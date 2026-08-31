Древняя свеча в сердце Костромы

К 600-ЛЕТИЮ БОГОЯВЛЕНСКО-АНАСТАСИИНА МОНАСТЫРЯ

В 2026 году Богоявленско-Анастасиин монастырь Костромы отмечает 600-летие. Основанная преподобным Никитой Костромским, обитель была свидетельницей многих трагических событий русской истории, не раз сама переживала упадок, но в ней снова и снова возобновлялась монашеская молитва. Сегодня монастырь остается одной из главных святынь Костромской земли. PDF-версия.

Ученик преподобного Сергия на Костромской земле

История Богоявленского монастыря начинается с преподобного Никиты Костромского. По преданию, он родился в 1360-е годы в Московской или Ростовской земле, был сродником преподобного Сергия Радонежского и в юности пришел в Троицкую обитель. Подобно многочисленным ученикам Радонежского игумена, он участвовал в устроении новых духовных центров Московской Руси. В 1382 году Никита, по благословению преподобного Сергия, перешел в Серпуховский Высоцкий монастырь. В 1395 году он был избран его игуменом, в 1413 году возведен в сан архимандрита. Вскоре он перешел в Боровскую землю — в Высоко-­Покровский монастырь на Протве. Здесь у старца Никиты проходил послушание юный инок Пафнутий, будущий основатель Пафнутиева Боровского монастыря. Осенью 1425 года преподобный Никита пришел в Кострому. Город к этому времени стал важным оборонительным пунктом Московского княжества на Верхней Волге. Его укрепления служили убежищем московским князьям в годы ордынских нашествий: в 1382 году здесь укрывался Димитрий Донской с семьей после разорения Москвы Тохтамышем, в 1408 году — великий князь Василий Дмитриевич во время нашествия Едигея. Главной святыней Костромского края являлась Феодоровская икона Божией Матери, почитание которой восходит к XIII веку.

Для устроения монастыря преподобный Никита получил участок недалеко от древнего Костромского кремля. Шестого (19) января 1426 года, в праздник Богоявления Господня, здесь была освящена первая деревянная церковь. С этого события ведется история Богоявленского мужского монастыря.

Приход преподобного Никиты в Кострому — событие, весьма характерное для истории русского монашества конца XIV — первой половины XV века. Многие ученики и сомолитвенники преподобного Сергия становились основателями и устроителями монастырей в городах и княжеских центрах. Некоторые из них, уже будучи в возрасте, избирали местом своего подвига новые далекие края. Преподобный Никита управлял основанной им обителью до своей кончины в 1450 году.

Собор, крепость и мученики Смутного времени

Первые полтора столетия Богоявленский монастырь оставался деревянным. О его раннем устройстве сохранилось немного сведений, но известно, что к середине XVI века он уже входил в число заметных костромских обителей. Деревянные укрепления монастыря прикрывали подступы к городу.

Новый этап начался при игумене Исаии (Шапошникове), управлявшем монастырем с 1530-х годов. Двадцать третьего апреля 1559 года, по благословению святителя Макария, митрополита Московского, на месте деревянного Богоявленского храма был заложен каменный собор. Его строили по образцу Успенского собора Московского Кремля. Богоявленский собор стал первым крупным каменным зданием монастыря и одним из древнейших сохранившихся каменных храмов Костромы. Строительство собора завершилось в 1565 году, освящал его архиепископ Ростовский Никандр. Под собором была устроена усыпальница. Здесь стали погребать настоятелей, благотворителей, представителей княжеских и боярских родов. В подклете сохранялось место погребения преподобного Никиты, основателя монастыря. Известно, что в обитель поступали вклады от царя Ивана Грозного.

К концу XVI века положение Богоявленского монастыря упрочилось. Игумен Исаия II в 1598 году участвовал в Земском соборе, на котором царем был избран Борис Годунов, и ­поставил подпись под избирательной грамотой. Для костромской обители это было свидетельством ее заметной роли не только в местной, но и в общерусской церковной жизни.

