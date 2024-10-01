Мы боремся за то, чтобы жить в евангельской системе координат

МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ О ТЕМЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 2025 ГОДА

В январе 2025 года в Москве пройдут XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения — один из крупнейших современных церковно-общественных форумов. Их тема в наступающем году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». О том, кто может принять участие в форуме и как это сделать, есть ли видимые результаты его деятельности и чем Чтения отличаются от Всемирного русского народного собора, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.



- Владыка, уже известна тема форума. Что могут предложить участники в качестве докладов и сообщений? С какими темами они могут выступить?

Тема Победы в Великой Отечественной вой­не не нова для Международных Рождественских образовательных чтений. Она выносилась и на 75-летие, и на 70-летие этого величайшего события нашей истории. Тема очень гармонично всегда коррелирует, сочетается с такими актуальными и текущими вопросами Чтений, как образование, социальная работа, духовно-­нравственное воспитание, патриотизм. Тема нам очень близка, тем более сейчас, когда повторяются многие события, которые мы ассоциируем с Великой Отечественной войной и переживаем сегодня в рамках того, что происходит в связи со специальной военной операцией. Деятельность военного духовенства, волонтеров, вопросы внутренней организации жизни храмов, приходов... То есть, с одной стороны, память о подвиге народа в Великой Оте­чественной войне — это такая тема, которая дает вдохновение, импульс для форума. С другой стороны, сегодня она приобретает совершенно новую актуальность. И люди, которые воспринимали Великую Отечественную войну и Победу 1945 года как исторические события, которые нужно помнить, сейчас глубоко погружаются в смыслы: а за что воевали, какие ценности нельзя было тогда отдать врагу? И проецируют на сегодняшний день: за что мы воюем сегодня, какие ценности сегодня необходимо отстоять? Каждый из многочисленных участников Чтений должен задать себе вопрос: какова моя личная роль в этом противостоянии? Очевидно ли для меня духовное измерение того, что происходит? Что могу лично я сделать как христианин, как педагог, как военный, как священник… у нас очень большой спектр участников. Что я могу сделать?

Научные труды, работы, выступления, которые будут звучать на Чтениях, — это тоже вклад в достижение победы. Мы отвечаем на вопросы, которые Церкви задает общество. Тема актуальна как никогда.

- Какие направления текущая ситуация подчеркивает наиболее ярко? Как это отражается в деятельности форума?

В первую очередь это социальная работа. Роль Церкви в социальной поддержке людей, которые страдают от нынешнего противостояния, проявилась очень ярко. Если взглянуть глубже, важнейшим является вопрос смыслов и ценностей, за которые мы сегодня боремся. За что? За страну, за наш язык, за наши песни, за наших писателей и поэтов — да, мы за это боремся, но только ли за это? И именно на Чтениях, церковно-государственном форуме, ярко прозвучит ответ: нет, мы смотрим глубже. Мы боремся за то, за что сражались воины благоверного князя Александра Невского на Неве, за то, что защищало войско благоверного князя Димитрия Донского на Куликовом поле, ради чего в 1612 году собиралось ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, в 1712 году стояли наши войска под Полтавой и билась русская армия на Бородинском поле в 1812 году во главе с Михаилом Кутузовым. За что? Чтобы народ, который живет в нашей стране, в нашем государстве, мог жить в евангельской системе координат. Мы не собираемся навязывать эту систему координат всему окружающему миру, но будем рады, если мир ее примет.

Наш народ должен знать евангельское измерение человеческой жизни, сохранять евангельские ценности, евангельские идеалы, передавать их детям, юношеству, отражать в литературе, в творчестве, в архитектуре, в повседневной деятельности, в укладе жизни. Потому что пришли силы, которые именно эту часть жизни людей хотят умножить на ноль. Но русский менталитет построен на евангельских ценностях. Русский народ действительно сумел переварить яд коммунизма. Большевики, коммунисты — разрушители нашей страны в 1920–1930-х годах и те коммунисты, которые стояли насмерть под Москвой, запускали космические корабли, созидали великую культуру, литературу, музыку, чем мы сегодня гордимся, — это совершенно разные люди. Ими двигали разные силы. То есть русский народ переварил этот яд, обезвредил, выдернул жало и вернул в свою жизнь евангельское измерение.

