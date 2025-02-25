Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн: «Духовенству нужно чаще посещать места, где особая концентрация боли»

В этом году Белгородская и Старооскольская епархия отмечает 30 лет со дня своего возрождения. Белгородская область одной из первых ощутила на себе последствия событий, произошедших на Украине в 2014 году. Десять лет беженцы, спасаясь от войны в Донбассе, искали защиты в России. С началом спецоперации жестокой реальностью стали регулярные обстрелы Белгорода и приграничных населенных пунктов, попытки украинской армии прорвать оборону на границе и гибель мирных жителей. Как живет сегодня епархия, что изменилось в работе ее отделов, как выстроено взаимодействие с государственной властью и почему возросла ответственность священников, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. PDF-версия.



Пастырская ответственность

— Ваше Высокопреосвященство, с началом СВО Белгородская епархия стала форпостом Русской Православной Церкви на границе с Украиной. Люди живут под обстрелами врага, но церковная жизнь не замирает даже в опасных приграничных районах. Расскажите, что поменялось в жизни епархии с началом военных действий.

— Город Белгород, как и другие районы нашей области, уже почти три года подвергается атакам украинских военных. Вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались вторгаться в наши села и города. Обстрелы ракетами, сбросы взрывчатки с дронов, взрывы беспилотников за твоим окном во дворе, раненые и убитые мирные жители. Все это, к сожалению, реалии нашей нынешней жизни.

Уже с первых обстрелов Белгородской области стало очевидно, что психология людей заметно и резко меняется. Кого-то сковывает страх, возникают панические настроения, у кого-­то появляется ненависть. Чтобы избавиться от этих состояний, нужно молиться. Молиться и о самих себе, и о своих ближних. Нужно воздвигнуть духовный щит и над собой, и над теми, кто нам дорог. Невозможно освободиться от страха, особенно если ты помышляешь не о христианской любви, а о ненависти. Должна быть решимость защитить ближних, и в этом — высший смысл любви. Так защитил свою девятимесячную сестренку Ангелину десятилетний белгородский отрок Евгений — он прикрыл ее во время обстрела своим телом и этим спас, приняв на себя осколки от ­снаряда. И подобных примеров жертвенной любви можно привести немало.

О том, что преодоление страха и ненависти достигается молитвой к Богу, участием в богослужениях, в делах милосердия, в поддержке друг друга, в сохранении единства, в твердой надежде на Бога и доверии Ему, надо сейчас говорить пастве. Об этом я часто напоминаю духовенству. На проповедях не нужно обсуждать военные действия и не должно звучать каких-то «пророчеств» о том, когда и как завершится СВО. Священники обязаны, прежде всего, заботиться о мире в душах прихожан. И вся проповедь с церковного амвона должна быть посвящена духовному устроению людей, которым приходится переживать все эти события. Духовенству нужно как можно чаще посещать те места, где особая концентрация боли, — военные госпитали, пункты временного размещения (ПВР), центры благотворительной помощи, куда обращаются нуждающиеся. Вовремя поддержать и ободрить человека — это тоже одна из наших задач.

Каждый приход в нашей епархии избрал свою форму помощи бойцам СВО. Одни собирают гуманитарную помощь, другие кормят домашними обедами солдат в приграничной зоне, третьи плетут маскировочные сети, а кто-то делает окопные свечи или варит печки-буржуйки, необходимые для обогрева блиндажей. Люди исходят из того, что нужно обязательно помогать. А чем именно — решает сам приход.

Однако помощь нашим защитникам — это только часть приходской жизни. Для епархии важно поддерживать и другие направления деятельности, заботиться о том, чтобы люди не уехали из Белгородской области. Поэтому богослужения у нас нигде не прерываются, даже в городе Шебекино, который обстреливают ежедневно. Образовательные, культурные, патриотические мероприятия, в том числе для детей, проходят везде, но с учетом мер безопасности. Все это отражено на сайте епархии.

Так, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, наше духовенство участвовало в захоронении останков погибших в Великую Отечественную войну советских солдат на мемориале «В честь героев Курской битвы». Тогда были преданы земле останки 44 воинов.

С октября по декабрь проходили XXII Иоасафовские образовательные чтения во всех благочиниях и на 11 тематических площадках в городе Белгороде. По традиции на пленарном заседании подводились итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». На региональный этап конкурса было подано 10 работ от 20 участников.

