Новая эпоха расцвета Новодевичьего монастыря — духовного центра Москвы

МОСКОВСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРАЗДНУЕТ СВОЕ 500-ЛЕТИЕ

Обитель, основанная в 1524–1525 годах великим князем Московским Василием III, стала его благодарственным приношением Господу Вседержителю за победу над литовцами и присоединение древнего Смоленска и его земель к Великому княжеству Московскому (1514). Это событие — важнейший этап в процессе собирания Русских земель вокруг Москвы. Смоленский собор Новодевичьего монастыря во имя Богоматери Путеводительницы стал еще одним (после Успенского собора Кремля, воздвигнутого при Иване III) символом возвышения Москвы.

Местоположение обители было и знаковым, и стратегически выгодным: в живописной излучине Москвы-реки на Девичьем поле, в четырех верстах от Кремля при начале Старой Смолянки, по которой издревле ходили русские дружины оборонять западные рубежи. PDF-версия.

История обители в XVI–ХХ веках

Двадцать восьмого июля (10 августа ст. ст.) 1525 года Василий III и митрополит Даниил совершили торжественное перенесение иконы Богоматери Путеводительницы (Одигитрии) из Кремля в Смоленский собор Новодевичьего монастыря. С тех пор обитель стала именоваться Домом Пречистой Богородицы и приобрела высокий статус царского богомолья, была наделена богатыми вотчинами, крестьянами и несудимыми великокняжескими грамотами.

Это событие положило начало общемосковскому крестному хождению «к Пречистой» в день Смоленской иконы, продолжавшемуся вплоть до 1917 года и собиравшему множество богомольцев. Шествия всегда возглавляли русские государи (в допетербургский период) и московские первоиерархи. Древние стены Смоленского собора помнят служение великих всероссийских святителей: Патриархов Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов Макария († 1563), Филиппа, Филарета, Иннокентия и Макария († 1926).

На игуменство в свой обетный монастырь великий князь Василий III призвал из Суздаля преподобную Елену (Девочкину; память 18 ноября), «благоговейную и благочинную схимонахиню» Покровского монастыря, которую почитал как угодницу Божию и молитвенницу за свой род. Вместе с ней в Москву прибыли восемь стариц, ставшие первыми насельницами «Новыя обители на Москве». Они принесли с собой древний киновиальный (общежительный) устав, основу которого составляют три положения: общая молитва, общие труды, общие трапеза и имущество.

Уникальным документом и памятником древнерусской письменности является Духовная грамота преподобной Елены с наставлениями о монастырском уставе, составленная подвижницей незадолго до блаженной кончины († 1547). Этот документ дает представление об образе жизни первых насельниц Новодевичьей обители.

В своем завещании преподобная предстает как преемница святоотеческой традиции и младшая современница преподобного Иоси­фа Волоцкого. Первоначальница заповедует своим преемницам и сестрам соблюдать правила монашеского общежития и усердно молиться за царский род, приходить в храм к началу богослужений, соблюдать благоговейную тишину, хранить молчание, иметь страх Божий и не сокращать службу в угоду мирским обычаям. В своих наставлениях она обращается к многовековому опыту православного подвижничества, цитирует святых отцов: святителя Василия Великого, преподобных Ефрема и Исаака Ниневийских, Феодора Студита и авву Исаию Скитского.

Духовная грамота преподобной Елены сохранила имена ее сподвижниц, составлявших духовный собор обители. Это преемница преподобной игумения Евникия, а также старицы Феофания, Варсонофия, Евпраксия, Александра, Леонида, Ирина, Венедикта и Ирина, молитвами и трудами которых в 40-х годах XVI столетия духовно созидался Новодевичий монастырь.

«Похвала русским святым» называет преподобную Елену «всеизрядной учительницей девственного чина и вождем ко спасению известным». Почитание ее как московской святой началось сразу после блаженного преставления и продолжалось пять столетий. В 1999 году преподобная Елена была прославлена в лике местночтимых святых. Ее честные мощи покоятся под спудом в гробнице у северной апсиды Смоленского собора с внешней стороны.

С самого основания в Новодевичьем монастыре развивались традиционные монастырские искусства и ремесла: шитье золотом, шелком и жемчугом, иконописание. Сестры трудились в просфорне и пекарне, варили квас, занимались садоводством, шили одежду и ­обувь. Работали усердно, без ропота и празднословия, по заповеди святителя Василия Великого: «Дело в руках — молитва на устах, да и дело благословится, и душа освятится». За монастырской трапезой было установлено чтение житий святых. Выходить из монастыря строго запрещалось — все необходимое доставлялось в обитель двумя-тремя пожилыми сестрами, особо на то поставленными.

