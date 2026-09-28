«Евангельский круг» Василия Поленова

В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов», приуроченная к 170-летию музея. Ее центральный экспонат — монументальное полотно «Христос и грешница» («Кто из вас без греха?»), привезенное из Государственного Русского музея. Эта картина является самой известной из «Евангельского круга» Василия Поленова. О том, как возник этот живописный цикл и какое значение ему придавал художник, рассказывает главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи Ольга Атрощенко. PDF-версия

— «Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах, — говорил Василий Дмитриевич Поленов на открытии выставки в 1909 году в Петербурге, где были впервые показаны произведения из его Евангельского цикла, — я всегда мечтал об этом, и вот результат труда моей жизни». У художника было желание создать свое живописное Евангелие, свой, как он говорил, «Евангельский круг». Сорок лет он воплощал эту идею. Беспрецедентный случай не только для русской, но и для мировой живописи, когда художник столь устремленно работает над одной темой.

— Это действительно так. Поленовым было создано семьдесят два произведения, посвященных евангельской тематике. Причем некоторые из них, как, например, «Христос и грешница», — большие многофигурные композиции, другие, напротив, — маленькие, воспринимающиеся как этюды. Началом работы над серией можно считать 1868 год, когда он выполнил первый эскиз к картине «Христос и грешница», а последнюю работу на эту тему он написал в 1909 году. Между ними огромная дистанция не только по времени, но и в том, как художник понимает и изображает эти события.

Когда Василий Дмитриевич работал над дипломной картиной «Воскрешение дочери Иаира», он как ученик Императорской Академии художеств придерживался академических канонов, а в работах 1890–1900-х годов он уже совершенно иначе пишет, меняется стилистика его произведений, его почерк приближается к модерну и импрессионизму. В поздний период в его творчестве отмечается влияние живописи его учеников, прежде всего Константина Коровина. Поленов воспитал целую плеяду художников, он стал одним из тех преподавателей, кто формировал московскую школу живописи, то есть будущих русских импрессионистов. От своего учителя они узнавали о существовании французского импрессионизма, вместе с ним писали этюды на пленэре. Поленов специально для этой цели снимал дачи в Подмосковье. Однако он же требовал от учеников законченности при написании картин и часто упрекал Коровина в якобы небрежности его письма, но в конце жизни сам переходит к этюдному творчеству, более живому и непосредственному. Надо сказать, что привезенные Поленовым этюды из путешествия по Палестине и Ближнему Востоку — одно из его художественных достижений. Там побывали многие русские художники, но поленовские восточные этюды особые, в них ощущается атмосфера Святой Земли. Здесь он работал на пленэре как импрессионист. Французские импрессионисты для этой цели использовали только что появившиеся переносные мольберты и могли, как, например, Клод Моне, приспособить свою мастерскую в лодке. Поленов поступает иначе: он нарезает холст на маленькие кусочки, наклеивает их на картон, чтобы они помещались у него в кармане. Это позволяло ему во время пути быстро набрасывать понравившиеся виды, памятники архитектуры. И эти этюды — великолепны, пожалуй, они одни из самых интересных работ в его творчестве. Ведь в них говорил исключительно художник.

— Почему Поленов так проникается евангельской темой?

— Сохранились слова художника, свидетельствующие о его стремлении воссоздать визуальный конкретно-исторический контекст евангельских событий: «Меня с давних пор интересует все, что относится до личности еврейского равви (учителя) Иисуса. По-арамейски Иешуа. Все, что дала нам о Нем история, легенда, поэзия, все это было мне в высшей степени дорого». Частично это может быть ответом на ваш вопрос.

Его родители настаивали, чтобы их сын получил юридическое образование, поскольку все в роду Поленовых, начиная с прадеда Алексея Яковлевича, были юристы. Но они также понимали, что их сын стремится к живописи, поэтому позволили ему обучаться в Академии художеств. Родители даже пригласили учителя для домашних занятий, который должен был подготовить его к поступлению. Этим учителем раз и навсегда для Поленова стал Павел Петрович Чистяков. Тогда он только заканчивал Академию художеств, позже стал прославленным педагогом. И Суриков, и Репин, и многие другие известные художники отзывались о Чистякове как о самом лучшем и талантливом педагоге. По всей вероятности, Чистяков и подсказал Поленову сюжет «Грешницы». Почему я так думаю? Потому что есть письмо Чистякова, которое он адресует другому своему ученику — Василию Савинскому, где ему советует приступить к этому же сюжету. Вероятно, он подумал, что Поленова эта тема не заинтересовала. Ведь картина появилась только в 1887 году.

