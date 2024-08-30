Мы — одна семья, мы все — одно тело

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Русская Церковь в 1924 году
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, ­посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. Прошла серия статей о кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, о начале преследований большевистской властью духовенства и Патриарха Тихона. После Октябрьской революции 1917 года ­положение Русской Церкви быстро и  резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. Этим трагическим временам и будут посвящены новые публикации журнала. Открывает их статья о 1924 годе священника Сергия Иванова, кандидата богословия, научного сотрудника Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.    
12 августа 2024 г. 19:00
Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы
Обитель, основанная в 1524–1525 годах великим князем Московским Василием III, стала его благодарственным приношением Господу Вседержителю за победу над литовцами и присоединение древнего Смоленска и его земель к Великому княжеству Московскому (1514). Это событие — важнейший этап в процессе собирания Русских земель вокруг Москвы. Смоленский собор Новодевичьего монастыря во имя Богоматери Путеводительницы стал еще одним (после Успенского собора Кремля, воздвигнутого при Иване III) символом возвышения Москвы.  Местоположение обители было и знаковым, и стратегически выгодным: в живописной излучине Москвы-реки на Девичьем поле, в четырех верстах от Кремля при начале Старой Смолянки, по которой издревле ходили русские дружины оборонять западные рубежи. PDF-версия.  
9 августа 2024 г. 19:00
Статус благочинного в Российской империи
Русская Православная Церковь в последние десятилетия по праву является одним из наиболее значимых объектов исследовательского интереса в области гуманитарных наук. Изучаются разные аспекты ее деятельности: догмат, обряд, внутреннее управление и внешние сношения, памятники духовной и материальной культуры, свидетельствующие о ее прошлом. «Журнал Московской Патриархии» публикует статью иерея Вячеслава Новака, кандидата богословия, благочинного церквей Люберецкого округа Подольской епархии Московской митрополии, настоятеля Преображенского собора города Люберцы, которая касается вопросов внутреннего церковного управления, представляющихся важными не только в историко-­культурной и познавательной, но также и в практической перспективе. PDF-версия.  
23 июля 2024 г. 17:00
Глубокая вера русского народа неизменна
Антиохийская Церковь — одна из древнейших Православных Церквей, основанная апостолом Петром. Отношения Русской и Антиохийской Православных Церквей имеют давнюю историю, которой уже более 1000 лет. С XVI века отношения двух Церквей вышли на новый уровень, Антиохийские Патриархи стали регулярно посещать Россию, которая с этого времени стала покровителем Православных Церквей на османском Востоке. В середине XIX века в Москве открылось Антиохийское подворье — представительство Церкви Антиохии в России. В конце 1920-х годов подворье закрыли, но через 20 лет, спустя ровно столетие после открытия, подворье возобновило свою деятельность. Больше 75 лет Антиохийское подворье беспрерывно действует в Москве, из них уже почти полвека представителем Антиохийской Церкви является митрополит Филиппопольский Нифон — выдающийся церковный иерарх, свидетель жизни Русской Церкви в советские годы и в наши дни. Об истории и деятельности подворья, русском храме в Ливане, своей жизни в России и восстановлении евхаристического общения между Антиохийской и Иерусалимской Церквами владыка Нифон рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
20 июня 2024 г. 15:00
Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет
Решение о создании единого общецерковного органа управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви — Хозяй­ственного управления (ХОЗУ) было принято в 1946 году Священным Синодом по предложению Патриарха Алексия I. PDF-версия.
1 мая 2024 г. 16:00
Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний
Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу ­Московской Патриархии». PDF-версия.    
9 апреля 2024 г. 14:00
«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества
Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.    
14 марта 2024 г. 15:00
Верный cвидетель (Притч. 14, 25)
В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.
3 ноября 2023 г. 13:00
Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00
Интервью
Святейший Католикос Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III и Святейший Патриарх Кирилл в Кремле
ЖМП № 8 август 2024 /  30 августа 2024 г. 15:00
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Мы — одна семья, мы все — одно тело

СВЯТЕЙШИЙ КАТАЛИКОС МАЛАНКАРСКИЙ О СВОЕМ СЛУЖЕНИИ И МЕЖЦЕРКОВНОМ ДИАЛОГЕ

В 2024 году Церковь молитвенно отмечает 95-летие со дня рождения митрополита Никодима (Ротова), выдающегося иерарха XX века, председателя ОВЦС, Патриаршего экзарха Западной Европы. Именно благодаря ему в Ленинградской духовной академии появилось отделение для обучения иностранных студентов, что помогло спасти эту духовную школу от закрытия. Среди студентов из Индии, прошедших в те годы обучение в Ленинграде, был и нынешний Предстоятель Маланкарской Церкви Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Святейший Католикос рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей учебе в академии, митрополите Никодиме и тогдашнем ректоре — ныне Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, а также о том, что считает самым важным в служении Предстоятеля Маланкарской Церкви. PDF-версия.