Валентина Владимировна Румянцева — методист, педагог дополнительного образования православного детского сада «Введенский» города Старый Оскол — получила гран-при конкурса за лучшую дополнительную общеразвивающую программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи «Дела во благо».

Победителем в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» стала Наталья Александровна Потапова, педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы № 36 города Белгорода, с работой «Дорога к храму».

— Какую помощь оказывают приходы пунк­там временного размещения?

— За каждым из ПВР закреплено несколько священников из ближайших приходов, которые сами решают, чем нужно помочь. Одновременно все координируется благочинными и сотрудниками отдела по социальному служению епархии.

Огромную помощь беженцам оказывает и Марфо-Мариинское сестричество города Белгорода. Сестры милосердия не только материально помогают людям, которые вынуждены были покинуть свои дома в спешке. Они успокаивают, утешают, умеют приободрить тех, кто находится в стрессовом состоянии. И лучше всего с этим справляется старшая сестра милосердия Елена Химченко. Ей самой в феврале 2015 года пришлось спешно покинуть свой дом в Донецкой области, и она испытала все эти тяготы на себе.

Примета времени

— Можно ли говорить о переменах в основных отделах епархии — в военном, социальном, образовательном, миссионерском?

— Задачи не поменялись, но возросла интенсивность их решения, на каких-то направлениях стало больше священников. Например, в социальный отдел за три года СВО обратилось больше 80 тысяч человек. Если в 2022–2023 годах помощь преимущественно оказывалась беженцам из ДНР, ЛНР, Харьковской, Сумской и других областей Украины (это 36 723 семьи), то с сентября 2023 года Украина фактически лишила своих граждан, желающих найти пристанище в нашей стране, возможности пересекать границу с Россией. Однако с активизацией военных действий в июне 2023 года в Белгородском и в августе 2024 года в Курском приграничье к нам стали массово обращаться за помощью уже наши граждане. Так, с августа 2024 года обратилось более 11 тысяч семей.

Изменилось и направление деятельности. Если раньше мы больше внимания уделяли людям, которые не могли сами себя обслуживать (обездвиженные и инвалиды), то сейчас их эвакуировали в более безопасные районы. Епархия в значительной степени сконцентрировалась на помощи семьям беженцев из приграничья Белгородской и Курской областей.

В епархиальном отделе по работе с Во­оруженными силами и связям с правоохранительными организациями стало больше священников, которые окормляют наших военнослужащих в зоне СВО, они отправляются в командировки на пять — десять дней. Их уже двенадцать человек, а было восемь. Все они прошли курс тактической медицины. Опыт, полученный ими на фронте, оказался очень полезен и для священнослужителей из Курской, Брянской, Воронежской митрополий, и белгородцы им охотно делятся.

Кроме того, возросло число священников в военных госпиталях. И если до СВО у них были только теоретические знания о пастырском окормлении раненых бойцов, то теперь есть и практический опыт.

Работа образовательного и миссионерского отделов не изменилась. Как известно, на базе нашей митрополии действует Центр поддержки миссионерских станов. Примерно от 18 до 22 священников каждые полгода по просьбе архиереев уезжают в удаленные регионы страны, где необходима миссионерская проповедь. Станы у нас двух типов. Есть стационарные, например, в Тикси (см. ЖМП № 11 за 2022 год): стан находится в одном месте, и миссионеры оттуда совершают поездки в удаленные ­поселки тундры и на побережье Ледовитого океана. А есть станы мобильные, которые создаются на некоторое время там, где решит правящий архиерей.

— На ваш взгляд, какое сегодня приоритетное направление миссионерской работы? Миссия на окраинах нашей страны, где почти нет священников, или все-таки в центральных областях России?

— В Евангелии сказано, что благовестие должно распространиться до края земли. А где этот край? Ведь Земля круглая. Краем может быть и мегаполис, и отдаленная деревня в Сибири. Поэтому важно проповедовать там, где люди не слышали Евангелие. Вне зависимости от внешней обстановки. Наши священники едут на Чукотку, Ямал, Алтай и в зону СВО. Один военный священник из Курской епархии крестил за три года СВО больше военнослужащих, чем вообще людей за 30 лет своего пастырского служения. Таким образом, военные священники — тоже миссионеры, их служение — та же самая миссия, но в условиях войны. И для этой миссии требуется в два раза больше усилий.