Начало XVII века принесло монастырю тяжелые испытания. В 1601 году, во время великого голода, в Богоявленской обители умерли десятки насельников. Кострома оказалась втянута в Смуту. В конце 1608 года город заняли сторонники Лжедмитрия II. Жители Костромы, сохранявшие верность царю Василию Шуйскому, оказали сопротивление. Богоявленский монастырь стал одним из центров городской обороны. Вместе с горожанами и монастырскими людьми иноки защищали обитель и были убиты. Тридцатого декабря 1608 года (12 января 1609 года) от рук сторонников самозванца погибли 13 монахов, 8 служителей и 33 прихожанина.

Разорение не прервало монастырскую жизнь. При игумене Арсении, управлявшем монастырем в 1603–1618 годах, были возведены новые храмы и монастырские здания. В 1610 году построили каменную церковь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ее освятил Патриарх Ермоген — будущий священномученик, призывавший освободить Москву от польско-­литовских интервентов.

Храмовое строительство в Богоявленской обители продолжалось. При том же игумене Арсении была устроена Трехсвятительская церковь. Тогда же построили храм в честь Сретения Гос­подня с трапезной палатой и приделом преподобного Макария Калязинского. В 1613 году Богоявленский собор обстроили галереями, а с северной стороны возвели придел во имя святителя Николая. Каменные переходы связали собор с теплой церковью.

В 1613 году игумен Арсений участвовал в Земском соборе и подписал грамоту об избрании на царство Михаила Феодоровича Романова. Для Костромы это событие имело особое значение. Во время Земского собора будущий царь находился в Костроме, в Ипатьевском монастыре.

В 1619 году, совершая благодарственное паломничество в Макариево-Унженский монастырь, царь Михаил Феодорович и его мать, инокиня Марфа, посетили Богоявленскую обитель. После этого монастырь стал получать царские пожертвования, а родственники инокини Марфы — бояре Салтыковы — стали его постоянными благотворителями. В монастыре сложился их семейный некрополь.

В 1620-е годы при игумене Макарии была построена звонница с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского. На верхнем ярусе находилось 13 колоколов; самый большой весил 16 664 килограмма.

История монастыря в середине XVII века связана с архимандритом Герасимом. Еще будучи экономом, в 1642–1648 годах он начал возводить вокруг монастыря каменную ограду с амбразурами, божницами и четырьмя башнями. В кладке использовали мощные валуны, стены были увенчаны высокими двурогими зубцами. Когда отец Герасим стал настоятелем, строительство продолжилось: появились настоятельский и братский корпуса, больничная и казенная палаты, хозяйственные постройки. Монастырь приобрел вид укрепленного каменного комплекса. Архимандрит Герасим принес в Кострому опыт Киево-Печерской лавры, где он начинал свой монашеский путь. В Богоявленской обители укреплялся общежительный порядок, особое внимание уделялось богослужебному пению. По киево-печерскому образцу в монастыре совершали праздник Успения Божией Матери. Отец Герасим управлял монастырем с 1648 по 1672 год; эти годы стали периодом расцвета мужской Богоявленской обители.

В 1652 году царь Алексей Михайлович поручил архимандриту Герасиму надзор за духовенством Костромы и округи. Речь шла не только о монастырском управлении. До учреждения Костромской епархии в 1744 году настоятели Богоявленского монастыря следили за храмами, порядком отправления богослужений и треб, поведением духовенства, то есть фактически выполняли церковно-административные обязанности.

В 1667–1672 годах Богоявленский собор был расписан артелью костромских изографов. Работами руководили Гурий Никитин и Сила Савин — мастера, с именами которых связан расцвет костромской стенописи XVII века. В 1672 году на стене монастырской башни была написана фреска Смоленской иконы Божией Матери. Позднее этот образ станет одной из почитаемых святынь монастыря.

