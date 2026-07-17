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ЖМП № 7 июль 2026 /  17 июля 2026 г. 12:00
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Искусство именитых людей Строгановых

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Именитые люди», посвященная представителям рода Строгановых, которые с конца XVI века стали крупнейшими заказчиками произведений церковного искусства. Благодаря их деятельности возникло целое искусствоведческое понятие — «строгановская икона». PDF-версия

С конца XVI века Строгановы стали крупнейшими заказчиками произведений искусства. Основой их богатства была добыча соли, налаженная в Сольвычегодске и вновь освоенных землях Прикамья основателем рода, выходцем из Новгорода Аникой Федоровичем Строгановым. Еще в 1560 году, при его жизни, в Сольвычегодске, ставшем родовым гнездом династии, был заложен Благовещенский собор, на протяжении многих десятилетий украшавшийся его потомками. Этот храм превратился в настоящую сокровищницу первоклассных произведений иконописи и декоративно-прикладного искусства.

— До сих пор среди исследователей нет единого мнения, что это за явление такое — строгановская икона, — поясняет один из кураторов выставки, ведущий научный сотрудник музея Татьяна Самойлова. — Даже в отношении терминологии нет твердого понимания, какая из них более верная: «строгановская мастерская», «строгановская школа» или «строгановские письма». Много лет назад исследователь Евгений Владимирович Логвинов готовил большую выставку, которую назвал «Иконы строгановских вотчин». Это было поворотным моментом в изучении данного художественного явления. Введя понятие «вотчина», исследователь расширил географию феномена. Строгановское письмо зародилось в Сольвычегодске и распространилось далее к Уралу, на вотчины, принадлежавшие Строгановым, где они жили, занимались соляным промыслом, развивали промышленность и культуру на новых землях. За это в 1610 году они были пожалованы титулом «именитые люди».

Чем отличаются «строгановские письма» от предыдущей художественной традиции XVI века? Отказом от монументальности, бо́льшим уклоном в повествовательность, подробностью художественного языка, усложненностью композиционного решения, интересом к отдельным деталям.

— На этой выставке очень важно вступить в диалог с каждым конкретным памятником, — призывает собравшихся на ее открытии зрителей второй куратор выставки, научный сотрудник Научно-исследовательского отдела музея Софья Аитова. — Нужно подойти поближе к произведению и внимательно его рассмотреть, изучить малейшие детали, нюансы рисунка, очень тонко сбалансированный колорит, потому что через них раскрывается целый художественный мир, полный неожиданных сюжетных поворотов и художественных решений.

О мастерстве, с которым строгановские иконописцы изображали детали, Татьяна Самойлова рассказывает на примере экспонируемого образа «Вход Господень в Иерусалим».

— Пейзаж здесь вполне канонический: Христос на осляти изображается на фоне горок. Но они мягкие, живые, с очень подвижными пробеленными линиями и с цветными линиями притенений. В толпе людей, встречающих Гос­пода, можно увидеть молодого человека, который держит на руках ребенка. Посмотрите, он посадил его на сгиб локтя, чтобы тому было удобно. А чуть ниже изображена группа детей, они постилают одежду перед осликом, один мальчик держит веточку, и ослик наклоняется и жует ее. Такие трогательные детали наполняют строгий канонический сюжет теплом.

На выставке представлено около 70 произведений, бо́льшая часть которых поступила из частных собраний и экспонируется впервые. Организаторами выставки была проделана колоссальная работа по отбору и атрибуции будущих экспонатов. Строгановы строили в своих пермских владениях многочисленные храмы и делали в них богатые вклады. В 1600 году по их приглашению столичные художники Стефан Арефьев и Федор Савин расписали Благовещенский собор в Сольвычегодске. С тех пор именитая семья стала регулярно делать ­заказы ­московским иконописцам. Их работы копировали местные домовые мастера, работающие в строгановских вотчинах. Благодаря владельческим надписям на иконах сохранились имена многих их создателей.