— Какие изменения за эти три года вы заметили в пастве?

— Несломленный дух! Когда атакуют беспилотниками храмы, это делают с одной целью — сломить наш дух. Но в храмах, несмотря на обстрелы, Божественная литургия совершается! И люди на богослужения приходят семьями, с детьми. Многие причащаются. У нас сегодня стало больше мужчин-прихожан, и это тоже примета времени.

Радует, что постепенно сердца большинства белгородцев освобождаются от страха, от панических атак. Мы живем любовью и верой в победу. Белгородчина сегодня являет пример традиций высокого русского духа.

— Вы чувствуете поддержку Святейшего Патриарха Кирилла?

— Да. И хочу сказать, что Святейший Патриарх Кирилл был единственный, кто письменно обратился ко всем белгородцам буквально через несколько часов после трагедии 30 декабря 2023 года1 и поддержал нас. Не все понимали, что за этим последуют еще более серьезные испытания. А Предстоятель нашей Церкви понял. Ведь обстрелы Белгорода и Белгородской области с разной интенсивностью продолжались весь 2024 год. Ежедневными они стали для жителей Шебекина, Новой Таволжанки, Мурома, Грайворона, Казинки, Валуек, Волоконовки, Красной Яруги, Борисовки и других приграничных населенных пунктов. Патриарх постоянно на связи со мной. Он звонит и подробно расспрашивает о происходящих событиях, дает советы. И всегда просит передать жителям Святого Белогорья, что молится обо всех нас. Для нас это очень ценно и утешительно.

Молебен в Шебекине

— Этим летом вы вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым приехали в Шебекино с древним чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Как проходила встреча святыни?

— Святейший Патриарх Кирилл дал свое особое благословение на то, чтобы чудотворная Казанская икона Пресвятой Богородицы сначала посетила именно Шебекино. Этот мирный прифронтовой город обстреливается ежедневно и интенсивно. Там гибнут и получают ранения наши люди, однако не уезжают, проявляя силу воли и твердость духа. И мы привезли им чудотворный Казанский образ Богородицы для укрепления их в вере и любви. Для этого были приняты все возможные меры безопасности. Например, в последний момент изменили время и приехали раньше. Скорректировали свои рабочие графики и обычный маршрут. Это произошло в ночь на 2 августа. Икону привезли в шебекинский храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость», отслужили там молебен и помолились. И хотя никто заранее не был оповещен, местные жители все равно собрались на молитву. Скорее всего, они так ждали святыню, что в храм пришли за несколько часов до назначенного времени. Когда же молебен закончился и мы уже садились в машины, начался обстрел. Затем эта икона побывала в Старом Осколе и Губкине, где перед ней помолились около 25 тысяч человек.

Знаете, когда долгое время живешь под обстрелами, то хорошо понимаешь, осознаёшь на практике, что, кроме Господа, у тебя другой защиты нет, что все в руках Божиих. На фоне происходящего люди внутренне ищут защиты перед лицом опасности и находят ее в Церкви. Сейчас в храмах нашей митрополии и в блиндажных храмах на фронте крестятся много ранее не крещенных военнослужащих. Совершаются богослужения и Таинства Церкви в военных госпиталях. Во многих ПВР есть ­молельная комната или часовня, и там совершаются Крещение, Исповедь, Причащение Святых Христовых Таин.

— В одном интервью вы сказали, что на Белгородчине изменились отношения между людьми и стало больше доверия к власти и друг к другу. Люди самоорганизовались для каких-то общих дел, в частности для помощи фронту. В чем конкретно это проявляется?

— Приведу такой пример. Нужно было копать укрепления на границе, но не было никаких подручных средств. Еще не прибыли строительные военные подразделения. Командующий попросил помочь. И наши бизнесмены моментально «сбросились» и купили мини-­экскаваторы, которые могут работать в лесополосе. Причем никто не спрашивал, вернут технику или нет. Все поняли, что это очень важно, потому что защитит наши жизни.

