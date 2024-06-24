«Напитал еси богатно души алчущих пищею небесною»

300 ЛЕТ ТИХОНУ ЗАДОНСКОМУ

В этом году православный мир отмечает трехсотлетие выдающегося богослова и просветителя XVIII века, самоотверженного архипастыря, наставника монашества, благотворителя и попечителя о нуждающихся, молитвенным подвигом и неустанным трудом стяжавшего духовное совершенство, святителя Тихона Задонского. Рано познавший нищету и тяжесть физического труда, он сумел развить заложенные в нем Богом дары и стать примером любви и милосердия для многих поколений архипастырей и духовенства. Об актуальности его учения в наши дни, о том, что значило его слово для христиан XVIII века, и о связях святителя Тихона Задонского с христианским богословием разных исторических эпох нашему журналу рассказал доктор богословия, помощник благочинного Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря иеромонах Гавриил (Мельников). PDF-версия.

Сообщающиеся сосуды

— Ваше преподобие, святитель Тихон не просто один из самых образованных представителей ученого монашества своего времени, ярчайший архипастырь XVIII века, он показывает пример напряженной духовной брани и победы с упованием на Бога. В чем уникальность и значимость его богословских трудов?

— В богословском творчестве святителя Тихона можно выделить несколько особенных моментов. Во-первых, он никогда не был ученым, теоретиком-богословом. Он стремился донести до каждого смысл подлинной духовной жизни. Например, «Добротолюбие» Паисия Величковского — это и в наши дни очень сложная книга даже для монахов. А святитель Тихон впервые создает аскетику, учение о глубокой духовной жизни на русском языке именно для мирян, для народа. Суть в том, чтобы каждый человек, будь то крестьянин или ремесленник, купец или военный, смог услышать, прочитать и понять, как оживить свое сердце, обновить душу и стать иным человеком — нравственным, Божиим, внутренне чистым.

На основе личного духовного опыта богообщения святитель пытается донести из монашеской кельи простую мысль: быть христианином — это значит не только соблюдать заповеди «не воруй», «не прелюбодействуй» и другие. Твое внутреннее преображение и приближение к Богу состоится, если ты приобретешь глубину сердечной жизни.

Отец Георгий Флоровский назвал учение святителя Тихона «мистической этикой». Глубоко уважавший святого и способствовавший его прославлению святитель Филарет Московский говорил, что его сочинения — это река, которая неглубока, но в ней много золотого песка, то есть много одухотворенных, животворящих мыслей. И хотя его нельзя назвать последователем Тихона Задонского, святитель Филарет воплотил в жизнь замысел задонского подвижника донести до людей Евангелие на русском языке — осуществил синодальный перевод Биб­лии. А святитель Тихон, можно сказать, стоял у истоков этой работы. Так, в «Сокровище духовном, от мира собираемом» и других его трудах есть целые разделы, где он излагает евангельскую историю со своими комментариями.

Последователем и преемником святителя Тихона я бы назвал Феофана Затворника, который, по сути продолжая его дело, создал «Добротолюбие» на русском языке и адаптировал его для мирян, обывателей. И у него также есть пересказ Евангелия.

Святитель Тихон стремился весь опыт христианства и учение Церкви сделать доступными и понятными настолько, чтобы они дошли до сердца человека, просветили и обновили его, стали содержанием внутренней жизни. И тогда в идеале Церковь и сердце человека становятся сообщающимися сосудами. ­Достичь этого возможно созерцающей и размышляющей молитвой.

На самом деле такой способ молитвы восходит к преподобному Пахомию Великому. Именно в основанных им в IV веке монастырях Египетской Фиваиды монахов призывали учить наизусть Псалтирь и другие духовные тексты, размышлять над ними и неустанно молиться. И святитель Тихон продолжал некоторым образом традицию Пахомия Великого своей молитвой-размышлением, молитвой-богомыслием. В ХХ веке в этом же направлении трудился афонский старец преподобный Иосиф Исихаст со своими учениками.

