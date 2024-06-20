Глубокая вера русского народа неизменна

МИТРОПОЛИТ ФИЛИППОПОЛЬСКИЙ НИФОН ОБ АНТИОХИЙСКОМ ПОДВОРЬЕ В МОСКВЕ И СВОЕМ СЛУЖЕНИИ В РОССИИ

Антиохийская Церковь — одна из древнейших Православных Церквей, основанная апостолом Петром. Отношения Русской и Антиохийской Православных Церквей имеют давнюю историю, которой уже более 1000 лет. С XVI века отношения двух Церквей вышли на новый уровень, Антиохийские Патриархи стали регулярно посещать Россию, которая с этого времени стала покровителем Православных Церквей на османском Востоке. В середине XIX века в Москве открылось Антиохийское подворье — представительство Церкви Антиохии в России. В конце 1920-х годов подворье закрыли, но через 20 лет, спустя ровно столетие после открытия, подворье возобновило свою деятельность. Больше 75 лет Антиохийское подворье беспрерывно действует в Москве, из них уже почти полвека представителем Антиохийской Церкви является митрополит Филиппопольский Нифон — выдающийся церковный иерарх, свидетель жизни Русской Церкви в советские годы и в наши дни. Об истории и деятельности подворья, русском храме в Ливане, своей жизни в России и восстановлении евхаристического общения между Антиохийской и Иерусалимской Церквами владыка Нифон рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

- Владыка, как давно зародились отношения Антиохийской и Русской Церквей?

- Отношения Антиохийской и Русской Церквей зародились в 988 году, когда митрополит Михаил, родом из Сирии, был поставлен на Киевскую кафедру. Он был первым Киевским митрополитом. В XVI веке наш Патриарх ­Иоаким приезжал в Россию, именно ему царь Борис Годунов изложил свои планы об учреждении Патриаршества на Руси. Патриарх Иоаким ходатайствовал об этом перед Константинопольским Патриархом. В XVII веке приезжал Патриарх Макарий III (Заим) вместе со своим сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Они дважды посетили Россию, в том числе Москву, Киев. Павел писал очень много о России, был под глубоким впечатлением от богослужения в русских храмах: «...миряне стоят как статуи, молча и тихо, делая беспрерывно земные поклоны... По-видимому, ноги у них из железа».

Антиохийская Церковь в те годы находилась под османским игом. Русская Церковь много помогала Антиохии. В середине XIX века Антиохийский Патриарх Мефодий направил в Москву письмо, в котором описал чрезвычайно бедственное положение Церкви в Сирии. И тогда по благословению Святейшего Синода Российской Церкви и при большой поддержке митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова) в 1848 году в Москве было открыто Антиохийское подворье. Оно было устроено при храме священномученика Ипатия Гангрского в Китай-городе, первым настоятелем стал митрополит Баальбекский и Илиопольский ­Неофит.

Многие представители Антиохийской Церкви имели контакты в Санкт-Петербурге, Киеве, Казани. Многие учились там в русских духовных академиях. Богослужение на подворье совершалось на арабском и церковнославянском языках. В 1860-х годах настоятелем подворья был архимандрит Гавриил (Сатула), впоследствии ставший митрополитом Бейрутским и Ливанским. В 1890-х годах здесь совершал свое служение архимандрит Рафаил (Хававини), выпускник Киевской духовной академии; впоследствии он переехал в Америку и был назначен епископом Бруклинским, хиротонию возглавил епископ Североамериканский и Аляскинский Тихон (Беллавин), будущий Патриарх Всероссийский. Владыка Рафаил глубоко почитал праведного Иоанна Кронштадтского. Восемь лет епископ Рафаил трудился в США, в 1915 году он скончался. В начале 2000-х годов владыка был причислен к лику святых.

В начале XX века настоятелем подворья был архимандрит Александр (Тахан), ставший в 1920–1930-х годах Патриархом Антиохийским и всего Востока. В годы патриаршества Святейший, особо любивший Россию, поддерживал митрополита Сергия (Страгородского) и гонимую Русскую Церковь. Патриарх приветствовал избрание в 1943 году митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси, а в 1945 году присутствовал на Поместном Соборе Русской Православной Церкви и интронизации Святейшего Патриарха Алексия I в Москве. Святейший Александр III был удостоен звания доктора богословия в Московской духовной академии. Интересно, что епископскую хиротонию архимандрита Алексия (Симанского), будущего Патриарха, в 1913 году возглавил предшественник Патриарха Александра Патриарх Григорий IV, когда приезжал на торжества, посвященные 300-летию дома Романовых.

