Святитель Лука в Переславле-Залесском

Биография святителя Луки, особо почитаемого святого нового времени, охватывает разные регионы России и сопредельных государств. Она словно суровой нитью связывает Архангельск и Ташкент, Тамбов и Читу, Красноярск и Керчь. Переславль-­Залесский — ближайшее к Москве место жительства и врачебной деятельности В. Ф. Войно-Ясенецкого. Благодаря исследованиям последних десятилетий выявилась особая значимость переславского периода в жизни святителя Луки. Неслучайно в Феодоровском женском монастыре Переславля-Залесского в 2023 году открылся музей святителя Луки. Директор музея Екатерина Игоревна Каликинская, кандидат биологических наук, член Общества православных врачей, член Союза писателей России, рассказывает о вновь открывшихся фактах в биографии святителя. PDF-версия.

Почему Переславль-Залесский?

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, будущий святитель Лука, с ранних лет осознавал главное назначение в жизни — служение простому народу как путь к Богу. Об этом ясно говорит письмо гимназиста Валентина Войно-­Ясенецкого, посланное в 1897 году в Ясную Поляну Льву Толстому. Юноша просил писателя помочь ему определиться на пути, где можно не «заглушать в себе голос совести… Если человек не последует этому голосу, голосу Бога, то он умрет духовно»1.

Блестяще окончив медицинский факультет Киевского университета святого Владимира, Войно-Ясенецкий отказался от поступления в ординатуру, а потом, после работы в госпитале Красного Креста в 1904 году, и от предложения возглавить хирургическое отделение в госпитале2. Он уехал работать в российскую глубинку. Валентин Феликсович выбрал маленькие, плохо оборудованные земские больницы в тех уездах, в которых хуже всего обстояли дела с медицинской помощью. Хотя он везде работал с полной самоотдачей, чаще всего ему не удавалось обрести единомышленников: служение на одном месте продолжалось от двух месяцев до полутора лет. И только в Переславле-­Залесском, куда он приехал в ноябре 1910 года и вступил в должность главного хирурга и главного врача земской больницы, святитель Лука проработал более шести лет. Здесь он сделал несколько значительных открытий в анестезио­логии и хирургии, блестяще защитил докторскую диссертацию по регионарной анестезии в Императорском Московском университете. Именно здесь он проявил себя как выдающийся врач, глубокий исследователь и успешный медицинский администратор. Именно здесь, в Переславле, как писал он позднее в «Автобиографии», возник замысел его знаменитой книги «Очерки гнойной хирургии». Все его научные и врачебные идеи реализовались в Переславле-­Залесском в полной мере, духовный путь также определился здесь.

Переславль-Залесский — последнее место, где супруги Войно-Ясенецкие были вместе и счастливы. В 1913 году у них родился младший ребенок, названный в честь отца Валентином. Здесь хирурга окружали и преданные ему коллеги-единомышленники, а также близкие по духу люди: в годы своей жизни в Переславле Валентин Феликсович был постоянным лекарем Феодоровского монастыря, выполняя свои обязанности безвозмездно3. Игумения Евгения, настоятельница монастыря, была другом семьи; у потомков сохранилась фотография супруги доктора с детьми в гостях у матушки. Лечил Валентин Феликсович и насельников других монастырей, общался с местным духовенством, в том числе с будущими новомучениками4.

Новый главный врач и хирург

В работах ранних биографов святителя Луки принято представлять его человеком не от мира сего, не спускающимся до людских забот. Это заблуждение. Он прекрасно показал себя как организатор медицинской помощи, разумный и решительный администратор. Преобразования, которые стал проводить Валентин Феликсович в больнице, изменили это лечебное учреждение уже через год. В течение 1911 года, когда начал работать хирург В. Ф. ­Войно-­Ясенецкий, число операций, выполненных в стационаре, фактически удвоилось и достигло цифры 1056, включая амбулаторные хирургические вмешательства5. Большим новшеством стала установка в операционной наркозного аппарата Брауна, с помощью которого начали проводить эфирно-хлороформные наркозы по последнему слову медицинской науки.

