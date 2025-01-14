Херсонес таит в себе еще много загадок и открытий

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жизнь Церкви
Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой
В следующем году исполняется 45 лет со дня основания художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино». Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом, является крупнейшим производителем предметов церковного обихода, ассортимент которых насчитывает свыше 2,5 тысячи наименований. Здесь не только изготавливают иконы, облачения, различную церковную утварь, предметы художественного и ювелирного искусства, занимаются разработкой архитектурных проектов храмов и часовен, их внутренним убранством, выполняют уникальные индивидуальные заказы. «­Софрино» также является известным и авторитетным центром реставрации старинных предметов церковного искусства. История этого предприятия началась задолго до открытия в 1980 году в подмосковном поселке Софрино его первых производственных корпусов. PDF-версия.    
24 декабря 2024 г. 15:30
Мы — одна семья, мы все — одно тело
В 2024 году Церковь молитвенно отмечает 95-летие со дня рождения митрополита Никодима (Ротова), выдающегося иерарха XX века, председателя ОВЦС, Патриаршего экзарха Западной Европы. Именно благодаря ему в Ленинградской духовной академии появилось отделение для обучения иностранных студентов, что помогло спасти эту духовную школу от закрытия. Среди студентов из Индии, прошедших в те годы обучение в Ленинграде, был и нынешний Предстоятель Маланкарской Церкви Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Святейший Католикос рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей учебе в академии, митрополите Никодиме и тогдашнем ректоре — ныне Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, а также о том, что считает самым важным в служении Предстоятеля Маланкарской Церкви. PDF-версия.
30 августа 2024 г. 15:00
Русская Церковь в 1924 году
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, ­посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. Прошла серия статей о кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, о начале преследований большевистской властью духовенства и Патриарха Тихона. После Октябрьской революции 1917 года ­положение Русской Церкви быстро и  резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. Этим трагическим временам и будут посвящены новые публикации журнала. Открывает их статья о 1924 годе священника Сергия Иванова, кандидата богословия, научного сотрудника Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.    
12 августа 2024 г. 19:00
Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы
Обитель, основанная в 1524–1525 годах великим князем Московским Василием III, стала его благодарственным приношением Господу Вседержителю за победу над литовцами и присоединение древнего Смоленска и его земель к Великому княжеству Московскому (1514). Это событие — важнейший этап в процессе собирания Русских земель вокруг Москвы. Смоленский собор Новодевичьего монастыря во имя Богоматери Путеводительницы стал еще одним (после Успенского собора Кремля, воздвигнутого при Иване III) символом возвышения Москвы.  Местоположение обители было и знаковым, и стратегически выгодным: в живописной излучине Москвы-реки на Девичьем поле, в четырех верстах от Кремля при начале Старой Смолянки, по которой издревле ходили русские дружины оборонять западные рубежи. PDF-версия.  
9 августа 2024 г. 19:00
Статус благочинного в Российской империи
Русская Православная Церковь в последние десятилетия по праву является одним из наиболее значимых объектов исследовательского интереса в области гуманитарных наук. Изучаются разные аспекты ее деятельности: догмат, обряд, внутреннее управление и внешние сношения, памятники духовной и материальной культуры, свидетельствующие о ее прошлом. «Журнал Московской Патриархии» публикует статью иерея Вячеслава Новака, кандидата богословия, благочинного церквей Люберецкого округа Подольской епархии Московской митрополии, настоятеля Преображенского собора города Люберцы, которая касается вопросов внутреннего церковного управления, представляющихся важными не только в историко-­культурной и познавательной, но также и в практической перспективе. PDF-версия.  
23 июля 2024 г. 17:00
Глубокая вера русского народа неизменна
Антиохийская Церковь — одна из древнейших Православных Церквей, основанная апостолом Петром. Отношения Русской и Антиохийской Православных Церквей имеют давнюю историю, которой уже более 1000 лет. С XVI века отношения двух Церквей вышли на новый уровень, Антиохийские Патриархи стали регулярно посещать Россию, которая с этого времени стала покровителем Православных Церквей на османском Востоке. В середине XIX века в Москве открылось Антиохийское подворье — представительство Церкви Антиохии в России. В конце 1920-х годов подворье закрыли, но через 20 лет, спустя ровно столетие после открытия, подворье возобновило свою деятельность. Больше 75 лет Антиохийское подворье беспрерывно действует в Москве, из них уже почти полвека представителем Антиохийской Церкви является митрополит Филиппопольский Нифон — выдающийся церковный иерарх, свидетель жизни Русской Церкви в советские годы и в наши дни. Об истории и деятельности подворья, русском храме в Ливане, своей жизни в России и восстановлении евхаристического общения между Антиохийской и Иерусалимской Церквами владыка Нифон рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
20 июня 2024 г. 15:00
Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет
Решение о создании единого общецерковного органа управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви — Хозяй­ственного управления (ХОЗУ) было принято в 1946 году Священным Синодом по предложению Патриарха Алексия I. PDF-версия.
1 мая 2024 г. 16:00
Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний
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9 апреля 2024 г. 14:00
«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества
Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.    
14 марта 2024 г. 15:00
Интервью
Херсонес. Базилика. VI в. после Р. Х.
ЖМП № 12 декабрь 2024 /  14 января 2025 г. 17:00
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Херсонес таит в себе еще много загадок и открытий