В сан архимандрита был возведен как следующий настоятель, игумен Павел, так и его преемники. Такой порядок сохранялся до 1847 года. К концу XVII века Богоявленский монастырь был уже не деревянной пригородной обителью, а крупным каменным монастырем.

От секуляризации к пожару 1847 года

Последней крупной постройкой XVIII века стал Никольский храм. Его возвели в 1760 году на средства Екатерины Михайловны Салтыковой над гробом ее мужа, генерал-майора Михаила Петровича Салтыкова. Храм во имя святителя Николая Чудотворца с приделом Архистратига Михаила был построен в стиле барокко.

Через четыре года положение монастырей по всей империи изменилось. В ходе секуляризационной реформы 1764 года монастырские земли и крестьяне были переданы в ведение государственной Коллегии экономии. Богоявленский монастырь лишился сел и почти пяти тысяч крестьян. Экономическая основа, на которой держалось строительство, ремонт, содержание братии и благотворительность, была разрушена.

В 1778 году было учреждено Костромское наместничество. Город стал административным центром большой территории, ­разделенной на Костромскую и Унженскую области. В Костроме стало увеличиваться число административных учреждений. Изменения коснулись и монастырского комплекса.

Тринадцатого мая 1779 года в Костроме случился опустошительный пожар. Богоявленский монастырь тоже пострадал: была разрушена юго-западная башня, в том числе часть стены, на которой находилась Смоленская икона-­фреска Божией Матери. Но при этом сам образ, деревянный киот и лампада остались невредимыми. Это было воспринято как чудо.

В том же 1779 году большинство монастырских корпусов было отведено под присутственные места. В бывших монастырских зданиях разместили гражданскую палату, губернский и городовой магистраты, земские суды, уголовную палату и другие учреждения. Во время Оте­чественной войны 1812 года в Богоявленском монастыре разместили перевезенные в Кострому архивы из Смоленской губернии.

В 1814 году, по распоряжению епископа Костромского Сергия, сюда из Спасо-Запрудненского монастыря была переведена Костромская духовная семинария. Она находилась в Богоявленском монастыре до 1847 года. Присутствие семинарии изменило повседневный уклад обители: рядом с братией жили и учились десятки воспитанников, работали преподаватели, действовала духовная школа.

С этим периодом связано имя преподобного Макария (Глухарева), будущего миссионера Алтая. Двадцатого февраля 1821 года он был назначен ректором Костромской духовной семинарии, а 21 декабря того же года возведен в сан архимандрита и поставлен настоятелем Богоявленского монастыря. Он был учеником святителя Филарета Московского. Позднее преподобный Макарий прославился трудами на Алтае и переводом книг Священного Писания.

В середине XIX века монастырь поражал своим величественным внешний видом. Все изменилось в 1847 году, когда сильный пожар нанес обители тяжелый ущерб. После этого братия была переведена в Богородицкий Игрицкий монастырь. Так завершился более чем четырехсотлетний период истории мужского Богоявленского монастыря. Новая страница его истории началась, когда к названию монастыря присоединилось имя «Анастасиин».

Исторический Анастасиин монастырь — древняя женская обитель Костромы

Точная дата основания Анастасиина женского монастыря Костромы не установлена, но самые ранние сведения о нем позволяют относить его появление к рубежу XIV–XV веков. В документах конца XVI века упоминается несудимая грамота, данная обители в 1417 году великим князем Василием Дмитриевичем. Судя по всему, Анастасиин монастырь — одна из древнейших женских обителей Костромской земли, а возможно, и первая.

Монастырь находился на левом берегу реки Сулы, неподалеку от Костромского кремля. Первоначально обитель называлась Анастасииной Ризоположенской — по главному храму в честь Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Происхождению названия «Анастасиин» есть несколько объяснений. Одни исследователи предполагали, что его основательницей могла быть княгиня Анастасия Дмитриевна, дочь святого благоверного князя Димитрия Донского. В более поздней традиции было принято связывать историю основания монастыря с царицей Анастасией Романовной, первой супругой Ивана Грозного.