У хирурга Войно-Ясенецкого была давняя заветная мечта — найти новые, более удобные, эффективные и безопасные способы анестезии. Он посвятил несколько лет разработке таких методов. Работая в Переславле, хирург опубликовал свою первую статью в немецком научном журнале, где описал собственный способ анестезии тройничного нерва при операциях на лице.

Несмотря на все усилия главного хирурга, на его высокое мастерство, далеко не все операции проходили успешно. Он тяжело переживал смерть своих больных, но умел делать выводы из неудач.

Гибель пациента Макара К., крестьянина из села Елизарово, у которого после драки был разрыв селезенки, надолго осталась в памяти хирурга. Валентин Феликсович в течение 12 лет не переставал анализировать причины неудачи той операции, и это привело в 1923 году к разработке нового способа удаления селезенки6.

Кроме врачебной работы, немалую часть времени В. Ф. Войно-Ясенецкого занимала административная деятельность. На заседаниях врачебной комиссии при Переславской уездной земской управе он был секретарем и единственным хирургом из числа присутствующих. Его авторитет и упорство в достижении целей позволили добиться от земства выделения средств на расширение состава служащих больницы, купить необходимую мебель для палат, начать строительство нового инфекционного отделения.

Заботясь о людях, страдающих от отсутствия медицинской помощи, В. Ф. Войно-Ясенецкий на заседаниях врачебной комиссии и уездного земского собрания предложил такой план: необходимо организовать еще одно хирургическое отделение в самой удаленной от Переславля земской участковой больнице, а в остальных участковых больницах ­— помещения для перевязочных и небольшие хорошо оборудованные операционные. Где он рассчитывал найти столько хирургов? Ответ прост: он полагался исключительно на собственные силы. Хирургические операции в участковых больницах и в удаленном хирургическом отделении Войно-­Ясенецкий собирался осуществлять самолично, регулярно делая объезды для выполнения плановых операций и обучая участковых врачей ассистировать ему. «Чем разводить маленьких хирургов, лучше иметь одного хорошего и его вызывать в участки для операций», — решительно заявлял он7.

Переславское земство прислушалось к главному врачу земской больницы и одобрило большинство его предложений. Однако их осуществлению помешала начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, а затем революция и отъезд Войно-Ясенецких из Переславля-­Залесского.

Отношение к пациентам. Новая медицинская этика

Сохранились «Отчеты о деятельности Переславской земской больницы» за несколько лет, составленные доктором В. Ф. Войно-­Ясенецким, которые отражают его отношение к больным.

Исследователи биографии святителя Луки подметили, что описания Войно-Ясенецким врачебных случаев далеко выходят за рамки сухих фактов. В историях болезни доктор упоминает детали, по которым можно составить представление о быте, а порой и о характере больного. Его пациенты — 12-летний мальчик, который «получил удар поленом», приведший к перелому черепа; 45-летний Василий, который «причиной болезни считает подъем ­7-пудового камня»; 73-летняя Надежда, которая пострадала от удара в живот рогом коровы. Валентин Феликсович стремился не только помочь им как врач, но и разделял их скорби, по возможности, принимая участие в их жизни. Его отношение к больным было деятельной иллюстрацией евангельской заповеди возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39).

Главный врач описывал в «Отчетах» не только случаи, завершившиеся выздоровлением, но и безуспешные попытки лечения, закончившиеся смертью пациента, включал истории тяжелобольных людей, которые отказались от врачебной помощи. Зачем? Возможно, Валентину Феликсовичу было важно уделить внимание человеку даже в этой, горькой для врача ситуации.

Это были люди, которых он стремился лечить, которым хотел быть полезен через свое служение врача. В строках его «Отчетов» чувствуется искреннее уважение и даже почтительность перед долготерпением и невзыскательностью пациентов, привыкших терпеть боль и суровые климатические условия, занимаясь тяжелым трудом.

Семья, друзья и коллеги в Переславле

Кроме игумении Евгении, семья Войно-­Ясенецких общалась в Переславле с некоторыми из коллег-врачей. Терапевтическим отделением больницы заведовал Иван Михайлович Михневич, опытный доктор, который был ­ближайшим сотрудником Войно-Ясенецкого, «вторым в упряжке». Можно полагать, что приход молодого, активного заведующего больницей, который энергично взялся за улучшение условий труда медперсонала и содержания пациентов, был воспринят Михневичем положительно.

