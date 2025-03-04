Журнал «Храмоздатель» запустил страницы издания в социальных сетях

По благословению настоятеля храма в честь Собора новомученников и исповедников Церкви Русской в Новокосине Москвы, ответственного секретаря по приложению «Храмоздатель» протоиерея Владимира Клюева были запущены страницы журнала в соцсетях.
Ежеквартальное издание, которое является положением к «Журналу Московской Патриархии», рассказывает о проектировании, строительстве, реставрации и визуализации храмов.
Команда издания публикует архивные статьи, анонсы номеров и новости.
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