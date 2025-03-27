Храм на линии огня

Храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Козинка Белгородской области находится в семистах метрах от границы с Украиной. Заложенный в год восшествия на престол царя-страстотерпца, освященный в 1907 году, он выстоял в годы Великой Отечественной войны, а в советское время его не дали разрушить местные жители. Год назад он стал мишенью для украинских националистов. Вот что рассказал об этом «Журналу Московской Патриархии» настоятель храма иерей Геннадий Заводовский. PDF-версия.

Когда в 2003 году на Пасху я впервые приехал в храм святого апостола Иоанна Богослова в Козинку, он поразил меня своим величием и размерами. Тогда я только воцерковлялся и представить себе не мог, что он станет моей судьбой. В 2017 году я стал пресвитером, и меня назначили его настоятелем. Храму требовался капитальный ремонт: крыша протекала, внутри было сыро, осыпалась штукатурка, а отопления никогда там не было. Необходимо было много средств и материалов. К счастью, на мой призыв откликнулось немало людей. Как и сто с лишним лет назад на его строительство, так и теперь на ремонт собирали средства всем миром. Свой вклад внесли и прихожане, и индивидуальные предприниматели, и руководители промышленных предприятий. В работах участвовали даже те местные жители, кто в храм не ходит, хотя он виден из их окон. Люди в Козинке радушные и хлебосольные — всегда отзывались, когда требовалась помощь. И полы стелили, и пилили, и копали, и бетон принимали — все, что нужно, делали. Поэтому так сильно и переживают за свой храм сегодня. За шесть лет удалось заново оштукатурить все внутри, поменять полы, отреставрировать иконостас, провести отопление, заменить электропроводку, кровлю и окна, помыть и покрасить фасад. Последние леса с храма сняли в декабре 2023 года. С началом специальной военной операции, несмотря на близость к границе, противник нас первое время не беспокоил.

В праздник святителя Николая Чудотворца в 2023 году во время Божественной литургии мне позвонили мои знакомые военнослужащие.

— Батюшка, вы где, чем заняты?!

— Как и положено, Божественную литургию служу в своем храме. Праздник же сегодня!

— Скорее уходите! Украинские танки в трех километрах от Козинки! Уже бьют по пограничной заставе!

Я на тот момент только успел причаститься, а прихожан еще не исповедовал. Поэтому провел общую исповедь, всех причастил и на своей машине организовал их эвакуацию в Грайворон (райцентр в 10 км). В основном это были старики, женщины и дети. Ездил туда-сюда несколько раз, пока враг не перекрыл дорогу. Вывезти успел не всех, и те, кто ­остался, — ­спрятались, а я предупредил, что заберу их, как только будет возможно.

Мне в тот день еще повезло. Когда возвращался в Козинку за очередной группой прихожан, попал под обстрел, но Господь хранил. А вот жителю Козинки Анатолию и его супруге сильно досталось. Выезжая из Козинки, они выскочили прямо на блокпост ДРГ1. Пока Толя разворачивался, украинцы били по его машине из автоматов метров с тридцати. И не по колесам, а именно на уровне тела. Машина превратилась в решето. «Батюшка, - рассказывал он,- я видел как летают по салону пули». Машина превратилась в решето. Его жене прострелило колени, а ему перебило руку. Говорит, что на первой передаче домой вернулся, потому что не смог переключать скорости. Но оба остались живы. Толя в храм никогда не ходил, но всегда соглашался помочь. А после этого случая сказал: «Батюшка, я верующим стал. Я понял, что Бог есть». А я ему: «Видишь, как бывает. Насильно Господь тебя к вере не тянул, да ты сам пришел».

К счастью, молитвами святителя Николая, противник тогда даже окопаться в Козинке не успел, к семи вечера его уже выбили. Да и в храме только чуть осколками стекла в окнах побило и кое-где крышу продырявило. Мы все быстро отремонтировали, окна поменяли, и службы продолжились. И те прихожане, кто уехал, вернулись обратно.