Супруга Михневича София Дмитриевна стала первой ученицей святого хирурга — он обучил ее глазной хирургии и анестезиологии и очень высоко отзывался о ее деловых качествах, ответственности и врачебном таланте.

Длительные дружеские отношения были у святителя Луки с бывшей сестрой-хозяйкой Переславской земской уездной больницы Анной Алексеевной Макаровой. На фотографии медицинского персонала земской больницы 1913 года она сидит в первом ряду крайняя слева: классическая прическа, приветливое широкое лицо, спокойный взгляд (см. с. 70). В ней чувствуется достоинство, надежность и твердость; видимо, всеми этими качествами сестра-хозяйка Переславской земской уездной больницы обладала в полной мере. В музее святителя Луки в Переславле хранится поздравительное письмо архиепископу Луке со Сталинской премией от Анны Алексеевны. Из публикаций о награде она, по-видимому, и узнала о судьбе своего бывшего начальника, о кончине его супруги… Владыка живо откликнулся на эту весточку, стал сообщать новости, давать советы, посылал деньги на дрова и продукты, поскольку Анна Алексеевна жила одиноко и страдала от приближающейся слепоты. Переписка Валентина Феликсовича с Макаровой продолжалась с 1946 по 1961 год9.

Близка была Войно-Ясенецким и Елизавета Никаноровна Кокина, работавшая у них в доме. По воспоминаниям Кокиной, хозяйка, Анна Васильевна, «нрава была тихого, но лжи никакой не переносила. Вранье для нее — острый нож»10. Лиза прослужила в этой семье семь лет, была любящей няней для четырех детей, трудолюбивой и безотказной. Елизавета Никаноровна много лет спустя говорила, что годы, прожитые у Войно-Ясенецких, были самыми счастливыми в ее жизни.

Еще одна близкая знакомая этой семьи в Переславле — сестра милосердия Елизавета Васильевна Малиновская, с которой супруги познакомились еще в госпитале Красного Креста в Чите. Мне удалось получить воспоминания о ней от ее ближайших родственников: «Елизавета Васильевна Малиновская родилась в семье священника. И отец ее, и мать сами тоже происходили из духовенства. Отец, Василий Яковлевич Малиновский, был протоиереем и настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы города Переславля-Залесского, в которой прослужил практически всю жизнь… прихожане спешили к нему не только со своими духовными недугами, но и с телесными тоже. Он интересовался медициной, разбирался в ней, по медицине у него было много книг, и он бесплатно лечил бедняков, а в трудную минуту помогал им и деньгами, и продуктами...» Елизавета Васильевна окончила Александровскую гимназию перед самой Русско-японской войной 1904–1905 годов и недолго поработала в том же учебном заведении надзирательницей. Когда началась война, обучившись в Москве на курсах сестер милосердия, отправилась на фронт. В госпитале в Чите пересеклись пути Елизаветы Малиновской и супругов Войно-Ясенецких. По-видимому, она была инициатором их приезда в Переславль и с 1913 года работала вместе с будущими святителем в земской больнице.

Начало духовного пути святителя Луки

В Переславле-Залесском произошло важнейшее событие в жизни Валентина Феликсовича, ставшее началом пути, который завершился причислением его к лику святых ХХ века. Он рассказал об этом очень просто: «В конце пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге "Очерки гнойной хирургии". Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: "Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа". Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу, уже когда мы во чреве матери»11.

Хотелось бы поразмыслить, почему это произошло с ним именно в Переславле-Залесском. Архиепископ Лука оставил такое воспоминание об этом периоде своей жизни: «У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел. Однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе, где у меня было свое постоянное место, и это возбудило большую радость среди верующих Переславля»12. Можно еще предположить, что мимо внимания Валентина Феликсовича не прошла и истовая вера его пациентов-крестьян, их смирение, терпение, кротость. Доктор Войно-Ясенецкий общался с благочестивыми людьми — жителями Переславля-­Залесского, а также с паломниками, стекавшимися в эти края со всей России, сам бывал в особо почитаемых святых местах, усердной молитвой взыскивал помощь русских святых, неразрывно связанных с этой землей, — святого благоверного князя Александра Невского, преподобного Сергия Радонежского, принимавшего в Переславле игуменство…

Последние месяцы его жизни в Переславле связаны с печальными событиями: в начале 1917 года у супруги будущего святителя обнаружили чахотку — туберкулез легких, и в связи с этим семья решила переехать в более теплый климат. Они отправились в Ташкент, где Валентин Феликсович выиграл конкурс на должность главного врача Ташкентской городской больницы. По свидетельству правнучки святителя Татьяны Войно-Ясенецкой, память о Переславле сохранялась в семье с особой теплотой13.