В XVI–XVII веках Анастасиин монастырь был крупной обителью, имел вотчины и большое хозяйство. Смутное время затронуло и его. В декабре 1608 года, когда Кострома была разорена сторонниками Лжедмитрия II, сгорели документы, подтверждавшие права монастыря на земли и льготы.

Известно, что в 1628 году в монастыре стоял деревянный шатровый храм в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне с приделами преподобного Михаила Малеина и мученицы Анастасии. Была и теплая церковь в честь Входа Господня в Иерусалим с приделом великомученицы Параскевы Пятницы. В 31 келье жили 50 сестер.

Во второй половине XVII века деревянный Ризоположенский храм разобрали и на его месте построили каменный. В начале XVIII века к нему пристроили теплый придел в честь Входа Господня в Иерусалим.

В 1764 году, в секуляризационную реформу, Анастасиин Ризоположенский монастырь был упразднен. Насельниц перевели в Крестовоздвиженский женский монастырь, находившийся в бывшем Костромском кремле. В помещениях Ризоположенской обители устроили архиерейское подворье. Однако в 1773 году Крестовоздвиженский монастырь был уничтожен пожаром, и сестры вернулись на прежнее место — в Ризоположенский храм на Суле. С этого времени обитель получила двойное наименование — Анастасиин Крестовоздвиженский монастырь.

После возвращения сестер вновь началось обустройство обители. Вокруг монастыря стали строить каменную ограду. В 1780-е годы была возведена северная стена, в 1814–1816 годах — восточная и южная, в 1832–1833 годах — западная.

Долгое время Анастасиин монастырь жил по особножительному укладу. Каждая насельница имела отдельную келью и содержалась на свои средства или средства своей семьи. Такой порядок был распространен в женских обителях XVIII — начала XIX века. Он позволял принимать в монастырь женщин из разных сословий, но не всегда способствовал установлению строгого общего распорядка.

Перемены начались в 1817 году, когда в Кострому прибыли несколько насельниц Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря, пострадавшего от пожара 1809 года. Эти сестры были знакомы с общежительным порядком и с духовной жизнью, присущей кругу преподобного Серафима Саровского. По инициативе казначеи монахини Софии (Лизуновой), позднее ставшей настоятельницей, в Анастасиином монастыре начало утверждаться общежитие: общий труд, общий порядок, послушание, более строгий устав и единое хозяйство.

Игумения София управляла монастырем с 1829 по 1847 год. При ней обитель заметно выросла. Были построены каменный двухэтажный келейный корпус, трапезная с кухней, хлебные амбары, квасоварня, прачечная, красильня, ткацкая. К северной стене ограды пристроили скотный двор с сеновалами и погребами. В 1831 году тесный придел Ризоположенского храма разобрали, а на его месте устроили два новых теплых придела: северный — в честь Фео­доровской иконы Божией Матери и Собора ­Архистратига Михаила, южный — в честь Входа Господня в Иерусалим и мученицы Анастасии. Оба были освящены в 1832 году.

В 1847 году в Анастасиин Крестовоздвиженский монастырь поступила София Дмитриевна Давыдова, будущая игумения Мария. Она пришла сюда вместе с матерью по благословению святителя Филарета Московского и своего духовника, преподобного Антония (Медведева), архимандрита и наместника Троице-Сергиевой лавры. Сначала София Давыдова проходила обычные послушания, с 1856 года стала старшей в монастырской больнице, в 1858 году приняла постриг с именем Мария, а в 1863 году была возведена в сан игумении.

В 1857 году Костромскую кафедру возглавил епископ Платон (Фивейский). Для него крайне насущными стали два вопроса: как сохранить разрушающийся Богоявленский монастырь и что делать с разрастающейся Анастасииной обителью. В 1863 году игумения Мария (Давыдова) предложила объединить общину Анастасиина монастыря с бывшей Богоявленской обителью. Двадцать седьмого ноября 1863 года Святейший Синод удовлетворил ходатайство архиерея.

