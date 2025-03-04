Журнал «Храмоздатель» запустил страницы издания в социальных сетях

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Русская Православная Церковь Заграницей и Московский Патриархат: история разделения и примирения внутри Поместной Русской Церкви
В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает 100 лет преставления святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. В годы его Патриаршего служения Русской Церкви пришлось столкнуться с беспрецедентными событиями и вызовами, и все они требовали первосвятительского вмешательства. Одним из важных и трагических событий 1920-х годов стал Русский исход — массовая эмиграция в страны Европы и Америки, где русские беженцы образовали Русскую Православную Церковь Заграницей (РПЦЗ). Об истории РПЦЗ, ее идеологии, причинах расхождения с Московским Патриархатом и радостном ­воссоединении, а также о том, почему важно изучать историю Зарубежной Церкви, «­Журналу Московской Патриархии» рассказал автор вышедшего в 2024 году учебного пособия по истории РПЦЗ, доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ и Института дистанционного образования ПСТГУ Андрей Александрович Кострюков. PDF-версия.    
19 февраля 2025 г. 18:00
Почитание святых мощей
Христианство с первых веков своего существования стало не только религией, но и культурообразующим явлением. Во многом основываясь на античной и иудейской традициях, христианство создавало новые культурно-религиозные феномены. Одним из таких отличительных явлений можно назвать почитание мощей — тела усопшего человека, причисленного Церковью к лику святых. Почтительное отношение к останкам и погребениям духовных авторитетов имеет место в практике других мировых религий — буддизма, ислама, однако по масштабу распространения, а главное – по духовному и культурному значению эти практики существенно отличны от христианской традиции. PDF-версия.    
18 февраля 2025 г. 12:00
На одном меридиане со Святой Землей
В 2024 году исполнилось тридцать лет со дня возвращения Ново-Иерусалимского монастыря Русской Православной Церкви и возрождения монашеской жизни. За это время обитель пережила масштабную реставрацию и вновь стала одной из жемчужин церковной архитектуры православного мира, распахнув свои врата десяткам тысяч паломников. Об археологических открытиях в ходе реставрации монастыря и задачах, которые ставил перед собой его строитель Патриарх Никон, об особенности молитвы у Храма Гроба Господня «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник обители архимандрит Феофилакт (БЕЗУКЛАДНИКОВ). PDF-версия.    
20 января 2025 г. 15:00
Херсонес таит в себе еще много загадок и открытий
В 2024 году в Севастополе состоялось историческое событие. В прибрежной части города открылся уникальный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», который включает несколько музеев: Музей христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии, реконструированный «Византийский квартал» и другие постройки. Перед строительством на данном участке были проведены археологические раскопки и обнаружено около 5 миллионов древних находок: от небольших фрагментов керамики до крупных скульптурных погребальных стел. Какие из них имеют отношение к христианской культуре, как определить время их изготовления и бытования, как сегодня организовано изучение церковных древностей Херсонеса, рассказала заведующая отделом византийской истории Музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Яшаева. PDF-версия.    
14 января 2025 г. 17:00
Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой
В следующем году исполняется 45 лет со дня основания художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино». Это уникальное производство, не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом, является крупнейшим производителем предметов церковного обихода, ассортимент которых насчитывает свыше 2,5 тысячи наименований. Здесь не только изготавливают иконы, облачения, различную церковную утварь, предметы художественного и ювелирного искусства, занимаются разработкой архитектурных проектов храмов и часовен, их внутренним убранством, выполняют уникальные индивидуальные заказы. «­Софрино» также является известным и авторитетным центром реставрации старинных предметов церковного искусства. История этого предприятия началась задолго до открытия в 1980 году в подмосковном поселке Софрино его первых производственных корпусов. PDF-версия.    
24 декабря 2024 г. 15:30
Мы — одна семья, мы все — одно тело
В 2024 году Церковь молитвенно отмечает 95-летие со дня рождения митрополита Никодима (Ротова), выдающегося иерарха XX века, председателя ОВЦС, Патриаршего экзарха Западной Европы. Именно благодаря ему в Ленинградской духовной академии появилось отделение для обучения иностранных студентов, что помогло спасти эту духовную школу от закрытия. Среди студентов из Индии, прошедших в те годы обучение в Ленинграде, был и нынешний Предстоятель Маланкарской Церкви Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Святейший Католикос рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей учебе в академии, митрополите Никодиме и тогдашнем ректоре — ныне Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, а также о том, что считает самым важным в служении Предстоятеля Маланкарской Церкви. PDF-версия.
30 августа 2024 г. 15:00
Русская Церковь в 1924 году
«Журнал Московской Патриархии» регулярно предлагает читателям материалы, ­посвященные жизни Русской Церкви в ХХ веке. Прошла серия статей о кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, о начале преследований большевистской властью духовенства и Патриарха Тихона. После Октябрьской революции 1917 года ­положение Русской Церкви быстро и  резко менялось, и каждый год становился новой вехой в ее истории. Этим трагическим временам и будут посвящены новые публикации журнала. Открывает их статья о 1924 годе священника Сергия Иванова, кандидата богословия, научного сотрудника Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ. PDF-версия.    
12 августа 2024 г. 19:00
Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы
Обитель, основанная в 1524–1525 годах великим князем Московским Василием III, стала его благодарственным приношением Господу Вседержителю за победу над литовцами и присоединение древнего Смоленска и его земель к Великому княжеству Московскому (1514). Это событие — важнейший этап в процессе собирания Русских земель вокруг Москвы. Смоленский собор Новодевичьего монастыря во имя Богоматери Путеводительницы стал еще одним (после Успенского собора Кремля, воздвигнутого при Иване III) символом возвышения Москвы.  Местоположение обители было и знаковым, и стратегически выгодным: в живописной излучине Москвы-реки на Девичьем поле, в четырех верстах от Кремля при начале Старой Смолянки, по которой издревле ходили русские дружины оборонять западные рубежи. PDF-версия.  
9 августа 2024 г. 19:00
Статус благочинного в Российской империи
Русская Православная Церковь в последние десятилетия по праву является одним из наиболее значимых объектов исследовательского интереса в области гуманитарных наук. Изучаются разные аспекты ее деятельности: догмат, обряд, внутреннее управление и внешние сношения, памятники духовной и материальной культуры, свидетельствующие о ее прошлом. «Журнал Московской Патриархии» публикует статью иерея Вячеслава Новака, кандидата богословия, благочинного церквей Люберецкого округа Подольской епархии Московской митрополии, настоятеля Преображенского собора города Люберцы, которая касается вопросов внутреннего церковного управления, представляющихся важными не только в историко-­культурной и познавательной, но также и в практической перспективе. PDF-версия.  
23 июля 2024 г. 17:00
Новости
4 марта 2025 г. 12:00
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Журнал «Храмоздатель» запустил страницы издания в социальных сетях

