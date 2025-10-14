Крестный путь Патриарха Тихона

ОБ ОТКРЫТИИ ПОРТАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО СВЯТИТЕЛЮ ТИХОНА

В год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет открыл портал «Крестный путь Патриарха Тихона». Этот уникальный проект в документах и фотографиях отражает 2698 дней патриаршего служения Первосвятителя, начиная с момента избрания митрополита Тихона (Беллавина) Патриархом Московским и всея России на Поместном Соборе 5 (18) ноября 1917 года до момента его упокоения 25 марта (7 апреля) 1925 года.

О том, как возникла идея портала и как он устроен, рассказывает руководитель проекта Дмитрий Павлов, научный сотрудник Научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ и председатель правления Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона. PDF-версия.

— Патриарх Тихон является небесным покровителем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и в течение более тридцати лет существования нашего учебного заведения мы занимаемся изучением его жизни и служения. Проведено много исследований, написано немало книг, статей, опубликовано большое число документов. Нашей задачей было все собрать воедино в одном месте, систематизировать, чтобы эта информация стала доступна не только научному сообществу, но и широкому кругу читателей.

В 2021 году вышла моя монография «"До смерти я буду вас призывать к молитве". Жизнь и служение митрополита Гурия (Егорова)». Когда я писал эту книгу, одновременно создавал сайт, посвященный митрополиту Гурию. Тогда же возникла идея создать портал о Патриархе Тихоне. Было понятно, что это будет масштабный проект. Поскольку и личность Патриарха Тихона незаурядна, и количество документов огромное. В то время ректором ПСТГУ был протоиерей Владимир Воробьев, он благословил нас на это дело.

Основой для портала стала книга «Следственное дело Патриарха Тихона», вышедшая в 2000 году, над которой работали сотрудники Научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ. В книге опубликован большой массив документов из Центрального архива ФСБ, в том числе следственное дело Патриарха Тихона. При создании портала использовались монографии, вышедшие в свет позднее. На протяжении четырех лет (с 2021 по 2025 год) участники проекта писали тексты, подбирали архивные документы, фотографии, оцифровывали их и выкладывали на портал.

Седьмого апреля 2025 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и день 100-летия исповеднической кончины Патриарха Тихона, в Соборной палате ПСТГУ прошел вечер памяти святителя Тихона, на котором мы презентовали портал. И в этот же день он был открыт для читателей.

— Как устроен портал?

— В основу положен календарный принцип с возможностью отразить 2698 дней патриаршего служения святителя Тихона. Отсюда и название портала — «Крестный путь Патриарха Тихона». Читатель может проследить служение Патриарха день за днем. Каждому дню посвящена отдельная страница, где рассказывается о событиях, произошедших в этот день и связанных с Патриархом Тихоном. Приводятся воспоминания современников об этих событиях. Вместе с описанием на странице отображаются архивные документы и фотографии, относящиеся к этому дню. Таким образом, мы имеем возможность представить, что делал Патриарх в этот день, что происходило вокруг него. Вся информация подкрепляется документами и фотографиями.

Мы планируем разместить на портале все доступные на сегодняшний день документы из государственных и церковных архивов, имеющие отношение к Патриарху Тихону. При разработке портала возник вопрос, каким календарным стилем пользоваться — старым или новым. Мы оставили оба стиля, таким образом, появляется двойная дата и можно переключаться с одного стиля на другой. Для тех, кто занимается исследованиями этого исторического периода на научной основе, вопрос стилей очень важен. Иногда происходит путаница в стилях, вследствие чего появляются хронологические ошибки.

— Портал основан на большом массиве архивных документов. Как началась работа с архивами? Какие именно архивы задействованы?

— Документы, архивные шифры которых были нам известны, мы сразу заказывали, получали их и работали с ними. С теми источниками, местонахождение которых не было известно, велась поисковая работа. Наши сотрудники просматривали в фондах определенные дела, находили нужные документы и заказывали их оцифровку.

Активная работа велась и по-прежнему ведется в двух больших по этой теме архивах — Центральном архиве ФСБ РФ (ЦА ФСБ РФ) и Государственном архиве РФ (ГА РФ). Мы также сотрудничаем с Российским государственным архивом новейшей истории (РГАНИ) и Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ), в которых хранятся фонды партийных документов. Работаем с источниками Российского государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА).