К тому же Поленов воспитывался в аристократической семье с глубокими художественными традициями. Известно, что его мать — сама талантливая художница-любительница — высказывала желание, чтобы сын не разменивался на мелкие сюжеты, а написал большую серьезную работу. Это тоже могло настроить его на евангельскую тему.

— Часто пишут о том, что художника могла вдохновить картина Александра Иванова «Явление Христа народу», которую он увидел четырнадцатилетним подростком и был совершенно поражен.

— В семье Поленовых все восхищались талантом Иванова. В мае 1858 года художник вместе со своей картиной «Явление Христа народу» выехал из Италии в Россию. И Поленовы ждали его к себе в гости. У Василия Поленова был крестный отец — Федор Васильевич Чижов, русский промышленник, общественный деятель, издатель и редактор общественно-политических журналов и газет, друг Гоголя и Иванова, обещавший, что приведет Иванова к Поленовым. Но Александр Иванов, добравшись до Петербурга, скончался от холеры. Когда картина «Явление Христа народу» была выставлена в одном из залов Академии художеств в Петербурге, то произвела большое впечатление на общественность. Мария Алексеевна, мать художника, ежедневно приводила детей смотреть на этот шедевр.

Приступая к картине «Христос и грешница», Поленов высказывал мысль, что мечтает продолжить дело Иванова, — «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего свой путь среди народа». Правда, Поленов как представитель другой эпохи — эпохи позитивизма — ставил перед собой иные задачи, нежели Иванов увлекавшийся немецкими романтиками и друживший с ними.

— Что это были за задачи?

— Василий Дмитриевич Поленов унаследовал заветы своего прадеда, который был правоведом и общественным деятелем, просветителем. Он считал, что «лучше иметь хорошие нравы, чем хорошие законы». То есть он большое значение придавал воспитанию и обучению. Его правнук говорил в принципе о том же, правда, всегда подчеркивал, что еще и искусство на этом пути выполняет большую роль, оно в состоянии, по его словам, преобразить сознание людей. Но главное — он верил в разумные силы человека, в процесс самоусовершенствования, который должен затронуть каждого. А для того, чтобы совершать добрые поступки, у человечества есть эталон — земная жизнь Спасителя. Так он мыслил. Художник был уверен, что любой человек на земле, работая над собой и самосовершенствуясь, может приблизиться к этому идеалу. Поэтому каждый эпизод из земной жизни Христа служит ему нравственным примером для подражания.

— Два раза Поленов путешествовал в Палестину. Это были серьезные источниковедческие экспедиции. Как реалисту ему надо было увидеть и запечатлеть ту обстановку и тот пейзаж, в которых когда-то существовал Иисус. Когда он увидел Святую Землю, то сказал, что, может быть, что-то изменилось, но горы, реки, земля — они те же, что были при Христе. Эта поездка тоже была уникальной. Никто из русских художников такого не предпринимал.

— Он прошел пешком весь путь Христа. У Александра Иванова тоже была идея поехать в Палестину, увидеть ее природу и изображать ее в своих дальнейших произведениях. Но, не сумев осуществить эту задумку, он нам показал Палестину духовную, как он ее представлял. Кроме того, когда мы смотрим на библейские эскизы Иванова, то понимаем, что в них он пытался изобразить не только человеческую, но и Божественную природу Христа-Богочеловека. В картинах же Поленова отражена историческая Палестина: реальные пейзажи и реальные восточные люди, характерная обстановка, которая их окружает. Да и Спаситель у Поленова — реальный исторический персонаж, а вовсе не миф, не придуманный образ, как, к примеру, утверждал немецкий философ Давид Штраус в своем знаменитом труде «Жизнь Иисуса». В этом, собственно, заслуга художника, что он евангельскую историю вывел в плоскость реальных событий, которые когда-то происходили на земле. Получается, что в то время, когда в России начали стремительно внедряться атеи­стические теории, он создает много картин, через которые доказывает, что вся эта история не выдумка.