Хотя святитель Игнатий (Брянчанинов) призывал начинающих к осторожности, дабы избежать прелести, святитель Тихон полагал, что сердечной молитве, происходящей из размышления, можно научить каждого человека, показал способы безопасной молитвы-богомыслия, предложил такие темы размышлений, которые не ведут к фантазерству и прельщению.

Например, вот родник с чистой, прозрачной водой. Но если ее взбаламутить, вода станет мутной, размышляет святитель Тихон. Так и сердце: когда человека никто не обижает, в нем все спокойно и прозрачно. Но где-то на дне лежит грязь, которая бывает заметна, когда его кто-то обижает или критикует. И в сердце поднимается муть, человек начинает злиться, гордиться. А дальше он говорит: «Господи, обнови мое сердце, оно полно грязи и мерзости, дай мне силы противостоять злу, пошли мне Твою благодать и помощь». И таким образом, размышляя о каком-то предмете, святитель Тихон переводил его на свою духовную жизнь и приходил к молитве своими словами по мотивам этих размышлений. Это очень плодотворный способ молитвы.

Или, например, история о том, как Христос исцелил двух слепцов (Мф. 9, 27–31). Можно начинать с небольшого размышления: «Я такой же слепой, как два этих слепца, но духовно. Я не знаю, как простить, не знаю, как полюбить, как смириться. Я не умею прощать и постоянно гневаюсь. Я духовно слеп. Я не могу выбраться из ямы и просто падаю в пропасть. Господи, помоги мне. Как Ты исцелил и помиловал двух этих слепцов, исцели меня тоже и выведи на свет, не дай погибнуть моей душе». То есть немножко поразмышлять об этих двух слепцах, сравнить их с собой и взмолиться о помощи. И такая теплая молитва животворит, согревает сердце, приводит к слезам и умилению.

Начинать знакомство с духовным творчеством святителя Тихона я бы советовал с «Писем келейных». Это цикл кратких поучений в эпистолярном жанре.

Напомню событие из жития святого. Молитва, связанная с богомыслием, возводила святителя Тихона до созерцания им Фаворского света. Это было и в Новгороде, и в Задонске, и в Воронеже. А один раз ему даже явился Христос. В его келье висела картина с распятым Спасителем. И размышляя о Его страстях и любви к нам, о том, как мы не стыдимся каждый раз вновь и вновь Его распинать своими грехами, он однажды увидел, как картина ожила на его глазах. Христос сошел с Креста и, окровавленный, шел к нему навстречу. Святитель пал Ему в ноги и воскликнул: «Господи, неужели Ты ко мне, грешному, идешь?» На этом месте на территории нашего монастыря сейчас стоит храм.

— Какое влияние на святителя Тихона оказало западное богословие?

— Я занимался этим вопросом и защитил диссертацию1, где доказательно изложил, что из трудов западных богословов святитель Тихон опирался на сочинение «Об истинном христианстве» Иоганна Арндта2. У него даже был томик с этим сочинением карманного формата. Святитель Тихон во многих своих трудах приводит цитаты из этой книги, но они скрыты и без ссылок. Взял он у Арндта, конечно, только то, что согласуется с православным вероучением. Ценность трудов святителя Тихона в том, что он первым стал писать душеспасительные книги для мирян, когда русского «Добротолюбия» еще не было. Были «Катехизисы» Платона Левшина — своего рода богословская азбука, проповеди Феофана Прокоповича, которые не затрагивали вопросы внутренней духовной жизни, и переведенные на славянский язык тексты Иоанна Златоуста — слишком сложные для обывателей того времени.

У нас в монастыре братия изучает наследие святителя, и один из монашествующих поделился со мной такими мыслями. Если сравнить святителя Тихона со святыми Феофаном Затворником и Игнатием (Брянчаниновым), то Брянчанинов дает азы, базу богословия. Затворник — это уже грамматика, это сложнее. А святитель Тихон — для совсем начинающих, азы азов. Его нужно читать, чтобы понять ­сущность нравственного учения христианства: что христианство должно быть деятельным и выражаться в делах искренней любви и милосердия. В этом актуальность учения святителя Тихона и для нашего времени.