Год 1929-й стал печальной страницей в истории Антиохийского подворья в Москве. Оно было закрыто, а его помещения, включая храм священномученика Ипатия, переданы под театр и общежитие. В 1966 году храм был разрушен и уже не восстанавливался. Но подворье, стараниями Патриарха Антиохийского Александра III и Патриарха Московского Алексия I, возродилось. Святейший Алексий просил Иосифа Сталина о поддержке Антиохийской Церкви. В 1948 году Антиохийское подворье вновь было открыто, но уже при храме Архангела Гавриила и великомученика Феодора Стратилата на Чистых прудах, где находится и поныне.

С тех пор между нашими Церквами активно развиваются братские отношения. В 1977 году по благословению Святейшего Патриарха Антиохийского Илии IV я был назначен представителем Антиохийской Церкви при Московском Патриаршем престоле. Мое служение продолжается здесь уже почти 47 лет. Помню, как оно начиналось. Как дипломатический представитель, я ходил по улице в подряснике, люди улыбались. По долгу деятельности я несколько раз в году встречался с Л. И. Брежневым, Ю. В. Андроповым, К. У. Черненко; когда приезжали главы арабских государств, я должен был присутствовать согласно протоколу. Время было трудное. В нашем храме люди могли принять крещение или повенчаться, не боясь преследований, как зачастую бывало в других храмах. Но это все — ничто в сравнении с тем, как помогала нам Русская Церковь на протяжении минувших 500 лет.

- За 46 лет вашего служения в нашей стране вы стали свидетелем многих событий, ­произошедших здесь. Как за эти годы менялась Россия, на ваш взгляд?

- За эти годы я получил огромный опыт. Совершенно точно скажу, что глубокая вера русского народа неизменна. Меня всегда восхищала духовность русского народа, который я очень люблю.

Когда я приезжаю в Ливан, там говорят: «Приехал русский архиерей!» И я этим очень горжусь. Я духовно привязан к русскому народу, к святости России. Когда видишь бесчисленное множество куполов православных храмов, радуешься и молишься о благоденствии, процветании, мире для этого народа. Действительно, Русь — она святая своими великими подвижниками.

- Под вашим попечением в Ливане строится новый большой православный храм в русском стиле, расскажите о нем.

- В 1994 году Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, Святейший Патриарх Алексий II, премьер-министр Российской Федерации В. С. Черномырдин, мэр Москвы Ю. М. Лужков заложили первый камень в основание восстанавливавшегося Храма Христа Спасителя. Я был свидетелем этого события и долго вынашивал идею заложить православный храм в русском стиле на моей Родине. Когда исполнилось сорок лет моего служения в России, я окончательно решил, что должен сделать все, чтобы часть русской духовности, русской святости появилась в Ливане.

Храм в русском стиле строится в городе Захле — это почти в центре Ливана. В этом городе я родился, учился, жил, пока не пере­ехал в Россию. Закладку первого камня в основание церкви совершил Святейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. Мы строим храм, посвященный иконе Божией Матери «Нечаянная Радость». Захле — преимущественно католический город. У нас пятьдесят девять храмов, из них три православных, но это будет самый красивый храм — большой, цветущий, радостный, ведь Богородица Нечаянная Радость дает радость всему миру. Я думаю, что летом основное строительство будет завершено. В здании на первом этаже будет музей православной культуры: много информации о Русской Православной Церкви, русские иконы.

- Первый раз вы оказались в России как студент, это был 1959 год. Как вы учили русский язык?

- Это было интересное время. Мне нужно было выучить русский язык. У меня был преподаватель, который говорил по-французски, так и общались.

Я читал книги. Но нужна была разговорная практика. Сейчас есть возможность у семинаристов из-за рубежа обучаться в специализированных институтах. Когда я начал здесь служить, в 1977 году, регулярные проповеди стали для меня такой практикой.

- Вы окончили в 1964 году Московскую духовную академию, расскажите, чем запомнилось вам обучение?

- Я учился в МДА, когда ректором был протоиерей Константин Ружицкий. Многие тогда отреклись от веры, тяжелое было время. Но меня вдохновлял пример архиепископа Ермогена (Голубева). Мы сидели смотрели парад, и я ему говорю: «Им аплодируют, а ведь они над вами так издеваются здесь — закрывают храмы, запрещают креститься и венчаться». Он мне ответил: «Земля — наша, а они сегодня есть, а завтра их не будет. Страна — наша, мы ей гордимся. А они сегодня во власти, а завтра уже другие будут».

Со мной вместе в МДА учились митрополит Черниговский и Нежинский Антоний (Вакарик; † 2003), митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак; † 2011). Дружил и с митрополитом Минским и Слуцким Филаретом (Вахромеевым; † 2021). Я помню, как мы познакомились, это было в 1959 году: он был архидиаконом в Троице-Сергиевой лавре, а я архидиаконом в академии, мы тогда служили пассию в Лавре с наместником монастыря архимандритом Пименом (Хмелевским), пели вместе прокимен «Разделиша ризы Моя себе». Я был в восторге от его голоса, а потом уже, когда стали общаться, — от его личности. Он приезжал в Дамаск на мою архиерейскую хиротонию.