В XVI–XVII веках монастырский устав кардинально изменился, поскольку в обители стали принимать постриг представительницы царствующего дома и знатнейших боярских родов. Для царственных инокинь строились особые палаты и сохранялся штат придворных. История Новодевичьего монастыря оказалась теснейшим образом связана с судьбами царских династий. В его стенах приняли монашество:

— вдова угличского князя Юрия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного, княгиня Иулиания Дмитриевна Палецкая, во инокинях Александра (1564 — 8 мая 1574);

— вдова царевича Ивана Ивановича, царевна и великая княжна Елена Ивановна Шереметева, во инокинях Леонида (1582 — 5 декабря 1596);

— вдова царя Федора Иоанновича царица Ирина Федоровна Годунова — инокиня Александра (1598–1603);

— вдова царя Василия Шуйского царица Мария Петровна Буйносова-Ростовская, во инокинях Елена (1612–1625);

— царевна Софья Алексеевна Романова, в схиме София (1689 — 3 июля 1704);

— первая супруга царя Петра I царица Евдокия Федоровна Лопухина, во инокинях Елена († 27 августа 1731).

С января по апрель 1598 года в Новодевичьем монастыре пребывал боярин Борис Годунов. Трижды к стенам обители приходил народ во главе со Святейшим Патриархом Иовом. Царица-инокиня Александра благословила Годунова принять царский скипетр и державу. Двадцать второго февраля в Смоленском соборе он был наречен царем и самодержцем.

При Годуновых Новодевичий монастырь пережил первый расцвет. По повелению царя Бориса Смоленский собор был полностью обновлен и перестроен, расписан и украшен новым иконостасом. Для вдовствующей сестры, царицы-­инокини Александры, Годунов построил обширные палаты, получившие название Ирининских, с домовой Амвросиевской церковью. Вокруг обители были возведены мощные каменные стены с башнями. Новую крепость-­заставу на западных подступах к Москве охраняли стрелецкие караулы.

Не прошло и десяти лет, как в годы Смуты Новодевичий монастырь был полностью разорен и разграблен. Во время Московской осады 1610–1612 годов здесь побывали и поляки, и немцы, и отряды ополченцев, и шайки разбойников. Двадцать первого августа 1612 года под стенами обители на Девичьем поле произошла решающая битва русского ополчения с поляками — отсюда Пожарский повел на Кремль победоносные русские дружины.

В этот период в монастыре некоторое время пребывали царевна Ксения Борисовна Годунова (в монашестве Ольга), постриженная по повелению Самозванца, и ливонская царица Мария (в инокинях Марфа), дочь князя Владимира Старицкого, двоюродного брата Грозного, привезенная из Риги еще в 80-х годах XVI века и считавшаяся ближайшей наследницей московского престола. Последним отголоском Смуты стало поселение в Новодевичьем в 1615 году царицы Марии Петровны Буйносовой-­Ростовской (в монашестве Елены), вдовы сведенного с престола в 1610 году царя Василия Шуйского († 1612).

К середине XVII века усердием первых Романовых — царей Михаила, Алексия и Феодора — монастырь был полностью восстановлен, освобожден, как и прежде, от податей в казну и наделен вотчинами. Показывая его в 1656 году Антиохийскому патриарху, Патриарх Никон отметил, что в России не найдется обители богаче этой.

Новой страницей в истории Новодевичьего монастыря стало поселение в нем в 1655–1656 годах около 300 сестер Кутеинского монастыря из белорусской Орши во главе с игуменией Меланией (Ерчаковой; † 1688). Это было сделано по повелению царя Алексия Михайловича и положило начало периоду правления «кутеинских стариц», длившемуся полтора столетия и отмеченному преобладанием западнорусских традиций в различных областях монастырской жизни — начиная с формы монашеского облачения и кончая богослужебной практикой чтения и пения, которая так полюбилась царственным ктиторам обители.