В 2024 году в Севастополе состоялось историческое событие. В прибрежной части города открылся уникальный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», который включает несколько музеев: Музей христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии, реконструированный «Византийский квартал» и другие постройки. Перед строительством на данном участке были проведены археологические раскопки и обнаружено около 5 миллионов древних находок: от небольших фрагментов керамики до крупных скульптурных погребальных стел. Какие из них имеют отношение к христианской культуре, как определить время их изготовления и бытования, как сегодня организовано изучение церковных древностей Херсонеса, рассказала заведующая отделом византийской истории Музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Яшаева. PDF-версия.

Город святых и паломников

— Татьяна Юсуфовна, на что в первую очередь вы обратили бы внимание православного паломника, впервые посетившего Херсонес?

— На то, что этот дивный город, существовавший непрерывно почти две тысячи лет, дает нам редкую возможность прикоснуться к древности, причем не только к материальному наследию, но и к духовному. Эту возможность нужно максимально использовать. Мало кто знает, что Херсонес (византийцы называли его Херсон, а древнерусские летописи — Корсунь) уже в VI веке и в восточном, и в западном христианском мире был известным паломническим центром, который многие христиане посещали на пути к Святой Земле. Оказавшись в Херсонесе-Херсоне-Корсуне, важно осознать, прочувствовать, что вот сейчас ты пройдешь по улицам и площадям, где когда-то ходили великие святые, благословляя и освящая эту землю и море, молились в этих храмах, совершали чудеса, проливали свою кровь за Христа, обретали мученические венцы. Я бы напомнила современным паломникам проникновенные слова русского религиозного философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова: «Какая святая земля. Даже страшно ступать по ней. Здесь залегло несколько пластов античной культуры, перед нами вскрытых, здесь и родилась духовно наша Родина»1.

— Насколько Херсонес был приспособлен для жизни?

— Херсонес, основанный в V веке до Р. Х., прожил долгую двухтысячелетнюю жизнь: тысячу лет как античный полис и тысячу — как христианский город в орбите византийской культуры. Считается, что в VI–VII веках он занимал площадь около 40 гектаров, в нем проживало в это время приблизительно 5–6 тысяч человек. В византийскую эпоху Херсонес сохранял античную гипподамову планировку, в соответствии с которой был разделен узкими улицами на прямоугольные кварталы. Это был вполне комфортный, благоустроенный город. Мощные стены и башни позволяли жителям чувствовать себя в безопасности. При строительстве жилых усадеб еще в античное время старались размещать здания окнами на юг для ­дополнительного освещения и обогрева; у ­домов были толстые стены, долго сохранявшие тепло, а портики защищали от дождя и летнего зноя. В городе работали общественные туалеты, бани, в усадьбах были проложены водостоки и канализация, существовали городские водохранилища. С первых веков новой эры вода в Херсонес поступала из нескольких окрестных источников, которые проистекали из Верхне-Юхариной, Бермановской и Сарандинакиной балок, расположенных в его ближней округе на Гераклейском полуострове. В некоторых дворах были колодцы, вода в которые набиралась из подземных источников. 

