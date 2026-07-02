Без храма не могу обойтись

ОБ ИЗДАНИИ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПРОТОИЕРЕЯ ЛЕОНИДА ТУРКЕВИЧА (МИТРОПОЛИТА ВСЕЯ АМЕРИКИ И КАНАДЫ ЛЕОНТИЯ)

Дневник — это одновременно свидетельство жизни отдельного человека и целого поколения, некая матрица эпохи. Дневниковые записи протоиерея Леонида Туркевича, ревностного пастыря и сподвижника святителя Тихона (Беллавина) в Русской православной миссии на Северо-Американском континенте, представляют собой уникальный документальный источник по церковной истории России начала ХХ века. PDF-версия

Русская православная миссия, начинавшаяся среди коренных народов Аляски, в конце XIX века распространила свою деятельность на всю территорию Американского Севера. Несколько сот тысяч православных переселенцев из восточных земель Австро-Венгрии, спасаясь от притеснений властей и польских магнатов, устремились в Америку в надежде обрести религиозную свободу. Им предстоял тяжелый труд на шахтах и фабриках, но у них появлялась возможность сохранить свою веру. В «старом краю» многие из них перешли в униатство, но на новой родине, вдали от ксендзов и помещиков, они возвращались к своим корням. Русская миссия в то время была единственной православной миссией в Америке, миссионеров было немного, но они принимали живое участие в окормлении западнорусской паствы.

Выходцы из Галиции, Буковины и Венгрии селились в основном на Восточном побережье Северной Америки, особенно многочисленной была православная диаспора в Нью-­Йорке. Именно поэтому архиепископ Алеутский и Северо-Американский Тихон перенес свою кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк и переместил туда же центр миссионерской деятельности, проводившейся прежде всего среди славян-униатов. У миссии возникла острая необходимость в подготовке пастырей. Совместно со своими работниками святитель Тихон смог открыть небольшую миссионерскую школу при Покровской церкви в Миннеаполисе (штат Миннесота), а на ее основе — духовную семинарию. На должность ректора первой на Американском континенте семинарии он пригласил выпускника Киевской духовной академии и преподавателя Волынской духовной семинарии священника Леонида Туркевича (1876–1965; в будущем митрополит всея Америки и Канады Леонтий).

В октябре 1906 года отец Леонид с молодой супругой Анной Олимпиевной на пароходе «Санкт-Петербург» прибыли в Нью-Йорк. Спустившись с борта корабля, они увидели своего земляка, протоиерея Александра Хотовицкого1, «первое родное лицо, русскую сочувствующую душу»2 на этой новой и чужой земле. В Нью-Йорке Туркевичи были поражены головокружительной скоростью жизни — движением на дорогах, быстрой ходьбой пешеходов и «обилием людей», всем тем, что «чрезмерно напрягает нервы». Контраст между тихим провинциальным Кременцем и Нью-Йорком начала ХХ века был разительным. Наконец произошла встреча с владыкой Тихоном, которая описана так: «...совсем русская среда: храм святителя Николая, величественный в скромности, родной на чужбине, пристанище небурное среди волнующегося житейского моря, нечто истинно русское в среде неправославия. Святитель-архипастырь, владыка Северо-­Американский, приветствует нас, новоприбывших, владычним своим благословением»3. В ходе общения с русскими православными людьми отец Леонид отметил в них нечто новое и не­обычное для себя: английские выражения в речи духовенства, сама речь, которая была быстрее и живее, чем он привык, «и даже остроумнее», а также нетипичная для духовенства одежда — сюртуки-«реверенды». Позже Туркевичи пили чай с владыкой Тихоном, и отец Леонид увидел в нем ту же «живость речи, дружественность настроения, простоту нравов»4. Соратники архипастыря, по замечанию Туркевича, были «каждый на своем месте. Благо миссии, если ее начальник — истинно архипастырь и отец ее членов, а миссийные работники полны доверия, любви и желания быть послушными своему пастырю-главе!»5. Все вокруг владыки «при деле, работают, движутся; все бодры, просты, опытны и чутки. Каждый в меру сил своих, ­напрягаясь, делает свое дело, чтобы от других не отстать, себя не запустить и общее благо подвинуть»6.

В тот же день отец Леонид отправился поездом в Миннеаполис, чтобы приступить к работе в семинарии. Вскоре, 30 ноября (13 декабря) туда же прибыл святитель Тихон7. Посвятив почти весь день инспектированию семинарии, владыка присутствовал на занятиях, в том числе и тех, что проводил отец Леонид. За ужином архипастырь делился с преподавателями своими впечатлениями от увиденного и давал советы по совершенствованию учебно-воспитательной работы. Совершив поездку в далекую Монтану для освящения сербского православного храма в городе Бьютт, правящий архиерей вернулся к 6 (19) декабря, к празднику святителя Николая, в Миннеаполис и возглавил в Покровской церкви Божественную литургию, на которой ему сослужили священники Константин Попов8 и Леонид Туркевич.