Особо благоприятными для обители стали годы правления царевны Софьи Алексеевны (1683–1689), устроившей здесь свою загородную резиденцию. Тогда и сложился неповторимый архитектурный ансамбль монастыря, сохранившийся до наших дней и поражающий царским великолепием. Смоленский собор с его лаконичными формами позднего Средневековья с четырех сторон обступили богато декорированные храмы и здания в стиле московского барокко: с запада — трапезная с Успенской церковью, с востока — колокольня, с севера и юга — Преображенская и Покровская надвратные церкви с Лопухинскими и Мариинскими палатами.

Храмы обители в плане образуют крест, в центре которого находится собор. Главная тема архитектурного убранства — контраст белокаменного узорочья наличников, арок, галерей, балюстрад с багряно-красным фоном фасадов. Законченность и стилистическое единство ансамблю придают белоснежные стены с зубцами в виде ласточкиных хвостов и башни с декоративными навершиями — корунами.

После Стрелецкого бунта 1689 года Петр I отправил царевну Софью (в монашестве Сусанна, в схиме София) под надзор в Новодевичий монастырь вместе с сестрами-царевнами Евдокией, Екатериной и Марией (не были пострижены). Сюда же после смерти императорской четы Петра и Екатерины перебралась в 1727–1731 годах первая супруга царя Петра царица Евдокия Федоровна Лопухина (в монашестве Елена). Гробницы царственных инокинь доселе можно увидеть в южном нефе Смоленского собора.

По Манифесту о секуляризации церковных имуществ (1764) Новодевичий монастырь лишился всех видов землевладения и занял второе место в табели первоклассных штатных монастырей. Во время Отечественной войны 1812 года обитель была занята французами, которые разрушили посадскую церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи близ монастыря и предприняли попытку взорвать Смоленский собор. Благодаря оперативным действиям монахинь во главе с казначеей монахиней Саррой (Николаевой; † 1840) храм был спасен.

В 1871 году в Новодевичьем монастыре открылось Филатьевское училище для девочек-­сирот, в 1892-м — Елисаветинский приют, в 1899-м — церковно-приходская школа. В годы Первой мировой войны монастырь участвовал в постройке и содержании лазарета в Покровской общине, 20 насельниц стали сестрами милосердия, остальные занимались пошивом солдатского белья и сбором посылок для фронта.

В 1918–1919 годах декретами советской власти были закрыты монастырские училище, приют и школа, конфискованы банковские сбережения и земля, а сама обитель заселена курсантами Наркомата просвещения и рабочими Экспедиции заготовления государственных бумаг («Гознак»). Монашеская община преобразовалась в православное приходское братство и союз вышивальщиц и огородниц, а игумения Вера (Победимская; † 1949) стала председателем домового комитета и заведующей кладбищем.

В 1922 году игумения Вера и четверо клириков были привлечены по делу об изъятии церковных ценностей и приговорены к разным срокам. В том же году обитель была упразднена полностью. Монастырские здания переданы под жилой фонд и частично в ведение Государственного музейного фонда (1926), а с ­середины 1930-х годов — Государственного исторического музея (ГИМ).

В 1938 году пострадали за Христово исповедание священномученик Сергий (Лебедев) и преподобномученицы Матрона (Алексеева), Мария (Цейтлин), Наталия (Ульянова), Ирина (Хвостова) и Наталия (Бакланова), прославленные в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2000 году.

Вехи новейшей истории

В годы Великой Отечественной войны в Новодевичьем монастыре возобновилась литургическая жизнь. В 1944 году стали совершаться богослужения в надвратной Преображенской церкви. Девятнадцатого февраля 1945 года Святейший Патриарх Алексий I освятил Успенский храм. В его помещениях открылись Православный Богословский институт и Пастырско-­богословские курсы, преобразованные позже в Московскую духовную академию и семинарию и переведенные в Троице-Сергиеву лавру, а также Издательский отдел и Художественно-­производственные мастерские Московской Патриархии.

С 1964 года в Лопухинском корпусе (ныне резиденция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла) располагалось Московское епархиальное управление и канцелярия Крутицких и Коломенских митрополитов. В стенах Новодевичьего монастыря совершали свое служение митрополит Николай (Ярушевич; 1944–1960), будущий Патриарх Пимен (Извеков; 1963–1971), митрополит Ювеналий (Поярков; 1977–2020).

В 1994 году в Новодевичьем монастыре во­зобновилась монашеская жизнь. Общину сестер возглавила игумения Серафима (Черная; † 16 декабря 1999). Ее преемницей стала игумения Серафима (Исаева; 1999–2007). С 27 декабря 2007 года обитель возглавляет игумения Маргарита (Феоктистова).

