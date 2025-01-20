На одном меридиане со Святой Землей

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ

В 2024 году исполнилось тридцать лет со дня возвращения Ново-Иерусалимского монастыря Русской Православной Церкви и возрождения монашеской жизни. За это время обитель пережила масштабную реставрацию и вновь стала одной из жемчужин церковной архитектуры православного мира, распахнув свои врата десяткам тысяч паломников. Об археологических открытиях в ходе реставрации монастыря и задачах, которые ставил перед собой его строитель Патриарх Никон, об особенности молитвы у Храма Гроба Господня «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник обители архимандрит Феофилакт (БЕЗУКЛАДНИКОВ). PDF-версия.

Начало

— Ваше Высокопреподобие, в год юбилея восстановления главной святыни Истринской земли, в канун 420-летия со дня рождения Патриарха Никона могли бы вы подвести самые значимые итоги современного периода жизни вашей обители?

— Самый главный итог — это возобновление в монастыре полноценной богослужебной и литургической жизни. Налажена жизнь монашествующей общины в соответствии с уставом обители, созданы все условия для молитвы, духовного возрастания и трудов во имя Господне. Надо признать, что первые годы для братии были своеобразным испытанием. Они жили в московском Даниловом монастыре, а сюда приезжали только на службы, молились в единственной открытой подземной церкви во имя святых равноапостольных Константина и Елены.

Масштабная реставрация предоставила возможность возрастающему числу паломников получить доступ ко всем святыням обители, увидеть уникальные творения церковного искусства, созданные в XVII–XX веках мастерами из России, Украины и Беларуси. Особенно хочу сказать о центральном храме Воскресения Христова, сооруженном как топографический образ Храма Гроба Господня в Иерусалиме, но с использованием традиционных для древнерусского зодчества архитектурных форм и обильного изразцового убранства, воплощающих образ храма-града Иерусалима Горнего.

Благодаря многочисленным изразцовым и высеченным в камне надписям он всегда был храмом-проповедью, предназначенной для духовно-нравственного просвещения богомольцев и паломников. Кроме того, Воскресенский собор — это драгоценный ковчег, где хранится множество реликвий.

КамАЗ и три «Газели»

— «Журнал Московской Патриархии» много писал о разных открытиях и находках, сделанных в ходе археологических раскопок (см. № 1 и № 5 за 2016 год). Например, это масляные светильники времен императрицы Елизаветы, стеклянные евлогии, нательные крестики, печи и горны для обжига изразцов, колокольные ямы и многое другое. Даже открыли два подземных хода из монастыря, а над алтарной частью Воскресенского собора — потаенную комнату. Сколько всего артефактов было найдено?

— В целом несколько тысяч ценнейших исторических артефактов и экспонатов. Они все описаны, изучены, и сейчас каждый желающий может увидеть их в Ново-Иерусалимском музее.

Эти открытия трудно переоценить. Раскопки начались в 2009 году и проходили под руководством крупнейшего российского ученого, археолога и историка искусства Леонида Андрее­вича Беляева, они стали одним из решающих направлений и неотъемлемой частью проекта воссоздания всего монастыря. Благодаря найденным артефактам открылись подробности быта XVII–XVIII веков, остатки утраченных комплексов, в том числе основания дворцов и первые кладбища, древние стены и укрепления холма, подземная инфраструктура.

В частности, были найдены уникальные керамические иконы, по стилю родственные живописным школам востока Европы, именные печати «монастырских старцев». Эпиграфические памятники помогли идентифицировать утраченные элементы собора («капелла франков» и др.), подтвердили исключительную точность воссоздания на Русской земле Храма Гроба Господня.

На основе археологических открытий удалось воссоздать изразцовые печи и многие детали украшения собора. По окончании раскопок началась публикация собранного материала (издан общий научно-популярный том по Воскресенскому собору) и воссоздание археологического музея. Так, в 2017 году мы открыли первую экспозицию законсервированных горнов по обжигу керамики.

