В Евангелии есть ответы на все трудные вопросы

«Журнал Московской Патриархии» продолжает знакомить читателей с лауреатами Патриаршей литературной премии. Протоиерей Владимир Вигилянский был удостоен высокой награды в 2023 году. В интервью нашему корреспонденту отец Владимир рассказал о своем священническом служении и писательском труде, поделился взглядом на современную литературу и дал пастырские советы. PDF-версия.

— Отец Владимир, в 2023 году вы были удостоены Патриаршей литературной премии. Как вы восприняли эту награду? Как можете кратко представить ваше творчество?

— Для меня награждение Патриаршей литературной премией было неожиданностью. Я знал, конечно, что Синодальный миссионерский отдел Русской Православной Церкви выдвинул в 2023 году мою кандидатуру на премию, — и это уже было большой честью, — однако моя литературная деятельность хотя и занимает важное место в моей жизни, но все-таки находится, если так можно выразиться, на периферии литературных жанров. Я критик, публицист, автор нескольких книг и множества статей, по образованию литературовед. Последняя моя книга «Русский ключ» — это сборник избранных эссе о религии и культуре в жанре дневниковых записей.

В течение пяти лет (2015–2020) я вел в одной из социальных сетей блог, где были опубликованы 1700 заметок на самые разные темы. Я выбрал из них 500 эссе, которые, судя по отзывам моих читателей (это около 30 тысяч подписчиков), были наиболее интересны, и они вышли отдельной книгой в издательстве Сретенского монастыря.

В названии сборника есть слово «ключ». Существует три основных значения этого понятия: 1) источник, родник; 2) приспособление для открытия замка; 3) средство для понимания скрытых смыслов и шифров. Нас, православных, все эти значения отсылают к Евангелию. В Евангелии есть ответы на все трудные вопросы — и из нашей истории, и из современной жизни.

— Вы настоятель храма мученицы Татианы при МГУ. Чем для вас дорого это место?

— МГУ — это наша уникальная история. Скоро будет 270 лет нашему университету. Голова кружится от перечисления тех, кто учил и учился в нем, — великие ученые, государственные деятели, историки, философы, писатели. Мало кто знает, что с университетом связаны 23 канонизированных Русской Православной Церковью святых.

В нашем храме, по утверждению философа Владимира Соловьева, ему явилась Матерь Божия...

Кто из студентов не знает Большую академическую аудиторию? В советские времена она называлась Большая коммунистическая, а до революции 1917 года — Большая богословская аудитория. Настоятели храма мученицы Татианы заведовали кафедрой богословия. Все профессора и преподаватели МГУ, а также студенты на время их обучения в университете были приписаны к нашему храму: здесь их венчали, крестили их детей, а после кончины отпевали. Например, здесь крестили дочерей профессора Ивана Цветаева — Марину и Анастасию. Здесь отпевали почетного профессора МГУ Николая Гоголя.

Вот весьма сокращенный список писателей — знаменитых выпускников университета: Денис Фонвизин, Николай Карамзин, Василий Жуковский, Дмитрий Веневитинов, Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Николай Гнедич, Петр Чаадаев, Аполлон Григорьев, Константин Аксаков, Александр Герцен, Федор Тютчев, Иван Тургенев, Иван Гончаров, Афанасий Фет, Антон Чехов, Леонид Андреев, Андрей Белый, Василий Розанов, Валерий Брюсов, Борис Пастернак, священник Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, Иван Шмелев.

— В России проходит Год семьи. В эссе вы много рассказываете о своих близких. Что главное для построения крепкой и счастливой семьи?

— На мой взгляд, нам следует объявить не Год семьи, а Век семьи. Уверен, что «семейное краеведение» должно стать одним из предметов в школе. Метафизическое значение семьи — это то, без чего нет нации, народа, отечества. Как не вспомнить Александра Пушкина:

Два чувства дивно бли́зки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,

По воле Бога Самого́,

Самостоянье человека,

Залог величия его...

В банальном определении семья, в общем, правильно значится как ячейка общества, но отсутствует важный компонент, указывающий не только на социальную, кровную и этническую общность людей, но и на духовную связь между ними — взаимную моральную ответственность друг перед другом.

Семью часто называют малой церковью, ссылаясь на апостола Павла: Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 5, 19–22).

Именно против семьи восстает в первую очередь «враг рода человеческого» — дьявол. Один из практиков и теоретиков большевизма (не хочу даже называть его имени) писал: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый семейный очаг, то есть то архаическое, затхлое и косное учреждение, в котором женщина трудящихся классов отбывает каторжные работы с детских лет и до смерти».