В настоящее время в Новодевичьем монастыре подвизаются 30 насельниц. Ежедневно в Успенском храме обители совершается Божественная литургия и суточный круг богослужений; после полунощницы поется акафист Смоленской иконе; по окончании Литургии — молебен с акафистом Иверской иконе. Сестры трудятся в церкви, просфорне, швейной, иконописной, золотошвейной мастерских, церковной лавке и на подсобном хозяйстве при монастырском подворье — Успенском храме села Шубино Домодедовского района Московской области.

В январе 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации комплекс зданий Новодевичьего монастыря был передан в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Тогда же в обители был организован церковный музей с экскурсионно-паломнической службой, директором которого стала игумения Маргарита.

Новодевичий монастырь является одним из наиболее посещаемых туристических объектов Москвы. Архитектурный ансамбль древней обители включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Распоряжением Президента России В. В. Путина 6 мая 2012 года в обитель из фондов Государственного исторического музея был возвращен чудотворный образ Иверской Божией Матери, а в 2012–2014 годах с западной стороны от монастыря в сквере по Лужнецкому проезду была воссоздана церковь Усекновения честной главы Иоанна Предтечи. Этот храм, воздвигнутый по проекту архитектора И. В. Уткина, стал архитектурной репликой одноименного храма XVI века, стоявшего на этом же месте и взорванного по приказу Наполеона. В 2010 году после реставрации в подалтарной части подклета Успенской церкви был устроен Свято-Владимирский придел с крестильней.

Десять лет в конце пятого столетия

С 2014 года в соответствии с Поручением Президента России В. В. Путина к 500-летию Новодевичьего монастыря в его архитектурном ансамбле Министерством культуры Российской Федерации проводятся комплексные реставрационные работы. Постановлением Правительства РФ единственным поставщиком реставрационных услуг с 2018 года выступило Межрегиональное научное реставрационно-­художественное управление (МНРХУ). Авторский надзор осуществлялся ведущими архитекторами Центральных научно-реставрационных проектных мастерских (ЦНРПМ).

Проведение реставрационных работ одновременно на всех объектах выдающегося архитектурного ансамбля потребовало от МНРХУ высокого уровня организации и руководства процессами. На всех стадиях комплексной реставрации Новодевичьего монастыря, начиная с проектирования, решающую роль играли рекомендации Федерального научно-методического совета при Министерстве культуры Российской Федерации во главе с его председателем, доктором искусствоведения профессором А. Л. Баталовым и доктором искусствоведения Л. И. Лифшицем.

Первоочередным и главным объектом приложения сил историков, архитекторов, археологов и реставраторов стал Смоленский собор с уникальными фресками и иконостасом конца XVI века.

В интерьере храма бригадой имени В. Д. Сарабьянова под руководством Е. И. Серегиной (художник-реставратор высшей категории) и Д. М. Черемисина (художник-реставратор первой категории) были проведены работы по раскрытию, консервации и реставрации стенописи, сохранившейся по всему пространству основного объема практически без изменения первоначального рисунка и иконографии, хотя в течение пяти веков неоднократно поновлялась и записывалась. Она отличается стилистической целостностью и представляет собой непревзойденный памятник монументального искусства периода правления царя Бориса Годунова.

Большой удачей для реставраторов стало открытие в тимпанах над заложенными в XVII веке северным и южным порталами Смоленского собора изображений архангелов, уникальных по уровню сохранности и качеству живописи фрагментов первоначальной авторской стенописи XVI века, не тронутых поздними поновлениями.

Важная роль в общем комплексе работ отводилась изучению иконографической программы и стиля росписей Смоленского собора. Искусствоведами МНРХУ был поднят вопрос о передатировке сцен «Не рыдай Мене Мати» и «Спас Недреманное Око» на восточных гранях юго-восточного и северо-восточного столбов, ранее относимых к 1666 году.

Реставрационные работы на большом иконостасе Смоленского собора, исполненном белорусскими мастерами-резчиками в 1683–1686 годах, проводились под руководством художника-реставратора первой категории С. В. Павицкого. Специалистами МНРХУ был проделан полный цикл мероприятий: удаление загрязнений, укрепление и восполнение элементов резьбы и утрат грунта, укрепление и тонирование позолоты. Бригадой имени В. Д. Сарабьянова были отреставрированы расписные тябловые балки конца XVI века, служащие основой для икон и скрытые за резной золоченой рамой конца XVII века.