У нашего монастыря были и фортификационные укрепления. По тоннелям его защитники могли бы покинуть обитель в случае необходимости, хотя это ни разу не понадобилось. Один тоннель, ведущий к реке Истре, мы раскопали, и по нему можно пройти сегодня. Второй раскопан не до конца, и есть данные, что дальше он был заминирован в годы Великой Отечественной войны. Других подземных ходов нам пока найти не удалось.

Потаенную комнату обнаружили совершенно случайно, когда при сверлении стены туда провалилось сверло. Раскрыв штукатурку, увидели небольшую комнату, которая заканчивается полукружьем. В стене есть место для иконы и лампады (или свечи). Там в полном уединении мог бы молиться один человек. В помещении есть окошко, которое открывается прямо над алтарем главного Воскресенского собора. Я слышал о таких комнатах в Соловецком монастыре. Попасть в нее можно только по приставной лестнице, но пока мы этой комнатой не пользовались.

В реставрации участвовали лучшие специа­листы. К работе приступили лишь после тщательного обследования всех строений монастыря. Проект работ был прописан так тщательно, что только первая часть проектной документации заняла по объему КамАЗ и три «Газели». За восемь лет были восстановлены все основные святыни нашей обители — соборы и храмы, а также корпуса, башни, стены, территория внутри и некоторые прилегающие объекты. Наш монастырь — одна из немногих святынь такого масштаба, которая внутри монастырских стен восстановлена полностью.

Церковь уделяла самое пристальное внимание реставрации. Святейший Патриарх Кирилл состоял в Попечительском совете и неоднократно приезжал на стройку с первыми лицами государства. Сам ходил по лесам, смотрел, как идет реставрация, требовал отчетов и высказывал на заседаниях Попечительского совета свое мнение, к которому, конечно же, прислушивались. Восьмого мая 2016 года Святейший Патриарх Кирилл освятил главный престол Воскресенского собора, а сослужившие ему в тот день Преосвященные викарии освятили еще четыре придела. Постепенно освящаются и другие. Так, согласно благословению священноархимандрита святой обители Святейшего Патриарха Кирилла, в 2018 году Председателем Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископом (ныне митрополитом) Феогностом в комплексе трапезных палат было освящено два придела — Поклонения волхвов и Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода избиенных. Малым чином мной было освящено еще несколько приделов в Воскресенском соборе.

— Каким в этой масштабной реставрации было участие Иерусалимской Православной Церкви?

— Самым непосредственным. Благодаря благословению Святейшего Патриарха Иерусалимского Феофила с нами сотрудничали лучшие местные исследователи. Экспертный совет, в который вошли как церковные, так и светские специалисты (реставраторы, искусствоведы, историки), получил возможность беспрепятственно делать на Святой Земле необходимые замеры, фото- и видеофиксацию всех интересовавших нас святынь. Ведь любая святыня или памятник живут своей жизнью, они требуют реставрации и поновления, которые, хотите вы или нет, вносят некоторые изменения. И все это нужно было изучить и учесть — как там сделано и как у нас, как было и как стало.

Мы, например, благодаря археологическим раскопам спустились на культурный слой, который находится местами на глубине шести метров, на те улицы, по которым ходил Сам Христос. И местные специалисты консультировали нас, погружая в атмосферу прошлого, что было очень полезно для работы. У нас проходили научные конференции, на которых обсуждался и анализировался собранный ­материал.

Три идеи Патриарха Никона

— Патриарх Никон не был первооткрывателем в стремлении воссоздать образ Святой Земли на Святой Руси. Подобные проекты Новых Иерусалимов как особых мест сакрального пространства, связанных с христианскими святынями Палестины, с Иерусалимом, активно распространялись в Средние века по всему миру (см. справку). В чем была оригинальность идеи Патриарха Никона?