При раскопках археологи также открыли подземную реку Гераон, выходившую на поверхность в Новом Херсонесе, которая служила источником пресной воды, ее жители города использовали для хозяйственных нужд. 

— Как изменился облик Херсонеса в христианскую эпоху?

— С принятием христианства, пришедшего на смену язычеству, преобразилось не только сакральное пространство, но и градостроительный облик Херсонеса. В городской структуре уже в ранневизантийский период появились новые элементы: храмы, мартирии, баптистерии, странноприимницы, монастыри, городские некрополи. Христианские церкви стали городскими доминантами. За 197 лет раскопок в городе выявлено около 70 храмов, среди которых помимо больших ранневизантийских базилик, крестообразных и крестово-купольных храмов были и маленькие квартальные или даже семейные церкви, строившиеся уже после Х века.

— Известно ли, в честь каких святых освящались городские храмы?

— Письменные источники сообщают, что в городе были церкви апостола Петра, Богородицы Влахернской, святого Созонта, святого Леонтия, святого Стефана, святого Прокопия, святого Иакова, Святых апостолов.

— С именами каких святых связан Херсонес?

— На земле Херсонеса просияли такие столпы Православия, как апостол Андрей Первозванный; священномученик Климент Римский — апостол от семидесяти; семь епископов-миссионеров, священномучеников Херсонесских: Василе́й, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий, Капитон; святой Мартин Исповедник — непоколебимый борец с монофелитской ересью за чистоту Православия; равноапостольные Кирилл и Мефодий — с­о­здатели славянской азбуки; равноапостольный князь Владимир — креститель Руси; преподобномученик Евстратий Киево-Печерский — последний святой средневековой эпохи, принявший мученическую кончину через распятие. Об этом нам сообщают письменные источники, церковное Предание и устойчивая устная традиция. Некоторые святые обрели на Херсонесской земле мученические венцы: святой Климент Римский, преподобномученик Евстратий, епископы-миссионеры Василе́й (первый архиерей Херсонеса), Евгений, Елпидий, Агафодор. 

— Были ли в Херсонесе местночтимые святые?

— В Херсонесе была святая мученица Анастасия. На загородном «некрополе святых» в XIX веке нашли склеп, где она была погребена; у входа стояло надгробие в виде креста, на котором высекли надпись: «Памятник святой мученицы Анастасии». Сейчас этот крест находится в византийской экспозиции Херсонесского музея. К сожалению, о самой Анастасии нам ничего не известно, кроме того, что она жила в Херсонесе в IV веке.

— Что известно о духовности херсонян, об их личном благочестии?

— Можно не сомневаться, что христианство пронизывало все стороны жизни Херсонеса, как и любого другого города великой христианской империи — Византии. Например, изображение главного христианского символа — креста — встречается не только в храмах и на иконах, но, как завещал святой Иоанн Златоуст, и на стенах жилых домов, надгробиях, монетах, оружии, посуде и других предметах. 

Подтверждением благочестия херсонесских христиан являются паломничества, которые они совершали, невзирая на трудности и опасности, подстерегавшие на пути. Из паломничеств привозили памятные предметы, приобретенные или полученные в дар в святых местах, — евлогии (в переводе с греческого «благословения»), которые охраняли в пути и с которыми переносилась в родную землю часть благодати посещенного святого места. В то время каждый паломнический центр изготавливал собственные узнаваемые евлогии, связанные с особо чтимыми здесь святыми. Это могли быть ампулы со святой водой или маслом, крестики, маленькие иконки и образки, медальоны, чашки, блюда и др. Благодаря находкам таких «материальных благословений» мы знаем, что херсоняне посещали паломнические центры в Александрии, Великом Пре­славе, Сантьяго-де-Компостела, Фессалониках, Константинополе. Но чаще всего они стремились побывать на Святой Земле — вожделенной мечте христиан всех времен. 