Российский государственный архив кинофотофонодокументов (РГАКФФД) и Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД) предоставляют нам фотографии и кинохронику. Много документов представлено из нашего университетского архива — Церковно-исторического архива ПСТГУ (ЦИА ПСТГУ).

Уникален архив Михаила Ефимовича Губонина, собравшего огромный корпус документальных материалов, касающихся эпохи святителя Тихона. Его первый архив был изъят органами госбезопасности, но он не убоялся и смело продолжил работу, заложившую документальную основу для современных исследований по истории Русской Православной Церкви. На основе его архива вышло немало книг в издательстве нашего университета: «Акты Святейшего Патриарха Тихона», «Современники о Патриархе Тихоне» (вышло два тома, сейчас еще два готовятся к печати). Многие документы из этого архива еще нигде не публиковались, в наших планах выложить их на портал.

— Есть ли документы, которые опубликованы на портале впервые?

— Бо́льшая часть, конечно же, ранее уже была опубликована. Но как? В монографии или в статье они даны как тексты или цитаты со ссылкой на архив. Мы по приведенным шифрам находим документ в архиве, оцифровываем в хорошем качестве и размещаем его полноцветную копию. То есть показываем сам документ. Таким образом получается его визуальная публикация у нас на портале. Не могу сказать, что нам удалось обнаружить какой-то документ, ранее не введенный в научный оборот. Может быть, все еще впереди. Однако опубликованные документы доступны были в основном только научным специалистам, простой читатель их видит впервые.

— Портал знакомит читателей со всеми доступными в настоящее время архивными документами, связанными с жизнью и служением святителя Тихона. Какого рода это документы?

— Условно документы делятся на две группы. К первой относятся источники церковного происхождения. Это послания или воззвания Патриарха Тихона, его переписка, включая письма, адресованные руководителям органов советской власти, на патриаршем бланке с его подписью. Ко второй группе относятся государственные документы. Это решения и постановления органов советской и партийной власти в отношении Церкви и лично Патриарха Тихона, его следственное дело, переписка между ведомствами. Было заведено судебное дело в отношении Патриарха Тихона, и большевики планировали довести это дело до смертного приговора. Все это можно проследить по документам, а также понять, почему они отказались от намерения расправиться со Святейшим.

Существуют и источники личного происхождения: это воспоминания современников Патриарха, которые являлись свидетелями тех событий, переписка Патриарха со своими соратниками — все эти материалы дополняют картину.

— Вы получили доступ к кинохронике из Российского государственного архива кинофотофонодокументов, которая запечатлела эпизоды из жизни Патриарха Тихона тех лет. Что впервые увидит посетитель портала?

— Это десятиминутная кинохроника, отдельные кадры которой где-то уже демонстрировались. В ней отражены четыре события, которые сейчас соединены вместе, но мы планируем их разделить и дать на портале отдельными сюжетами с пояснениями. Пока еще есть вопросы по датам и местам съемки.

Первый эпизод (около тридцати секунд) — это освящение архиепископом Ярославским Тихоном в присутствии императора Николая II железнодорожного моста в Ярославле в связи с празднованием 300-летия дома Романовых.

Второй эпизод (около двух с половиной минут) — крестный ход в Москве на Красной площади в день святителя Николая Мирликийского 22 мая 1918 года. Море людей. Большевистским властям не понравилось такое массовое религиозное собрание, да еще в самом центре Москвы, и этот крестный ход стал последним.

В третьем эпизоде, скорее всего, соединена съемка сразу нескольких дней: как Патриарх после своего освобождения из тюрьмы в 1923 году участвует в похоронах известного старца протоиерея Алексия Мечёва. Он присутствовал на погребении известного московского священника и служил панихиду на Лазаревском кладбище. Пока не ясно, из какого храма Святейший выходит. Поскольку храм на Лазаревском кладбище в то время был захвачен обновленцами, Патриарх Тихон точно в него не заходил. Много людей ждало освобождения Святейшего, и когда он вышел из тюрьмы и стал служить, то его богослужения собирали много народу. Его везде в кадрах хроники окружает много людей, с хоругвями и с иконами.