Сегодня и в нашей стране, и в окружающем нас мире как никогда остро стоит вопрос: за что сегодня борются наши воины на линии боевого соприкосновения и ради чего трудится вся страна? Мы должны назвать эти смыслы, мы должны сказать, что мы боремся не за гегемонию России во всем мире и не за создание Советского Союза 2.0. А за то, чтобы в нашей стране жили смыслы, ценности, которые нам открыл Господь Бог, которые бережно сохраняли наши предки. И об этих смыслах мы говорим на Рождественских чтениях в самых различных выступлениях на секциях, посвященных образованию, социальной и миссионерской работе, жизни многодетных семей, педагогике в школе, окормлению военнослужащих, попечению о заключенных и многому другому. Огромное разнообразие, но оно сходится в одной точке.

- Постепенно с каждым годом тематика форума становится все ближе к проблематике цивилизационного выбора России. В чем отличие Рождественских чтений от Всемирного русского народного собора? В чем уникальная черта МРОЧ1?

Всемирный русский народный собор и Международные Рождественские образовательные чтения ровесники, они появились в 1993 году. Инициатором созыва Всемирного русского народного собора стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, тогда митрополит Смоленский и Калининградский, а также церковная и светская общественность. Инициативу проведения Рождественских чтений проявили учителя-педагоги, которые в те годы понимали, что удержать страну от развала, от уничтожения можно, только если очень внимательно, по-честному, глубоко заниматься образованием на основе тех самых ценностей, о которых сейчас много говорят. Обе инициативы для того времени казались чем-то нереальным: у нас цены растут, рубль дешевеет, республики разбегаются в разные стороны — ну не время сейчас этим заниматься, не до смыслов. Тут вспоминается история праведного Ноя, который был руководим Богом и занимался главным делом: он делал дело Божие, и Господь ради этого сохранил жизнь его, его семьи и всего мира. Так произошло и с двумя нашими форумами.

Всемирный русский народный собор озаботился смыслами, идеями, вокруг которых можно созидать Россию. Международные Рождественские образовательные чтения были учреждены, чтобы эти смыслы доносить до людей, до наших граждан, в первую очередь молодых. Можно это увидеть на примере энергосистемы: есть электростанция, которая производит электрическую энергию, а есть огромная сеть проводов, которая эту энергию доносит до конкретного человека, до каждого прибора. Вот так и идеи, которые формируются, растут, озвучиваются в недрах Всемирного русского народного собора, впоследствии реализуются, доводятся до учителей, до священников, до педагогов воскресных школ через Рождественские чтения, а затем и до конкретных людей, детей.

Обоим форумам уже более тридцати лет. Мы понимаем, что те люди, кому сегодня за тридцать, во многом сформированы идеями, сформулированными Всемирным русским народным собором и теми людьми, которые собирались на Рождественских чтениях.

Оба форума взаимно дополняют друг друга. Мы смотрим на нашу страну, наше будущее под разными углами зрения и благодаря этому получаем более полную картину.

- Насколько тематики секций определяются генеральной темой форума? Или же заседания в секциях посвящены актуальной проблематике в той или иной области?