На тыльной стороне иконостаса сохранилась масляная живопись рубежа XIX–XX веков (предположительно работы артели Н. М. Софонова) в частях дьяконника и жертвенника — «Распятие» и «Жертвоприношение Авраама» (на деревянных щитах), в центральной части — «Литургия ангелов» (на холсте площадью 60 кв. м). Это гигантское живописное полотно, находившееся в аварийном состоянии, было демонтировано путем переноса на специальный вал и отреставрировано в мастерских МНРХУ бригадой Ю. А. Савцовой.

Реставраторы бригады Андрея Пастухова произвели полный цикл реставрации уникальной Надпрестольной сени главного алтаря Смоленского собора работы мастера Кирилла Кондратьева (1653). «Поставил сию сень над престолом Христа Бога нашего в дом Пречистыя Богородицы, — гласит резная вязь, расположенная на фризе, — честнаго Ея Одигитрея в монастыре Девиче князь Иван Алексеевич Воротынский по матери своей княгине Марфе Ивановне и по своих родителях в вечный поминок».

Реставрация ансамбля икон из центрального иконостаса Смоленского собора и фресковой живописи проводилась под руководством Е. И. Серегиной. Согласно методике, одобренной Федеральным научно-методическим советом при Министерстве культуры, было проведено полное раскрытие авторской живописи, относящейся к 1598 году, от всех слоев записи и поновлений. В процессе противоаварийных работ на иконах была проведена дезинфекция, удалена плесень, сделано укрепление грунта и красочного слоя, а также самой деревянной основы иконных щитов. На басменных окладах удалены загрязнения и олифа, выпрямлена деформация.

Усердием реставраторов большому иконостасу Смоленского собора возвращены подлинные черты памятника столичной иконописи конца XVI века. Сочетание иконостаса с первоначальной росписью стен возвращает главному храму Новодевичьей обители давно утраченную им целостность выдающегося ансамбля русского искусства эпохи Бориса Годунова.

Работы по реставрации орнаментальной масляной живописи начала XX века (предположительно артели Н. М. Софонова) на северной и западной галереях Смоленского собора, представляющей собой чередующиеся рапорты из растительных элементов с изображениями херувимов и серафимов, были проведены бригадой под руководством художника-реставратора высшей категории В. В. Морковина. В ходе работ на северном портале в люнете под несколькими слоями записей была раскрыта композиция «Коронование Богоматери» XVIII века.

Центром ежедневной богослужебной жизни Новодевичьего монастыря является теплая Успенская церковь (1685–1687). В архитектурном плане этот храм — уникальный комплекс весьма обширных палат, поставленных на единый сводчатый подклет. Большая трапезная палата примыкает к четверику Успенской церкви. Она представляет собой передовое для XVII века сооружение: огромное пространство (около 400 кв. м), перекрытое единым сводом без внутренних опор. Подобные трапезные можно увидеть в Троице-Сергиевой лавре, Симоновом и Высоко-Петровском монастырях.

Работы по реставрации масляной академической живописи середины XIX века на стенах и сводах Успенской церкви проводила бригада реставраторов во главе с Алексеем Рудневым. Пробные раскрытия в 2022 году показали множественные поздние поновления. На нижнем уровне стен было обнаружено до двенадцати красочных слоев. Методическим советом при Министерстве культуры было принято решение максимально раскрывать и реставрировать авторскую живопись. Реставраторы МНРХУ раскрыли и укрепили росписи, восстановили пострадавшие от протечек и грибка участки, возвратили первоначальный колорит академической живописи на сводах Успенской церкви и Большой трапезной палаты.

Реставрация иконостаса Спасо-Преображенской церкви при резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла также потребовала проведения предварительных обширных научно-исследовательских работ. В отличие от «каноничного» большого иконостаса Смоленского собора, в иконостасе, созданном царским изографом Карпом Золотаревым в 1684–1687 годах для северной надвратной церкви, компоновка икон усложняется, схема рядов несколько отступает от канона, появляется дополнительный цикл медальонов с названиями семи церковных таинств. И хотя сам иконостас «флемской» резьбы сохранился практически в первозданном виде, он в процессе бытования претерпел частичные утраты элементов декора, а сами иконы были переставлены и повреждены.