Прощение лучше, чем мщение

— Кто из святоотеческих авторов стал для святителя Тихона авторитетом в сфере богословской мысли?

— Святые Иоанн Златоуст, Василий Великий, Макарий Египетский и блаженный Августин. В частности, прекрасно владея латынью и греческим, святитель Тихон написал в 1767 году большой цитатник из Иоанна Златоуста с комментариями и духовными размышлениями «Плоть и дух» (полный перевод Златоуста на русский язык был сделан только в XIX веке. — Примеч. авт.). Цитаты оттуда он затем использовал в своих сочинениях. Святителю было особенно близко учение Златоуста о социальной справедливости. Поэтому один из важнейших аспектов его богословия — это вопрос социальной ответственности богатых перед бедными. Он писал и призывал помещиков вместо того, чтобы утопать в роскоши, заботиться о своих крестьянах, проявлять к ним христианское милосердие и сострадание, особенно в нужде и бедствиях.

Святитель и личным примером показывает, что для своего спасения люди должны жить по евангельским заповедям. Призывая помогать осужденным, он идет к ним в тюрьму, приносит гостинцы, утешает и ухаживает за ними. Был даже случай, когда он добился отмены казни участников Пугачевского восстания. Святитель Тихон раздавал нуждающимся свою пенсию, искал средства для погорельцев и голодающих. К нему постоянно направлялся поток бедных, несчастных, нуждающихся в утешении и духовном совете людей, что вызывало подчас ропот монастырской братии. Однажды, получив во время беседы пощечину от вспыльчивого помещика, смиренный святитель со слезами попросил у того прощения, что ввел его в гнев. И обидчик раскаялся в своем поступке. Святитель постоянно прощал, когда его обижали или оскорбляли, как это было в Задонском монастыре, говоря: «Отомстить своим обидчикам я могу, но не хочу. Прощение лучше, чем мщение». Так он добивался полного соответствия своей жизни своему учению. По сути, перед нами образ человека, который полностью жил по Евангелию. У него также есть учение о последовании или подражании Христу в Его смирении, кротости и любви. Об этом половина «Келейных писем» и целый блок из нескольких глав в книге «Об истинном христианстве», которая получила такое же название, как и перевод книги Иоганна Арндта.

Второй любимый автор святителя Тихона — Василий Великий и его мысль о соработничестве Бога и человека, о синергии. А у Макария Египетского святитель заимствовал мысль о том, что цель христианской жизни — в единении человека с Духом Божиим. Макария он читал на латыни, Василия Великого — на греческом. У Тихона Задонского эти мысли получили развитие в сочинениях «Об истинном христианстве» и в «Сокровище духовном, от мира собираемом», где излагаются размышления о Божией мудрости, раскрывается связь мира видимого с миром невидимым и всего тленного с нетленным. Цель своего творения «Сокровище духовное…» святитель Тихон определил так: «Како купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их, тако христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли, и слагать их в клети сердца своего, и теми душу свою созидать». Эту книгу читали святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, ее высоко оценили писатели Гоголь и Достоевский. По своему слогу и стилю это поэтическое произведение, а по глубине и силе богомудрия оно стоит рядом с Екклезиастом.

И четвертый автор — блаженный Августин. Святитель Тихон обращается к его ­«Слову о любви» и сочинению «О граде Божием», уделяя особое внимание разговору со своей душой, с самим собой. Любопытно, что созвучные блаженному Августину мысли святитель Тихон встречал и у Арндта. В частности, это учение о поврежденности человеческой природы грехом и о том, что без благодати мы духовно мертвы, подобно засохшему дереву, слепы и помрачены.

Но, соглашаясь с этим, святитель Тихон всегда уравновешивает это учение Августина учением о синергии, указывая, что в деле личного спасения очень важны еще и собственное усилие и активность. И в этом он оказывается восточным отцом Церкви, утверждая, что не один Бог решает, кого спасти, а кого нет, но и сам человек участвует в деле своего спасения. Потому что хотя нравы и воля людские повреждены, но человеческая природа не уничтожена, образ Божий в ней сохранен.

