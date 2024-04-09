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Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний
Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
9 апреля 2024 г. 14:00
«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества
Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.
14 марта 2024 г. 15:00
Верный cвидетель (Притч. 14, 25)
В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.
3 ноября 2023 г. 13:00
Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00
Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта
Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.
24 июля 2023 г. 16:00
Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны»
Делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, посетила Россию 24-27 апреля 2023 года. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
23 июня 2023 г. 15:00
Понять русскую душу через молитву
В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.
18 мая 2023 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.
11 октября 2022 г. 13:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).
29 июля 2022 г. 13:00
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ЖМП № 4 апрель 2024 / 1 мая 2024 г. 16:00
Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет
31 МАРТА 2024 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
История создания
Решение о создании единого общецерковного органа управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви — Хозяйственного управления (ХОЗУ) было принято в 1946 году Священным Синодом по предложению Патриарха Алексия I. PDF-версия.
На протяжении второй половины XX века руководителями Управления являлись такие церковные деятели, как епископ Пимен (Извеков; † 1990) (в будущем Патриарх Московский и всея Руси), архиепископ Леонид (Поляков; † 1990), протопресвитер Матфей Стаднюк († 2020), архиепископ Серапион (Фадеев; † 1999), митрополит Воронежский и Липецкий (ныне Пермский и Кунгурский) Мефодий, архиепископ Зарайский (ныне митрополит Тульский и Ефремовский) Алексий.
В сферу компетенции Хозяйственного управления входили контроль за финансовой деятельностью Церкви, вопросы строительства и реставрации храмов, монастырей, а также создание предприятия, выпускающего церковную продукцию.
В 1980 году были торжественно открыты мастерские в подмосковном поселке Софрино — ныне Художественно-производственное предприятие «Софрино», которое является основным производителем церковной утвари.
При непосредственном участии ХОЗУ были организованы и проведены значимые исторические церковные празднования — 1000-летие Крещения Руси и 600-летие со дня преставления преподобного Сергия Радонежского. Также были осуществлены ремонт и реставрация храмов и возвращенных государством древних монастырей, реконструкция нового административного здания Патриаршей резиденции в Чистом переулке.
В 1996 году Хозяйственное управление было расформировано, и до 2009 года вопросы внутренней церковной экономики, выделения средств на реставрацию храмов и монастырей, организации различных благотворительных акций находились в сфере ведения Синодальной комиссии по экономическим и гуманитарным вопросам.
31 марта 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о воссоздании Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви (ФХУ).
За 15 лет председателями ФХУ были епископ Подольский (ныне архиепископ Рузский) Тихон, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, митрополит Вологодский и Кирилловский (ныне Саратовский и Вольский) Игнатий, епископ Наро-Фоминский (ныне Городецкий и Ветлужский) Парамон, иеромонах Ермоген, митрополит Наро-Фоминский Никандр (по настоящее время).
Деятельность
Основными задачами ФХУ являются строительство храмов, ремонт и реставрация объектов культурного наследия, имущественные отношения Церкви и государства, строительство духовно-просветительских центров, а также управление общецерковными предприятиями.
Строительство
Важным направлением деятельности стала реализация масштабной Патриаршей программы строительства православных храмов в Москве. Главная цель проекта — сохранение и приумножение духовного и культурного богатства Первопрестольного града, возрождение в современном обществе традиционных ценностей. За 13 лет в рамках Программы построено 247 храмов, в числе которых введенные в эксплуатацию каменные и деревянные храмы, а также «временные» и находящиеся на завершающей стадии строительства.
Речь идет о таких знаковых проектах, как храмовый комплекс равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, на Дубровке, возведенный в память о жертвах теракта; храм Сретения Господня в Жулебине на тысячу богомольцев, с концертным залом на первом этаже; храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, также рассчитанный на тысячу прихожан, возведенный в память об одноименном храме войск Московского гарнизона; храмовый комплекс святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, в Коптеве с храмом на тысячу человек и одним из самых крупных в Москве духовно-просветительских центров; великолепный храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского в Раеве, при котором действует проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера»; храм иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в поселке Рублево — великолепный образец стиля «русское узорочье» и один из красивейших храмов Патриаршей программы; храмы благоверного великого князя Александра Невского при МГИМО и Иверской иконы Божией Матери при Академии ФСБ; церковный ансамбль на Волоколамском шоссе с храмом в честь равноапостольного князя Владимира, культурно-выставочным центром, отдельно стоящей звонницей и часовней и многие другие.