По благословению настоятеля храма в честь Собора новомученников и исповедников Церкви Русской в Новокосине Москвы, ответственного секретаря по приложению «Храмоздатель» протоиерея Владимира Клюева были запущены страницы журнала в соцсетях.

Ежеквартальное издание, которое является положением к «Журналу Московской Патриархии», рассказывает о проектировании, строительстве, реставрации и визуализации храмов.

Команда издания публикует архивные статьи, анонсы номеров и новости.
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4 марта 2025 г. 12:00
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Русская Православная Церковь Заграницей и Московский Патриархат: история разделения и примирения внутри Поместной Русской Церкви
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Херсонес таит в себе еще много загадок и открытий
Между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой
Мы — одна семья, мы все — одно тело
Русская Церковь в 1924 году
Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы
Статус благочинного в Российской империи
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28 февраля 2025 г. 14:00
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн: «Духовенству нужно чаще посещать места, где особая концентрация боли»
В этом году Белгородская и Старооскольская епархия отмечает 30 лет со дня своего возрождения. Белгородская область одной из первых ощутила на себе последствия событий, произошедших на Украине в 2014 году. Десять лет беженцы, спасаясь от войны в Донбассе, искали защиты в России. С началом спецоперации жестокой реальностью стали регулярные обстрелы Белгорода и приграничных населенных пунктов, попытки украинской армии прорвать оборону на границе и гибель мирных жителей. Как живет сегодня епархия, что изменилось в работе ее отделов, как выстроено взаимодействие с государственной властью и почему возросла ответственность священников, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. PDF-версия.
25 февраля 2025 г. 15:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2025 год
Нить, крепко скрученная. По мнению Проповедника, скрученную нитку трудно разорвать. Такова и укорененная на необъятных наших просторах и вскормленная Святым Православием российская духовная самобытность. Не одолеть ее супротивной силе, не ведающей в полной мере мощи вызываемого сопротивления.
20 февраля 2025 г. 16:00
«Журнал Московской Патриархии» завершил формирование своего интернет-архива
«Журнал Московской Патриархии» завершил публикацию своего архива за прошлые годы на сайте jmp.ru.
18 февраля 2025 г. 11:00
Прославленный Богом и людьми
В ушедшем 2024 году Русская Церковь отмечала сразу несколько дат, связанных с памятью небесного покровителя Уральской земли — святого праведного ­Симеона Верхотурского: 330 лет его прославления, 320 лет перенесения мощей, 35 лет второго обретения мощей, а также 420 лет со дня основания Верхотурского Свято-­Николаевского мужского монастыря, где покоятся мощи праведного Симеона. О жизни этого удивительного святого, о том, как Верхотурье стало экономическим, а затем и духовным центром Урала и Сибири и чем сегодня поучительно для нас житие праведного Симеона, «Журналу Московской Патриархии» рассказал наместник Свято-­Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов). PDF-версия.    
12 февраля 2025 г. 16:00