— Какие конкретно евлогии попали в Херсонес со Святой Земли?

— Из паломнических центров Святой Земли в Херсонес попали евлогии в виде глиняных и свинцовых ампул со святой водой или маслом и перламутровые крестики. Традиция изготовления для паломников перламутровых нательных крестов и образков сохраняется уже почти десять столетий: с XII века до наших дней2.

— Был ли Херсонес привлекателен для паломников из других регионов? 

— Безусловно. Письменные источники VI–VIII веков сообщают о посещениях местных святынь — места мученической кончины святого Климента на островке в Казачьей бухте и гробницы святого Мартина Исповедника во Влахернском храме на загородном «некрополе святых» — не только жителями Херсона, но и богомольцами из других регионов. Не останавливаясь на дискуссиях о достоверности пребывания в Херсонесе святых Андрея ­Первозванного и Климента Римского, отмечу, что существовала устойчивая устная традиция, которая на много столетий связала Херсонес с памятью этих великих святых и подвигла не одно поколение христиан на путешествия в ­далекую Таврику3. 

Артефактами, подтверждающими паломнический статус Херсонеса, являются глиняные штампы для изготовления евлогий. На одном из таких штампов была надпись: «Благословение святого Фоки, покровителя нищеприимного дома Херсона». Интересно, что в полевом сезоне 2023–2024 годов в ходе археологических исследований у херсонесского Владимирского собора в средневековом колодце был найден известняковый блок с вырезанным изображением креста и греческой надписью: γιε Φωκ, βοήθησον τν δολόν σο[υ] Εθά[λιον] [...] По словам д.и.н. Андрея Юрьевича Виноградова, который перевел эту надпись и датировал ее V веком, она уникальна, так как «впервые среди ранневизантийских лапидарных надписей Северного Причерноморья мы встречаем здесь обращение не к Богу, а к святому: “Святой Фока, помоги рабу Твоему Евфалию…”». Святой Фока считался покровителем мореплавателей и путешественников. Центром его почитания был город Синопа, тесно связанный с Херсонесом, в котором существовала нищеприимница (птохейон), носившая его имя, и где производились евлогии с изображением святого Фоки, корабля и якоря4. 

Письмо из XIII века

— Помогли раскопки, начатые в 2021/22 годах, узнать что-то новое о Херсонесе?

— Перед началом строительства музейно-храмового комплекса за пределами крепостных стен Херсонеса, на территории так называе­мого Южного пригорода, археологи провели раскопки, которые можно назвать самыми масштабными не только в России, но и в мире. Их общая площадь — 85 тысяч квадратных метров. В ходе этих раскопок в Южном пригороде, где располагался загородный некрополь Херсонеса, нашли около 5 миллионов древних артефактов: от фрагментов керамики до крупных скульптурных погребальных стел. Такое их количество отражает интенсивную многовековую жизнь в этом районе херсонесского пригорода в период с бронзового века до Нового времени.

Раскопки открыли интересные традиции погребального обряда в античном Херсонесе, в частности наличие фамильных склепов. Мне кажется очень важным выявление новых имен жителей Херсонеса. Например, на одной из плит, закрывающих саркофаг, сохранилась надпись: «Здесь лежит Касандра, дочь Антисфена». Ученые подчеркивают, что Кассандра — очень редкое имя для Причерноморья и в этом регио­не встречается впервые.

У православных паломников несомненный интерес вызовет найденная церковная утварь из херсонесских храмов, например бронзовая лампада, которую подвешивали на трех цепях, и такие предметы личного благочестия, как нательные крестики, также выполненные из бронзы. Их можно будет увидеть в обновленной византийской экспозиции, которая в следующем году откроется в новом корпусе ­Херсонесского музея-заповедника на территории «Нового Херсонеса». 