К июню 1907 года в семинарии числился двадцать один учащийся, работали два «обычных класса», сформированные из выпускников миссионерской школы Миннеаполиса, а также один богословский класс. В конце года студенты первых двух классов сдавали экзамены по литургике, Священному Писанию, церковной истории, всемирной истории, а также по английскому, русскому и «малороссийскому» языкам. У богословского класса добавлялись экзамены по богословским предметам, таким как догматика и гомилетика9. В семинарию принимались студенты с четырнадцатилетнего возраста; они должны были платить 7 долларов в месяц за проживание и питание. Был введен вступительный экзамен по проверке знаний, полученных в общеобразовательной государственной школе, а также по русскому языку и религиозным предметам, которые поступающие могли приобрести только в приходских школах или в кливлендской бурсе10. По примеру Холмской семинарии в годы ректорства владыки Тихона, отец Леонид организовывал «вечера» для семинаристов и учащихся местных приходских школ, включающие пение и театральные постановки11.

Под руководством будущего Патриарха Тихона молодой священник и преподаватель Лео­нид Туркевич приобретал опыт управления миссией. В начале 1907 года в Мейфилде, штат Нью-Йорк, состоялись два важных события. Восемнадцатого февраля (3 марта) начала работу VII конвенция (съезд) Русского православного кафолического общества взаимопомощи в Соединенных Штатах Северной Америки. Съезд возглавил в качестве почетного председателя общества святитель Тихон. Двадцатого февраля (5 марта) открылся Первый Всеамериканский собор. Отцу Леониду было поручено председательствовать на нем.

Соборный подход к управлению Церковью в Америке, который отличал архиепископа Тихона, виден во многих его начинаниях. Так, для открытия духовной семинарии он заручился поддержкой Американской Церкви и создал комиссию из наиболее авторитетного духовенства. Заключительным деянием святителя Тихона на Алеутской и Северо-Американской кафедре стал Всеамериканский собор в Мэйфилде (штат Нью-Йорк), положивший начало последующим его созывам. На нем была поднята тема «Как ширить миссию?», обсуждалась возможность самостоятельного, а не на субсидии из российской казны существования и развития православной миссии в Америке, а также вопрос о юридическом положении Православной Церкви в странах Северной Америки. Святитель Тихон уже тогда предугадывал будущую самостоятельность Православной Церкви в Америке. В своем докладе Святейшему Синоду от 24 ноября (7 декабря) 1905 года он писал: «Не следует упускать из виду того обстоятельства, что жизнь в Новом Свете по сравнению со старым имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и здешней Церкви, а посему этой последней должна быть предоставлена большая автономность (автокефальность?), чем другим русским митрополиям»12. В многонациональной Северо-Американской епархии стараниями архипастыря была создана атмосфера взаимного доверия и церковного единения.

Архиепископ Тихон открыл Первый Всеамериканский собор обращением к его членам. В нем он отметил, что, хотя американская миссия относительно молода, тем не менее чрезвычайно важно и даже необходимо провести коллективное обсуждение вопросов, касающихся ее. В то время как святитель Тихон в своей вступительной речи подчеркнул значение соборности, отец Леонид Туркевич в заключительной речи обратил особое внимание на место архипастыря в Церкви: «Прежде всего, мы тут с очевидностью убедились, какой силой в Церкви и среди нас является епископ. Им держались до сего дня все мы, разбросанные по разным местам Америки, маловедомые друг другу, а иногда и совершенно один другому неизвестные. На нем одном лежала тягота заботы об упорядочении, об объединении всех членов нашей Церкви. Ему — главнейшим образом — обязаны мы численным ростом своим и духовным возрастанием. Словом, на сем соборе еще раз предстало перед всеми и во всей ясности, что епископ в нашей Церкви — глава, мощь, мудрость и будущность; без епископа мы сами — ничто. Это первое наследие соборного нашего сознания»13. Обратившись к конкретным достижениям собора, отец Леонид в заключение не только указал на непреходящее значение, которое деятельность святителя Тихона имеет для Американской Церкви, но и поделился своим собственным видением будущего православной миссии, которая должна простираться далеко за пределы просто этнической церкви: «А теперь, закончив свои совещания, исполним нашу священную обязанность — поклонимся Высокопреосвященнейшему Архипастырю низко, низко. Его волей и мудрой заботой собрались мы ныне воедино. Его председательством мы чувствовали себя полной святой Апостольской Церковью. На нем лежали постоянные тревоги за всех и за вся. Его думами, его святыми молитвами, разъездами и — скажу прямо — слезами пред Господом мы держались, увеличивались и возрастали в силе числе. Глубочайшую благодарность и низкий поклон да примет он от всего православно-русского народа в Америке за его многочисленные и старания на благо Церкви! И тем душевнее этот наш поклон, что наш архипастырь отходит от нас в Россию... Да не забудет он нас и там, и да будет имя его благословленным тут в наших сердцах, в истории Православной Американской Церкви! И пусть растет наша Церковь... Пусть... привлечет во ограду Святой Апостольской Церкви и всех, кто живет в Америке, да будет здесь едино стадо с единым Пастырем Иисусом Христом»14.