На Воронежской кафедре

— В какой степени святителя Тихона можно назвать «успешным администратором»? Один из биографов даже сравнил его с пожарным, хаотично тушившим «очаги возгорания», настолько сложной была духовно-нравственная ситуация в Воронежской епархии. И он достаточно жестко наказывал нарушителей церковной дисциплины. Почему?

— Святителю Тихону досталась гигантская по площади епархия. В нее входили частично Тамбовская, Саратовская, Слободско-Украинская, Рязанская, Орловская, Курская, Тульская, Екатеринославская и Харьковская губернии, а также область Войска Донского. Среди острых проблем там были неграмотность и низкий нравственный уровень духовенства и паствы, процветали суеверия, язычество и раскол. А с казаками вообще была отдельная история. С одной стороны, они симпатизировали раскольникам-старообрядцам, а с другой — атаманы не подчинялись указам правящего архиерея. Они сами ставили себе дьячков, пономарей из своей среды, требовали посвящения в священнический сан бывших казаков. Такие служители зачастую были своевольны и с небрежением исполняли свои обязанности, многие были безграмотны. Поэтому раскольники легко находили поддержку среди приходского донского духовенства. Войско Донское всячески сопротивлялось замене таких священников, когда этого требовал епископ. В частности, из 121 проинспектированной при святителе Тихоне церкви области Войска Донского лишь около тридцати соответствовало правилам благочестия. А на тот момент в Воронежской епархии насчитывалось около 800 храмов и 12 монастырей3. Причем первые два года святитель лично участвовал в ревизионных поездках. Некоторые резолюции написаны им из походной конторы. Он ездил, пока позволяло здоровье, а потом стал посылать для инспекции воронежских священников.

Составлялись сводные ведомости с описанием состояния храмов и духовенства Черкасского, Хоперского, Медведицкого, Сокольского, Ефремовского и других округов. Разве так действуют «на пожаре»? Понятно, что всегда приходится действовать спонтанно, когда вдруг сталкиваешься с тем или иным нестроением. Но так всегда в деятельности любого руководителя. А у святителя Тихона была некая система. Он методично старался отследить ситуацию во всей епархии.

Стремясь повысить уровень образованности священства, он издал указ, в котором священнослужителям предписывалось учиться Закону Божию. Обязал все духовенство приобрести Новый Завет и читать его с благоговением и вниманием. По благочиниям были разосланы послания, разъясняющие основы богослужения и смысл церковных таинств, правила исповеди и окормления больных и осужденных. Святитель приказывал духовенству в праздничные и воскресные дни читать на Литургии Толковое Евангелие, полезные поучения из Пролога или другие наставления для народа. В дни воскресные он устраивал катехизические поучения в Благовещенском кафедральном соборе, куда были обязаны приходить священники близлежащих воронежских храмов. Вместе с диаконом-катехизатором он каждую субботу готовил эти беседы.

Когда святитель Тихон сталкивался с грубыми нарушениями духовенством церковных правил, то был вынужден наказывать служителей. Для низших степеней, несмотря на свою высочайшую совестливость, святитель Тихон не мог полностью исключить телесных наказаний. Диаконов, дьячков и пономарей за пыль, паутину, плесень в алтаре и храме иногда наказывали розгами. Иначе, по-видимому, нельзя было справиться с тогдашним уровнем своеволия и грубости. Нас это смущает, но это было обыкновенным способом вразумления в ту эпоху. Священников же святитель Тихон из уважения к высокому званию пастыря подвергать телесным наказаниям не позволял, в 1764 году он одним из первых в России издал указ священнику «не чинить на теле наказания».

