейшего Владыки успешно и многообразно развивается церковная жизнь в Подмосковном регионе.
В этом контексте совершенно по-особому читаются страницы, повествующие о, без всякого преувеличения, героическом и самоотверженном служении духовенства в Донбассе. Да, разрушения ужасающи, безжалостность, которую проявляет противник, вызывает оторопь, но, зная, как живет сегодня Церковь, понимаешь: если есть молитва и крепка вера, то вернутся мирные дни и богомольцы будут идти в отреставрированные храмы.
Исследование, посвященное «проявлению» честных мощей святителя Петра, Митрополита Московского, показывает изначально сугубое почитание этого угодника Божия и свидетельствует о его великой духовной силе, остановившей наполеоновских захватчиков.
Шесть веков прошло с преставления преподобного Ферапонта Можайского, и как ни ухищрялись богоборцы в осквернении его Лужецкой обители, она, предстательством своего основателя, сохранилась и отчасти отреставрирована.
Пережив лихолетье, русское монашество сочетает молитвенное делание с жертвенным участием в общественной жизни, особенно там, где требуется помощь и поддержка. Об этом и о том, как передавать слово истины вместе с частицей своей души (см. 1 Фес. 2, 8), ярко повествует интервью настоятельницы столичного Зачатьевского монастыря игумении Иулиании (Каледы).
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Официальная хроника
■ Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
■ Патриарший визит в Кубанскую митрополию
■ Первосвятительский визит в Оренбургскую митрополию
■ Определения Священного Синода
■ Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Тищенко) во епископа Златоустовского и Саткинского
Дата
■ Александр Гришин. Пятилетие Московской митрополии
■ Игумения Иулиания (Каледа). Преподобные Иулиания и Евпраксия — «благочестия наставницы богомудрые». Возрождение Московского Зачатьевского монастыря и прославление его основательниц
Церковь и общество
■ Алексей Реутский. Храмы Донбасса как острова спасения на войне
Летопись святости
■ Архимандрит Макарий (Веретенников). Явление Митрополита Петра царице Анастасии
■ Диакон Александр Черепенин. Лужки преподобного Ферапонта. К 600-летию преставления основателя Белозерского и Можайского Лужецкого монастырей
100-летие преставления Патриарха Тихона
■ Священник Вячеслав Новак. Без храма не могу обойтись. Об издании дневниковых записей протоиерея Леонида Туркевича (Митрополита всея Америки и Канады Леонтия)
Чтение
■ Книги Издательства Московской Патриархии
Вечная память
■ Митрополит Антоний (Черемисов)