Первые индийские семинаристы в России


 - Ваше Святейшество, однажды вы сказали, что тот студенческий обмен между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, участником которого были и вы, стал основой для развития диалога двух Церквей. Расскажите, пожалуйста, как зародилась идея первой поездки студентов-маланкарцев в СССР?

 - Это было завершением моей учебы в семинарии в Коттаяме, Керала. Я разговаривал со своим правящим архиереем, митрополитом Григорием Мар Павлом (Варгезе), и он посоветовал мне поступить в Ленинградскую духовную академию для получения академического образования.

Целей поездки было две. Первая — глубже познакомиться с богословием, практикой и богослужебными традициями Православия в одной из славянских Православных Церквей. В Керале мы уже имели первый опыт изучения восточнохристианской традиции. При этом у нас не было никаких соглашений об обмене студентами в то время. Митрополит Мар Павел (Варгезе) предупредил меня, что я должен стать одним из первых студентов, отправлявшихся в Россию.

Вторая цель — митрополит Павел считал, что я должен изучить монашеский образ жизни, поскольку именно его я хотел избрать для себя. Он считал, что я должен познакомиться с монашеством и духовной жизнью в Православии. Просил, чтобы мы посещали русские монастыри.

Нас как иностранных студентов принял отец Богдан Сойко. Именно он знакомил нас с русским монашеством, с православным богословием, литургикой, практикой духовной жизни. Первый год я изучал исключительно русский язык, это был интенсив. На втором году обучения я написал небольшую диссертацию по русскому богословию XIX века, об учении и взглядах профессора Санкт-Петербургской духовной академии В. В. Болотова. Он участвовал в богословских консультациях со старокатоликами и написал несколько работ, проанализировав понятие Святой Троицы в трудах древнехристианских писателей. По этой проблематике я написал научную работу, опираясь на образование, полученное в Индии, а также собственные наработки.

Я жил в одной комнате с несколькими русскими семинаристами. Ленинградская духовная академия была большим учебным заведением: со мной в те годы училось около 400–500 человек. Большое число собеседников позволяло мне успешно практиковать русский язык, понять русскую культуру и образ жизни. Благодаря общению мы, приезжие студенты, узнавали духовную жизнь Русской Церкви. На одной из Литургий в академии мы познакомились с местными ленинградскими семьями, подружились с ними и побывали у них дома, в гостях.

У нас была возможность посетить много мест Советской России, несмотря на то что это был 1977 год. Мы побывали на Украине, в Белоруссии, посещали местные храмы и знакомились с образом жизни местных православных христиан. Много раз мне доводилось ездить из Ленинграда в Москву на занятия, встречи.

 - Насколько полезным оказалось для вас обучение в Ленинграде?

 - Пример, который я сначала получил от своих родителей, учителей воскресной школы, потом от моих однокурсников в семинарии, приходских священников, был основополагающим для моего выбора. Но когда я поступил в духовную академию в Ленинграде, знания о вере, полученные прежде, стали систематизироваться. Когда мы приходим в духовную академию, там преподается та же вера, что была в наших ­сердцах и прежде, но знания о ней преподносятся системно. В воскресной школе или дома нам прививают веру и учат навыкам церковной жизни. В духовном учебном заведении мы уже изучаем богословие в его разных аспектах: узнаем о Боге, о сотворении человека, об окружающем нас мире и его сотворении, о Литургии и таинствах и многое другое. Систематизация, анализ и осмысление — вот основа методики богословского образования.

 - У вас в жизни был опыт изучения и традиции Древних Восточных Церквей, и Поместных Православных Церквей, и Римской Католической Церкви. На ваш взгляд, стоит ли человеку изучать разные христианские традиции и сравнивать их? Для чего?