В главной теме форума содержится проблематика, актуальная для всех направлений. В Чтениях 18 направлений, и каждое из них представлено, с одной стороны, узкими специалистами, которые модерируют заседания и делают доклады, с другой — широким спектром людей, которые приходят для того, чтобы услышать что-то для себя полезное или поделиться своим опытом. Так же и повар, который готовит праздничную трапезу, задумывается, что должны быть холодные блюда, горячие блюда, напитки, должен быть десерт. И все блюда разные, приготовлены из различных продуктов. Настолько же разные тематики и докладчики на нашем форуме. Но при этом, во-первых, сколько бы блюд повар ни готовил, мы понимаем, что перед ним стоит одна конкретная задача — накормить людей. Сделать так, чтобы пища была доброй, качественной, не принесла вреда, чтобы никто не отравился и чтобы еще и радость испытал человек. Как правило, трапезы не бывает без соли: солят суп, котлеты, салат, рыбу... Соль проявляется в самых разнообразных блюдах — равно как и соль христианства присутствует конкретно и содержательно в каж­дом из направлений Чтений.

Например, спорт: кто-то даже упрекал, что «это у вас Церковь еще и спортом заниматься будет». А Церковь стала духовно окормлять тех людей, которые занимаются профессиональным спортом и посвящают этому свою жизнь, открывать смыслы того, ради чего им стоит этим заниматься и чем заниматься не надо, если ты стал спортсменом. Расставить эти акценты никто, кроме Церкви, не может.

Биоэтика — очень актуальная сегодня тема. И я не представляю себе института, который мог бы ответить на вопросы, обсуждаемые сегодня, на те проблемы, которые стоят перед Синодальной комиссией по биоэтике. Если не владеть богословским аппаратом, если не понимать, что такое христианская антропология, то непросто разобраться, в чем смысл короткой земной жизни, а затем вечной жизни, которая открывается в перспективе. Обладая этим инструментарием, члены комиссии и приглашенные специалисты дают совершенно потрясающие, точные ответы, которые я, честно говоря, в иных источниках не находил.

То же касается любой другой сферы: военнослужащих, социальной работы, педагогики, образовательной деятельности, православных школ... Везде присутствует человек, везде присутствуют вопросы, ответы на которые невозможно найти, если не использовать евангельскую соль, наполняя ей наши встречи. Участники Чтений подобно поварам готовят одно, второе, третье, четвертое блюдо, но все они предназначены для того, чтобы по возможности напитать и утешить человека.

Можно подытожить: глобально форум предоставляет обществу богословское осмысление проблематики и большую практическую часть. Это не рассуждения о высоких материях, это конкретные практические предложения для военных, спортсменов, людей в трудной жизненной ситуации, школьников, студентов, педагогов. Ежегодная тематика предлагает в ходе работы форума актуальные смыслы, которые сегодня стоят перед обществом и перед страной.

- Кто может прийти в качестве слушателя? Кто вообще может быть докладчиком на форуме? Нужно ли иметь для этого научную степень или священный сан? Каков критерий отбора докладчиков?

Проще всего стать слушателем. Следует просто прийти на площадки, которые заявлены в программе. Чтобы узнать, на каких площадках какие темы будут обсуждаться, есть мобильное приложение «ПравОбраз», его легко можно установить. В приложении можно выбрать интересующее направление, узнать место и время, где, когда и кто будет выступать. Если какое-то из мероприятий является закрытым, то есть требуется предварительная регистрация, — значит, надо зарегистрироваться, это тоже можно сделать в приложении.

Доступ на площадки, в том числе в залы Храма Христа Спасителя, свободный. Но мы понимаем, что Государственный Кремлевский дворец, например, хотя и большой, но все-таки ограничен шестью тысячами мест. Чтобы получить билет в ГКД, нужно обратиться в свой епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации, который, исходя из возможностей и количества полученных билетов, его предоставит. Все остальные площадки являются открытыми, можно прийти и послушать; на некоторые нужна отдельная регистрация.

С докладчиками сложнее. Если все будут говорить, то никто не сможет услышать. Поэтому у каждого направления есть свой куратор и есть куратор мероприятия. Если человек имеет желание выступить, ему нужно обратиться к куратору направления. Как правило, ими являются руководители синодальных отделов: международная повестка — Отдел внешних церковных связей; социальная работа — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Желающий выступить «заявляется», пишет письмо, обозначает тему, тезисы своего доклада. Если организаторы видят, что это выступление актуально и интересно, то они вступают в контакт с заявителем и приглашают его выступить.

