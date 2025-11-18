выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте
Памятник Патриарху Тихону работы заслуженного художника РФ Юрия Хмелевского
ЖМП № 11 ноябрь 2025 /  18 ноября 2025 г. 13:00
версия для печати версия для печати

Торопец — город детства и отрочества Патриарха Тихона

На протяжении многих веков Торопец был церковной столицей обширных территорий между Новгородом, Псковом и Тверью. Отсюда вышло немало примечательных людей и даже святых. Среди них — святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. В год 100-летия его блаженной кончины в доме, где прошли детство и отрочество будущего Предстоятеля, после реконструкции открыт мемориальный музей. Здесь же во дворе дома годом раньше установлен памятник ему. PDF-версия.

Из Воронежа в Торопец

«Сразу видно, что вы не местная. Торо́пец — ударение надо ставить на втором "о"», — поправляет меня протоиерей Георгий Фролов. Он служит в этом городе почти тридцать лет, под его началом сегодня четыре храма, в том числе Спасо-Преображенский, в котором четверть века служил настоятелем иерей Иоанн Беллавин, отец Василия Беллавина, будущего Патриарха Тихона. 

— Кто бы мог подумать, что из Воронежа, где я родился и окончил школу, Господь приведет меня в Торопец. Да еще я стану священником и буду связан со святителем Тихоном не только, так сказать, по долгу службы, но и семейно. Моя супруга Ольга родилась 9 октября, в день прославления Патриарха Тихона. И в нашем храме всегда служим в этот день. Вместе с двоюродным братом я поступил после школы в Пензенское артиллерийское инженерное училище, где изучал боеприпасы всех видов вооружения. Поэтому по распределению меня направили служить в главный арсенал ракетно-артиллерийского управления ВС РФ в Торопце.

Стал здесь ходить в храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Настоятель, протоиерей Валентин Штупун, благословил учиться осваивать клиросное послушание. Спустя год, в 1996 году, архиепископ Тверской и Кашинский Виктор рукоположил меня во диакона, а в 1997 году — во пресвитера. Мне дали возможность окончить военную службу по выслуге лет, поэтому еще пять лет, будучи в сане, я оставался военным. В 2002 году уволился из армии. Заочно окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 

Подарок княжны

До революции в Торопце при пяти тысячах населения был двадцать один храм. Город лежал на знаменитом торговом пути из варяг в греки, издревле здесь селились купцы. Торопец впервые упоминается в летописях в 1074 году в связи со смертью в Киево-Печерском монастыре торопчанина, преподобного Исаакия Печерского, который в миру был купцом по имени Чернь, раздавшим все свое имущество нищим и ушедшим в Киев, где принял постриг от преподобного Антония Печерского. 

Купцы и строили в Торопце храмы, становились их старостами. В Корсунско-Богородицком соборе до 1917 года находилась чудотворная Корсунско-Торопецкая икона Божией Матери. По легенде ее подарила городу Полоцкая княжна в честь венчания с князем Александром Ярославичем (будущим Невским), которое состоялось в Торопце в 1239 году. После 1917 года духовенство Корсунского собора успело передать икону в местный краеведческий музей, а в 1936 году по просьбе работников музея ее перевезли в Русский музей Ленинграда. В 2009 году Министерство культуры РФ временно передало икону из Русского музея в храм Александра Невского в подмосковном Княжьем Озере. Торопчане верят, что святыня снова к ним вернется.

Советской властью были закрыты в городе все храмы. Во время Великой Отечественной войны ближайшие Вязьма, Ржев, Великие Луки в ходе тяжелейших боев были сильно разрушены. В Торопце немцы стояли пять месяцев, но город не сильно пострадал, сохранились многие древние памятники, в том числе и церкви. 