Художник долго размышлял, как изобразить Христа. Каким же Он мог быть? Его не устраивал тот образ, который предлагала академическая живопись. Поленов искал исторической правды и разрушил этот канон. Он показал совершенно другой тип Спасителя, который современники приняли. У Поленова это восточный тип человека привлекательной внешности, крепкого, здорового телосложения, со спокойным взглядом философа-созерцателя. Его он изображает не с длинными, как было принято в академизме, а с короткими волосами.

— Некоторые его попрекали за эти короткие волосы.

— Сохранилось письмо, в котором он объясняет, почему такой длины волосы, и вообще как он создавал образ Христа. Дело в том, что Иисус не был назореем, то есть человеком, принявшим обет назорейства по ветхозаветному закону с запретом стричь волосы. Поэтому ­стриг волосы, как и было положено. Потому что муж, который не ухаживал за своими волосами, осуждался тогда в Израиле.

Все мужчины на Востоке носили головные уборы, таким образом спасаясь от палящего солнца. И Иисус у него всегда изображен в белой скуфейке. Только на картине «Христос и грешница» Спаситель написан без головного убора, поскольку об этом художника попросила мать.

Спаситель у него красив, потому что Поленов считал, что совершенство Его учения исключает и возможность какого-либо внешнего изъяна. Он идет не от идеализации образа (как у романтиков), а от исторических фактов, изложенных в евангельских текстах.

— То есть у Поленова не было задачи написать, с одной стороны, человека, а с другой — чтобы совершенно при этом не был человек.

— Нет. Такую задачу ставил перед собой Иванов. Надо сказать, что в реалистической живописи изобразить Божественную природу ­Христа практически невозможно. Иванов пытался показать Богочеловека, изображая Его в картине на отдаленном расстоянии, используя легкую дымку тумана итальянских понтийских болот как альтернативу схождения Святого Духа, что и создает ореол божественности. На людей того времени ивановский Спаситель произвел огромное впечатление. И сегодняшний зритель его любит.

У Поленова даже такой задачи не стояло, хотя тип Христа он все-таки позаимствовал у Иванова, как и многие другие русские художники. Все художники-реалисты того времени — и Крамской, и Ге, и Семирадский — показывали нам Христа в чисто человеческой ипостаси. Такая трактовка для того времени была большим достижением. Потому что в век позитивизма, я повторю еще раз, когда считали, что религия — это сплошная мифология, он заинтересовал, приподнял и возвысил этот образ, перевел его, что очень важно, в историческую плоскость.

Поленов показал нам красивую гармоничную Личность, создавшую учение, которое на протяжении стольких веков (как он пишет в письме Сергею Львовичу Толстому) питает человека своей нравственной силой и к тому же стало источником для литературы, живописи, музыки.

Из всех многочисленных героев мировой истории художник обращается именно ко Христу, эталону непревзойденному, как он говорил.

Безусловно, Поленов задавал себе вопрос, как обычный человек мог создать такое учение, которое на протяжении стольких веков держит и питает человечество. Ответом на него стала картина «Среди учителей», на которой он изоб­ражает отрока-Христа в окружении израильских мудрецов — фарисеев, саддукеев, ессеев. Художник как бы намекает: вот каким образом (путем преемственности) рождается новое христианское учение. Но мы знаем, что в Православии существует икона «Преполовение Пятидесятницы», где двенадцатилетний Спаситель изображен в центре, сидящим на ступенчатом возвышении Иерусалимского храма и беседующим с иудейскими учителями и книжниками. Этот образ показывает Христа как истинного Божественного Учителя, чья премудрость превосходит мудрость ветхозаветных законников. Но Поленову, человеку своей эпохи, это богословие недоступно.

— Известно, что картина «Христос и грешница», представленная на 15-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в 1887 году, тяжело проходила цензуру. Поначалу ей не хотели давать разрешение на участие. Затем потребовали заменить название с «Кто из вас без греха?» на «Христос и грешница».