Богоявленско-Анастасиин монастырь: начало новой жизни

Шестого (19) января 1864 года, в праздник Богоявления Господня, крестный ход с чудо­творной Феодоровской иконой Божией Матери после великого освящения воды на Волге направился к руинам Богоявленского монастыря. С этого дня самостоятельная история Анастасиина монастыря завершилась, сестры стали переходить в Богоявленский монастырь, который получил новое имя — Богоявленско-­Анастасиин. При этом старая территория Анастасиина монастыря не была сразу оставлена. Игумения Мария предназначила ее для учебных и благотворительных учреждений. В 1864 году здесь открылось училище для девиц бедных родителей, преимущественно духовного звания.

В объединенном Богоявленско-Анастасиином монастыре первым делом взялись за обновление собора. В 1864 году к древнему Богоявленскому собору начали пристраивать новый пятиглавый четырехстолпный собор. Строительство продолжалось пять лет, с 1864 по 1869 год.

Игумения Мария управляла монастырем двадцать шесть лет. За это время были приведены в порядок храмы и здания, установлено регулярное богослужение, налажено хозяйство. Игумения Мария сама преподавала сестрам Закон Божий, читала им наставления святых отцов, говорила о покаянии, неосуждении и откровении помыслов старицам. В обители велось обучение девочек, осуществлялся уход за больными. В 1873 году при монастыре была устроена народная лечебница. В нее входили палата на девять кроватей, приемный покой, аптека с бесплатной выдачей лекарств, амбулатория и подсобные помещения. На фельдшерских курсах воспитанницы получали практические навыки ухода за больными.

Игумения Мария скончалась 29 января / 11 февраля 1889 года и была погребена в усыпальнице восстановленного ею собора. После игумении Марии монастырем управляли игумения Евпраксия (Горталова; 1889–1895), игумения Анна (Левашова; 1896–1912) и игумения Сусанна (Мельникова; 1912–1924). При игумении Анне Богоявленско-Анастасиин монастырь дважды посещал праведный Иоанн Кронштадтский — 19 июля 1897 года и 5 октября 1902 года. Во второй приезд, в день памяти Московских святителей, он совершил здесь Божественную литургию и сказал о соборе: «Много видал храмов, но такого прекрасного, такого благолепного храма не видел».

Первая Пюхтицкая игумения

Во второй половине XIX века несколько насельниц монастыря стали устроителями новых обителей. Самый известный пример — игумения Варвара (Блохина), первая настоятельница Пюхтицкого Успенского монастыря в Эстляндской губернии, в миру Елизавета Дмитриевна Блохина. Она родилась в 1843 году в посаде Большие Соли Костромской губернии. В детстве часто бывала с богомольцами в Анастасиином монастыре, а 14 марта 1853 года была принята туда послушницей. Елизавета Блохина читала в храме во время богослужений, помогала уставщице и ризничей, трудилась в больнице. Во время русско-турецкой войны она, уже получившая диплом сестры милосердия Российского общества Красного Креста, ухаживала за ранеными в эвакуационных госпиталях при монастыре. Двенадцатого (25) августа 1887 года она была пострижена в мантию с именем Варвара.

Двадцать пятого августа 1888 года монахиню Варвару направили в Эстляндию как одну из опытных насельниц. Ей предстояло устроить женскую обитель на Пюхтицкой горе. В 1891 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского Пюхтицкая община была открыта. Тридцать первого января 1893 года монахиня Варвара была возведена в сан игумении. На новом месте она устроила иконописную мастерскую, больницу, богадельню, церковноприходскую школу и приют для девочек-сирот. Так опыт, полученный в Костроме, был перенесен ею в Прибалтику.