В глубину времени — под своды подклети Феодоровского собора

Знакомство с музеем святителя Луки начинается с подклета Феодоровского собора Феодоровского женского монастыря. Белые стены, перетекающие одно в другое закругленные пространства, мягкий рассеянный свет, фрагмент старинной кладки XVI века… На стенах «оживают» проекции, напоминающие о древней и славной истории Переславля-Залесского, в которую окунулся молодой врач, начавший работать здесь в земской больнице.

Фотографии на стенах, рассказывающие о жизни семьи Войно-Ясенецких в Переславле, предоставлены музею родными святителя Луки. В них открываются простые радости: прогулки по лесу, детские игры на берегу Плещеева озера, встреча с матушкой Евгенией.

В медицинской части экспозиции посетители знакомятся с предметами хирургического обихода начала ХХ века, историями врачей и сестер милосердия, самоотверженно трудившихся в те годы рядом с главным хирургом. В последнем зале музея находятся предметы, связанные с разными периодами жизни святителя Луки, — врачебные записки, книги, письма, этюды ранних лет, салфетка работы его супруги.

Свыше 3500 человек за последний год посетили иммерсивную экспозицию «Доктор Войно-Ясенецкий: время и вечность», причем более половины пришедших — это молодежь8.

За два года с момента своего открытия музей святителя Луки стал особым местом — познавательным, открытым новым начинаниям, известным далеко за пределами монастыря и города.

Многогранность личности святителя Луки открывает множество возможностей для создания в музее центра притяжения интересов самых разных целевых аудиторий. Научной, врачебной и общественной деятельности святителя Луки была посвящена прошедшая 19 ноября 2024 года конференция «Святитель Лука в XXI веке: традиция, преемственность, развитие», открывающая цикл «Войно-Ясенецкие чтения в Переславле-­Залесском».

Чтения были продолжены семинаром «Бог и человек в медицине», на котором кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской хирургии Первого ­МГМУ хирург М. Б. Салиба со своими учениками обсуждал моральные вопросы современной медицины и преемственность духовного служения.

В музее регулярно проходят музыкально-художественные вечера.

В связи с 80-й годовщиной Победы объектом особого внимания коллектива музея стало служение святителя Луки во время Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях.

В преддверии юбилея Победы в музее идет разработка программ для молодежи, посвященных военной теме: интерактивных экскурсий с использованием предметов времен войны, конкурсов для школьников на военные темы, а также подготовка фильма «Врачи Победы», который расскажет о подвиге святителя и его коллег-хирургов в госпиталях.

У святителя Луки (Войно-Ясенецкого) была чрезвычайно насыщенная жизнь: он много где побывал, многое успел сделать, его талант раскрылся в самых разных областях: от хирургии до богословия, от заботы о жене и детях до устроения епархиальной жизни. Переславль-Залесский связан с именем святителя Луки, однако здешняя часть его биографии не столь ярка, как в последующие годы, и потому о ней мало известно широкой публике. В самом же Переславле помнят и почитают святителя Луку, ведь он оставил в городе заметный след. Его трудами были построены новые корпуса больницы, в годы своей работы в Переславле будущий святитель Лука сумел существенно улучшить врачебную помощь населению, сделать ее доступной.

Переславцы этого не забыли. Помнят о трудах святителя Луки и сестры Феодоровского женского монастыря — их предшественницы были в числе тех, кого лечил будущий святитель и исповедник. Памятник святому встречает посетителей обители при входе: он установлен рядом с гостиницей. Этот памятник вызывает удивление у тех, кто оказывается тут впервые, ведь имя святителя Луки у абсолютного большинства православных верующих неразрывно связано прежде всего с Крымом.