— Сколько предметов христианской культуры было найдено почти за двести лет раскопок древнего Херсонеса?

— Общее количество христианских артефактов из раскопок Херсонеса специально никто не подсчитывал (хотя, может, и надо это сделать), но, безусловно, их немало и многие из них уникальны. Например, иконы, вырезанные на стеатите. Это мягкий природный минерал с матовым шелковистым блеском и различными оттенками, хорошо подходящий для резьбы. В самом Херсонесе резьбой по стеатиту не занимались, все иконы были привозные. Две из них поступили из Константинополя: три святых воина (Феодор Стратилат, Георгий Победоносец и Димитрий Солунский) и Благовещение Пресвятой Богородицы. Из Фессалоник была привезена икона с изображением святых Георгия и Димитрия, вырезанная на черном шифере (хранится в Государственном Эрмитаже). Стеатитовые иконы покрывались позолотой и яркими красками, следы которых сохранились на некоторых из них. Несомненный интерес представляют глазурованные блюда с изображениями святых или крестов. 

— Случается, что новые открытия меняют отношение к тому, что уже было открыто ранее?

— Конечно. Ведь с археологическими и письменными источниками постоянно работают исследователи, разрабатывающие ту или иную научную тему, и может появиться новая интерпретация памятника, новая хронология, новые выводы. Расскажу об интереснейшей находке 1970-х годов из раскопок портового района Херсонеса, открывшей новые горизонты в изучении духовно-исторических связей Херсонеса-Корсуня и Руси после крещения князя Владимира. Это известняковый строительный блок с граффити XII — начала XIII века, найденный в одном из разрушенных жилых домов. В правой части блока был тщательно прочерчен большой «процветший» крест, над которым сохранилась кириллическая ­двустрочная надпись; в нижней строке четко читается слово «крест». Надписи расшифровал главный научный сотрудник Института славяноведения РАН академик Алексей Алексеевич Гиппиус: «Сенько написал (нарисовал), идя, крест» (имя Сенько — уменьшительное от Ксенофонт). Слева от основания креста написано еще одно имя — «Илья». Кроме паломников Ксенофонта и Ильи, были и другие, оставившие на камне свои «автографы» в виде маленьких крестиков. В те времена делать на молитвенную память надписи на стенах храма (причем не только снаружи, но и внутри) у паломников считалось вполне допустимым. Можно предположить, что после разрушения храма этот строительный блок использовался при возведении жилой усадьбы. Начиная с XI века некоторые из обитателей восточно-европейских земель посещали Херсон как паломники или же некоторое время находились в городе на пути к святым местам. Херсонесские «автографы» Ксенофонта и Ильи свидетельствуют, что спустя почти 300 лет Русь не утратила интереса к свой крещенской купели5.

История в бронзе

— Как сегодня организовано изучение церковных древностей Херсонеса?

— Исследование церковных древностей происходит в рамках научной дисциплины «церковная археология», которая изучает все христианское наследие: и монументальное, и прикладное. Есть она и в Херсонесском музее-заповеднике. Но Херсонес — это многослойный археологический памятник; во время раскопок встречаются и предметы античной культуры, и христианские древности. Поэтому каждый исследователь, независимо от того, интересуется он христианством или нет, все равно должен атрибутировать эти находки и написать отчет о раскопках. Археологу важно установить, когда найденный им артефакт был изготовлен и когда им пользовались. Эти даты могут не совпадать. Допустим, большой процессионный крест (используемый в церковных крестных ходах) нашли в слое разрушения и пожара XIII века — значит, в это время им пользовались, но изготовлен он мог быть раньше, например в Х веке. Чтобы определить дату находки, археологи стараются найти ему аналог в другом регионе (обычно используют научные статьи и каталоги) и обязательно рассматривают археологический контекст, то есть смотрят, предметы какого времени находились вместе с ним в одном слое. И также, сравнивая их с аналогичными предметами, определяют время его бытования. 