Имя под запретом

— Когда в середине 1980-х я стал жить в Торопце, в нем действовали два храма: Всех Святых и Казанской иконы Божией Матери. По благословению владыки Виктора в 1999 году я начал восстанавливать храм Вознесения Господня при Вознесенском кладбище, где похоронены родители Патриарха Тихона. Я мало что знал о нем до тех пор, пока меня не назначили настоятелем этого храма. Это сегодня у нас в городе имя и изображения святителя Тихона можно увидеть и в церквях — на иконах и мозаиках, и на храмах на всевозможных стендах и мемориальных досках. На въезде в город установлен билборд «Торопец — город Патриарха Тихона». А на излете советской власти имя святого было еще под запретом. Помню, по-настоящему личность Первосвятителя открылась для меня, когда я прочел книгу «Колыбель опального Патриарха» нашего краеведа из Великих Лук Николая Новикова. На основе документов Великолукского филиала Государственного архива Псковской области он составил родословную святителя Тихона и установил, что его родиной был погост Клин. А в Торопец Василий Беллавин переехал жить в пятилетнем возрасте, когда его старшие братья Павел и Иван поступили учиться в Торопецкое духовное училище. Родители захотели быть поближе к сыновьям, и для этого представилась возможность — освободилось место священника в торопецком Спасо-Преображенском храме. В конце января 1869 года Беллавины перебрались в этот уездный город.

Семья поселилась рядом с храмом. Тогда это был Спасский переулок, сохранилась фотография начала века, в советское время его переименовали в улицу Никитина. Когда сегодня стоишь на этой улице, видишь, что за сто с лишним лет это место практически не изменилось. Всё те же одноэтажные домики, старинный белокаменный храм начала XVIII века. Только рядом с домом Беллавиных, который теперь стал музеем, открыт памятник Патриарху Тихону работы заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского. 

В 2006 году отцу Георгию Фролову поручили начать восстановление Спасо-Преображенского храма. Он был закрыт в 1930 году, после ареста его настоятеля Феодора Беллавина, двоюродного брата святителя Тихона. В 1933 году он вернулся из ссылки в Торопец и жил на иждивении у сына, который работал в местном лесхозе. В 1937 году отца Феодора снова арестовали, и он уже не вернулся, умер в колонии № 6 НКВД города Зубцово. «Я был там, хотел поставить крест на месте его захоронения, — замечает отец Георгий. — Спрашивал у местных жителей, где была колония (она просуществовала до войны), но никто мне не ответил». 

В закрытом храме обосновалась сначала хлебопекарня, а после войны торопецкий торг, который находился здесь до 2000 года. Торг закрыли, и храм стоял шесть лет бесхозным, пока его ни передали Церкви.

Давшая на алтарь Божий и Отечество лучший плод

Отец Георгий занимался и созданием музея. 

— Последним из Беллавиных, кто оставался жить в этом доме, была мать Патриарха Тихона Анна Гавриловна. Она похоронила двух своих старших сыновей, умерших в молодом возрасте: Павел в 26 лет, Иоанн в 32 года, и своего супруга отца Иоанна. Она скончалась 29 апреля 1904 года. Ее сын Василий, тогда епископ Алеутский и Северо-Американский Тихон, не смог быть на похоронах горячо любимой матери из-за удаленности своего служения. Он был к ней искренне привязан и как мог опекал. Когда он был назначен на архиерейскую кафедру в Америке и 1 декабря 1898 года русские миссионеры прибыли на океанском пароходе в Нью-Йорк, святитель Тихон обратился к встречавшей его пастве: «Я покинул любезную родину, свою престарелую мать, близких, знаемых мне, милых сердцу моему, и отправился в страну далекую — к вам». 

В организации похорон Анны Гавриловны особое участие принимал церковный староста Спасо-Преображенского храма Александр Побойнин. При этой церкви он прослужил полвека, из них двадцать четыре года с отцом Патриарха Тихона, был другом семьи Беллавиных. Отпевал ее священник Феодор Беллавин. Анна Беллавина пользовалась уважением у торопчан. Ее похороны стали событием. В траурной процессии приняли участие все духовенство города, учащиеся духовного училища. В некрологе матери святителя Тихона было сказано: «Она закончила род как давшая на алтарь Божий и Отечества лучший плод». Анна Гавриловна завещала Спасо-Преображенскому храму все свое имущество, в том числе письма сыновей. Где сейчас эти вещи, неизвестно. 

В советское время в доме Беллавиных сделали квартиры, в которых жили три семьи. Постепенно они выехали, дом освободился, и мы занялись созданием музейной экспозиции.