— Прежде скажу, что любой храм — это образ Храма Гроба Господня. Потому что в каждом есть престол. А престол — это Кувуклия, или Гроб Господень. В любом храме стоит крест, а крест — это Голгофа. В каждом храме есть основные святыни Святой Земли. А тенденция создавать ландшафтные пространственные образы Новых Иерусалимов была всегда, они есть и сейчас. И это понятно, ибо все, что связано с Евангелием и жизнью Христа, дорого для христиан всего мира.

Будучи одновременно заказчиком, проектировщиком, подрядчиком и застройщиком, Патриарх Никон не оставил никаких документов и воспоминаний о своем архитектурном и сакральном видении Ново-Иерусалимского монастыря. Однако в качестве предположений, опираясь на самые разные источники, можно очень аккуратно и осторожно обозначить три его главные идеи.

Первое. Святейший Патриарх очень любил свою паству. И видя, что паломничество по святым местам Палестины — важная составляющая жизни русского человека, понимая значимость для него святынь, связных с земной жизнью Спасителя, Патриарх Никон устраивает этот монастырь. В то время очень немногие могли позволить себе такое путешествие, на которое в среднем уходило около 11 лет. Надо было пересечь границы пяти мусульманских государств, что было не всегда безопасно для жизни паломника.

И Господь как бы с высоты птичьего полета показал Патриарху Никону наши земли, когда он ездил мимо этих мест в Валдайский монастырь. Эта территория открылась его взору как пространственная, топографическая икона, где на местности примерно по той же схеме относительно друг друга, как и на Святой Земле, стоят деревни и храмы, отражающие названиями топографическую карту Святой Земли. И по направлениям все совпадает с тем, как расположены эти места на Святой Земле.

Например, на месте нынешнего города Истры было две деревни — Воскресенская и Вознесенская. Соответственно, стояли храмы Воскресения Христова и Вознесения Господня. А в селе Преображенское был храм Преображения Господня. И так далее. Причем построены эти храмы были еще до рождения Патриарха Никона, порой за 100 или 200 лет. Излучина реки ­Истры очень напоминает реку Иордан в среднем течении. А спустя столетия, в 1936 году, руками безбожников было сделано и свое Геннисаретское озеро — Истринское водохранилище, находящееся примерно в том же направлении от Нового Иерусалима, как и на Святой Земле. Холм, на котором Патриарх Никон поставил монастырь, он назвал Сионом, холм рядом — Елеоном (на этом месте сейчас стоит Поклонный крест), другие два холма — Фавором и Ермоном.

Патриарх Никон изготовил и освятил святыни, связанные с земной жизнью Спасителя. Это прежде всего Гроб Господень (Кувуклия), Святая Голгофа, темница Спасителя, место ­обретения Креста Господня, Камень Помазания (или Повития) и другие, чтобы люди, приходя к этим святыням с верой и молясь у них, могли получить благодать Божию, которую они получают на Святой Земле, даже не имея возможности там побывать.

Для воплощения замысла Патриарх Никон пользовался книгой (Проскинитарием) келаря Свято-Троице-Сергиева монастыря иеромонаха Арсения (Суханова), которого специально отправил на Святую Землю с заданием описать, обмерить и зарисовать все святыни. Пригодилась Патриарху Никону и разборная модель Храма Гроба Господня из кипариса с серебряными элементами, которую подарил Патриарх Иерусалимский Паисий архимандриту Никону (в бытность его настоятелем Новоспасского монастыря). Любопытно, что в описании камня, отваленного от Гроба Господня, иеромонах Арсений приводит размеры только той его части, которая была на поверхности, поскольку он тогда был частично вкопан в землю. И Патриарх Никон положил подобный камень в Ново-­Иерусалимском монастыре в размер только верхней части, выступающей из земли.

Второй замысел состоял в том, чтобы создать всемирный центр Православия, где безопасно (на Святой Земле постоянно шли и идут до сих пор военные столкновения) могли бы собираться священнослужители, монахи, верующие разных Поместных Православных Церквей для решения важных общецерковных вопросов. Эту инициативу подкрепляла высокая идея Патриарха Никона — устроение Нового Иерусалима как воплощение Небесного Града Божия, как образа созидания нового Горнего мира, напитанного благодатью Святого Духа и горевшего о Славе Божией.