 - Конечно, стоит. Когда после учебы в Керале я приехал в Россию и отучился здесь, у меня буквально открылись глаза на православную веру. Благодаря изучению русской духовности, русского монашества у меня появилось более глубокое понимание православной веры. Затем я переехал в Рим и учился там пять лет. Я получил степень магистра теологии и докторскую степень по теологии, тщательно изучив вопросы христологии. В Риме мне преподавали католические священники, и это побудило меня выяснить, в чем именно заключается богословие моей собственной Церкви. Я постигал основы веры нашей Церкви и основы веры Католической Церкви, затем сравнивал. Так что изучение других христианских традиций помогает глубже понять свою собственную веру. Более того, мне довелось изучать не только христианские традиции, но и другие религии: ислам, индуизм. Это дало мне возможность сравнить веру каждого человека в этом мире и глубже понять, в чем заключается моя вера, как я должен быть более искренним и верным своей традиции.

 - Когда вы учились в нашей стране, это был Советский Союз. Православная Церковь сталкивалась тогда с различными трудностями. А какое у вас сложилось впечатление об отношениях советского государства и Русской Церкви? И ощутима ли разница с настоящим временем?

 - Да, когда я учился в России, это был Советский Союз, страна с коммунистическим режимом. Я думаю, что многие люди, которые собирались поехать в СССР на работу, в путешествие, чтобы что-то купить или продать, испытывали страх. Они боялись, что за каждым шагом следят коммунисты. Это повлияло и на нас: мы рассуждали, что не стоит ходить туда или сюда, следует быть очень осторожным, и т. д. Когда я приехал в Россию во второй раз, спустя 44 года, я увидел, что люди здесь очень свободны. Они идут куда угодно, и им никто не препятствует. Они чувствуют себя счастливыми, путешествуют куда хотят. Мне кажется, что русские хорошо понимают нынешнюю ситуацию и соотносят ее с положением страны до 1917 года. Думаю, что жители России никогда не хотели иметь коммунистический режим. Сейчас, без атеистической власти, они чувствуют себя по-настоящему дома.

Между нами нет богословских разделений

 - Какое у вас осталось самое яркое впечатление от времени учебы в нашей стране? Кого бы отметили, кто повлиял на вас тогда?

 - Несколько человек произвели на меня сильное впечатление. Одним из них был митрополит Никодим (Ротов). У нас с ним было не слишком много контактов, но несколько бесед было. Я многое знал о нем до своей поездки. Митрополит Никодим и митрополит Павел (Варгезе) были очень хорошими друзьями. Однажды у меня даже был очень личный разговор с владыкой Никодимом. Всякий раз, когда он приезжал в Коттаям, мы немного общались. Я видел его духовную силу, его взгляды на церковную жизнь и его интерес к церковному единству между христианами, это очень вдохновляло.

Вторым таким человеком был епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской духовной академии, ныне Святейший Патриарх Кирилл. В то время он был молодым епископом. Он также преподавал в академии. Я много раз с ним разговаривал. Он производил сильное впечатление в общении: скромный, отзывчивый и глубоко уважающий других, особенно студентов из других стран. Владыка ректор был яркой личностью. Он много расспрашивал о нашей учебе в Керале, об ощущениях от жизни в России, о проблемах. Спрашивал об учебе в академии: о трудностях с языком, о занятиях и лекциях. Он относился ко мне по-отечески, расспрашивал буквально как отец сына об учебе в школе. Когда он стал митрополитом и приехал в Индию, я в то время уже был епископом. На встрече мы делились воспоминаниями о времени моей учебы в Ленинграде.

В годы учебы я узнал и про русских святых, в частности про преподобного Серафима Саровского. Его слава распространялась по всем Церквам, в том числе и в Индии. Я разузнал о его подвижнической монашеской жизни. Это было, в частности, выполнением поручения, данного мне митрополитом Павлом: исследовать русское монашество. Вы знаете, сегодня Маланкарская Церковь особо почитает трех русских святых: преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и блаженную Матрону Московскую.

 - Чем вам запомнился митрополит Никодим (Ротов) и его деятельность?

 - Митрополит Никодим много контактировал с Поместными Православными Церквами, Римской Католической Церковью, Древними Восточными Церквами в поисках христианского единства. Он много работал ради этого. У владыки Никодима были очень хорошие отношения с Древними Восточными Церквами, как с Маланкарской, так и с Армянской, Коптской, Эфиопской и другими. Он размышлял о восстановлении общения между Поместными Православными Церквами и Древними Восточными Церквами, это было одним из его намерений, которое так и не осуществилось ­из-за проблем, связанных с подготовкой Всеправославного собора, чему, на мой взгляд, тогда препятствовали греки.