Удивление — прекрасный повод для начала рассказа о самом святителе и о его жизни в Переславле-

Залесском. С недавних пор в Фео­доровском монастыре появилась замечательная возможность это первоначальное удивление поддержать и удовлетворить — в монастыре действует очень необычный музей святителя Луки. Экспозиция устроена с использованием современных музейных технологий и совсем не похожа на знакомые многим провинциальные музеи с покрывшимися пылью экспонатами и убаюкивающими экскурсоводами. Наш музей иммерсивный, то есть материальные экспонаты в нем дополнены виртуальной реальностью, и это сочетание позволяет глубже погрузиться в эпоху жизни святителя Луки. Впечатление усиливается благодаря месту расположения — в подклети древнего Феодоровского собора, построенного еще при царе Иоанне Васильевиче Грозном. Посетители могут увидеть переплетение нескольких эпох истории нашего Отечества, их разительное отличие и вместе с тем неразрывную связь.

Связь со святителем Лукой в Переславле не ограничивается лишь построенными им больничными корпусами, памятником, больницей и рассказами экскурсоводов. Святитель Лука был врачом и оставался врачом до тех пор, пока Бог давал ему физические силы лечить людей. Перейдя же в жизнь вечную, святитель, по милости Божией, продолжает помогать людям, и верующие знают, что молитва, обращенная к нему, способна помочь в болезнях.

В наши дни святитель Лука вернулся в построенные им больничные корпуса. Еще в совсем недавнем прошлом эти здания были никому не нужны, они не эксплуатировались и постепенно ветшали, становясь аварийными. Сейчас ситуация изменилась — в бывшей земской больнице открылся филиал московской больницы святителя Алексия. Филиал, как нетрудно догадаться, носит имя святителя Луки. Пока он работает не в полной мере —завершаются ремонтные работы, — но, несмотря на это, уже идет прием пациентов докторами, приезжающими из головной больницы. Мы надеемся, что в текущем году приступят к полноценной работе два первых отделения — диагностическое и паллиативное.

Так — через музей и больницу — святитель Лука возвращается в Переславль-Залесский. Мы верим, что его возвращение станет окончательным и что он больше не оставит наш город, а все мы станем непрестанными свидетелями силы Божией, которая проявляет себя через прославленных Богом святых.

Епископ Переславский и Угличский Феоктист

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Пузин Н. П. Несколько писем В. Ф. Войно-Ясенецкого (Л. Н. Толстому,

Н. П. Пузину) // Слово. 1991. № 3. С. 31.

2 Поддубный М. В. Профессор С. С. Боткин на Русско-японской войне 1904–1905 гг. // Военно-медицинский журнал. 2019. № 12. С. 69–78.

3 Ростовский филиал ГАЯО. Ф. 326. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 63.

4 Каликинская Е. И. Народный врач, ученый, подвижник. Святитель Лука

(В. Ф. Войно-Ясенецкий) в Переславле-Залесском. М., 2017. С. 127.

5 Ясенецкий-Войно В. Ф. Отчет о деятельности Переславской земской больницы за 1912 и 1913 годы. Владимир на Клязьме: Типолитография губернской земской управы, 1914. С. 5.

6 Георгий, протоиерей. Приветствует Вас Святитель Лука, врач возлюбленный. СПб.: Наука, 2009. С. 157.

7 Протокол заседания Переславской врачебной комиссии от 23 июля 1913 г. // Врачебно-санитарные хроники Владимирской губернии. Приложение к № 1, 2 (1913). Владимир на Клязьме: Типолитография губернской земской управы, 1913. С. 29–31.

8 Каликинская Е. И. Создание музея святителя Луки в Переславле-Залесском как фактор культурного развития города и внедрения просветительских программ для молодежи // Наследие и современность. 2022. № 5 (2). С. 174–184.

9 Поповский М. А. Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, архи­епископа и хирурга. СПб.: Сатис, 2013. С. 67.

10 Там же.

11 Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), святитель. «Я полюбил страдание».

М.: Приход храма Святаго Духа Сошествия, 2008. С. 16.

12 Там же.

13 Каликинская Е. И. Детство со святителем Лукой. М., 2022. С. 53–54.