Чтобы обобщить и систематизировать научные исследования, связанные с христианскими древностями, в Херсонесском музее-заповеднике совместно с Институтом археологии Крыма РАН, Симферопольской и Крымской епархией и фондом «Моя история» регулярно проводятся конференции по церковной археологии, Свято-Владимирские чтения, тематические круглые столы, в которых принимают участие и светские, и церковные ученые. Все представленные на конференциях доклады выпускаются в сборниках научных статей6. 

Я тоже уже много лет веду научно-археологические разработки церковного направления: провожу исследования загородных христианских комплексов, раскопала несколько византийских пещерных храмов и монастырей. По итогам исследований написан ряд статей о средневековых храмах, пещерных монастырях, паломнических евлогиях и других предметах личного благочестия. Сегодня готовлю к изданию каталог процессионных крестов из раскопок Херсонеса7. 

Иногда встречаются предметы церковной утвари или личного благочестия со своей судьбой. Например, замечательной работы крупный двухстворчатый крест-энколпион, выполненный из бронзы, с изображениями, инкрустированными серебром, на лицевой створке — Распятия, на оборотной — Богородицы. Такие двухстворчатые кресты в наше время носят только священники, а в средневековую эпоху могли носить и миряне. Через какое-то время оборотная створка энколпиона была утрачена, но его владелец, вероятно, не хотел расставаться с дорогой ему реликвией, возможно, семейной. Он спилил и загладил бортики оставшейся створки, просверлил в верхнем конце отверстие и носил ее уже просто как нагрудный крест с Распятием, а после смерти был погребен вместе с ним, что, кстати, встречается нечасто, так как обычно с энколпионами не хоронили. 

Еще один интересный пример — двухстворчатая бронзовая обложка, некогда покрытая позолотой, на каждой стороне которой изображен крест на Голгофе. Ученые предполагают, что это была обложка акафистника, изготовленная в конце XI — начале XII века, но нашли ее в слое пожара XIII века. Получается, что им достаточно долго пользовались. Возможно, когда листы пергамена, на котором был написан акафист, пришли в негодность, некий благочестивый херсонянин использовал эту красивую обложку с голгофскими крестами как икону для келейного моления. Конечно, стопроцентно доказать это мы не можем, но гипотетически реконструировать еще одну страницу жизни херсонесских христиан именно таким образом вполне допустимо.

Археология — такая наука, что здесь с выводами лучше не торопиться. Всему свое время. Ведь пока Херсонес раскопан только на одну треть и таит в себе еще много тайн и открытий, которые мы можем только предполагать.

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 Булгаков С. У стен Херсониса. СПб.: Дорваль; Лига; Гарт, 1993. 160 с.

2 Яшаева Т. Ю. Евлогии Святой Земли в византийском Херсоне // Мир православия. Вып. 10. Волгоград, 2019. С. 252–265.

3 Айналов Д. В. Мемории св. Климента и св. Мартина в Херсонесе. М., 1915. Отт.: Древности: Труды Московского археологического общества. Т. 25.
М., 1916. С. 67–88.

4 Виноградов А. Ю., Лесная Е. С. Новая надпись с обращением к св. Фоке из раскопок Херсонеса // Под омофором Первозванного: от апостола Андрея к Андреевскому флагу: Материалы круглого стола, приуроченного
к 325-летию учреждения в России Андреевского флага /Ред.-сост.
В. В. Майко, Т. Ю. Яшаева. Симферополь, 2024.

5 Гиппиус А. А., Романчук А. И. Древнерусские паломнические граффити в Херсонесе // Археология античного и средневекового города. Севастополь; Калининград, 2018. С. 45–56.

6 Херсонес — город святого Климента: Тезисы докладов и сообщений
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Также читайте на нашем сайте интервью "Здесь было заложено духовное начало русской государственности" С. П. Карпов о Херсонесе и новом музейном комплексе.

 

 

 


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