Так прошел год, а 14 марта 2024 года нам выпало новое испытание.

Я приехал в Козинку накануне днем. Было еще холодно, нужно было протопить храм. Переночевал, и с семи утра начался обстрел. Мы с прихожанами спрятались в подвале жилого дома, примерно в ста метрах от храма. Администрация заранее оборудовала там бомбо­убежище со всем необходимым для автономной жизни. Собралось примерно 25 человек. В это время позвонили военные: «Батюшка, уезжайте скорее оттуда. Они сейчас дорогу пристреляют, и вообще не сможете выбраться». Эти бойцы у нас в храме крестились, венчались, пономарями и звонарями были. А как я уеду? Возьму с собой шесть-семь человек, а остальных брошу? И как мне с этим жить потом? С нами бабушки были, которым по 87, 90 лет, они еще детьми Великую Отечественную застали. И решил, что нет, останусь, а там будь что будет. И мне так легче, и пастве моей. Обстрел не прекращался весь день. А мы сидели в бомбоубежище и молились. Все молитвы, что знали, прочли. В том числе и 90-й, и 50-й псалмы, но особенно на душу Символ веры всем ложился. Прихожане потом признались: «Мы без молитвы с ума бы сошли». Я всех исповедовал и сам исповедовался. Вспомнил, как моя бабушка (она жила в Курской области) рассказывала, что во время войны при обстрелах люди собирались в подвале, читали Псалтирь, и никто из них не погиб.

По селу били РСЗО2, артиллерия и минометы. Разбили все трехэтажные дома — и многоквартирные, и частные — и сельскую школу. Слава Богу, люди оттуда уехали еще раньше. У нас колокольня высотой 45 метров. Враг по ней тоже бил, как и по всем возможным наблюдательным пунктам. А наш храм прямой наводкой расстреливал танк. Толщина стен церкви метр семьдесят — танк пробил в фасаде огромную дыру, считай вторую дверь сделал. Смысла в этом не было никакого, и объяснить это можно только какой-то жуткой ненавистью именно к храму и к Православию.

Над селом все время висели дроны. Едва высунешься, и через три-четыре минуты прилет. Видели же, что мы гражданские, а выйти не давали. Одним из взрывов из нашего подвала вынесло дверь. Сейчас вокруг храма все в воронках, даже пара ракет невзорвавшихся торчит из земли. В какой-то момент мне позвонили военные: «Батюшка, сидите тихо, вэсэушники уже в 20–25 метрах от храма».

К счастью, все обошлось. И в 11 вечера за нами приехали. Помню, сказал прихожанам: видите, вымолили мы свое спасение, даже сам губернатор Вячеслав Гладков приехал спасать нас на своей машине и с ним еще броневик.

В этот ужасный день богослужебные предметы и святыни (антиминс, Святые Дары) я забрать из храма не успел, из-за обстрела подойти к нему было невозможно. И вместе с военными вернулся за ними той же ночью, когда стало потише. Собрали, что прежде всего нужно было спасти, и умчались. На следующую ночь снова приехали.

С трудом нашел икону великомученика целителя Пантелеимона, которую подарили приходу еще до революции. Ее взрывной волной снесло с аналоя, стекло киота разбилось. В Козинке целителя всегда очень почитали. Здесь даже день его памяти был праздником, как и день святого апостола Иоанна Богослова.

И к этой иконе (а привезли ее с Афона) с частицей мощей народ со всей округи приходил на молитву. Думаю, потом обязательно сделаем красивый киот и оставим осколочные ранения на ней, чтобы помнили, что тут творилось.

День прошел в суете, а ночью снова вернулись в храм в надежде забрать, что осталось. На стене уцелела только одна литографическая икона Божией Матери «Споручница грешных», самая обычная. Сохранились также новые фрески на стенах, написанные художником Леонидом Пусным в 2020–2023 годах. Остальные сгорели, как и все, что было в храме. Погибли также старые фрески неизвестного художника, написанные после Великой Отечественной войны. На одной из них — на иконе Божией Матери «Взыскание погибших» — нас всегда удивляла надпись: «О примирении враждующих наших стран». Теперь эти пророческие слова обрели смысл.