В годы учебы я работал секретарем митрополита Захлейского и Баальбекского Нифона (Сабы). Он был выдающимся человеком, как в те годы митрополит Николай (Ярушевич; † 1961), митрополит Никодим (Ротов; † 1978), митрополит Ювеналий (Поярков). Солнце Церкви. Они своим примером показывают, как нужно развивать полученную в таинстве Хиротонии благодать от Господа.

Митрополит Нифон однажды ночью прилетел в Москву, заселился в гостиницу «Украина». К нему в ту же ночь, в первом часу, приехал митрополит Никодим, чтобы приветствовать его. Воспитание, сила благодати, преданность в служении Церкви, честность по отношению к себе и другим — вот что особо отличало тех архиереев. Дай Бог, чтобы всегда архиереи равнялись на них.

Помню, митрополит Мелитон (Хадзис; † 1989) приезжал в Москву, встречался с митрополитом Никодимом (Ротовым), они решали межцерковные проблемы. Здесь обедали, в этой гостиной. Когда Константинополь и Москва в хороших отношениях, в Православной Церкви исчезают все проблемы.

Важно знать историю Русской Церкви. Восток и Россия всегда имели особые отношения. Сейчас, например, только в Ливане шиитов поддерживает Иран, суннитов — Саудовская Аравия, протестантов — американцы, а маронитов — французы. Православные Востока исторически тесно связаны с Россией, Святой Русью. Для Антиохийской, Александрийской, Иерусалимской Церквей Россия всегда была опорой. Кроме Русской Церкви, некому им помочь.

- Десять лет назад между Антиохийской и Иерусалимской Церквами было прекращено евхаристическое общение. Причиной этого стал спор вокруг канонической юрисдикции над Катаром. Прошлой осенью общение было восстановлено. Прокомментируйте это событие.

- Мы видели обстановку в Палестине, Израиле. Мы не могли не проявить участия к бедствующим. Сколько получилось, собрали материальную помощь. Обсудили положение вещей с представителями Иерусалимского Патриархата. Наш Блаженнейший Патриарх Иоанн — очень мудрый человек, сам выступил с инициативой и предложил на заседании Синода восстановить общение двух древних Патриархатов. Все были согласны. Потом спросили меня, как Русская Церковь отнесется к этому шагу. Я ответил, что Русская Церковь будет первой, кто будет праздновать это событие.

Ко мне два раза приезжал новый эпитроп Аммана архиепископ Кириакупольский Христофор. Араб по происхождению, он очень близок к королю Иордании. Он выразил свою любовь к Антиохийскому Патриархату, к нашей арабской пастве. Патриарх ответил взаимностью. Через него мы и начали развивать отношения Патриархатов. Начавшаяся война в Израиле и Палестине ускорила переговоры — мы не могли остаться в стороне, когда гибнут люди, разрушаются храмы. Общение было восстановлено. Проблему Катара мы пока отложили.

- В чем заключается деятельность Антиохийского подворья в Москве сегодня?

- Главная задача подворья — способствовать развитию братских отношений Антиохийской и Русской Церквей. Поэтому, когда получаем письма от Святейшего Патриарха Кирилла, радуемся, что он с особым вниманием и любовью относится к нам, ценит и благословляет наши труды. Часто приглашают в другие епархии. Развиваем отношения с представителями других Поместных Православных Церквей здесь.

Прекрасно общаемся с дипломатическим корпусом. Я подружился со многими, как только приехал. Верующие все на нашем приходе были прекрасные, но со мной они боялись общаться, я иностранец. А посол Ливана тогда мне сказал: «Давайте будем держаться друг друга». И на протяжении многих лет на престольные праздники нашего храма собирается до тридцати послов. Диппредставители, работники посольств, когда приезжают в Россию, спрашивают совета, как жить в этой стране. Через меня знакомятся с Русской Церковью. Приглашаю всех на праздник Архангела Гавриила. Смотрят, как мы служим, что проповедуем.

Каждый год на Рождество я служу для арабов в Афинах. А здесь у нас диаспоры как таковой нет. В основном среди прихожан те, кто здесь учился, вступил в брак с русскими и остался, несколько семей таких. Поэтому службы у нас по большей части на церковнославянском. Если заходят арабы, поприветствую на арабском.