Трудами искусствоведов, архитекторов и бригады реставраторов под руководством С. М. Совы (художник-реставратор первой категории) шедевр Карпа Золотарева ныне предстает в своем оригинальном виде. Вместе с иконостасом церкви Покрова в Медведкове этот памятник относится к расцвету творчества именитого мастера, возглавлявшего Золотописную палату Посольского приказа и работавшего под непосредственным покровительством царевны Софьи Алексеевны и Василия Голицына.

Третьим храмом, в котором сохранился древний иконостас, является Свято-Духовской придел, находящийся на втором ярусе четверика Успенской церкви. Согласно архивным документам, первоначальный иконостас был создан в конце XVII века под руководством мастера Богдана Салтанова, но спустя столетие был утрачен в пожаре. Дошедший до нашего времени иконостас датируется первой половиной XVIII века, о чем косвенно свидетельствует вкладная надпись на раме местного образа Богоматери Толгской: «Сей образ тщанием трудолюбием сея обители иерей Симеон, по своему обещанию, вручил Святей Церкви для поминовения своих родителей, в лето Бога Слова 1731 октября 10 дня».

Реставрационные работы этого памятника проводила бригада Андрея Пастухова. И если иконы Духовской церкви в целом сохранились неплохо, то рама иконостаса, украшенная изысканной резьбой в стиле барокко, потребовала от реставраторов максимум времени и усилий. Несколько утраченных икон были воссозданы специалистами МНРХУ в соответствии с общим ансамблем. Иконостас Духовской церкви выделяется также сохранившимся в первозданном виде подместным чином с изображением сцен из Священного Писания и житий святых. Их отличает тщательная проработка пейзажного фона в стиле французской живописи XVIII века.

В непродолжительный период регентства царевны Софьи Алексеевны (1683–1689) в обители, ставшей загородной резиденцией правительницы, работали лучшие мастера Оружейной палаты: Федор Зубов, Никифор Бовыкин, Федор Нянин, Сергей Рожков, Богдан Салтанов, Кирилл Уланов, Василий Пахомов и Карп Золотарев. Для монастырских храмов были выполнены 11 иконостасов, из которых до настоящего времени дошли лишь три.

Это обстоятельство поставило перед МНРХУ амбициозную цель: в рамках реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря провести историческое воссоздание семи иконостасов, утраченных или находящихся в собрании Государственного исторического музея.

Художники-реставраторы под руководством С. В. Павицкого блестяще справились с поставленной задачей. Ими были сделаны единственные в своем роде копии с оригинальных икон конца XVII века для Прохоровского и Софийского приделов Смоленского собора, Успенского храма и малых церквей: Покровской, Амвросиевской, Варлаамо-Иоасафовской, Иоанно-Богословской. Сами же иконостасы были воссозданы по сохранившимся чертежам, фотографиям и уцелевшим фрагментам по проекту архитектора М. Ю. Горячевой мастерами артели «Ключ» под руководством Ю. Ф. Мостовского.

Полностью утраченными оставались иконостасы Успенской и Амвросиевской церквей, однако благодаря фундаментальным архивным исследованиям, проведенным М. Ю. Горячевой, и их удалось воссоздать с максимальной точностью. Оба иконостаса поражают своим изяществом и великолепием.

В течение последнего десятилетия на всех без исключения зданиях и пряслах стен Новодевичьего монастыря непрерывно шла архитектурная реставрация. Научно-исследовательские и изыскательские работы осуществлялись МНРХУ совместно со специалистами Центральных научно-реставрационных мастерских и под их авторским надзором.

Комплекс работ включал в себя вычинку большемерным кирпичом, докомпоновку, обмазку кирпичной кладки, замену стропильных конструкций, а на храмах — воссоздание позолоты глав и крестов, реставрацию и воссо­здание кровельных покрытий, водосточных труб, столярных заполнений дверей и окон, покрытия полов, а с внешней стороны — отмостки. Проводились инженерные работы по приспособлению исторических жилых зданий под монашеские кельи и рабочие пространства различного назначения.

В рамках реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря в подклете Успенской церкви и Сетуньских палат было проведено обустройство комплекса помещений монастырской трапезной, кухни и складских помещений. На основном уровне Сетуньских палат спроектированы и устроены учебные аудитории воскресной школы и монастырской библиотеки с читальным залом. В Ирининских палатах оборудованы помещения монастырских мастерских: золотошвейной, иконописной и реставрационной. В угловой Никольской башне была восстановлена древняя часовня святителя и чудотворца Николая. Она примыкает к церковной лавке и теперь всегда доступна для молящихся.