Четвертый эпизод — похороны Патриарха Тихона 12 апреля 1925 года в Донском монастыре в Вербное воскресенье. Видно, что люди стоят с веточками вербы. Народ прибывал со всех концов Москвы. В Донской собор на отпевание не пускали, там присутствовали только архиереи и священники. Однако вся площадь перед собором и перед монастырем заполнена людьми.

Эти десять минут кинохроники размещены у нас на портале в разделе видео. Там же выложены два фильма, посвященные Патриарху Тихону, которые вышли в этом году.

— Что сейчас находится у вас в работе?

— В Государственном архиве РФ хранится огромный массив документов (48 фондов), многие из которых нам еще предстоит изучить. Так же как и архивные документы из фондов органов советской власти — ВЦИК, Совнаркома, Наркомата юстиции, Антирелигиозной комиссии.

Предстоит еще большая работа с Российским государственным архивом новейшей истории и Российским государственным архивом социально-политической истории. Раньше существовал еще и Архив Президента, в книге «Кремлевские архивы» опубликованы документы с шифрами. Сегодня этот архив упразднен, а документы распределены между РГАНИ и РГАСПИ. Некоторые документы из этих архивов пока не рассекречены. Не исключено, что мы не ко всем получим доступ.

Мы готовим к публикации все декреты и постановления советского правительства в отношении Церкви. Одновременно ведется наполнение других разделов портала. Отдельно будут послания, воззвания и проповеди Святейшего Патриарха. Размещена информация о книгах, посвященных Патриарху Тихону, договариваемся с авторами о публикации текстов их книг. На портале можно прочитать научные статьи, которые написаны о святителе Тихоне на сегодняшний день.

Кроме того, планируем добавить разделы, связанные со служением святителя Тихона до его патриаршества — в Америке, Ярославле, Вильно и др. В планах выход ресурса на международный уровень. Когда портал будет наполнен текстами, мы займемся их переводом на другие языки.

Патриарх Тихон возглавляет сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века, поэтому наш проект будет иметь продолжение. Когда выложим все доступные на сегодняшний день документы, связанные со Святейшим, начнем заниматься документами, имеющими отношение к его сподвижникам.

— В целом биография Патриарха Тихона известна. Но все равно остаются еще белые пятна. Что еще предстоит узнать?

— Надеемся, что тома из следственного дела Патриарха Тихона, касающиеся его тюремного заключения, копии протоколов допросов со временем станут нам доступны. Сегодня они еще под грифом «секретно» хранятся в Центральном архиве ФСБ.

На Патриарха оказывалось очень большое давление, чтобы он принял те условия, которые предлагали большевистские репрессивные органы, пошел на сотрудничество, сдал позиции, включил «нужных» людей в состав Священного Синода. Однако Патриарх не сдавался. Мы можем только догадываться о том, что происходило с Патриархом Тихоном, когда он был болен и находился в тюрьме под тяжелейшим давлением.

После смерти Патриарха в 1925 году вышло подложное завещание. Следственные протоколы могут пролить свет на те события, но даже документы, которые опубликованы на портале, дают ответ тем, кто опротестовывает противостояние Церкви большевистскому государству, тем, кто считает, что Патриарх Тихон хорошо относился к Ленину, а Ленин хорошо относился к Церкви, что не было никаких гонений и, соответственно, нечего эту историю раздувать. А документы опровергают эти заявления. Гонения были, и Патриарх Тихон очень много претерпел и даже был в заключении во внутренней тюрьме в ОГПУ на Лубянке в 1923 году.

— Какой эпизод из жизни Патриарха Тихона или документ, связанный с его служением, вам особенно близок?

— Более тридцати лет продолжается работа по изучению жизни и служения Патриарха Тихона, поэтому сложно назвать какой-то один документ или эпизод. Его жизнь в целом и подвиг его служения вызывают огромное уважение и восхищение. Он небесный покровитель нашего университета. Не единожды в году мы ему служим, много дней его памяти мы отмечаем. И нашим отделом служим еще дополнительно молебны Патриарху Тихону, молимся, чтобы он нам помог в нашем непростом деле. Для меня лично интересны все его послания и воззвания, которые построены на основе Евангелия. Святитель Тихон призывал быть стойкими до конца, эти слова касаются и нас.