Общество и государство должны понять, что распад семьи — это проблема большей частью духовная.

— Ваша супруга поэт Олеся Николаева тоже лауреат Патриаршей литературной премии. Ваши таланты дополняют друг друга? Передались ли литературные способности вашим детям и внукам?

— Моя жена издала 62 книги. Ее вдохновение не ограничивается только поэзией, она автор многих прозаических произведений. В поэтическом творчестве у нее есть последователи и ученики. Кроме того, она написала несколько фундаментальных трудов по философии и богословию. Мне ее никогда не догнать.

Я очень высоко ценю ее творчество, она большой русский писатель. Поверьте, говорю об этом не как муж, а как исследователь литературы. Литературные способности есть и у моих детей. Например, наша дочь Александрина Вигилянская тоже член Союза писателей. Вся наша жизнь связана с книгами, семейная биб­лиотека насчитывает более трех тысяч томов. Слава Богу, у нас есть внуки, которые тоже читают книги.

Мы с женой на протяжении почти пятидесяти лет являемся первыми (добавлю — и весьма взыскательными) читателями сочинений друг друга. Бывали случаи, когда мы взаимно выступали в роли «заказчиков» написания произведений. Например, совсем недавно я буквально настоял, чтобы Олеся Александровна написала роман, основанный на исторических реалиях, «Дело Гапона», — о войне террористов с Российской империей, жертвами которой стали как минимум 20 тысяч человек.

— В вашем роду есть святой чудотворец, праведный Алексий Бортсурманский. Что значит он для вашей семьи?

— Это особая страница жизни нашей семьи. Я знал, что мои предки были священнослужителями, и их розыски, которыми занялась дочь Александрина восемь лет назад, привели к ошеломляющему открытию: святой праведный Алексий Бортсурманский (1762–1848) оказался прадедом моего прадеда. Это обстоятельство накладывает на всех нас большую духовную ответственность.

Праведный Алексий был современником преподобного Серафима Саровского, но они, хотя и жили друг от друга по современным меркам недалеко — в 250 километрах, никогда не встречались. Тем не менее святой Серафим знал о нем благодаря дару прозорливости и говорил, по воспоминаниям современников, так: «Сей человек своими молитвами подобен свече, возжженной пред престолом Божиим. Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте». Когда христиане из тех мест, где жил святой Алексий, приходили к преподобному Серафиму, он отсылал их обратно, смиренно убеждая, что у них есть ревностный заступник пред Господом — отец Алексий, священник из села Бортсурманы.

Особенно меня потрясли строки из дневника нашего святого предка, относящиеся к Отечественной войне 1812 года. Этот дневник нашла моя дочь в архиве Ульяновска: «Ныне отвратил Господь праведный Свой гнев от нашего рода, ныне возвестил мне, грешному и окаянному, о победе над Францией. Когда я молился за Божественной литургией, послал Бог Ангела Своего возвестить, яко Петрови: ныне двинулись Силы Небесные к нам на помощь, и помятошася силы Галлов, и возрадовася Россия ныне. Возвеселись, Россия, с Небесными Силами. Аминь. Мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя!..»

— Какие интересные тенденции вы отмечаете в современной литературе?

— Жизнь литературы, да и культуры в целом, не всегда совпадает с социальными и историческими процессами. Сейчас многим кажется, что постмодернизм хоронит классическую культуру: художественная литература не востребована, издается она мизерными тиражами, дети книги не читают и т. д. Но о конце литературы и также театра писали сто лет назад. Действительно, процессы в культуре сейчас кажутся неутешительными — размываются критерии художественности, распадаются институты экспертов, изъят из программы гуманитарных факультетов по всей стране такой предмет, как эстетика. Однако творчество как процесс создания новой реальности никогда не умрет — оно найдет и новые формы, и новые жанры и обогатит художественный язык, несмотря на любые преграды. Почему? Потому что ничто так не сближает нас с Богом, как творчество.

Вспомним начало Библии: В начале сотворил Бог небо и землю. Вспомним, как начинается Евангелие от Иоанна: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Чем ближе творец (живописец, писатель, композитор) к созданию этой реальности, тем больше проявляется этот божественный дар. Оглядываясь на историю человечества, я верю, что никогда не иссякнет его творческая деятельность, несмотря на всевозможные преграды в виде войн, разлива пошлости и деградации нравственных устоев.

Протоиерей Владимир Вигилянский родился 6 марта 1951 г. Выпускник Литературного института имени А. М. Горького. Настоятель храма святой мученицы Татианы, Патриаршего подворья при Московском государственном университете (МГУ). Автор публицистических книг «Последняя грань», «Что это было?», «Русский ключ» и других.