Поскольку никаких мемориальных вещей семьи Беллавиных не сохранилось, организаторы музея воссоздали быт конца ХIХ — начала ХХ века, историю Торопца — самого древнего города Тверской земли (в 2024 году ему исполнилось 950 лет), атмосферу, в которой рос будущий Первосвятитель. Здесь Василий Беллавин получил свое первое духовное образование в Торопецком духовном училище. Затем среди лучших выпускников он поступил в Псковскую духовную семинарию, а потом — в Санкт-Петербургскую духовную академию. Но Василий не забывал свой родной город. Во время каникул гостил в родительском доме. Будучи в архиерейском сане, святитель Тихон также приезжал в Торопец. В 1904 году он обратился с просьбой к духовенству города, чтобы в стенах Торопецкого духовного училища открыть храм и освятить его в честь святителя Михаила, первого митрополита Киевского (в память о покойном брате), и присылал средства на строительство. 

Верный помощник брата

— Василий восьмилетним ребенком помогал матери нянчить и опекать младшего брата Михаила. Привязанность к нему он сохранил на всю жизнь. Михаил был верным спутником своего брата на Люблинской и Аляскинской кафедрах. Он также окончил Торопецкое духовное училище, а затем Холмскую семинарию. Свою службу начал псаломщиком Крестового храма Архиерейского дома Волынской епархии. Спустя время стал личным секретарем святителя Тихона, бывшего в то время епископом Люблинским, и законоучителем в Струпинской церковно-приходской школе. Владыка Тихон взял его с собой в Америку, где он получил должность псаломщика в городе Бриджпорте, Коннектикут, а спустя год был определен личным секретарем епископа Алеутского и Северо-Американского Тихона и библиотекарем Архиерейской (епархиальной) библиотеки.

Михаил обладал незаурядными литературными способностями. Петербургский исследователь Юрий Попов обнаружил в начале ХХI века восемнадцать рассказов Михаила. Все они были написаны в Америке, а публиковались в России благодаря тому, что Михаил передавал свои рукописи на Родину через тех, кто отбывал на пароходе. Вероятно, в Америке душа его скучала по родной земле, и он сочинял очень яркие и живые рассказы о жизни крестьян разного достатка, педагогов, гимназистов, помещиков, дворян, земских служащих и священнослужителей. Наверняка владыке Тихону было известно о литературном творчестве брата. Рассказы печатались в газете «Псковский городской листок». А в 2014 году были изданы отдельно под названием «Псковские рассказы». 

Михаил тепло относился к Торопецкому духовному училищу. Для предполагаемого домового храма заказал в Почаевской лавре иконы Спасителя и Богоматери, передал для учащихся две скрипки и фисгармонию и сделал денежный взнос. В память о Михаиле в училище учредили для воспитанников награду — стипендию его имени. 

В 1902 году Михаил умер в Сан-Франциско, и владыка Тихон переправил гроб с его телом в Россию, он был похоронен в Торопце в могиле с отцом и братьями.

После революции первоначальный памятник на могиле семьи Беллавиных на Вознесенском кладбище был разрушен. В послевоенные годы верующие торопчане на свой страх и риск установили скромный памятник с надписью: «Здесь покоится прах РБ иерея Иоанна и РБ Анны». В начале 2000-х годов отец Георгий Фролов занимался установкой нового могильного памятника.

— Ни фамилий, ни даты рождения, ни даты смерти, ни имен похороненных в этой же могиле сыновей не было на старой плите. Пришлось поднимать архивы и восстанавливать даты. Если бы первым умер отец Иоанн, то его похоронили бы ближе к храму как священника. Но первым умер его старший сын Павел, и его похоронили там, где было место. Надо сказать, что место было выбрано хорошее, на возвышении. Когда я в первый раз увидел могилу, она была вся окружена кустами сирени. Мы установили новое надгробие уже со всеми именами и датами. Великолукский благочинный архимандрит Сергий (Стуров, 2024) поставил над могилой часовню.

Сегодня в Торопце есть музей и памятник Патриарху Тихону, открыта православная гимназия, носящая его имя, проводятся посвященные ему научные чтения. Действует единственный в мире Свято-Тихоновский женский монастырь, названный в честь святителя Тихона. И уже, наверное, не встретишь среди торопчан тех, кто не знал бы, какой светильник Церкви Русской вышел из их красивого древнего города. 