Вокруг Кувуклии планировалось сделать 365 приделов, по числу дней в году, чтобы каждый престол был посвящен святому той или иной Поместной Церкви и ее представители могли бы служить на своем языке и чувствовать себя здесь не в гостях, а дома.

К сожалению, этот замысел не был воплощен в жизнь, до лишения сана Патриарх Никон успел достроить Воскресенский собор только до сводов. В таком виде вся стройка замерла на 11 лет. Слава Богу, ее все-таки завершили усилиями царя Федора Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича. Воскресенский собор был освящен в 1685 году. Тогда же сделали первую опись всего монастыря, которую мы использовали при реставрации.

В 1723 году в праздник Вознесения Господня, когда все духовенство и молящиеся ушли крестным ходом на гору Елеон, обрушилась западная часть шатра ротонды над Кувуклией. Просели фундаменты, с западной части храма стены рухнули, шатер сполз и обрушился. В таком виде под открытым небом все простояло еще 20 лет, пока этим вопросом не занялась императрица Елизавета, которая пригласила архитектора И. Ф. Мичурина. Он усилил фундаменты, стены, столпы и колонны, но шатер по проекту известных архитекторов Б. Растрелли и К. Бланка сделали уже деревянным, легким. Вероятно, так все сохранилось бы и до наших дней, если бы 10 декабря 1941 года собор не был взорван отступавшими немецко-фашистскими захватчиками.

И наконец, третья идея Патриарха носила сакральный характер.

Он хотел воплотить здесь ту часть Апокалипсиса, где говорится о Небесном, Горнем Иерусалиме, где пребывают те святые, которые как угодники Божии по Его милости попали в Царство Небесное. Он попытался показать, как могут выглядеть Небесные чертоги, на примере Ново-Иерусалимского монастыря, насколько это позволяет воплотить воображение человека. Чтобы через созерцание предметов видимых все, что здесь нас окружает, помогало возноситься умом к вещам невидимым, к миру Горнему. При этом он опирался на святоотеческое учение о Святой Земле как о благодатном наследии, оставленном Господом человечеству для спасения и принадлежащем всей Церкви Христовой.

В связи с этим упомяну о некоей особенности нашей обители. Если вы читаете Евангелие, то, хотите или нет, в голове у вас создается образ происходящего. А теперь попробуйте читать Евангелие у нас в монастыре — например, около Кувуклии ту часть, что повествует о Воскресении Христовом, или возле Голгофы о соответствующих событиях. И почувствуете, как намного ярче и понятнее становятся описываемые события. Или попробуйте читать здесь Псалтырь — за богослужением, в келье или частным порядком. И она откроется с новой стороны. Это можно рассматривать как помощь в понимании Священного Писания. И мне об этом рассказывали не только братия, но и паломники.

— В этих 43 приделах уже совершаются ­богослужения?

— Мы постепенно их обустраиваем, часть уже освящена, — и там, как желал Патриарх Никон, совершают богослужения наши гости из Сербской, Болгарской, Иерусалимской и других Поместных Церквей.

— То, что вы здесь подвизаетесь и являетесь наместником обители, как-то помогает почувствовать особую связь со Святой Землей, с ее святынями?

— Физически эта связь самая непосредственная, мы находимся на одном меридиане с Иерусалимом. А в духовном плане Святая Земля — это такое место, где каждый человек может вместить в себя столько благодати, сколько способна принять его душа. Насколько эта задача выполнена — отвечает каждый сам. Когда мы едем на Святую Землю, то едем и домой. Потому что мы, как дети Отца Небесного, с одной стороны, там дома, а с другой — в гостях. То же самое здесь: это место, как и Святая Земля, изобилует благодатью. Признаюсь, поначалу я даже не мог ее всю вместить. И дай Бог каждому посетить это святое место и принять столько благодати, сколько он способен принять. Это, наверное, лучшее пожелание каждому туристу, вошедшему в Новый Иерусалим и прикоснувшемуся к его святыням, — выйти из его стен уже паломником. А свою цель мы видим в том, чтобы молитвой и трудами содействовать делу спасения всякой человеческой души.

Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 1656 г. Патриархом Никоном, при котором было 500 насельников; в начале XVIII в. — 200 насельников; при Екатерине Второй, после секуляризации церковных земель, подвизалось 30 монахов и 30 послушников. Закрыт в 1919 г. На территории основан краеведческий музей. Возвращен Церкви в 1994 г. В настоящее время здесь подвизаются 15 монашествующих, не считая кандидатов и трудников. Устав предусматривает ежедневные богослужения — утром и вечером, ночью служат полунощницу. Есть подсобное хозяйство в селе Ламишино. В год монастырь посещают не менее 30 тысяч паломников (в 1913 г. его посетило 35 тысяч паломников). Обитель предоставляет местным жителям рабочие места. В монастыре изучается богословское наследие Патриарха Никона и наместников монастыря, проводятся научные конференции, издаются сборники докладов. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Феофилакт — член общественного совета при отделе МВД Истринского городского округа. Он читает лекции сотрудникам МВД. Монастырь организует экскурсии для молодежи, его насельники проводят патриотические и воспитательные беседы. В монастыре есть четыре музея. В обители почитают память новомучеников и исповедников, имевших отношение к обители. Это священномученики Серафим (Чичагов, † 1937), Тихон (Никаноров, † 1919), Иона (Лазарев, † 1937), мученик Михаил Строев († 1938). При совершении иноческих и монашеских постригов насельникам обители нарекаются имена в честь местночтимых святых и новомучеников. Краткие жития о каждом из новомучеников собраны в книге «Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Путеводитель».

Традиции создания Новых Иерусалимов существовали с раннехристианских времен. Верующие хотели иметь память о Святой Земле и у себя на родине. Где-то топография местности почти полностью повторяла топографию Святой Земли (Мцхета, Грузия, IV в.), где-то частично. Идея строительства Нового Иерусалима в истории возведения паломнических центров в Европе воплощалась в форме ландшафтных парков, символически воспроизводивших священную топографию и архитектуру Святой Земли, особенно Иерусалима. В Италии и Испании эти парки назывались Святые Горы (Sacri Monti, известны с конца XV в.), а в Центральной и Восточной Европе — кальварии. В XVI — первой половине XVII в. кальварии были основаны в Речи Посполитой под Краковом и Вильно. По мнению исследователей сакральных пространств, создание Новых Иерусалимов и образов Святой Земли было стержнем и важнейшим направлением средневековой духовной жизни. В качестве предшественников Нового Иерусалима в традиции переноса священной топографии в Москву «Православная энциклопедия» называет недостроенный комплекс Святая святых царя Бориса Феодоровича Годунова в Кремле, а также Покровский собор на Рву (Красная площадь) и храм Вознесения Господня в Коломенском, чья архитектура содержит ясные указания на связь с традицией воспроизведения форм иерусалимского Храма Гроба Господня.

Архимандрит Феофилакт (Григорий Александрович Безукладников), наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Родился в 1963 г. в г. Оса Пермского края в семье священника. С 1984 по 2005 г. обучался в Московской духовной семинарии и академии. В 1987 г. вошел в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и принял постриг. С 1988 г. иеромонах, насельник Оптиной пустыни. С 1991 по 2009 г. настоятель храма Живоначальной Троицы в Останкине г. Москвы. В 2003–2008 гг. настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле в Москве и благочинный храмов Всехсвятского округа г. Москвы. В мае 2008 г. указом Патриарха Алексия II и решением Священного Синода от 23 июня 2008 г. назначен наместником Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. В 2016 г. возведен в сан архимандрита.