Белоснежный храм равноапостольного князя Владимира на 785 человек занимает центральное место в церковном комплексе, который был возведен на набережной Москвы-реки. Строительство осуществляли специалисты СЗ «Стадион "Спартак"». Объемно-пространственная композиция здания состоит из гранитной стилобатной части и белого многоступенчатого одноглавого храма. Тип храма напоминает церковь Вознесения в Коломенском. Первый ярус окружен галереей с 24 мозаичными панно по периметру фасадов.
Сюжетная программа мозаичного декора охватывает более чем тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви начиная с момента выбора веры князем Владимиром до восстановления поруганных святынь — соборов, монастырей и церквей на рубеже ХХ–ХХI веков.
В строительстве находятся 42 храма, 26 — в стадии проектирования.
Реставрация
Не менее важное значение в благоукрашении нашей столицы имеют программы по восстановлению исторических храмов и монастырей. Государственное финансирование реставрационных работ церковных памятников осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.
В рамках федерального бюджета ФХУ взаимодействует с Министерством культуры Российской Федерации в части реализации государственной программы «Развитие культуры». Данное сотрудничество осуществляется на основании Меморандума о взаимодействии между Министерством культуры Российской Федерации и Русской Православной Церковью (в ред. от 01.11.2023 г.).
С 2009 года по настоящее время в рамках государственной программы были профинансированы проектные, противоаварийные и реставрационные работы на примерно 600 объектах культурного наследия религиозного назначения.
ФХУ также осуществляет контроль за выполнением работ на таких значимых объектах культурного наследия, как ансамбли Новодевичьего, Соловецкого, Донского и Иоанно-Предтеченского монастырей.
С 2020 года Минкультуры России реализует новое направление государственной программы по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объектах, находящихся в аварийном и руинированном состоянии. Первоочередной список таких храмов был сформирован в 2020 году, в него вошли 39 объектов Русской Православной Церкви. Работы были произведены и полностью завершены в 2020–2021 годах.
С 2022 года Минкультуры России поменяло концепцию направления на полноценную консервацию. Соответственно, в рамках государственной программы «Развитие культуры» определено направление 5 «Консервация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». С 2022 года по настоящее время в программу консервации по списку ФХУ вошли 96 аварийных храмов.
Финансирование за счет средств регионального бюджета осуществляется в рамках Программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы. Программа стартовала в 2012 году. С этого времени были проведены работы на 70 объектах культурного наследия, в том числе на таких знаковых, как храмы «Большое Вознесение» и «Малое Вознесение», храм Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богадельне, храм святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, объекты ансамбля Высоко-Петровского, Новоспасского, Богородице-Рождественского монастырей и другие.
Служба имущественных отношений
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в составе Финансово-хозяйственного управления в 2013 году создано структурное подразделение — Служба имущественных отношений Русской Православной Церкви.
В соответствии с Регламентом, утвержденным Святейшим Патриархом 28.03.2013, в задачи Службы входит организация и реализация мероприятий по передаче недвижимого имущества в собственность/пользование Русской Православной Церкви, а также решение иных имущественных вопросов.
При выполнении своих функций Служба имущественных отношений взаимодействует с государственными органами, уполномоченными на передачу религиозным организациям объектов недвижимого имущества, в том числе с Департаментом городского имущества города Москвы, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными подразделениями, Министерством имущественных отношений Московской области.
При содействии Службы в собственность и безвозмездное пользование религиозных организаций Русской Православной Церкви передано более 500 объектов недвижимого имущества: из них около 200 из федеральной собственности, 350 — из собственности субъектов Российской Федерации.
Новые регионы и строительство духовных центров
Относительно новыми направлениями деятельности ФХУ являются строительство духовно-просветительских центров в епархиях и активная работа на новых территориях Российской Федерации.
В 2022 году было начато выявление разрушенных и требующих восстановления храмов на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В настоящий момент это 164 храма, на 35 из них работы уже завершены. В последующие годы планируется восстановить храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют проведения реставрационных работ.
Строительство духовно-просветительских центров осуществляется в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». По данному направлению была оказана помощь в строительстве 151 центра, из которых 103 уже возведены и функционируют, 48 находятся на стадии строительства.
Управление предприятиями
Финансово-хозяйственное управление занимается общим управлением таких церковных предприятий, как Художественно-производственное предприятие «Софрино», молочный завод полного цикла АО «Зеленоградское», агрофирма ООО «Мезыбь».
Таким образом, в настоящее время Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви эффективно решает стоящие перед ним задачи во всем их многообразии, являясь единым общецерковным органом управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви.
1 мая 2024 г. 16:00
Ключевые слова: финансово-хозяйственное управление, юбилей, восстановление храмов, завод "Софрино", реставрация, консервация, Донбасс
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