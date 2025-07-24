«Дорогие мои, родненькие! Христос воскресе!»

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Памяти погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко

13.10.1992 – 12.05.2025

Двенадцатого мая 2025 года в зоне проведения специальной военной операции при исполнении пастырского долга погиб иерей Антоний Савченко, настоятель храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части № 64044, клирик Свято-­Троицкого кафедрального собора города Пскова, заместитель руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами. Он был убит в результате ракетного удара системы HIMARS. Ему было 32 года. PDF-версия.

Антон Олегович Савченко родился 13 октября 1992 года в Пскове в семье военного. Был назван в честь одного из самых почитаемых святых Новгородской земли — преподобного Антония Леохновского. Будучи крещеным в младенчестве, Антон был обыкновенным «своим парнем», но после первого класса захотел петь в церковном хоре, посещал воскресную школу, а в третьем классе поехал с ребятами из воскресной школы в православный лагерь во Введенский женский монастырь в деревне Владимирец. В монастыре Антон познакомился с духовником обители архимандритом Нифонтом (Корчевым) и сестрами обители. Общение с ними перевернуло его жизнь, и мальчик стал задумываться о служении Богу в священном сане.

Отец, служивший в морской авиации, мечтал, чтобы сын поступил в Суворовское училище. Антон не сопротивлялся и готовился, ведь в монастыре учили, что послушание превыше всего. А в девятом классе подошел к отцу и сказал, что хочет поступать в духовное училище. И отец поддержал. Сказал: будешь военным священником.

Антон поступил в Псковское духовное училище, стал иподиаконом митрополита Псковского и Порховского Евсевия (Саввина). В училище он познакомился с будущей женой Серафимой, она училась там же на регента церковного хора. Двадцатого января 2013 года они обвенчались. Через два месяца, 17 марта, Антон был рукоположен в сан диакона, а еще через месяц в сан пресвитера.

После рукоположения отец Антоний стал помощником секретаря Псковской епархии. Окончил заочно Московскую духовную академию, служил в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова и стал настоятелем храма благоверного князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 под Псковом.

С 2015 года окормлял военнослужащих второй бригады спецназа Ленинградского военного округа, поддерживал бойцов во время военных действий в Сирии. Несколько раз ездил в командировки вместе с протоиереем Димитрием Василенковым, ныне главным военным священником в зоне проведения СВО. Отец Димитрий отзывался об иерее Антонии как о настоящем друге и брате.

Когда началась специальная военная операция, отец Антоний отправился на передовую с бригадой. Супруга и дочь поддержали его в этом решении. Священник рассказывал, что за годы служения в зоне СВО стал больше ценить семью. Призывал молиться и не обращать внимания на мелочи, которые часто одолевают в жизни.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за мужественное несение пастырского служения в военных условиях 24 апреля 2022 года иерей Антоний Савченко, регулярно посещавший зону СВО, был удостоен медали ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Димитрия Донского, а 1 ноября того же года — медали ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Александра Невского.

Двенадцатого мая 2025 года в помещение, где находился отец Антоний и военнослужащие, попал снаряд HIMARS. Тяжелораненый, священник стал вытаскивать пострадавших. После того как вынес четвертого бойца, ему предложили уходить, чтобы получить медицинскую помощь, но он вернулся за пятым, офицером. В этот момент прилетел новый снаряд. Священник накрыл собой раненого офицера. Все пятеро военных, которых спасал отец Антоний, остались живы.

В проповеди на отпевании иерея Антония митрополит Симферопольский и Крымский Тихон упомянул об их встрече, когда священник вернулся в Псков из зоны СВО спустя три месяца командировки:

Это большой и добрейший друг, умевший по-настоящему любить, чувствовать чужую боль как свою. Я вспоминаю: начались военные действия, отец Антоний спустя три месяца командировки возвращается с фронта. Он не рассказывал, как было тяжело, как было опасно в перипетиях окопной жизни. Среди близких — он просто рыдал. Мы помним эти ужасные первые месяцы. Большой, сильный, мужественный человек рыдал и молился о невыносимо личных для него потерях.

В Псковской епархии отец Антоний Савченко занимал должность заместителя руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами. Руководитель отдела протоиерей Алексий Воронюк вспоминает о нем как о настоящем русском богатыре, сажень в плечах, настоящем русском человеке, который смело отправлялся в опасные места, посвящая все свободное время служению бойцам, и прошел почти весь путь своей бригады: «Что поражало всех — и духовенство, и прихожан, — это его отношение к собеседнику. Очень ласковые слова, добрые. “Миленькие мои”, — говорил он, когда записывал сообщения. Это настолько было приятно слушать…» Его гибель — большая утрата для псковского духовенства и военных священников.