Наш мир на самом деле очень маленький, и кураторы, как правило, работают не только на Рождественских чтениях, они «в теме» в течение года и всю свою жизнь, знают людей, которые заняты определенными вопросами и говорят об этом в общественном пространстве, поэтому приглашают их на форумы.

На прошедших Чтениях в течение четырех дней было более 160 мероприятий в рамках всех секций и направлений, и, по моему опыту, везде было очень содержательно, интересно, максимум смысла. Говорят, к пустому колодцу не ходят — ходят туда, где можно напиться. Вот на Чтения с каждым годом приходит все больше и больше людей.

Слушателем Чтений может стать даже человек, который не приезжает в Москву, не приходит в соборный Храм Христа Спасителя. Чтобы послушать заседания, можно подключиться к трансляции. В приложении «ПравОбраз» идут трансляции большинства активностей секций и направлений.

- В новом году Парламентские встречи пройдут в Государственной Думе Российской Федерации. Известны ли направления тематик круглых столов? Какова цель Парламентских встреч?

Тематику работы в Государственной Думе задает тема форума. Так или иначе она будет связана с воспоминанием и переживанием Победы 1945 года и с осмыслением той победы, ради которой сегодня трудятся сотни тысяч людей.

Перед пленарным заседанием будут круглые столы, их темы уже известны. Один круглый стол, который курируют Комитет Государственной Думы по просвещению и наш Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, посвящен теме образования, образовательной системе, общеобразовательным и конфессиональным школам. Тема взаимодействия Церкви и общества раскрывается на соответствующем тематическом круглом столе, который готовят Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Традиционно Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению проводит соответствующий круглый стол совместно с Комитетом ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

На предыдущих Чтениях Комитет Государственной Думы по международным делам провел круглый стол совместно с Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата. Международная повестка — очень актуальный вопрос, потому что сегодня во взаимоотношения России с дружественными и недружественными государствами вплетены церковные отношения и отношения конкретных людей, принадлежащих разным религиозным традициям.

Это закрытые мероприятия, но на них приходят ведущие специалисты, яркие представители Русской Православной Церкви и иных конфессий, которые занимаются вопросами социальной работы, общественных отношений, международной политики, образования. Участвуют представители обеих палат Федерального Собрания — и Совета Федерации, и Государственной Думы. Это всегда предметный диалог высокого уровня, потому что темы, которые поднимаются, и решения, которые принимаются, потом в течение года отрабатывают и реализуют как депутаты-законодатели, так и представители Церкви и общества.

Апогеем Парламентских встреч является пленарное заседание, на котором к депутатам и обществу обращается Святейший Патриарх. Его слово ждут, оно всегда содержательно, ярко. Оно потом расходится на цитаты. О чем болит сердце Святейшего, который несет ответственность перед Богом за всю Русскую Православную Церковь, который ведет диалог с самыми разными слоями общества и структурами государства? Как он в свете Божией правды видит, куда нужно двигаться сегодня кораблю Церкви, кораблю нашего общества? И он этим делится с людьми, принимающими законы, в рамках которых мы живем. Десятки, а может, уже и сотни законов, которые сегодня действуют в нашей стране, несут на себе отпечатки решений, благословений, проблематики, которую поднял Святейший Патриарх в своих выступлениях на Парламентских встречах.

Кроме Святейшего планируются также выступления спикера Государственной Думы В. В. Володина, представителей и руководителей депутатских фракций, объединений, партий. Партии, которые у нас существуют, законодатели, которые формируют правовое поле, проблемы и смыслы, которые открывает Святейший Патриарх, — в этом диалоге рождается ответ, куда нам идти, где находить решения тех или иных проблем. А в результате те вопросы, которые поднимались на прошлых и позапрошлых Чтениях, сегодня уже решены, отражены в законах и в жизни нашего общества.