Жгли наш храм всю неделю. Подлетал FPV-дрон3, сбрасывал на крышу зажигательную смесь, и начинался пожар. Едва пламя затихнет, следующий летит — и все повторяется. Так сгорел шатер колокольни, потом крыша, а потом огонь зашел внутрь храма. Последним стал центральный барабан. Наш владыка, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, когда узнал, что произошло, скорбел вместе с нами. Он же знает, сколько сил и труда мы в свой храм вложили, и теперь иногда звонит и поддерживает меня.

Сегодня обстановка в Козинке, как говорят военные, «стабильно напряженная». Если военные дают добро, я приезжаю в храм и служу Литургию. Восстановил часть пола. Но чаще бывать в храме невозможно из-за постоянных обстрелов. Село для военных имеет логистическое значение и почти каждый день находится под огнем. Некоторые улицы — Мира, Зеленая и Лесная — полностью разбиты. Людей там почти не осталось. Бывает, приеду, издали посмотрю на него, помолюсь и домой.

Несмотря на все это, в моей жизни есть и радостные события и открытия. Например, когда люди узнали, что храм в руинах, многие стали звонить и поддерживать: «Отец, не переживай, война закончится, приедем, все восстановим, храм еще краше станет». Перед праздником Крещения Господня приезжал губернатор и тоже обещал помощь. А 22 мая 2023 года случилось необычное происшествие. Во время Литургии возле храма взорвалась мина. Осколок (длиной 5 см) пробил двойное стекло в алтаре, причем сами стекла не разбились — остались только два отверстия. Как мы потом убедились, судя по траектории, он летел прямо в дарохранительницу, которая стояла на Престоле. И вдруг, словно наткнувшись на невидимое препятствие, отрикошетил, под углом ушел вверх и воткнулся в оконную раму другого окна. Не знаю, чудо это или нет, но такой факт могу засвидетельствовать.

И конечно, я благодарен Богу, что за все три года СВО не погиб и не попал в плен никто из моих прихожан, хотя раненые, конечно, есть. Это относится в том числе и к тем, кто в храм только помогать приходил. Поэтому, молясь на великом входе: «...строителей, благоукрасителей, жертвователей, труждающихся… да помянет Господь Бог во Царствии Своем», я всегда прибавляю: «и тех, чьи имена Ты один знаешь». Даже пусть они подмели пол в храме, цветы рядом посадили или на паперти кирпичи от разбитой стены убрали, Он видит их труды, Ему открыты их сердца, и я прошу Его о том, чтобы Он их сохранил живыми и невредимыми.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Диверсионно-разведывательная группа

2 Реактивная система залпвого огня

3 Это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота (от англ. First-Person View — вид от первого лица).

Храм святого апостола Иоанна Богослова села Козинка строился на народные средства в период с 1896 по 1907 г. Рассчитан на 800 прихожан. В селе также находилась деревянная одноименная церковь, которая в начале ХХ в. была переименована в честь Пресвятой Богородицы (разобрана в 1928 г. для постройки сельской школы). Иоанно-Богословский храм закрыли в 1928 г., он использовался как зернохранилище. Открыт вновь в 1941 г. Во время войны храм получил незначительные повреждения. По данным настоятеля храма иерея Геннадия Заводовского, в 1943 г. в храме был обустроен госпиталь. В 1950-х гг., по воспоминаниям местных жителей, храм хотели взорвать, но козинцы встали на защиту святыни. После этого в храм был назначен настоятель, который занялся ремонтом обветшавшей святыни. С этого момента там возобновились богослужения. Известно, что в 1976–1977 и 1999–2004 гг. настоятелем храма был иерей Иоанн Черкашин (ныне иеромонах Спиридон, принял постриг в 2013 г.). С 2017 г. настоятелем храма является иерей Геннадий Заводовский.