Настоятель храма благоверного князя Александра Невского в Пскове иерей Александр Короплясов свидетельствует: приезжая на краткие отпуска домой, отец Антоний постоянно думал и говорил про своих ребят-бойцов, которые ждали его на передовой зоны СВО. «Говорил нам о том, что его ждут, звонят, просят как можно скорее посетить, потому что его слово, его горячее сердце очень многих поддерживало. И нас в том числе…»

Иерей Антоний говорил, что у военного священника больше трудностей, обязанностей, потому что в военной среде часто подходят люди, искушенные жизнью, с каверзными вопросами. На приходе же люди, в основном настроенные на молитву. Прихожане любили отца Антония: многие пожилые люди относились к нему с почтением и уважением, несмотря на его молодой возраст. Подход священника к военным на передовой иной, чем на приходе. Семь лет, с 2015 по 2022 год, он просто общался с бойцами, которых окормлял: здоровался, благословлял, прощался, встречал на службах. Не навязывался. Когда началась СВО, священник и бойцы начали сближаться.

Отец Антоний Савченко совершал на передовой богослужения, общался, беседовал, исповедовал и причащал. Рассказывал, что видел, как меняются люди, как они искренне приходят к вере. «Самое главное — быть ближе. Не надо бояться, что тебя не сразу услышат и отвергнут. Надо просто идти, разговаривать с людьми, что им интересно».

Протоиерей Димитрий Куминов, настоятель храма апостолов Петра и Павла на Брезе города Пскова, говорит об иерее Антонии как о человеке, который любое послушание исполнял уверенно, как зрелый мужчина и настоящий пастырь. Он был помощником отца Димитрия в годы, когда тот был секретарем Псковской епархии. «Для меня это был человек, который во всем был равен мне, близкий друг, который никогда не предаст и не продаст. <…> Душа его всегда сияла лучиками счастья и жизнерадостности, которые отличали его от многих других людей».

Последнее видеообращение отца Антония — его поздравление с Днем Победы 9 мая:

«Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас, одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы… делали достойно свое дело, с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества, на пользу».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью Антония Савченко: «Своим ежедневным трудом отец Антоний вносил весомый вклад в сохранение духовного наследия Псковской земли, достойно служил во имя укрепления православной веры в сердцах соотечественников.

Он всегда был рядом с бойцами и вместе с ними разделял тяготы военной службы: жил в блиндажах, поддерживал беседами и молитвами, сопровождал их и в зоне проведения специальной военной операции. Находил слова поддержки и утешения для каждого человека».

В рапорте Святейшему Патриарху Кириллу о гибели священника Антония Савченко митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил: «За годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат… Проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы, проводил беседы».

Восемнадцатого мая 2025 года в Свято-­Троицком кафедральном соборе города Пскова состоялось отпевание заместителя руководителя Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Псковской епархии, клирика собора и настоятеля храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 иерея Антония Савченко. Божественную литургию и чин отпевания совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Евсевий (Саввин), клирики Псковской епархии и воинское духовенство Русской Православной Церкви. За богослужением молились клирики и игумении монастырей Псковской епархии, военнослужащие Псковского гарнизона и прихожане храмов Псковской области.

Перед началом отпевания митрополит Тихон вручил Серафиме, супруге отца Антония, орден благоверного князя Димитрия Донского (I степени), которым посмертно удостоил священника Святейший Патриарх Кирилл. Также по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов передал родным погибшего медаль «За заслуги перед Псковской областью», которой священник был удостоен за проявленное мужество, героизм, отвагу и самопожертвование.

Иерей Антоний Савченко погребен за алтарем храма пророка Божия Илии в поселке Выбуты Псковского района. Там же покоится погибший в 2022 году его друг священник Александр Цыганов.

В резолюции Предстоятеля Русской Православной Церкви на рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея о гибели священника говорится: «Скорблю вместе со псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца, с воинами. Вечная память!»



Президент Российской Федерации В. В. Путин 30 мая 2025 года подписал указ (No 351) о присвоении звания Героя России Антону Олеговичу Савченко, помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.

Фото диакона Льва Савина и из личного архива семьи Савченко



