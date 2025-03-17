Святой, который дружил со львом

В этом году 4/17 марта (н. ст.), в день памяти преподобного Герасима Иорданского, Церковь празднует 1550 лет со дня преставления святого. Преподобный Герасим Иорданский († 475) почитается на всем православном Востоке. Его житие, составленное на основе рассказов учеников, было написано в VI веке. Сведения о нем также содержатся в Житиях преподобного Евфимия Великого († 473) и преподобного Кириака Отшельника (449–557), написанных Кириллом Скифопольским. PDF-версия.

Герасим родился в области Ликия (Малая Азия) в богатой семье, и в крещении ему дали имя Григорий. Оставив богатый дом, он в ранней юности ушел в монастырь. Сначала подвизался в Ликии, а затем, примерно в 450 году, отправился в Палестину для поклонения святым местам. Поселился отшельником в пустыне, недалеко от впадения Иордана в Мертвое море. Некоторое время провел вместе с Евфимием Великим в пустыне Рува. В 455 году преподобный Герасим устроил свой монастырь на западном берегу реки Иордан. Устав обители отличался большой строгостью, тем не менее в нем было около 70 насельников.

Монастырь функционировал как лавра — обитель, которая допускала и отшельничество, и киновию (общежительство). В центре был устроен храм и рядом кельи новоначальных монахов, а вокруг в пещерах проживали опытные монахи-отшельники. Они проводили свою жизнь в уединении, постоянной молитве, плели веревки и корзины. В центр лавры они приходили по субботам и воскресеньям для участия в Божественной литургии и общественных трудах. Согласно уставу, в течение пяти дней монахи-­отшельники питались только сухим хлебом, финиками и пили воду, а в субботу и воскресенье могли употреблять приготовленную пищу и вино. Из личных вещей у каждого были только коврик и посуда для воды. Пещеры, где жили отшельники, можно видеть и сегодня к востоку от монастыря в горах неподалеку.

Преподобный Герасим достиг такой степени аскетизма, что в течение всей Четыредесятницы мог обходиться без пищи, лишь по воскресным дням принимая Святое Причастие. Но чем суровее была его жизнь, тем большей любовью к Богу исполнялось его сердце, он молился за весь мир и любил все творение Божие.

Иоанн Мосх († 619), православный монах и известный духовный писатель, в книге «Луг духовный» приводит рассказ, как преподобный Герасим подружился со львом, и трактует это как свидетельство того, что в раю звери находили общий язык с Адамом.

Однажды недалеко от монастыря в пустыне Герасим встретил раненого льва. Он пожалел зверя, вытащил занозу из его лапы, очистил от гноя рану и перевязал ее. Лев остался жить у Герасима, питаясь хлебом и мочеными овощами. В благодарность за исцеление зверь стал служить старцу как домашнее животное и всегда сопровождал его. Лев и Герасим были неразлучны, и святой дал ему имя Иордан.

У монахов обители был единственный осел, на котором возили воду, и лев стал охранять его, когда тот ходил за водой к реке. Однажды лев уснул, а в это время мимо проходили купцы с караваном из Аравии. Они не заметили спящего льва, но увидели осла и увели его. Лев вернулся в монастырь один, виновато опустив голову. Монахи решили, что лев съел осла, они были разгневаны и сильно бранили зверя. А Герасим очень огорчился, но наказывать льва не стал. Когда же караван возвращался обратно, лев увидел осла и узнал его. Он сразу бросился к каравану, купцы страшно испугались ринувшегося на них зверя. А лев схватил зубами осла за узду и привел его в обитель. Тогда обвинители зверя покаялись, а Герасим радовался, что осел нашелся и что лев не посрамил его.

Когда преподобный Герасим скончался, лев очень тосковал. Он лежал на его могиле, пока сам не умер, и монахи зарыли его тело близ гроба святого. Могила Герасима Иорданского находилась в полумиле от монастыря, но впоследствии была заброшена, и сегодня местонахождение мощей святого неизвестно.

Повесть о преподобном Герасиме и льве из «Луга духовного» получила широкое распространение, в том числе на Руси. Она включена в состав Синайского патерика, переведенного в Болгарии в начале Х века. Затем вошла в нестишной Пролог, составленный на Руси в начале XII столетия. Другой перевод был выполнен в Болгарии в первой половине XIV века и помещен в Сводный патерик. В русской литературе XIX века этот сюжет послужил основой повести Н. С. Лескова «Лев старца Герасима».

Святого Герасима Иорданского изображают в образе старца с клиновидной бородой средней длины, разделенной на две пряди, в монашеском облачении — хитоне и мантии, с непокрытой головой. Иногда в руке у него свиток, как у основателя монастыря. Так преподобный Герасим представлен в византийских и древнерусских памятниках, например в росписи алтаря Энклистры (1183 год) в монастыре святого Неофита в Пафосе (Кипр) и на фресках XII века Антониева монастыря в Новгороде. Нередко его включают в ряд палестинских подвижников вместе с преподобными Евфимием Великим, Феодором Иорданским, Кириаком Отшельником, Саввой Освященным и другими. Например, в трапезной церкви Великой Лавры святого Афанасия на Афоне в росписи 1512 года преподобный Герасим изображен рядом с преподобным Евфимием Великим.

Преподобного Герасима также изображают на иконах и фресках вместе с его верным другом львом. Эти образы появляются только в начале XIV века в связи с широким распространением рассказа Иоанна Мосха. Самый ранний житийный цикл представлен в росписи церкви святителя Николая Орфаноса в Фессалониках (Греция) 1309–1319 годов. Среди сюжетов есть и эпизод, как преподобный вынимает занозу из лапы льва.