— При подготовке этой выставки мы столкнулись не только с терминологическими трудностями, но и с проблемой критерия при отборе памятников, — делится Софья Аитова. — Бесспорными являются произведения, на обороте которых есть знак семейства Строгановых и надписи с именами заказчиков. На выставке представлены иконы, принадлежащие Максиму Яковлевичу, Никите Григорьевичу, Андрею Семеновичу Строгановым. Кроме того, в этих надписях фигурируют имена художников: на выставке можно увидеть иконы Прокопия Чирина, Ивана Соболя, Истомы Савина и его сыновей Назария и Никифора, также есть две иконы Истомы (Викулы) Гордеева. Надписи на оборотах не всегда являются достоверным источником, потому что они могли быть фальсифицированы в XIX веке, когда возник большой интерес к строгановским письмам, особенно среди старообрядцев.

— Существуют строгановские произведения, которые имеют проверенное происхождение и провенанс, — дополняет коллегу Татьяна Самойлова. — Они подписные и происходят из сольвычегодского собора. Как правило, бо́льшая их часть хранится в музеях. Мы отбирали иконы, используя эти строгановские произведения в качестве эталона. Дальше мы с реставраторами рассматривали в бинокуляры живописный слой, определяя подлинность произведения, ведь подделки нередко встречаются именно среди строгановских икон. Те же старообрядцы очень любили строгановских иконописцев, выкупали их работы. Со временем икона могла повредиться, а живописный слой стереться, частично утратиться, а местные мастера поновляли ее.

Бо́льшая часть представленных на выставке икон — это миниатюрные произведения, так называемые келейные иконы, пядницы, которые писались не для храмов, а для домашней молитвы. Их отличает особое изящество письма, которое искусствоведы называют «мелочным».

Отдельный раздел экспозиции посвящен иконам со сложными сюжетами.

— В научной литературе их именуют по-разному: Федор Иванович Буслаев называл их богословско-дидактическими, Владимир Дмитриевич Сарабьянов — символико-аллегорическими, — уточняет Софья Аитова. — Происхождение данных сюжетов восходит к знаменитой «Четырехчастной» иконе Благовещенского собора Московского Кремля, созданной псковскими мастерами в 1547–1551 годах. Она объединяет четыре независимых сюжета и раскрывает сложный догматический смысл Божественного Домостроительства, прославляя Христа, Богородицу и Таинство Евхаристии. Именно этот образ стал предметом оживленных богословских дискуссий в середине XVI века. Купцы Строгановы, будучи заказчиками подобных икон, активно способствовали дальнейшему распространению этих сюжетов, в свое время вызывавших немало споров. Изображения на этих иконах непростые, их не сразу можно было понять, поэтому на полях оставляли подробнейшие надписи, которые помогали зрителю разобраться в замысле.

Обращает на себя внимание необычный образ «Богородицы с Младенцем». Татьяна Самойлова объясняет, что в этой иконе заметно греческое влияние.

— В конце XVI века к нам приезжает много греков, потому что идет процесс становления Патриаршества на Руси. В связи с этим высокие греческие иерархи посещают Москву и привозят с собой иконописцев, образа и рукописи. Надо сказать, что в Греции того времени господствовала итало-критская иконопись, которая, в свою очередь, испытывала значительное влияние итальянской и вообще западной традиции. И вот мы видим икону, написанную русским мастером в конце XVI столетия, но она очевидно воспроизводит некий итальянский образец. На это указывает изображение прозрачных тканей, особой, так сказать, ренессансной застежки. Это интересное направление для исследований — выяснить, на что мастера опирались в своем творчестве, чем они жили, чем вдохновлялись, создавая новые иконописные образы.

 

                                    Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

                                                                                                                                   Москва, Андроньевская пл., 10

                                                                Выставка «Именитые люди» продлится до 16 августа 2026 года.

 

 

17 июля 2026 г. 12:00
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