Реставрационные работы на памятниках исторического некрополя в границах монастырских стен проводила компания «Наследие» под руководством Юлии Логиновой. Комплекс работ включал в себя удаление загрязнений, укрепление и восполнение утраченных элементов и позолоты. На многих надгробиях были восстановлены кресты, утраченные в советское время.

Все земляные работы не территории Новодевичьего монастыря велись под наблюдением специалистов Института археологии РАН. Но несколько раскопов были ими сделаны исключительно с исследовательскими целями. В результате были обнаружены фундаменты крепостной стены конца XVI века; погреба сгоревших деревянных келий XVI века и остов древнего колодца; основания столбов белокаменной галереи, окружавшей Успенскую церковь и разобранной в XIX веке, а также фундаменты двух зданий монастырских келий XVIII века. Множество фрагментов поливных изразцов, глиняной и стеклянной посуды, нательные крестики, монеты, пряжки, пуговицы были переданы в Музей Москвы.

В ходе прокладки внутриплощадочных сетей и работ по благоустройству территории археологами было обнаружено множество фрагментов надгробных памятников. На момент упразднения обители в 1922 году старый некрополь (внутри монастырских стен) состоял из 2811 надгробий. Все они были расхищены или уничтожены в конце 1920-х — начале 1930-х годов. До нашего времени сохранилось не более пятидесяти надгробий.

Согласно решению Методического совета при Министерстве культуры, фрагменты надгробных памятников, найденные в ходе археологических работ, будут экспонироваться в открытом лапидарии напротив западного фасада Успенской церкви.

В настоящее время ведутся работы в рамках проекта благоустройства и музеефикации Новодевичьего монастыря. Главным объектом показа должен стать сам архитектурный ансамбль обители, ее храмы, исторический некрополь. В палатах при Напрудной башне будет развернута экспозиция по истории Новодевичьего монастыря и произведений монастырских мастерских: иконописной, лицевого и золотного шитья.

В 2024 году Новодевичий монастырь отметит также тридцатилетие возобновления монашеской жизни и двадцатипятилетие преставления игумении Серафимы (Черной). Шестнадцатого декабря пройдет заупокойная Литургия. К этой дате будет приурочено открытие мемориальной экспозиции, посвященной матушке Серафиме.

Программа празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, рассчитанная на 2024–2025 годы, одобрена Святейшим Патриархом Кириллом и согласована с Правительством РФ. Нас ждут торжественные богослужения в дни престольных праздников, заупокойная Литургия по царственным ктиторам, великое освящение всех отреставрированных храмов обители и большой крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь, установка памятного знака в честь юбилея, фестиваль колокольного звона, выступление Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.

В юбилейном году планируется провести конференцию в рамках Международных Рождественских чтений; Международный семинар для управляющих объектами Всемирного наследия (ЮНЕСКО) с религиозной составляющей; презентации культурно-исторического паломнического маршрута «Великий русский северный путь». Анонс мероприятий можно будет увидеть на монастырском сайте.

В Программе мероприятий особая миссия возлагается на Государственный исторический музей, в фондах которого находятся принадлежавшие прежде Новодевичьему монастырю произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архивные документы и фотографии, книжные памятники и уникальные нотные сборники.

В нескольких регионах РФ, а также в Москве на Гоголевском бульваре ГИМ уже развернул передвижные фотовыставки, посвященные 500-летию Новодевичьего монастыря. А в августе представит большую экспозицию в основном здании музея на Красной площади.

Заключительным аккордом юбилейных торжеств станет открытие в декабре 2025 года экспозиционно-выставочного центра Государственного исторического музея в Лужнецком проезде (д. 15), где в непосредственной близости от обители будут экспонироваться и храниться уникальные произведения изобразительного и прикладного искусства, происходящие из ее стен: келейные иконостасы и личные вещи царственных инокинь, предметы храмового убранства, облачения.

Свое 500-летие Новодевичий монастырь встречает обновленным после масштабных реставрационных работ, которые стали возможны благодаря Поручению президента В. В. Путина. Значение Новодевичьего монастыря для современности неоценимо. Для одних это островок святорусской истории среди развивающегося мегаполиса, для других — духовная твердыня, драгоценное наследие многих поколений наших благочестивых предков.