Особенно популярны житийные циклы стали в поствизантийскую эпоху. На Руси такие композиции, в том числе и сцены со львом, получили распространение в монументальной живописи и иконах XVI–XVII веков. Сюжеты из жития Герасима Иорданского неоднократно воспроизводились в гравюре XVIII–XIX веков. Немало изображений преподобного Герасима со львом встречаем в современной иконописи.

Характер изображений святого и его спутника льва менялся во времени. На иконе XVI века лев предстает маленьким, словно собачка, что символизирует укрощение зверя, который благодаря заботе святого из страшного хищника становится ручным. На иконе XVIII века лев довольно большой, но у него очень добродушная улыбающаяся морда, он очень похож на тех львов, которых вырезают из дерева мастера-резчики. Интересно, что монастырь преподобного Герасима на западном плане напоминает древнерусскую обитель, что также приближает историю палестинского святого к русским реалиям. На литографической иконе XIX века и Герасим, и лев изображены очень реалистично, серьезно и даже монументально. На заднем плане пейзаж Святой Земли. Этим художник явно хотел приблизить зрителя к исторической правде. На фреске трапезной Троице-Сергиевой лавры лев изображен так же, как на древнерусской иконе: он большой, но не страшный, а послушный. Это подчеркивает и доброту преподобного Герасима, и преображение дикого хищного зверя светом этой доброты. Морда у льва тоже напоминает народные образы, здесь мастер соединяет древнерусские и народные традиции. А на современной греческой иконе лев изображен с человеческим лицом. Тем самым иконописец показывает очеловечивание зверя, который самоотверженно служил святому.

Бог, создав человека, поселил его в раю и дал Адаму заповедь возделывать и хранить Едемский сад, а также быть царем и покровителем всех земных творений — зверей, птиц, рыб и прочих. И, как повествует Священное Писание, Адам нарек имя каждому животному, общался с ними, и животные понимали и слушались его. Поддавшись соблазну, Адам нарушил Божий запрет на вкушение от древа добра и зла, и вследствие этого он потерял свое царское достоинство. А вместе с этим лишился рая и утратил власть над животными и общий язык с ними. Животный мир стал враждебен ему. И по сей день человеку непросто найти взаимопонимание с животными. В людях живет страх перед ними, прежде всего перед дикими зверями, особенно перед хищниками, а потому рождается желание укротить, а порой и убить их.

Меж тем животные могут быть верными и преданными человеку, благодарными и великодушными, если чувствуют доброе отношение к себе. Многие святые явили пример мирного общения со зверями, водили дружбу с ними, причем не только с домашними животными, но и с дикими, даже с хищниками. В житийной литературе немало историй, когда животные становились собеседниками и друзьями святых, служили им, спасали от одиночества, голода, а порой и смерти. Например, в житиях раннехристианских мучеников есть истории, когда львы, выпущенные на арену цирка, вместо того чтобы растерзать святых, смиренно ложились у их ног. Такие примеры нам дают жития святых мучениц Татианы и Дарии Римских, святого великомученика Пантелеимона, святого Зосимы Киликийского и других. Грозные львы были нередко помощниками отшельников и пустынников, подвизавшихся в Египте, Сирии и Палестине. Например, в житии преподобной Марии Египетской рассказывается о том, как старец Зосима пришел к преподобной Марии в назначенный день и нашел ее уже умершей. Он отпел ее и хотел предать тело земле, но по старости не имел сил выкопать могилу. Тогда он приказал льву, и тот помог ему похоронить святую подвижницу. В более северных широтах с подвижниками общались медведи, зайцы, лисы, белки и другая живность. А историй с птицами в житийной литературе просто не счесть.

Еще в Ветхом Завете описано, как ворон приносил пищу пророку Илие, когда тот скрывался в пустыне. В житии преподобного Павла Комельского (Обнорского) (1317–1429), ученика преподобного Сергия Радонежского (1314/1322–1392), есть замечательный рассказ, как однажды Сергий Нуромский († 1412), также ученик Игумена земли Русской, решил навестить своего собрата. И когда он пришел в лес, где подвизался преподобный Павел, то увидел, что вокруг него вилась стая птиц, мелкие пташки садились ему на голову и на плечи, а он кормил их с руки. Тут же стоял медведь, смиренно ожидая угощения от святого. А вокруг бегали лисы, зайцы, белки и другие звери, не враждуя между собой и не боясь медведя, привлеченные любовью подвижника.

А вот пример из жития святого нашего времени — преподобного Паисия Святогорца (1924–1994), известного подвижника и молитвенника. Преподобный Паисий подружился с мышами, которые во множестве приходили к нему в келью, он их подкармливал, а за это они вычищали его келью так, что не оставалось на полу ни единой крошки, подъедали даже стружки. Немало птиц прилетало к старцу, и он тоже старался их подкормить. А когда старец лежал больной в своей келье и очень тосковал, одна маленькая птичка прилетела и села к нему на грудь; она долго и красиво пела, чем немало утешила подвижника. Люди, хорошо знавшие преподобного Паисия, свидетельствуют, что он безбоязненно кормил даже ядовитых пауков и змей, и они никогда его не кусали.

Таких историй в житийной литературе множество. Жизнь святого, привечавшего зверей, создавала такую атмосферу, что, казалось, на землю возвращается рай.

Многие подобные эпизоды отразились и в иконографии. Самые известные образы святых с животными, которые, наверное, знакомы каждому, — это преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский с медведем.