Церковь играет огромную роль в сближении народов мира. Например, я знаю, какую роль в советские годы играла Русская Православная Церковь в сближении народов СССР и США. Только Церковь может собрать совершенно разных людей вместе. Церковь объединяет нас всех в одну семью. И огромную роль играет, конечно, личность. Мне повезло, мне довелось общаться со многими выдающимися иерархами. Культура, воспитание, общение — главные качества человека в дружбе, для того чтобы узнать друг друга, какими бы разными мы ни были.

- В чем вы видите главную миссию своего служения?

- Распространить любовь между людьми.

СПРАВКИ

Митрополит Филиппопольский Нифон (Сайкали) родился 4 декабря 1941 г. в городе Захле (Ливан). В 1959 г. после окончания евангелического колледжа в Захле и математического факультета университета в Бейруте рукоположен в диаконский сан. В 1964 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В том же году в Захлейском соборе святителя Николая рукоположен во пресвитера с возведением в сан архимандрита. Был секретарем митрополита Захлейского и Илиопольского Нифона (Сабы). В свободное время преподавал математику и английский язык в школе святой Анны в городе Райяк (Ливан); десять лет исполнял обязанности епархиального церковного судьи в городе Захле.

9 мая 1977 г. назначен представителем Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском и настоятелем Антиохийского подворья. 13 ноября 1988 г. в Дамаске (Сирия) хиротонисан во епископа Филиппопольского, викария Патриарха Антиохийского, с оставлением в должности представителя при Патриархе Московском. В хиротонии участвовал председатель ОВЦС МП митрополит Филарет (Вахромеев). 8 октября 2009 г. возведен в сан архиепископа. 4 июля 2014 г. возведен в сан митрополита. 7 октября 2021 г. избран членом Священного Синода Антиохийской Православной Церкви.

В России под его духовной опекой живет небольшая антиохийская диаспора — сирийцы, палестинцы и ливанцы. Митрополит Нифон также духовно окормляет антиохийскую паству в Греции.

Имеет ряд церковных и светских наград: орден святителя Алексия Московского (II степени), орден святителя Иннокентия Московского (II степени), орден преподобного Сергия Радонежского (I степени), орден благоверного князя Даниила Московского (I степени), орден равноапостольного князя Владимира (II степени), орден «Алгыс» («Благодарение») и орден «Ынталы Қызмет Үшiн» («За усердное служение») Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, орден благоверного князя Ростислава (I степени) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии) и иные награды Поместных Православных Церквей; орден «За веру и Отечество» и орден Ливанского достоинства, орден Дружбы (РФ).

Антиохийская Православная Церковь основана святыми первоверховными апостолами Петром и Павлом. Первые три столетия христианской эры территориально была самой большой в христианском мире. Из нее произошли такие известные святые, как первомученица Фекла, священномученик Игнатий Богоносец, великомученик Георгий Победоносец, преподобные Андрей Критский, Иоанн Лествичник, Ефрем Сирин, Симеон Столпник. В Антиохийской Церкви начинал свою деятельность святитель Иоанн Златоуст.

Иерархи Антиохийской Церкви принимали активное участие в деятельности Вселенских Соборов, неоднократно председательствовали на них. В 451 г. Антиохийская Православная Церковь приобрела статус Патриархата. В конце V — начале VI в. Антиохийская Церковь была ослаблена церковным расколом на почве осложненных политическим противостоянием богословских споров о сочетании божественной и человеческой природы в личности Иисуса Христа. Это привело к появлению нескольких так называемых дохалкидонских Церквей, действующих на Востоке до сих пор.

В результате последующих завоеваний Ближнего Востока арабами (в 637 г.), крестоносцами (XI–XIII вв.), мамелюками (XIII в.) и турками (начало XVI в.) Антиохийская Православная Церковь утратила былое величие и пришла в упадок. В XIII в. резиденция Антиохийских Патриархов была перенесена в Дамаск, где она находится до сих пор.

Канонической территорией Антиохийской Православной Церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании). Однако значительную часть верующих современной Антиохийской Церкви (около 5 млн из 7,5 млн паствы) составляют ливанская и сирийская диаспоры в Северной и Южной Америке, образовавшиеся в XX в. в результате массового бегства христианского населения от череды войн, происходивших на Ближнем Востоке.

В 1895 г. жившие в Америке православные арабы организовали особую структуру в составе Американской епархии Русской Православной Церкви. Впоследствии русскими епископами для нее был рукоположен епископ из арабов, а еще позднее был разрешен переход арабских приходов под юрисдикцию Антиохийского Патриархата.

В 1975 г. разрозненные антиохийские церковные структуры были объединены в единую Антиохийскую Православную Архиепископию Северной Америки. В 2003 г. Архиепископия получила от Антиохийского Патриархата самоуправляемый статус. Имеет в своем составе 9 епархий.