Мы в январе 1965 года впервые в истории собрались на встрече предстоятелей Древних Восточных Церквей, которая прошла в Аддис-­Абебе при поддержке императора Эфиопии Хайле Селассие. Видя интерес семьи Поместных Православных Церквей к диалогу, предстоятели Эфиопской, Коптской, Армянской, Сирийской и Маланкарской Церквей ответили взаимностью и проявили интерес к более тесным контактам. К 1970 году, после нескольких встреч православных и древневосточных богословов, мы пришли к выводу, что между нами нет богословских разделений. Мы сделали соответствующее официальное заявление. Но если предстоятели наших Церквей легко собрались вместе и сделали это, то семье Поместных Православных Церквей это было сделать намного сложнее. Недостаточно было только стремления Русской Православной Церкви, нужен был шаг от совокупности Поместных Православных Церквей. В итоге обмена заявлениями не получилось.

Однако, можно сказать, что митрополит Никодим оставил своим потомкам послание. Это послание всем христианам о том, что рано или поздно мы должны объединиться, чтобы всем вместе нести евангельское свидетельство миру, неверующим, нехристианам. Таково было глубокое и искреннее намерение этого умнейшего человека своего времени.

 - Насколько его опыт и та деятельность оказались полезны для диалога между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью?

 - После длительных контактов в 2019 году, по благословению моего предшественника Католикоса Василия Мар Фомы Павла II и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, была создана Рабочая группа по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, что вывело наши отношения на новый уровень. Реализуется студенческий обмен, продолжается сотрудничество в медиа­сфере, в области молодежного и социального служения, взаимодействие между церковными медицинскими учреждениями, изучается монашеский опыт. Прошло уже несколько заседаний Рабочей группы и предстоят новые. Мы возлагаем большие надежды на этот диалог.

Многое уже было зафиксировано нашими предшественниками, так что наше дело сегодня — понять, как воплотить это в жизнь. Если мы говорим о межхристианском уровне, то, конечно, две семьи Церквей должны прийти к согласию. В этом пока есть проблема.

 - Поскольку вы учились в русском духовном учебном заведении, вы знаете о русской православной традиции, догматике, патрологии и в целом о русском богословии. В чем, с богословской точки зрения, разница между русской православной традицией и маланкарской традицией?

 - Принципиальных различий нет. Разница была в том, что касалось принятия или непринятия Халкидонского собора 451 года. Но этот вопрос решен на встречах Предстоятелей Древних Восточных Церквей в 1965–1970 годах. То есть независимо от того, принимается ли Халкидонский собор или нет, обе семьи Восточных Церквей сохраняют одну и ту же веру. Конечно, мы понимаем, что в том, что касается практики, за много веков после 451 года уже сложились определенные традиции Древних Восточных Церквей.

 - Как Вы оцениваете текущее состояние диа­лога Русской Православной Церкви и Маланкарской Церкви? Как продвигается процесс?

 - Диалог очень позитивный, и поэтому я всячески способствую ему и продвигаю наши двусторонние отношения, дискуссии и деятельность Рабочей группы. Я верю, что однажды мы достигнем полного взаимопонимания, которое сможет привести к постоянному и полноценному общению Маланкарской Церкви и Русской Церкви, а также и с другими Поместными Православными Церквами в согласии с Древними Восточными Церквами. Это достижимо. Наши двусторонние отношения, двусторонние консультации, я надеюсь, приведут к евхаристическому общению.

 - Какой вы видите цель диалога двух Церквей?

 - Цель диалога — во-первых, лучше понять друг друга. Во-вторых, избежать недопонимания между нами. В-третьих, прийти к постоянному общению между двумя Церквами.

Мир внутри и вне Церкви

 - Что каждый человек должен знать о Маланкарской Церкви?

 - Это Церковь, история которой началась в 52 году нашей эры благодаря миссии святого апостола Фомы, который пришел в Кералу и проповедовал Евангелие. Тогда мы и стали христианами, поэтому называем себя христианами апостола Фомы, то есть последователями учения апостола Фомы. Кроме того, у нас было много контактов с Персидской, или Восточно-­Сирийской, или Ассирийской, Церковью. И у нас была длительная история контактов с Ассирийской Церковью с IV по XIX век. Затем частично в начале XVII века и полностью в XIX веке была официально принята западно-­сирийская православная литература. Вот почему в маланкарском православии сейчас есть западносирийские литургические практики. Как, например, в западном христианстве сохраняются греческие восточные традиции после X века. А у нас такое разнообразие появилось в XIX веке. И мы сейчас переживаем процесс, когда комплекс литургических практик и религиозных традиций Маланкарской Церкви формируется и создает уникальный в христианском пространстве образ нашей Церкви1. Раньше у нас не было возможности этим заняться, но сейчас началась новая эпоха.