Отец Леонид, сподвижник владыки Тихона в деле образования и просвещения североамериканской паствы, не терял связи с архипастырем и после его отъезда на родину. В 1917 году им довелось встретиться вновь на Всероссийском Поместном Соборе в Москве. Протоиерей Леонид Туркевич, представлявший на Соборе Северо-Американскую епархию, оставил подробные дневниковые записи об участии в Соборе и о выборах Патриарха Московского и всея России, о своем пребывании в России15. Дневники, которые он вел с октября 1917 по май 1918 года, были изданы в издательстве «Спасское дело» в 2024 году. Расшифровки страниц дневника и записей с заседаний Собора сопровождаются подробными научными комментариями издателей — священника Евгения Агеева и историка А. И. Мраморнова.

Дневники отца Леонида Туркевича дают нам яркую и живую картину России в переломные годы. Он описал работу Поместного Собора, посещение Ельца в Орловской губернии и Задонского монастыря в Воронежской губернии, поездку в Киев и на Волынь к родным, возвращение в Москву и обратный путь в Америку через Сибирь по Транссибирской магистрали с большими остановками в Челябинске и Иркутске. Не раз он находился в опасности, не надеясь добраться до своей семьи, но Промыслом Божиим его странствия завершились благополучно. Протоиерей Леонид описывал свои впечатления, встречи и знакомства с людьми, в каждом человеке, встретившемся ему на пути, он видел что-то доброе. Он сравнивал действительность в России с жизнью в Америке, к которой привык за десять лет служения. Особенно ценны его заметки о повседневной работе Собора, о ходе заседаний, выступлений, обмене мнениями в кулуарах, о торжественных и будничных богослужениях, о быте соборян и общежитии Московской духовной семинарии. Драматичны страницы с описанием боев большевиков с юнкерами в Москве, стараний по защите Соборной палаты и здания духовной семинарии от бесчинств. Подробно отец Леонид передает ход дискуссии участников Собора о проведении крестного хода в Москве для предотвращения братоубийственной бойни, рассказывает о делегации, которая была направлена к воюющим сторонам для их примирения, приводит рассказы членов делегации после их возвращения. И сразу же в эти же дни происходит избрание Патриарха, которое возрождает надежды на нормализацию жизни в стране.

В дневниках отца Леонида Туркевича упоминается доклад митрополита Московского Тихона, сделанный им 4 (17) ноября 1917 года, на следующий день после посещения им Кремля с целью освидетельствования пострадавших святынь: «Рассказывает владыка ровно, толково, просто, но вместе обстоятельно и без всякого подчеркивания. Слушали его с проникновением. Вся палата вела себя так тихо, как никогда»16. На следующий день было назначено избрание Всероссийского Патриарха в не пострадавшем от разрушений Храме Христа Спасителя.

По окончании первой сессии последовало путешествие отца Леонида на Юго-Запад тогдашней России — через Киев на родную Волынь, лежащую в прифронтовой полосе и находящуюся под угрозой оккупации. В Киеве тогда шли бои, но отец Леонид об этом не знал. Два месяца он гостил в семье родного брата, тоже члена Поместного Собора протоиерея Венедикта Туркевича, а потом, верный своему долгу, предпринял опаснейшее путешествие в Москву в холодных и переполненных вагонах поездов. Повсюду царил революционный хаос.

Покидая Москву в начале марта 1918 года, протоиерей Леонид лично простился с Патриархом Тихоном. Это произошло на всенощном бдении в субботу 17 февраля (2 марта) 1918 года в церкви преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках, которая находится неподалеку от Соборной палаты и духовной семинарии, где жили соборяне. Более в земной жизни они уже не встречались. «Святейший владыка говорил со мною милостиво, поддержки для миссии не обещал ("денег нет"), но затем вышел и вынес мне 4 портрета и 1000 для дачи м[онасты]рю17 и миссии»18. Отец Леонид бережно вез в Америку подаренные Патриархом Тихоном портреты.