Последнее торжество старой Костромы

При игумении Сусанне (Мельниковой) Богоявленско-­Анастасиин монастырь участвовал в значимом юбилейном событии — праздновании 300-летия Дома Романовых. Восемнадцатого мая 1913 года в Кострому прибыли представители императорской фамилии; в Восточном игуменском корпусе обители остановилась великая княгиня Елисавета Феодоровна. Сам император из-за крайне насыщенной программы не посетил обитель, но в ней побывали императрица Александра Феодоровна, наследник цесаревич Алексий и великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия. Для Богоявленско-Анастасиина монастыря это было последним большим торжеством дореволюционной эпохи.

Закрытие, архив и неосуществленный органный зал

В 1918 году в Богоявленско-Анастасиином соборе еще продолжались богослужения. С июня по октябрь того года здесь служил протодиаконом священномученик Василий Разумов, впоследствии расстрелянный в 1937 году.

В 1919 году обитель была закрыта. Богоявленский собор оставался действующим до 1925 года, после чего был изъят у Церкви и передан под архив.

В 1920–1930-е годы монастырский ансамбль понес тяжелые потери. Были разобраны значительная часть монастырских стен и большинство башен. Разрушены Никольский, или Салтыковский, храм, Никольская часовня, уничтожен монастырский некрополь. Собор был обращен в архивохранилище, его внутреннее пространство было занято стеллажами и документами.

Шестнадцатого августа 1982 года в здании государственного архива произошел пожар. Огонь уничтожил или повредил значительную часть архивных документов и нанес тяжелый ущерб собору. Особенно пострадали фрески XVII века, выполненные артелью Гурия Никитина и Силы Савина, а также позднейшие росписи.

После пожара в соборе начались реставрационные работы. Собор рассматривали тогда как объект музейного использования: в нем планировалось разместить музей декоративно-­прикладного искусства, а в алтарной части устроить зал органной музыки. Однако эти проекты не были осуществлены. К концу 1980-х годов положение Церкви в стране стало меняться.

Феодоровская икона и новое открытие монастыря

Двадцатого июля 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Алексия II благословил открытие Богоявленско-Анастасиина женского монастыря в Костроме. Богоявленский собор должен был стать главным храмом епархии.

Первые насельницы прибыли в Кострому весной 1991 года из Успенского Пюхтицкого монастыря. Это было, без сомнения, промыслительно: как некогда первая игумения Пюхтицкого монастыря вышла из Богоявленско-­Анастасииной обители, так теперь игумения возрождающегося Костромского монастыря пришла из Пюхтиц.

Седьмого марта 1991 года монахиня Иннокентия (Травина) была утверждена настоятельницей Богоявленско-Анастасиина монастыря. Двадцать девятого августа того же года, в праздник Феодоровской иконы Богородицы, она была возведена в сан игумении.

Главным событием того времени стало перенесение Феодоровской иконы Божией Матери, дотоле пребывавшей в храме Воскресения Христова на Дебре, где в советское время находилась архиерейская кафедра, в Богоявленский собор монастыря. Это произошло 18 августа 1991 года. С того времени собор стал кафедральным храмом Костромской епархии.

Первые годы после открытия монастыря прошли в непрестанных хлопотах: нужно было приводить в порядок храм, налаживать ­богослужебную жизнь, решать хозяйственные вопросы. В 1991 году начались службы в Смоленской церкви.

Современная обитель и ее святыни

Сегодня жизнь Богоявленско-Анастасиина монастыря строится вокруг его главных святынь. В соборе пребывают мощи преподобного Никиты Костромского, основателя обители. В подклете, над местом его погребения, в 2004–2006 годах была восстановлена церковь-усыпальница; 10 ноября 2006 года архиепископ Костромской и Галичский Александр (Могилев) освятил ее во имя великомученика Никиты, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Никиты Костромского.

Почитание преподобного Никиты в последние десятилетия вышло далеко за пределы монастыря. В Костроме проходят Никитские торжества и образовательные чтения, посвященные основателю обители. В них участвуют духовенство, педагоги, учащиеся, представители городских и областных учреждений.