 - Как Предстоятель Маланкарской Церкви, в чем вы видите свою первостепенную миссию?

 - Для меня моя миссия — это сохранение мира в Церкви, спокойствие и умиротворенная обстановка в Церкви. У Церкви есть проблемы, и их много. У нас всего 30 епархий и 30 епископов, но все равно есть внутрицерковные проблемы, потому что епархии разбросаны по всему миру. У нас двадцать епархий внутри штата Керала, семь епархий в Индии за пределами Кералы и три епархии за границей Индии. Везде свои различия, и мы ищем подходящие для всех решения. Это и есть мир в Церкви, который нужно поддерживать и укреплять.

Кроме того, моя задача — работать для бедных. С самого начала моего епископства, с 1991 года, все прошедшие 32 года, в том числе последние два в сане Католикоса, я работаю над улучшением положения бедных и обездоленных. Создано около 18 программ по улучшению положения бедных людей. Кроме того, у нас много учреждений для умственно отсталых и физически неполноценных как мальчиков, так и девочек. Реабилитационные центры, где они могут жить до последних своих дней. Дома для душевнобольных. Центры паллиативной помощи. Дома престарелых. Хосписы. Каждый день мы жертвуем на бедных пациентов в больницах. Вот уже 17 лет мы помогаем 16 государственным больницам оплачивать ежедневный обед пациентам. Помогаем пациентам, находящимся на диализе, с проблемами почек, а некоторым предоставляем бесплатный диализ. Всего около двух тысяч диализов в год.

Недавно в память о моем предшественнике, Святейшем Католикосе Василии Мар Фоме Павле II, мы запустили новый проект под названием «Саран» ( ), что с языка малаялам2 переводится как «брат». Задумка проекта в следующем. Все люди — братья. Бог един, и Он создал только одно человечество. Он никогда не создавал два человечества. И раз существует только одно человечество, то все люди являются братьями и детьми единого Бога, Своего Отца. Поэтому наш долг — помогать друг другу. Индуист, мусульманин или христианин — какой бы религии человек ни придерживался, он сын Единого Бога. Он создан тем же Богом, Который создал и меня. Поэтому я должен любить его независимо от касты и вероисповедания. Мой долг — защищать своего брата независимо от того, индуист он, мусульманин или христианин. Это мой долг, поэтому я помогаю им. Я трачу все деньги, что получаю, на них. Я не храню деньги; все, что я получаю, я раздаю бедным. И именно так я чувствую себя в безопасности, в руках Бога. И мое послание в том, что каждый должен любить своего брата. И я лично уверен, что если бы все ресурсы в мире были распределены справедливо, то в мире не было бы бедности. Только из-за нашего эгоизма несправедливость и бедность существуют в мире. Сколько продуктов тратится впустую каждый день в наших семьях, ресторанах, на наших праздниках, фестивалях? Сколько тысяч долларов, тонн продуктов питания мы выбрасываем каждый день? И в то же время тысячи людей умирают от голода. Как мы можем это оправдать? Если я наслаждаюсь счастьем, а мой брат не имеет еды и крова, тогда моя радость не имеет смысла. Моя радость обретет смысл только в том случае, если у моего брата будет такая же радость жизни. Так что мой долг — работать ради этого. Я не знаю, сколько людей следуют этому; думаю, это капля в море. Но я чувствую, что должен работать в этом направлении.

Это мое послание, которое я должен передать миру. Все, что я получаю, я раздаю людям. И их радость и счастье — это мои радость и счастье. В идеале весь мир должен выбросить оружие и работать на улучшение положения бедных. Это единственное намерение, данное нам Богом. Долг одной руки — помогать другой руке. Мы — одна семья, мы все — одно тело. Это было бы полезно помнить каждому христианину.

Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III — девятый Предстоятель Маланкарской Церкви и 92-й на апостольском престоле святого Фомы. Возведен на престол 15 октября 2021 г.

