Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви — 15 лет

31 МАРТА 2024 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

История создания

Решение о создании единого общецерковного органа управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви — Хозяй­ственного управления (ХОЗУ) было принято в 1946 году Священным Синодом по предложению Патриарха Алексия I. PDF-версия.

На протяжении второй половины XX века руководителями Управления являлись такие церковные деятели, как епископ Пимен (Извеков; † 1990) (в будущем Патриарх Московский и всея Руси), архиепископ Леонид (Поляков; † 1990), протопресвитер Матфей Стаднюк († 2020), архиепископ Серапион (Фадеев; † 1999), митрополит Воронежский и Липецкий (ныне Пермский и Кунгурский) Мефодий, архиепископ Зарайский (ныне митрополит Тульский и Ефремовский) Алексий.

В сферу компетенции Хозяйственного управления входили контроль за финансовой деятельностью Церкви, вопросы строительства и реставрации храмов, монастырей, а также создание предприятия, выпускающего церковную продукцию.

В 1980 году были торжественно открыты мастерские в подмосковном поселке Софрино — ныне Художественно-производственное предприятие «Софрино», которое является основным производителем церковной утвари.

При непосредственном участии ХОЗУ были организованы и проведены значимые исторические церковные празднования — 1000-летие Крещения Руси и 600-летие со дня преставления преподобного Сергия Радонежского. Также были осуществлены ремонт и реставрация храмов и возвращенных государством древних монастырей, реконструкция нового административного здания Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

В 1996 году Хозяйственное управление было расформировано, и до 2009 года вопросы внутренней церковной экономики, выделения средств на реставрацию храмов и монастырей, организации различных благотворительных акций находились в сфере ведения Синодальной комиссии по экономическим и гуманитарным вопросам.

31 марта 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение о воссоздании Финансово-­хозяйственного управления Русской Православной Церкви (ФХУ).

За 15 лет председателями ФХУ были епископ Подольский (ныне архиепископ Рузский) Тихон, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, митрополит Вологодский и Кирилловский (ныне Саратовский и Вольский) Игнатий, епископ Наро-Фоминский (ныне Городецкий и Ветлужский) Парамон, иеромонах Ермоген, митрополит Наро-Фоминский Никандр (по настоящее время).

Деятельность

Основными задачами ФХУ являются строительство храмов, ремонт и реставрация объектов культурного наследия, имущественные отношения Церкви и государства, строительство духовно-просветительских центров, а также управление общецерковными предприятиями.

Строительство

Важным направлением деятельности стала реализация масштабной Патриаршей программы строительства православных храмов в Москве. Главная цель проекта — сохранение и приумножение духовного и культурного богатства Первопрестольного града, возрождение в современном обществе традиционных ценностей. За 13 лет в рамках Программы построено 247 храмов, в числе которых введенные в эксплуатацию каменные и деревянные храмы, а также «временные» и находящиеся на завершающей стадии строительства.

Речь идет о таких знаковых проектах, как храмовый комплекс равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, на Дубровке, возведенный в память о жертвах теракта; храм Сретения Господня в Жулебине на тысячу богомольцев, с концертным залом на первом этаже; храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, также рассчитанный на тысячу прихожан, возведенный в память об одноименном храме войск Московского гарнизона; храмовый комплекс святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, в Коптеве с храмом на тысячу человек и одним из самых крупных в Москве духовно-­просветительских центров; великолепный храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского в Раеве, при котором действует проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера»; храм иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в поселке Рублево — великолепный образец стиля «русское узорочье» и один из красивейших храмов Патриаршей программы; храмы благоверного великого князя Александра Невского при МГИМО и Иверской иконы Божией Матери при Академии ФСБ; церковный ансамбль на Волоколамском шоссе с храмом в честь равноапостольного князя Владимира, культурно-­выставочным центром, отдельно стоящей звонницей и часовней и многие другие.

Белоснежный храм равноапостольного князя Владимира на 785 человек занимает центральное место в церковном комплексе, который был возведен на набережной Москвы-реки. Строительство осуществляли специалисты СЗ «Стадион "Спартак"». Объемно-­пространственная композиция здания состоит из гранитной стилобатной части и белого многоступенчатого одноглавого храма. Тип храма напоминает церковь Вознесения в Коломенском. Первый ярус окружен галереей с 24 мозаичными панно по периметру фасадов.

