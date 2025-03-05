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Врач скорой медицинской помощи отделения медицины катастроф Лариса Наливайко с коллегами
ЖМП № 2 февраль 2025 /  5 марта 2025 г. 14:00
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Сохрани меня Господь

О СЛУЖЕНИИ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лариса Наливайко врач отделения медицины катастроф, сформированной  на станции скорой медицинской помощи Белгорода три года назад. С началом СВО ее бригада регулярно бывает на вызовах в обстреливаемых городах и селах — от от Шебекено и Грайворона до Новой Таволжанки и Отрадного.  Как ей удается победить страх и как молитва помогает выполнять свой долг в экстремальных условиях, врач «скорой» рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия

Перед выездом в опасные районы Белгородского приграничья они одевают каски, бронежилеты и читают молитвы. Всякое может случится в таких поездках – и встреча с диверсионной группой врага, и тяжелые ранения от попадания дрона или разрыва снаряда, и даже смерть. 

Ведь к «скорой помощи» у врага особое внимание. «Мы за все это время неоднократно попадали под обстрелы, но остались живы, я считаю, только благодаря Божьей помощи, - говорит Лариса Наливайко. - У нас в машине даже осколок торчит как трофей. Нас обстреляли, когда мы эвакуировали очередного пострадавшего в Шебекино. Взрыв раздался в нескольких метрах, и осколок застрял у нас в кузове. Хотя толщина стенки всего 3-4 мм». У медиков «скорой» есть возможность ездить в бронеавтомобиле, но практика показала, что своей схожестью с военной машиной он становится первой мишенью при обстреле.  

Однажды в марте 2024, когда противник в атаковал Грайворонов, их бригада дежурила на повороте в этот населенный пункт. Поблизости стояла еще одна «скорая». И вдруг буквально один за одним рядом с их машинами разорвались снаряды. «Мы тут же переехали на другое место, и следующие прилеты пришлись как раз туда, где стояли наши машины. Аналогичный случай был и в пос. Маслова Пристань (по дороге из Белгорода в Шебекино). И такое бывает довольно часто», - поясняет Лариса. 

Ее бригада приезжает на самые разные вызовы. Это может быть огнестрельное, осколочное, ножевое ранение, смерть, ДТП, падение с высоты, сердечный приступ, и даже подскочившее давление у испугавшийся обстрела бабушки. Но новым в ее практике стало оказание помощи раненым при минно-взрывных травмах. Такие травмы относятся к категории огнестрельных ранений и считаются самыми опасными для жизни. «Первый раз я столкнулась с этим в деревне Щетиновка. Отец с сыном вернулись из ПВР (пункт временного размещения) домой, чтоб забрать какие-то вещи, мальчик пошел гулять, случайно наступил на мину «лепесток» и ему оторвало ступню, - вспоминает врач. - Мы остановили кровотечение, провели инфузионную терапию, обезболили и отвезли подростка в детскую больницу. Многому научила нас с коллегами и практика в ДНР, когда с бок о бок работали с врачами скорой из Донецка в первые месяцы СВО. Мы даже не предполагали тогда, что на свое земле столкнемся с таким же обстрелами мирных жителей, как на Донбассе. Я увидела, насколько мужественные там люди: постоянные обстрелы, дома разрушены, а они продолжают там жить и бороться. Правда, наши земляки в смелости не уступают». 

Лариса прекрасно понимает, что выходя утром на работу, может не вернуться домой. Новостные ленты периодически приносят печальные новости. Например, 6 августа 2024 года вражеский дрон атаковал «скорую» в Суджанском районе. Фельдшер и водитель погибли, выжила только молодая врач-ординатор, получив многочисленные ранения. 15 августа 2024 г. двое фельдшеров приехали в Шебекино на вызов после атаки БПЛА на квартиру в пятиэтажном доме. Оба получили тяжелые ранения поджидавшим их вторым дроном, когда оказывали помощь пострадавшему. К счастью, их во время доставили во 2-ю горбольницу Белгорода. 

Поэтому, приходя на богослужение в Преображенский собор Белгорода она просит Спасителя и Божью Матерь о помощи и заступничестве, молится за своих родных и коллег. Ее любимый святой Николай Чудотворец, который ни раз по молитвам к нему, отводил беду. Так, однажды, после оказания помощи больному в том же Шебекино, у бригады заглох автомобиль. Это была не обычная «Газель», а броневик. Видимо противник их вычислил, потому что начался обстрел. Лариса спряталась в выселенной пятиэтажке. «Я стояла в подъезде под лестницей и молилась. Было очень страшно. Во дворе рвались снаряды, в подъездную дверь и выбитые окна летели осколки, - говорит она. - Не знаю, как ребятам удалось завести машину, но через десять минут после того, мы уехали оттуда, в этот дом попал снаряд и он сложился как карточный. Это просто чудо, что мы тогда остались живы».

 

- В марте 2024 года начались жестокие и почти ежедневные обстрелы Белгорода, враг бил ракетами по несколько раз в день. Было много жертв. Немало людей покинуло город, а вы остались. Почему? - спрашиваю Ларису.

- Я не могу уехать. Мой долг — спасать людей. Кто им поможет, если не я? - удивляется она. - Я родилась в Шебекинском районе и живу в Белгороде с 18 лет, это моя малая родина. Мои мама и тётя врачи. Я сознательно выбрала эту профессию — врач скорой помощи.

 

В службе скорой помощи Белгородской области с началом СВО были выделены особые бригады, врачи и фельдшеры которых согласны ездить на вызовы в опасные районы, находящиеся под ежедневными обстрелами и атаками дронов. Режим КТО (контр-террористической операции), введенный в Белгородской области, не предусматривает за такую работу для врачей скорой никаких льгот и доплат. Тем не менее среди них нашлись четыре бригады смельчаков, готовых выполнять свой долг в любых условиях. Остальные отказались, тоже их право. При этом она не считает себя героем. Настоящий герой для нее это главный врач Станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров. Когда очень опасно, он может запретить другим бригадам ехать на вызов и поедет сам. Как это было в Борисовском районе в мае 2024 года, когда дроны-камикадзе атаковали два автобуса, перевозивших сотрудников сельхозпредприятия на работу. Тогда погибло 7 человек и 40 получили ранения. Причем новые дроны охотились уже за медиками, прибывшими на место ЧП.

- Вам бывает страшно? 

- Не верю, что в есть люди, которым в таких ситуациях нестрашно. Всем страшно. Но стараюсь не думать об этом. Думаю только о работе. Мне дают вызов — что, с кем и где случилось, и я мысленно выстраиваю картинку, что нужно сделать. Какую помощь оказать, в какую больницу позвонить и везти пострадавшего. Страшно становится, когда дома после работы читаешь новости и комментарии в сетях, и осознаешь, где ты был сегодня. Но обнимаешь своего ребенка, и все проходит. А муж меня всегда поддерживает. Он знает, что я как моя и мама и тетя-  фанат своей работы. И когда снова надо ехать на вызов в опасный район — мы одеваем броники, читаем «Отче наш» (а кто-то еще другие молитвы), перекрестились: «С  Богом!», и поехали. Это во всех наших бригадах медицины катастроф принято. А как иначе? Всё в руках Божьих».

Фото Арины Бесединой/«БелПресса»

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