Поэтому цель Парламентских встреч — поблагодарить за ту интенсивную работу, которая ведется в течение года парламентариями, обозначить самые болезненные точки, актуальные проблемы и подсказать пути их решения.

- В 2025 году пройдут уже 33-и Рождественские чтения. Есть ли зримые ежегодные результаты по итогам форумов? На государственном, общественном или региональном уровне?

Самый наглядный результат — наша сегодняшняя жизнь. Строятся храмы. Создаются семьи, которые состоят из папы, мамы и детей. В нашей Конституции закреплены основы семьи и есть указания на веру в Бога, переданную народу России предками (статья 671, часть 2). В школах приняты смыслообразующие программы, формирующие общественный иммунитет, который позволяет «изрыгать» то, что разрушает человека. Конечно, не все образовательные программы стали следствием Рождественских чтений. Есть и такие, которые мы категорически не приемлем и с которыми не соглашаемся. Например, мы смогли добиться удаления из школы «сексуального просвещения». Рождественские чтения — это площадка, которая не молчит.

Именно на Чтениях была выявлена проблема отсутствия специальной образовательной площадки для педагогов. Мы понимаем, что надо преподавать основы православия, основы православной культуры. У нас 40 тысяч общеобразовательных школ. Где и как передать смысл всем педагогам? Результатом позапрошлых Рождественских чтений стала работа по созданию образовательной площадки, которая называется «Клевер Лаборатория». Это сообщество учителей. Сегодня в нем состоят уже более 400 тысяч педагогов. Они приходят на площадку, чтобы повысить свою квалификацию и получить соответствующий диплом, взять материалы и подготовиться к урокам основ православной культуры или духовно-нравственной культуры народов России. Готовясь к урокам по литературе, светской этике, по мировой художественной культуре и другим, педагоги обращаются в «Клевер Лабораторию» за методическими материалами и сами делятся результатами своей педагогической практики. Четыреста тысяч — можно сказать, что это по десять учителей от каждой школы России. Сегодня они присутствуют в этом пространстве смыслов. И это один из ярких результатов Рождественских образовательных чтений.

Я думаю, что через год и число, и глубина усвоения смыслов в педагогическом сообществе изменятся в лучшую сторону. Как сказал один известный человек, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и приходские священники. И все это начинается, распространяется на площадке Международных Рождественских образовательных чтений. Настоящий церковно-общественный ресурсный центр. Я благодарен Богу, что Он судил мне прикоснуться и в свое время погрузиться в Рождественские чтения, а сегодня работать над организацией их проведения.

- К вопросу о «Клевер Лаборатории»: правильно ли я понимаю, что она призвана восполнять нехватку в школах преподавателей ОРКСЭ2?

Речь скорее о недостатке квалификации преподавателей. Сегодня сложилась типичная ситуация, что в регионе учитель, который собирается преподавать основы православной культуры, говорит: я не готов, меня не учили, где мне научиться? И он идет в Институт развития образования в своем районе. Там его встречает такой же неподготовленный педагог, который учит учителей. Они проходят курс, наш учитель получает документ о повышении квалификации — но по сути ни понимания предмета, ни любви к нему у него нет, не сложилось. Что ему делать? Мы создали альтернативную образовательную площадку, на которую может бесплатно зайти педагог любого региона, зарегистрироваться. Площадка соответствует всем требованиям нашего законодательства, Роскомнадзора, имеет образовательную лицензию. Образовательные программы, которые мы реализуем, прошли государственную экспертизу и внесены в соответствующий государственный реестр.

