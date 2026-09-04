Комментарий руководителя Правового управления Московской Патриархии в связи с принятием Федеральных законов от 04.07.2026 № 240-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

По ходатайству Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА действующее законодательство дополнено положениями, согласно которым исковая давность не будет применяться к искам о возврате в государственную и муниципальную собственность незаконно приватизированного имущества религиозного назначения. PDF-версия.

Речь идет о Федеральном законе от 10.06.2026 № 167-ФЗ, дополнившем Гражданский кодекс РФ положением, в силу которого десятилетний срок исковой давности, исчисляемый со дня нарушения права, не распространяется на случаи, предусмотренные Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Соответственно, другим Федеральным законом от 04.07.2026 № 240-ФЗ в ст. 3 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ внесены изменения, согласно которым на требования о признании сделки приватизации государственного или муниципального имущества религиозного назначения недействительной и применении последствий ее недействительности, а также о применении иных гражданско-правовых последствий нарушения законодательства о приватизации имущества религиозного назначения исковая давность не распространяется.

Данные законы позволяют возвратить в государственную и муниципальную собственность, с целью дальнейшей передачи религиозным организациям, незаконно приватизированные храмы и иные объекты религиозного назначения, которые используются частными собственниками для размещения торговых центров, офисов, банков, независимо от времени их приватизации, однако с учетом следующих особенностей.

Как известно, 22.06.2024 вступил в силу Федеральный закон от 22.06.2024 № 150-ФЗ, установивший запрет на приватизацию государственного и муниципального имущества религиозного назначения.

Согласно общему правилу, введенному этим законом, недействительными являются сделки приватизации государственного или муниципального имущества религиозного назначения, заключенные после вступления в силу Федерального закона № 327-ФЗ, то есть не ранее 14.12.2010.

Иное правило установлено законодательством в отношении сделок приватизации культовых зданий, строений, сооружений (церквей, колоколен, часовен, костелов, кирх, мечетей, буддистских храмов, пагод, синагог, молельных домов), которые на момент приватизации находились в государственной или муниципальной собственности и относились к объектам культурного наследия религиозного назначения, а именно:

– если приватизированы культовые объекты, относившиеся на момент приватизации к объектам культурного наследия регионального или федерального значения, то сделка приватизации будет считаться недействительной, если она заключена не ранее 29.06.2002, когда вступил в силу Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закрепивший исключительное право религиозных организаций на получение в собственность таких объектов (ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 73-ФЗ);

– если приватизированы культовые объекты, относившиеся на момент приватизации к объектам культурного наследия местного значения, то сделка приватизации будет считаться недействительной, если она заключена не ранее 26.11.1994, когда приватизация таких объектов была запрещена указом Президента РФ от 26.11.1994 № 2121.

Согласно Федеральному закону № 150-ФЗ правило о недействительности сделок приватизации имущества религиозного назначения не распространяется на относящиеся к имуществу религиозного назначения жилые помещения, в отношении которых на день вступления в силу настоящего Федерального закона, то есть на 22.06.2024, заключен договор передачи жилого помещения в собственность гражданина, предусмотренный статьей 7 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Таким образом, квартиры в зданиях, например, б. домов причта, приватизированные гражданами в период с 14.12.2010 по 22.06.2024, в отличие от квартир, приватизированных в этот период юридическими лицами, не могут быть истребованы в государственную (муниципальную) собственность для целей передачи религиозным организациям.

Федеральным законом от 01.07.2021 № 249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"» был расширен перечень исторической недвижимости религиозного назначения, установленный п. 1 ст. 2 Федерального закона № 327-ФЗ.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 327-ФЗ (в ред. Федерального закона № 249-ФЗ) в перечень недвижимости религиозного назначения, подлежащей передаче религиозным организациям, дополнительно включены:

– объекты недвижимости, построенные для осуществления или материального и иного обеспечения благотворительной и социальной деятельности религиозных организаций, например здания бывших церковных богаделен, сиротских приютов.

– объекты недвижимости, построенные для материального и иного обеспечения «совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, профессионального религиозного образования, монастырской деятельности, благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания (паломничества), в том числе здания для временного проживания паломников», что сняло все вопросы об относимости к имуществу религиозного назначения таких объектов недвижимости, как, в частности, дома причта, приходские и монастырские дома для проживания священнослужителей, доходные и торговые дома приходов и монастырей.

В этой связи Федеральный закон № 150-ФЗ предусматривает, что правило о недействительности сделок приватизации государственного или муниципального имущества религиозного назначения применяется с учетом положений пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ в редакции, действовавшей на момент совершения сделки. Например, приватизированные приходские или монастырские приюты, богадельни и другие б. церковные объекты, построенные для осуществления таких видов деятельности религиозных организаций, как благотворительная деятельность, социальное обслуживание, могут быть истребованы в государственную (муниципальную) собственность, если сделка приватизации была заключена после 12.07.2021, когда вступил в силу Федеральный закон № 249-ФЗ.