Священники наказывались строго либо за запойное пьянство, либо за небрежение к Святым Дарам. Провинившийся ссылался в монастырь на «черные труды» на срок от года до трех лет (иногда и более, даже пожизненно) в надежде, что в непрестанных трудах и физической работе батюшка постепенно придет в чувство и исправится. При положительном результате могли вернуть на приход и раньше. Иногда по просьбе священников место ссылки могло быть изменено, если это грозило разорением и нищетой их семьям. Назначая штрафы, святитель всегда исходил из материальных возможностей священника и мог большой штраф заменить поклонами во время богослужения на солее. Бывало, что святитель Тихон в течение дня несколько раз менял решение о наказании в сторону его смягчения. Так подсказывала ему чуткая совесть. И уже живя на покое в Задонском монастыре, он многократно пересматривал каждый свой поступок, свое решение, свои слова — не обидел ли кого, не допустил ли несправедливости. Даже своим келейникам дарил какой-то гостинчик или старался их ободрить, когда накладывал справедливое и необходимое наказание за их проступки. Порой эта совестливость настолько обострялась, что доводила святителя Тихона до отчаяния. Диавол внушал святому, что он слишком грешен и не способен спасти свою душу. Святитель преодолевал это искушение молитвой и светлой надеждой на милость Божию.

Святитель Тихон обладал даром слова, и его обличительные проповеди, призывы к покаянию производили очень сильное впечатление на людей. В частности, известен случай, когда 1765 году в самом разгаре популярного в народе языческого праздника Ярилы он приехал на городскую площадь Воронежа и обличил его участников. Слова святителя были так проникновенны и убедительны, что люди разорили все ларьки и балаганы и разошлись, испытывая чувство сильного покаяния. Затем святитель собрал городское духовенство и самых почетных граждан и снова разъяснил им непотребство таких гульбищ. После этого выступил с обличительной проповедью перед народом в кафедральном соборе, ее напечатали и разослали по всей епархии в помощь духовенству.

Неоценим вклад святителя в сфере подготовки будущих пастырей. Сначала он открывал в епархии для детей духовенства славянские школы, которые были на содержании отцов этих детей. А потом организовал две славяно-­латинские школы в Ельце и в Острогожске. Когда же государство выделило средства на создание Воронежской семинарии, он закрыл эти школы и сосредоточился только на семинарии, на обеспечении ее хорошим педагогическим составом.

Незримая брань

— Чем вам близок святитель Тихон?

— Меня особенно поражает в нем любовь к Богу и людям, выражающаяся в молитве и милосердии, а также постоянное преодоление своей тяжелой болезни и возникающего из-за нее упадка сил. Болезнь, связанная с нервным напряжением, преследовала его всю жизнь. Так, в период архиерейства на Воронежской кафедре у него даже во время богослужения случались обмороки, он страдал бессонницей, головокружениями. А когда ушел на покой в монастырь, мучился от уныния, безотчетной скорби. И порой только друзья помогали ему выйти из этого тяжелого состояния. Однажды на шестой неделе Великого поста он испытал такое уныние, что пришлось вызывать из Ельца его близкого друга Косму Студеникина (старосту одного из елецких храмов), который своей беседой очень утешил святителя.

Однако, казалось, сломленный болезнью (из-за которой в Воронежский период пастырь четырежды просился на покой), он находил в себе силы сопротивляться и не сдавался. Он был настолько мужественным борцом, деятельным тружеником, что постоянно старался занять активную позицию, преодолеть угнетенное состояние духа. И это совмещалось в нем с величайшим евангельским стремлением всем помочь, утешить, всех наставить и поддержать. Поэтому он — один из самых почитаемых святых, которым молятся от уныния.

Вслед за тяжелыми периодами обострения болезни и уныния, бывало, его наполняло такое счастье, что он был готов обнять весь мир. Иногда, по рассказам очевидцев, он просветлялся небесным светом, хватался за грудь, падал на колени, возносился умом к созерцанию Божественной реальности и не мог продолжать разговор. Интересная деталь: когда он пел на клиросе, то у него постоянно текли слезы. И это в чем-то сближает его с преподобным Симеоном Новым Богословом, который тоже заповедовал монахам во время богослужения источать слезы. Святитель Тихон испытывал величайшее умиление, его сердце на службе моментально согревалось и крайне размягчалось. Он к этому умилению шел сознательно посредством духовных размышлений. И эта гигантская духовная высота сочеталась с простотой — он ходил в лаптях, был крайне нестяжателен, скудно питался, по душам общался с простолюдинами.