Преподают лучшие преподаватели, которые сегодня работают в отрасли. Есть регионы, в которых преподавателей высокого уровня — докторов наук, кандидатов наук, богословов — не найти. Они есть на нашей площадке, и они абсолютно доступны. Наши педагоги активно вступили во взаимодействие в пространстве «Клевер Лаборатории», и это свидетельствует об актуальности и верности решений, которые принимались, когда мы ее создавали. Это не только образовательная площадка. Это огромное пространство для общения: здесь проходят семинары, лекции, выложен большой пласт методических материалов, которые помогают учителю подготовиться к уроку.

Мы регулярно смотрим статистику портала: как часто люди заходят, сколько времени проводят у нас, какие разделы их интересуют. И мы обратили внимание, что у нас очень много коротких заходов. Человек проводит на площадке «Клевер Лаборатории» 45 секунд. Что он успевает за 45 секунд, зачем он зашел? Может, это боты? Ничего подобного. Это учитель, который перегружен уроками, проверками домашних заданий, подготовкой к занятиям. Он готовится к уроку по основам православной культуры. Ему нужно максимально быстро найти и подобрать все материалы. За 45 секунд он заходит, легко и быстро ориентируется на платформе, находит все нужное, скачивает и выходит. Короткое посещение свидетельствует о качественной работе портала.

- Организация форума проходит в тесном сотрудничестве с государством. А какова роль государства в работе Чтений?

Огромная. Являясь председателем оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, я свидетельствую, что в него входят и представители ­государственной власти: Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, федеральные министры, руководители структур законодательной власти. Они не номинально числятся в оргкомитете: вместе с синодальными отделами они планируют работу по организации и проведению Чтений, по реализации тех запросов, наказов и посылов, которые прозвучали на прошлых Рождественских чтениях. Эти люди приходят и выступают вместе со Святейшим Патриархом в Государственном Кремлевском дворце, а затем в течение года плотно работают, взаимодействуя с Церковью, с обществом. Работа не заканчивается после Чтений, она продолжается весь год.

- Неотъемлемой процедурой Чтений является награждение победителей двух конкурсов: «За нравственный подвиг учителя» и «Красота Божьего мира». Первый для педагогов, второй — детский. Насколько поступающие на конкурсы будущего года работы пересекаются с темой Чтений? И поскольку многие из них уже приняты и рассмотрены, можно ли сказать в целом, чем озабочены педагоги и что общего есть в детских рисунках?

Конкурс «Красота Божьего мира» имеет четыре рубрики: это рисунок по основной тематике, православная икона, роспись по фарфору, рассказ. Сквозной нитью через рубрики проходит тема конкурса в этом году — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Через конкурс мы привлекаем внимание педагогов и детей к заявленной теме. Когда тема была посвящена преподобному Сергию Радонежскому, дети не просто рисовали картинки, на которых изображен человек с седой бородой. Они с ним знакомились: кто такой Сергий Радонежский? Почему он Радонежский? Почему ему уделено столько внимания? Что он сделал для нашей страны? Лично для меня? Когда тема конкурса была посвящена благоверному Александру Невскому, или Петру Первому, или выбору равноапостольного князя Владимира, то педагоги обсуждали с детьми суть сделанного ими цивилизационного выбора и то, как он влия­ет сегодня на нашу действительность. Детские рисунки отражают глубину проработки темы педагогами. Они не копируют иллюстрации из известных книжек или из интернета. Это результаты полноценной педагогической работы: рассказов о важных событиях, изучения личности героев, осмысления их мотивации в конкретных событиях. В этом году мы говорим о Победе в Великой Отечественной войне, и мы ожидаем, что педагоги расскажут не только о периодизации войны и датах сражений, но и о подвиге нашего народа, о подвиге конкретных людей, и мы увидим в рисунках наших детей творцов той исторической Победы — героев и личностей.

Рисунков поступает огромное количество, и самое тяжелое для конкурсной комиссии — выбрать победителей, когда столы устелены сотнями работ, а нужно выбрать единицы. Сердце разрывается, потому что каждая работа — это огромный труд педагога и ребенка, это искренность, непосредственность, и от того, как будет сделан выбор, зависит судьба человека. Столько позитива, столько добра встречаешь на этих рисунках… Трудно где-то еще почерпнуть это сегодня в таком количестве, но очень важно, чтобы работа была сделана ребенком собственноручно.