Сюжетная программа мозаичного декора охватывает более чем тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви начиная с момента выбора веры князем Владимиром до восстановления поруганных святынь — соборов, монастырей и церквей на рубеже ХХ–ХХI веков.

В строительстве находятся 42 храма, 26 — в стадии проектирования.

Реставрация

Не менее важное значение в благоукрашении нашей столицы имеют программы по восстановлению исторических храмов и монастырей. Государственное финансирование реставрационных работ церковных памятников осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В рамках федерального бюджета ФХУ взаимодействует с Министерством культуры Российской Федерации в части реализации государственной программы «Развитие культуры». Данное сотрудничество осуществляется на основании Меморандума о взаимодействии между Министерством культуры Российской Федерации и Русской Православной Церковью (в ред. от 01.11.2023 г.).

С 2009 года по настоящее время в рамках государственной программы были профинансированы проектные, противоаварийные и реставрационные работы на примерно 600 объектах культурного наследия религиозного назначения.

ФХУ также осуществляет контроль за выполнением работ на таких значимых объектах культурного наследия, как ансамбли Новодевичьего, Соловецкого, Донского и Иоанно-­Предтеченского монастырей.

С 2020 года Минкультуры России реализует новое направление государственной программы по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных работ на объектах, находящихся в аварийном и руинированном состоянии. Первоочередной список таких храмов был сформирован в 2020 году, в него вошли 39 объектов Русской Православной Церкви. Работы были произведены и полностью завершены в 2020–2021 годах.

С 2022 года Минкультуры России поменяло концепцию направления на полноценную консервацию. Соответственно, в рамках государственной программы «Развитие культуры» определено направление 5 «Консервация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». С 2022 года по настоящее время в программу консервации по списку ФХУ вошли 96 аварийных храмов.

Финансирование за счет средств регионального бюджета осуществляется в рамках Программы предоставления субсидий из бюджета города Москвы. Программа стартовала в 2012 году. С этого времени были проведены работы на 70 объектах культурного наследия, в том числе на таких знаковых, как храмы «Большое Вознесение» и «Малое Вознесение», храм Живоначальной Троицы при бывшей Черкасской богадельне, храм святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, объекты ансамбля Высоко-Петровского, Новоспасского, Богородице-­Рождественского монастырей и другие.

Служба имущественных отношений

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в составе Финансово-­хозяйственного управления в 2013 году создано структурное подразделение — Служба имущественных отношений Русской Православной Церкви.

В соответствии с Регламентом, утвержденным Святейшим Патриархом 28.03.2013, в задачи Службы входит организация и реализация мероприятий по передаче недвижимого имущества в собственность/пользование Русской Православной Церкви, а также решение иных имущественных вопросов.

При выполнении своих функций Служба имущественных отношений взаимодействует с государственными органами, уполномоченными на передачу религиозным организациям объектов недвижимого имущества, в том числе с Департаментом городского имущества города Москвы, Федеральным агентством по управлению ­государственным имуществом и его территориальными подразделениями, Министерством имущественных отношений Московской области.

При содействии Службы в собственность и безвозмездное пользование религиозных организаций Русской Православной Церкви передано более 500 объектов недвижимого имущества: из них около 200 из федеральной собственности, 350 — из собственности субъектов Российской Федерации.

Новые регионы и строительство духовных центров

Относительно новыми направлениями деятельности ФХУ являются строительство духовно-­просветительских центров в епархиях и активная работа на новых территориях Российской Федерации.

В 2022 году было начато выявление разрушенных и требующих восстановления храмов на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В настоящий момент это 164 храма, на 35 из них работы уже завершены. В последующие годы планируется восстановить храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют проведения реставрационных работ.

Строительство духовно-просветительских центров осуществляется в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». По данному направлению была оказана помощь в строительстве 151 центра, из которых 103 уже возведены и функционируют, 48 находятся на стадии строительства.

Управление предприятиями

Финансово-хозяйственное управление занимается общим управлением таких церковных предприятий, как Художественно-­производственное предприятие «Софрино», молочный завод полного цикла АО «Зеленоградское», агрофирма ООО «Мезыбь».

Таким образом, в настоящее время Финансово-­хозяйственное управление Русской Православной Церкви эффективно решает стоящие перед ним задачи во всем их многообразии, являясь единым общецерковным органом ­управления финансами и имуществом Русской Православной Церкви.