В 1990-е годы при монастыре была возобновлена благотворительная деятельность, характерная для его дореволюционной истории. В 1992–2004 годах при обители действовал детский приют во имя праведного Иоанна Кронштадтского. Это было прямым продолжением социального служения, заведенным в XIX веке игуменией Марией (­Давыдовой).

Одновременно шло восстановление монастырского ансамбля. В 1993–1997 годах были расселены западный и больничный корпуса, входившие ранее в городской жилищный фонд, в 2001 году — восточный, или игуменский, корпус. При участии городской администрации была восстановлена монастырская стена по улице Симановского. На месте разрушенного Никольского, или Салтыковского, храма установили памятный крест.

Еще одна святыня монастыря — мощи преподобного Тимона, старца Надеевского, местночтимого святого Костромской епархии. Он подвизался в Николо-Надеевской пустыни на севере Костромской земли, был учеником и духовным другом преподобного Серафима Саровского.

На территории комплекса сейчас размещаются Костромское епархиальное управление и Центр подготовки церковных специалистов Костромской епархии.

До 2023 года Богоявленский собор оставался кафедральным храмом Костромской епархии. Пятого ноября 2023 года чудотворная Феодоровская икона Божией Матери была перенесена в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля. В Богоявленско-­Анастасиином монастыре остался чтимый список Феодоровского образа. Сугубое покровительство Богородицы над этим местом чувствуется и по сей день.

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт:

- Значение Богоявленско-Анастасиина женского монастыря выходит за пределы Костромы или даже Костромской митрополии. С ним связаны имена покровителя нашего города преподобного Никиты Костромского, многих подвижников благочестия, священномучеников. Здесь находятся мощи двух преподобных отцов — Никиты и Тимона, чтимая чудотворная Смоленская икона-фреска Божией Матери. Эта обитель — древняя свеча монашества. Молитва, которая сегодня совершается здесь, значима для всей Русской Православной Церкви.

В его истории было несколько важных периодов. Его расцвет пришелся на последнюю треть XIX века, когда после пожара обитель была восстановлена уже как женская. Другой подъем начался в наше время, когда монастырь был возвращен Церкви, Богоявленский собор стал кафедральным и в него была перенесена Феодоровская икона Божией Матери. Но и теперь Богоявленско-Анастасиин монастырь остается одной из крупнейших обителей епархии и сердцем епархиальной жизни. Он находится в центре Костромы, сюда приходит много паломников и туристов, здесь, как и положено в монастыре, совершается ежедневная служба.

Современная жизнь обители с первых дней возрождения в 1991 году связана с трудами игумении Иннокентии (Травиной). Матушка настоятельница — хороший организатор и настоящая молитвенница, и я благодарен ей за молитвы. Многие люди ее уважают и почитают. Женский монастырь — это особый труд, и очень многое зависит от настоятельницы: как устроена жизнь сестер, как сохраняется порядок, как содержатся святыни. Монастырь жив, здесь совершается богослужение, живут сестры, сюда приходят прихожане и паломники, — и это результат большого труда.

Игумения Иннокентия (Травина), настоятельница Богоявленско-­Анастасиина женского монастыря г. Костромы, родилась 3 июля 1954 г. в Кашире Московской области. По окончании общеобразовательной школы училась в Московском учебном комбинате и одновременно в вечерней музыкальной школе. В 1978 г. поступила в Пюхтицкий Успенский женский монастырь в Эстонии.

24 февраля 1991 г. была пострижена в монашество с именем Иннокентия в честь святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. 7 марта 1991 г. утверждена в должности настоятельницы возрожденного Богоявленско-Анастасиина монастыря города Костромы. 29 августа 1991 г. возведена в сан игумении.

В 2003 г. окончила регентский класс Костромской духовной семинарии. В 2009 г. окончила Институт управления, экономики, права и искусства. Удостоена ряда светских и церковных наград.