— Да, Василий Дмитриевич считал, что замена названия изменила смысл, который он хотел вложить в картину. Ведь вопрос был задан не только участникам тех далеких евангельских событий, но и современникам, всем тем, кто смотрит на картину. Это, конечно, задевало и не нравилось. Картину хотел купить Павел Михайлович Третьяков. Но, как мы знаем, его опередил император Александр III, который посетил с семьей передвижную выставку, очень внимательно рассматривал это концептуальное полотно, беседовал с автором. Так произведение стало экспонатом Русского музея Императора Александра III, с 1917 года — Государственного Русского музея. Правда, император поставил условие: картина не должна передвигаться по выставкам российской провинции, как это было у передвижников. Тогда Поленов написал третий вариант этой картины. Первый и, на мой взгляд, лучший вариант, исполненный на таком же размере холста, графический, находится в музее-заповеднике Поленова. В исполнении авторского повторения помогал художник Сергей Коровин. Эта картина сейчас хранится в Иркутском художественном музее. Именно это произведение с передвижной выставкой экспонировалось в Астрахани, когда ее увидел молодой Борис Кустодиев, и картина произвела на него сильное впечатление.

— Поленов мечтал создать свой ««Евангельский круг»» не только в живописи, но и в музыке, и в слове. В 1890–1900-х годах он написал духовные музыкальные сочинения «Всенощная» и «Литургия», а также выпустил литературный труд «Иисус из Галилеи».

— Василий Дмитриевич очень внимательно читал книги Нового и Ветхого Завета, а также апокрифические источники. На основании этого материала он написал книгу «Иисус из Галилеи»: свод четырех канонических Евангелий, в которой, опираясь на буквальный евангельский текст, он излагает события из жизни Христа так же, как в серии картин, — в хронологической последовательности от Рождества до Воскресения. Эта книга снабжена его же комментариями, которые художник составляет, пользуясь в этом случае трудами представителей натуралистической школы: Э. Ренана, А. Ревиля и Ф. Фаррара. В своем духовном завещании, написанном в 1906 году, Поленов просил издать этот труд, но он до сих пор не опубликован.

Готовую уже рукопись Поленов отдал на рецензию своему другу, историку и публицисту Валерию Николаевичу Лясковскому, который, прочитав ее, сделал достаточно много замечаний. Главным образом он упрекает Поленова, что тот пытается уйти от раскрытия Божественной природы Христа, сосредотачиваясь лишь на стороне христианского гуманизма. Но в то же время ученый отмечает парадоксальность его действий: отмахиваясь от традиционного догматического богословия, Поленов своей творческой интуицией все равно служит Христу и Евангелию. «Вы евангельский сын, который сказал — не пойду, а сам пошел. Ваша миссия в веках непонятна для Вас самого, но Вы ее исполните по слову Того, Который сказал: “Небо и земля прейдут, а словеса Мои не прейдут”», — промыслительно замечает Лясковский.

— Эту тему продолжает Федор Шаляпин, который так писал о своем друге Василии Поленове: «Этот незаурядный русский человек как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима, горячими песками азиатской пустыни. Его библейские сцены, его первосвященники, его Христос — как он мог совместить в своей душе это острое и красочное величие с тишиной простого русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озерами веет дух Божества?» Вы ведь работали в советское время в музее Поленова и хорошо знаете, что его картины приводили людей к вере.

— В советское время картины этого цикла обрели особую значимость. Тогда у большинства наших соотечественников не было возможности держать в руках Евангелие, поэтому те, кто мог увидеть репродукции с картин «Из жизни Христа», которые всегда показывались в поленовском Доме-музее, узнавали о евангельских событиях по этим работам. Мы проводили экскурсии и рассказывали посетителям больше не о том, какие художественные задачи ставил перед собой художник или какие новшества он привнес в живопись, а о том, что за евангельский сюжет изображен, что там вообще происходит на картине, потому что люди не читали и не знали Священного Писания. Это был бесконечный рассказ. И кто-то становился верующим.

Проникнуть в мир иконы — это не так просто, нужно иметь подготовку. А Поленов сразу открывал дверь в евангельский мир, показывал, что такое христианство, кто такой Иисус Христос, какова была Его жизнь, каков Его подвиг. И многие сразу оценили и поняли, что нам так ясно и доступно раскрывает в своих картинах художник. Всматриваясь в синь вод Геннисаретского озера, в величественную тень древних кипарисов и олив на его произведениях, прислушиваясь к тихому разговору Учителя со Своими учениками, каждый из нас невольно приходит к мысли, что художник предлагает нам совершить такой же акт доверия, который когда-то был сделан учениками Спасителя.





Государственная Третьяковская галерея.

Москва, Лаврушинский пер., 10.

Выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов» продлится до 17 января 2027 года.