Фабрика женской одежды «Россиянка» перестроила свою работу, потому что потребовалось нижнее белье для раненых солдат. По нашим заказам они также шьют плащ-палатки, спальные мешки, маскхалаты. Люди откликаются на просьбу епархии оплатить этот заказ и на банковский счет фабрики перечисляют свои пожертвования. Это говорит о доверии к Церкви как институту, к священникам, к власти. Я называю это новым общественным договором.

— Как выстроены ваши взаимоотношения с губернатором Вячеславом Гладковым, каковы направления сотрудничества епархии и власти?

— Вячеслав Владимирович — очень талантливый руководитель. Все время находится в поиске решений тех проблем, которые стоят перед Белгородчиной. Сейчас это постоянная тревожность, проявляющаяся во всех сферах жизнедеятельности. Но с ней помогает справиться конструктивная позиция губернатора, который говорит правду о том, что происходит, дает оперативные и точные комментарии и стремится ободрить жителей нашей области.

Сегодня мы должны быть все вместе и помогать друг другу в самых разных обстоятельствах. Например, губернатор организовал отряд самообороны «БАРС» и попросил предоставить для его духовного окормления священника. Теперь у отряда есть свой духовный наставник — иерей Димитрий Холтин, который в «прошлой жизни» служил в спецназе.

На наших встречах мы все время говорим об участии наших благочинных и приходских священников в мероприятиях, общезначимых для жителей области. Расписываем, что власти берут на себя, а что делает епархия. Детально проговариваем задачи друг друга. Например, когда в июне 2023 года хлынул поток беженцев из Шебекина и приграничных поселков, епархия работала вместе с областной администрацией. Размещение и обеспечение людей всем необходимым взяли на себя светские власти, поскольку в их руках находятся финансовые ресурсы. А Белгородская митрополия организовывала в ПВР дежурство волонтеров и священников, задача которых была погасить ту эмоциональную бурю, которая охватила некоторых людей, утративших родной дом, оставивших привычный уклад жизни, потерявших хозяйство и средства к существованию. И главное было четко распределить обязанности — кто за что отвечает, установить границы ответственности. Это во многом помогло четкой работе ПВР.

— Как изменился в епархии график крестных ходов и ночных богослужений на Рождество Христово и на Пасху?

— Мы очень скорбим, что не можем собираться пока на крестные ходы: проводить их стало опасно для жизни людей. Последний крестный ход у нас был в сентябре 2023 года, с мощами святителя Иоасафа Белгородского, святого благоверного великого князя Александра Невского и копией Годеновского Креста по центру города Белгорода. В одиннадцать утра Белгород обстреливали, и я думал, что на крестный ход никто не соберется. Тем не менее на него пришли тысячи людей.

В приграничье число прихожан в храмах, конечно, значительно сократилось. Многие были вынуждены покинуть свои дома, перебраться в ПВР. Рядом с границей в храмах сейчас нет вечерних служб: в темное время суток светящиеся окна — это всегда цель для противника. На Пасху и на Рождество Христово в этих ­храмах я благословляю совершать богослужения с утра. Ночью они не служат, потому что при обстреле возникнут проблемы с эвакуацией. Для тех прихожан, кто хочет молиться ночью, мы организуем автобусы на службу в храмы в безопасной зоне, за пятьдесят и более километров от Белгорода, потому что в 2024 году из-за обстрелов ночных служб на Пасху даже в самом Белгороде не было.

— Какая помощь вашей епархии нужна постоянно?

— В зависимости от сезона. Например, осенью был сбор медицинских препаратов, потому что это сезон гриппа. В отношении питания наших солдат — войска сейчас достаточно хорошо снабжаются продовольствием, но, конечно, молодым ребятам хочется домашней выпечки, сладостей и молочного. И мы им это периодически доставляем.

В зимний период нужны теплые вещи, которые вяжут наши заботливые и сердобольные прихожанки, а для этого необходима шерстяная пряжа. Кроме того, наше Белгородское Марфо-­Мариинское сестричество целенаправленно занимается сбором и оказанием помощи нуждающимся. И желающие поучаствовать в делах милосердия могут узнать подробности на сайте belmiloserdie.ru.

Ближайшие планы

— Когда общаешься с белгородцами, видишь, как мужественно они воспринимают происходящее. Люди пережили страх первых обстрелов, но запугать их не удалось. Кто-то уехал, но те, кто остался, смогли адаптироваться к новой действительности. И в этом свою роль играют как усилия местной власти, так и общие дела, яркие события и праздники, которые всех объединяют. Какие значимые события произошли за 2024 год в жизни Белгородской епархии?