                                                                                                                                                   Москва — Торопец

 

Город Торопец получил название от реки Торопы, на берегу которой он расположен. Существует версия, что река, в свою очередь, была прозвана так по сильному течению у порога перед впадением в Западню Двину. Также есть легенда, что имя городу дал слуга русского богатыря Алеши Поповича Тороп. Это самый западный город Тверской области и самый удаленный от Твери окружной центр. Намного ближе к Торопцу, чем Тверь, находятся Великий Новгород, Смоленск и Витебск.

В документе 1168 г. город упоминается как центр Торопецкого княжества. В городе до сих пор можно увидеть древние валы времен правления торопецкого князя Мстислава Ростиславича Храброго.

В силу своего географического положения Торопец не раз становился полем сражений в Средние века. Особенно город пострадал от литовского вторжения в 1245 г., когда он был фактически разорен. Однако новгородскому войску Александра Невского удалось выбить литовцев, а затем наголову их разбить. 

В XVI–XVII вв. Торопец становится торгово-ремесленным центром на западных рубежах русского государства. С XVIII в. здесь развивается кожевенное ремесло.

В городе сохранилось немало памятников культуры. Можно прогуляться по старинным улочкам с деревянными и каменными домами середины XVIII — первой половины XIX в. Помимо валов Малого Высокого городища на берегу озера Соломенного, к югу и западу от него лежит Большое Старое городище. Есть и свой кремль XVI–XVII вв. — городище Красный Вал, крепость на острове при выходе реки Торопы из Соломенного озера.

Торопец знаменит также первым на территории СССР памятником Учителю, установленным выпускниками торопецкой школы № 1 в 1968 г. и посвященным всем педагогам, работавшим здесь с момента открытия школы в 1908 г. 

 

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий:

Год 100-летия блаженной кончины Патриарха Тихона проходит в Тверской митрополии не формально, а сердечно. Это неудивительно, ведь здесь его родные места. 

В этом году накануне дня преставления святителя, 6 апреля, я служил в Донском монастыре вместе со Святейшим Патриархом Кириллом. И в конце богослужения мы получили подарок от нашего Предстоятеля — книгу Марии Артюшенко «Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России». Эта книга еще глубже раскрыла мне личность Патриарха Тихона, обстоятельства его жизни. И раньше я о нем читал и много знал, поскольку десять лет возглавлял Санкт-Петербургскую духовную академию, а святитель Тихон, как выпускник этой школы, всем нам стал близким и родным.

Когда я посетил Торопец, то понял, почему Патриарх Тихон был добрым, простым, терпеливым. Этот город его таким сделал. Там и сегодня живут такие люди. Находясь там, по-особому себя чувствуешь. 

В начале ХХ века город был по-хорошему патриархальный. Он расположен вдалеке от железной дороги, приехать-уехать сложно. Здесь не приняли все то революционное, разрушительное, что появлялось в других городах. 

В Торопце было много храмов, и святитель Тихон вспоминал, как в воскресенье и на праздники начинали звонить в одном храме, затем в другом, и храмы как будто переговаривались друг с другом, наполняя все пространство колокольным звоном. 

Мы открыли отреставрированный Дом-музей Патриарха Тихона, где жила семья Беллавиных. В 2024 году, когда Торопец отмечал свое 950-летие, рядом с домом установили памятник святителю Тихону. Получился теплый и живой образ. Он изображен сидящим на скамье. Можно подойти и погладить его по руке. 

В октябре прошла уже XXII Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция. 

В этом году исполнилось двадцать лет Торопецкому Свято-Тихоновскому женскому монастырю, который был открыт в год 140-летия со дня рождения святителя Тихона и 80-летия со дня его блаженной кончины. С назначением исполняющей обязанности игумении монахини Лидии (Гревцевой) уже немало сделано. Главное, что этим летом там появились первые сестры, и впервые за двадцать лет существования обители я совершил постриг. 

Каждую субботу у часовни над могилой родителей и братьев святителя Тихона сестры монастыря совершают заупокойную литию.

Я передал дела рукоположенному в июле этого года епископу Ржевскому и Торопецкому Силуану, который будет продолжать труды по увековечению памяти самого известного жителя этого древнего города. 

Радостно, что сегодня в Торопец приезжает много паломников из Москвы, в частности из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Марфо-Мариинской обители, из Великих Лук и других городов. Значит, память о святителе Тихоне живет.

 

 

 

 

 

18 ноября 2025 г. 13:00