Что касается конкурса «За нравственный подвиг учителя», то роль педагога трудно переоценить. Каков учитель, таков будет и ученик. Наш учительский конкурс призван выявлять и поощрять педагогов, которые не просто исполняют свои обязанности, а горят сердцем, имеют выдающиеся творческие педагогические достижения. На этот конкурс «заявляются» именно такие педагоги. Их педагогические работы направлены на духовное просвещение детей и молодежи. Как правило, каждая работа — результат десятилетий труда самого учителя. Берешь часто книгу или конспект, которые представлены на конкурс, а там описывается работа за пять, за семь, за десять лет. Есть работы, которые отражают воспитательный процесс ребенка за все время его учебы в школе, с момента, как он зашел в первый класс, до выпуска в одиннадцатом. Многие из них представляют удивительные исторические, культурные, духовные места нашей страны, и все они — профессионально сделанные педагогические системы по раскрытию перед детьми богатства, многообразия нашей страны, нашей культуры, нашей Церкви, по донесению высоких смыслов до чистых юных сердец. Сделать это механически невозможно, это действительно огромный труд, это огромный нравственный подвиг. Тем более мы понимаем, что сегодня педагог за свою работу получает очень скромные деньги. Это действительно подвиг — сделать профессиональную титаническую работу, не рассчитывая получить за нее материальную награду. И как приятно видеть этих педагогов-победителей на Рождественских чтениях в Совете Федерации или в Государственной Думе, когда они получают награду из рук Святейшего Патриарха. Это, конечно, признание огромного труда и подвига, который совершает каждый учитель.

- Как председатель оргкомитета, насколько часто вы взаимодействуете с председателем Чтений, Святейшим Патриархом? Каково его отношение к форуму, что он говорит о нем в частных беседах? Насколько Святейший определяет его содержание?

Святейший Патриарх очень глубоко погружается во все вопросы, которые перед ним возникают. И проведение такого форума, как Рождественские чтения, глубоко для него важно. Его Святейшество очень трепетно и внимательно относится к выбору темы, которой будет посвящен форум. Мне довелось уже в четвертый раз принимать участие в этой дискуссии, и это всегда интрига, тайна. Представители 18 направлений, 18 синодальных структур готовят свои предложения. Затем на заседании Высшего Церковного Совета Святейший Патриарх и члены Совета подробно знакомятся с каждой из заявленных тем, анализируют ее, делают короткий список, а потом из него синтезируют ту тему, которую в результате утверждает Священный Синод. Поэтому каж­дая тема глубоко воспринята Святейшим Патриархом, пропущена им через себя. Далее Предстоятель знакомится с результатами работы организационного комитета на разных этапах подготовки. Он утверждает даты открытия различных мероприятий, Парламентских чтений, заседаний секций.

Святейший Патриарх много внимания уделяет тому, что сказать на пленарном заседании при открытии Чтений, когда он обращается в начале этого заседания с докладом, а также когда произносит слово по его итогам. Мы всегда с нетерпением ждем речи Святейшего. Даже понимая, что он скажет что-то согласно тематике Чтений, удивляешься тому, что́ наш Первосвятитель черпает из своего сердца, ума, опыта. С одной стороны, в его докладе отражена боль, которую он несет за каждого человека, епархию, храм. С другой — решение, которое Святейший Владыка предлагает, свидетельствует о том, что он отец, который заботится о своих детях, о Церкви. Я бы так сказал: если хотите услышать главное наставление на год, перечитайте обращение Святейшего Патриарха на Рождественских чтениях, и вы услышите ответ, как жить. Я этому свидетель.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 МРОЧ - Международные Рождественские образовательные чтения

2 ОРКСЭ - основы религиозной культуры и светской этики