— О посещении Белгородской митрополии Казанской иконой Божией Матери уже говорилось. Другим ярким событием стали сборы военного духовенства, в которых участвовали священники из Белгорода, Курска, Воронежа и Брянска. Они познакомились с особенностями пастырского окормления военных и юридической стороной пастырского служения в действующей армии, а также прошли обучение тактической медицине, узнали об особенностях жизни в боевых условиях. Было радостно наблюдать, как сами священники внутренне преобразились за достаточно короткий срок: в них появилась уверенность, спокойствие, решительность и еще большее желание послужить нашему Отечеству и нашему воинству.

В 2024 году, в день памяти великомученика Димитрия Солунского в нашей епархии был освящен новый величественный белокаменный храм во имя этого святого. Благодаря слаженному добросовестному труду строителей работы по возведению храма заняли меньше года. Внутри храма установлены уникальные каменные престол и иконостас. И это все не в городе, а в селе Нижний Ольшанец Белгородского района, которое находится в двадцати километрах от границы. Вместе со строительством храма обновилась и вся инфраструктура села.

Мы строим и созидаем, потому что это дает надежду на будущее. Жизнь жительствует только тогда, когда мы о ней заботимся и когда делаем все для того, чтобы сохранить священный дар жизни.

— Какие ближайшие планы у Белгородской епархии?

— В 2025 году в связи со столетием со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в Белгородской епархии комиссией по культуре и благочинными будет организована работа по проведению торжеств, постараемся привлечь к участию в этих торжествах как можно больше прихожан. Запланировано проведение в благочиниях епархии передвижной выставки «Православие на Белгородчине в эпоху святителя Тихона».

В год восьмидесятилетия Великой Победы мы будем еще активнее продолжать работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Будем обновлять и благоукрашать памятники героям Великой Отечественной войны, а также места братских могил советских воинов. Благочинные должны составить карты таких захоронений в своих благочиниях и совершать там заупокойные службы в течение всего года.

Две тысячи двадцать пятый год — это год тридцатилетия возрождения Белгородской и Старооскольской епархии. У нас разработана программа торжеств, в которой отразится история жизни всех приходов епархии за этот период.

Самая главная задача, важное напутствие и руководство к действию всем нам — это слова святителя Тихона из его послания при вступлении на Патриарший престол: «Пусть верные чада [Церкви] в союзе любви соединяются с архипастырями и пастырями своими и вкупе являют служение в духе и силе. Молим Господа сил о нис­послании нам сей ревности к делу Божию, [и] благодати, укрепляющей к неукоризненному служению...»

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Сергей Леонидович Попов) родился 1 сентября 1960 г. в г. Иркутске в семье служащих. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета им. А. Жданова. В 1985–1992 гг. обучался в Ленинградской духовной семинарии и академии. В 1990 г. принял постриг, рукоположен в сан священника. В 1990–1995 гг. — ректор Курского духовного училища, затем Курской духовной семинарии. В 1990 г. возведен в сан игумена. В 1993 г. возведен в сан архимандрита, решением Священного Синода в 1993 г. избран епископом Белгородским, викарием Курской епархии, и хиротонисан во епископа Белгородского. С июля 1995 г. — епископ Белгородский и Старооскольский. В 1995–2021 гг. — председатель Синодального миссионерского отдела. В 1996–2015 гг. — ректор Белгородской духовной семинарии. В феврале 1999 г. возведен в сан архиепископа. Решением Священного Синода от 2012 г. (журнал № 49) назначен главой новообразованной Белгородской митрополии, возведен в сан митрополита.

В Белгородской епархии сегодня 232 священника и 21 диакон, 48 монашествующих (из них 19 в священном сане), 204 храма и 3 монастыря. На территории приграничья Белгородской митрополии при обстрелах пострадало 20 храмов (различная степень повреждения), из них 5 непригодны для совершения богослужений. В период с 2022 года по настоящее время совершен чин освящения 7 новых храмов. В стадии строительства находятся еще 11 храмов, также в 4 храмах ведутся реставрационные работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 https://ru.ruwiki.ru/wiki / Удары_ВСУ_по_Белгородской_области