Святейший Католикос родился 12 февраля 1949 г. в Вазхуре, район Коттаям, штат Керала, Индия. После школы поступил в Университет Кералы и получил степень бакалавра химии. Затем поступил в православную семинарию в Коттаяме, которую окончил со степенью магистра богословия. Окончил также Серампурский университет и Ленинградскую духовную академию. Затем поступил в Институт Востока в Риме и получил там степень доктора философии. Рукоположен в сан диакона в 1976 г., затем в сан священника в 1978 г. Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем I. В сан епископа рукоположен 30 апреля 1991 г. в Парумале. В 1993 г. возведен в сан митрополита. До возведения на Патриарший престол был также секретарем Священного Синода и преподавателем Коттаямской духовной семинарии. Основатель многих предприятий, на которых берут на работу женщин из бедных слоев населения. Автор нескольких богословских и духовных книг на языке малаялам.

Маланкарская Православная Церковь относится к семье Древневосточных Церквей, к которой принадлежат также Армянская, Коптская, Сирийская, Эфиопская и Эритрейская Церкви. Канонической территорией Церкви является Индия, а также приходы Церкви в диаспоре, которые располагаются во многих частях света. К прихожанам Маланкарской Церкви себя относят около 2,5 миллиона человек. Предстоятелем Церкви с 2021 г. является Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Резиденция Католикоса находится в городе Коттаям, штат Керала, Индия.

Маланкарская Церковь считает своим основателем апостола Фому; появление христианской общины в Индии принято датировать 52 г. по Р. Х. До IV в. Церковь Индии находилась в близких отношениях с Церквами Персии и Западной Сирии. Персидская Церковь, ныне это Ассирийская Церковь Востока, с IV в. оказалась вне общения с остальными Церквами. К концу V в. оформилось разделение между Православными Церквами и остальными Древними Восточными Церквами, среди которых была Сирийская (Западно-Сирийская). До 1599 г. Маланкарская Церковь подчинялась Ассирийской Церкви Востока и получала от нее епископов.

В XV в. в Индию приехали португальские колонизаторы; будучи католиками, они стали проповедовать подчинение христиан Индии Папе Римскому. Часть верующих индийских христиан приняла унию с Римом — сегодня это Сиро-Малабарская Католическая Церковь. Другая часть принесла в 1653 г. клятву у поклонного креста в Маттанчерри, что никогда не примет власти Папы Римского и католических епископов, — сегодня это Маланкарская Церковь. Фактически с этого времени она стала независимой, а с 1665 г. получала помощь и поддержку Сирийской Церкви. Окончательно взаимоотношения Маланкарской и Сирийской Церквей были урегулированы в XX в. В 1912 г. был учрежден Католикосат, то есть независимость Маланкарского митрополита была оформлена юридически.

Маланкарская Церковь признает постановления Первого, Второго и Третьего Вселенских Соборов. Главной христианской святыней Индии является могила апостола Фомы в городе Ченнаи. Основанная еще в I в., Церковь Индии бережно хранит апостольское наследие и свое неофициальное имя — «христиане апостола Фомы».

Один из важнейших документов в управлении Церковью — Конституция Маланкарской Церкви, принятая в 1934 г.
Вопросы поддержания веры Церкви, ее дисциплины и порядка курирует Священный Синод епископов — собрание всех епархиальных архиереев Церкви, аналог Архиерейского Собора. Аналогом Поместного Собора является Маланкарская сирийская христианская ассоциация — собрание всей Церкви, в котором в пропорциональном соотношении принимают участие избранные члены всех церковных приходов. Ассоциация избирает Католикоса и епископов, затем Синод их утверждает.

Помимо традиционных индийских территорий (Керала, Дели, Бомбей, Калькутта и др.) маланкарские приходы также присутствуют в Северной Америке, Европе и Африке.

Первые официальные контакты между христианами Индии и России были осуществлены в XIX — начале XX в. Хотя их можно возводить и к гораздо более ранним временам. С 1930-х гг. представители Русской Зарубежной Церкви посещали Индию. В развитии русско-индийских церковных контактов особо значима роль архимандрита Андроника (Елпидинского; † 1959), архиепископа Нестора (Анисимова; † 1962), Н. М. Зёрнова. С 1960-х гг. развивается официальный диалог Русской и Маланкарской Церквей. Активное участие в становлении диалога приняли митрополит Никодим (Ротов; † 1978), Патриарх Пимен († 1990), Святейший Патриарх Кирилл.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Католикос употребил слово «индигенизация», букв. «отуземливание», — термин теоретической антропологии, обозначающий локальные тенденции к культурному обособлению и цивилизационной независимости.
2 Большинство верующих Маланкарской Церкви относят себя к народу малаялам. Этот народ проживает на юге Индии, относится к числу древних народов Индостана и говорит на языке малаялам.

30 августа 2024 г. 15:00
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