Сильная тревога за судьбу оставленных в Нью-Йорке жены и детей подвигла прото­иерея Леонида отправиться в далекий путь в Америку через Сибирь, Японию и Тихий океан. По пути к семье и к месту своего служения он чувствовал благословение и молитвы Первосвятителя. Только в конце августа 1918-го, почти через полгода странствий, протоиерей Леонид вместе со своим спутником протопресвитером Александром Кукулевским, тоже членом Поместного Собора, вернулись к своим семьям и прихожанам19.

Дорожные встречи и разговоры в вагонах со случайными попутчиками также давали множество материала для дневниковых записей. Вынужденная остановка в Челябинске заставила отца Леонида и его спутников провести Великий пост в Одигитриевском женском монастыре (в наши дни этот монастырь возрождается). Уникальны оставленные описания этой обители, где сохранялись прежний хозяйственный и богослужебный уклад, ее игумении и насельниц, размеренной повседневной жизни сестер. Монастырь стал для путников тихой пристанью среди бурного революционного моря. «Без храма не могу обойтись» — именно в челябинском монастыре в дневниковой записи от 9 (22) апреля 1918 года отец Леонид запишет свое credo пастыря и христианина. Он даже думал, что навсегда останется в Челябинске, ибо не было возможности продолжить путь. Но Господь судил иначе...

Снабженное научным аппаратом издание дневников протоиерея Леонида Туркевича может служить отличным материалом как историкам, занимающимся изучением деятельности Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов и той эпохи, так и краеведам, интересующимся обстановкой революционных лет в Ельце, близ Задонского монастыря, в Москве, на Волыни, в Челябинске, Иркутске. Для верующего человека чтение дневниковых записей протоиерея Леонида принесет немалое утешение: автор тонко чувствует церковную жизнь, общественную обстановку, обсуждает богословские и канонические проблемы, относится со снисхождением к человеческим слабостям, но белое предпочитает называть белым, а черное черным. Сам же автор дневников заслуживает того, чтобы его наследие и его уникальная личность стали известны широким кругам интересующихся новейшей историей Русской Православной Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Александр Александрович Хотовицкий, священномученик, причислен к лику святых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 1994 года. Его память празднуется 7/20 августа, а также в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, святых Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов, Московских, Санкт-Петербургских святых.

2 Туркевич Л., свящ. Первые впечатления на американской почве // Американский православный вестник. Т. 10. 1906. № 22. С. 439.

3 Там же. С. 440.

4 Там же.

5 Там же.

6 Там же.

7 Попов К., свящ. Пребывание Его Высокопреосвященства архиепископа Тихона в Миннеаполисе 30 ноября и 6 декабря 1906 г. // Американский православный вестник. Т. 10. 1906. № 24. С. 475–476.

8 Константин Попов, священномученик (1869–1918), причислен к лику новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2002 года. Его память празднуется 13/26 августа в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, Екатеринбургских святых.

9 Туркевич Л., свящ. К жизни миссии // Американский православный вестник. Т. 11. 1907. № 12. С. 222–224.

10 Кливлендская бурса — духовное учебное заведение Америки, основанное в конце 1902 года, во время служения святителя Тихона (Беллавина).

11 См.: Туркевич Л., свящ. Из рапорта Высокопреосвященнейшему Тихону ректора Миннеаполисской семинарии свящ. Л. Туркевича // Американский православный вестник. Т. 11. 1907. № 3. С. 48–51.

12 [Отзыв] № 25, преосвященного Тихона, архиепископа Алеутского и Северо-Американского [от 24 ноября 1905 года] // Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 1. (Материалы по истории Церкви. Кн. 33). М., 2004. С. 582.

13 Туркевич Л., свящ. Отзвуки Собора // Американский православный вестник. Т. 11. 1907. № 7. С. 121.

14 Там же. С. 122–123.

15 См.: Туркевич Л., прот. (митрополит Леонтий). Дневники и записные книжки периода Поместного Собора 1917–1918 гг. М.; Старая Потловка: Спасское дело, 2024.

16 Там же. С. 141–142.

17 Речь идет о Свято-Тихоновском монастыре в Саут-Кейнане, штат Пенсильвания.

18 Туркевич Л., прот. (митрополит Леонтий). Дневники и записные книжки периода Поместного Собора 1917–1918 гг. С. 301.

19 Там же. С. 377.