Святитель всеми силами боролся со своей гневливостью и вспыльчивостью, что описано в его житии. Когда он только пришел в Задонский монастырь, то был весьма строг к окружающим. Обличал монастырское духовенство и игумена: почему нет в храме проповеди, почему плохо поют, не стараются, почему служба началась позже или кто-то опоздал на Литургию? Конечно, братия была этим недовольна и обижалась. Келейников он ставил на поклоны, они не выдерживали его требовательности и уходили. Школьная система Новгородской семинарии, где учился святитель Тихон, была построена на строгости, семинаристов постоянно наказывали. Позднее, обладая огромной архиерейской властью, святитель сам привык наказывать и миловать. Поэтому, несмотря на величайшую совестливость, природную доброту и милосердие, в нем сформировалась такая архиерейская строгость. Но, как пишут биографы, в Задонском монастыре он не только поборол вспыльчивость, перестал гневаться на своих обидчиков, но настолько их полюбил, что со слезами о них молился, сострадая их душевному неустройству.

Сегодня в нашу обитель приезжают тысячи паломников со всей страны и ближнего зарубежья, чтобы поклониться мощам святителя. И никто не уходит неутешенным. В монастыре ведется запись благодатной помощи по молитвам к святому, у мощей ежедневно служат молебны. И хотя принято молиться святителю Тихону в случаях уныния и душевной скорби, он помогает и в телесных болезнях, в житейских и семейных нуждах. Его любовь простирается сквозь время. И мы, насельники обители, ощущаем его заботу и поддержку постоянно. Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кий и пресла́вный чудотво́рче.

Святитель Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов) родился в 1724 г. в селе Короцко Санкт-Петербургской губернии (точная дата рождения неизвестна), скончался 24 августа 1783 г. в Задонском монастыре (ныне Липецкая епархия). Он был шестым ребенком в семье, рано потерял отца. Семья жила в постоянной нужде. В 1738 г. Тимофей стал учеником духовной славянской школы в Новгороде (позднее Новгородская духовная семинария), но окончил ее только через 14 лет. Это связано с тем, что в недавно открытой семинарии был недостаток учителей. По окончании семинарии в 1754 г. Тимофей преподавал риторику, греческий язык и богословие. Еще служа в семинарии, будущий святитель мечтал о монашестве и уделял свободное время размышлениям о Боге, молитве и чтению духовных книг. В 1758 г. пострижен в монашество с именем Тихон, а в следующем году назначен ректором Тверской семинарии, где читал лекции по нравственному богословию. В 1761 г., на 37-м году жизни, иеромонах Тихон по явному указанию свыше был избран епископом (на его имя жребий выпадал несколько раз подряд). Около двух лет служил викарием в Новгороде и около четырех (с 1763 по 1767) возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. В 1767 г. оставил Воронежскую кафедру и удалился на покой, провел оставшуюся жизнь в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре. На покое святитель Тихон написал свои лучшие духовные произведения: «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770) и «Об истинном христианстве» (1776). В 1845 г. были обретены его нетленные мощи. В 1861 г. причислен к лику святых. Лучшие биографы святителя Тихона: П. С. Казанский «Житие иже во святых отца нашего Тихона, епископа Воронежского, чудотворца всея России» (этот труд больше известен под именем издателя Н. В. Елагина); священник Александр Лебедев «Святитель Тихон Задонский и всея России чудотворец»; священник Тихон Попов «Святитель Тихон Задонский как нравоучитель»; схиархимандрит Иоанн (Маслов) «Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Иеромонах Гавриил (Мельников). Докторская диссертация «Труд святителя Тихона Задонского "Об истинном христианстве" и его западный источник: проблематика, рецепция, интерпретация» (2021).

2 Иоганн Арндт (1555–1621) — немецкий лютеранский богослов и религиозный писатель.

3 Задонский Рождество-Богородицкий монастырь: Летопись / под общ. ред. мон. Евфимии (Ворониной). М.: Издательство Московской Патриархии, 2016.